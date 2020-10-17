В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, виявили рекордні 6410 нових випадків зараження

В Україні станом на 17 жовтня лабораторно підтверджено 293 641 випадок зараження COVID-19, з них за добу - 6410.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РНБО.

Від початку пандемії в Україні виявили вже 293 641 випадок захворювання на COVID-19. Водночас одужали 124 113 осіб, зокрема 2194 - за вчора.

За весь час від хвороби померли 5517 осіб (+109).

Найбільше нових випадків в Одеській (+506), Харківській (+472), Дніпропетровській (+464) областях та Києві (+598).

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