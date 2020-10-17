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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, виявили рекордні 6410 нових випадків зараження

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, виявили рекордні 6410 нових випадків зараження

В Україні станом на 17 жовтня лабораторно підтверджено 293 641 випадок зараження COVID-19, з них за добу - 6410.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РНБО.

Від початку пандемії в Україні виявили вже 293 641 випадок захворювання на COVID-19. Водночас одужали 124 113 осіб, зокрема 2194 - за вчора.

За весь час від хвороби померли 5517 осіб (+109).

Найбільше нових випадків в Одеській (+506), Харківській (+472), Дніпропетровській (+464) областях та Києві (+598).

Також читайте: Новий антирекорд: у світі вперше зареєстрували понад 400 тисяч заражень COVID-19

В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, виявили рекордні 6410 нових випадків зараження 01

Автор: 

карантин (18172) рекорд (184) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
Мова не про персоналії, мова про все суспільство в цілому. Хреново ж то всім. Мало того, придурки рефлекторно відчувають, що щось не так, але що і чому зрозуміти чому вони ж не здатні. До них, на жаль, ніколи нічого так і не дійде. А тим більше, своє вини вони ніколи не визнають.

Сталось так, що ідіотизм переміг здоровий глузд, а тепер ідіоти люто шукають винних в своїй перемозі.
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17.10.2020 09:17
+16
Мы все эту клоунскую власть заслужили! Мы провалили тест на политическую зрелость и ум!
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17.10.2020 09:06
+15
Тебе маску на морду власть запрещает одевать?
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17.10.2020 09:14
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Коли ви читаєте подібну лабуду, перще що ви повинні зробити, це задати собі запитання: А чи довіряєте ви цій владі?
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17.10.2020 09:36 Відповісти
Она тебе в штаны срет?
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17.10.2020 10:52 Відповісти
Власть сривает со фсех маскі...
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17.10.2020 11:44 Відповісти
забирають свіже повітря у кожного, бо під масками - клоака патогенної мікрофлори...
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18.10.2020 01:15 Відповісти
Освіту на карантин! Скільки ще має померлих бути від короновірусу?
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17.10.2020 09:44 Відповісти
Ты автобот? уже месяц одно и тоже
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17.10.2020 23:22 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, виявили рекордні 6410 нових випадків зараження - Цензор.НЕТ 1152
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17.10.2020 09:51 Відповісти
маску не можна носити з декількох причин, зокрема, це не передбачене Природою - людина повинна дихати чистим повітрям, а не патогенними мікробами, які заводяться в масці; людина не собака, не кусає і тому їй намордник не потрібен, ну і т.д.
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18.10.2020 01:17 Відповісти
Зараз по каналам олігархів, що привели до влади члєнограя, тільки й говорять про п'ять питань блазня і жодного слова про пісец з короною. зе-фашистська влада думає, як сдєлать насєлєніє вже на місцевих виборах, про народ їм реально наплювати.
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17.10.2020 10:00 Відповісти
тесты не определяют болен или нет а лишь наличие остатков одного лишь вируса ковида коих сотни и от какого вируса заболелел неизвестно. Ковид состовляет 1% от пневмоний на сегодня как и в прошлом. В Германии начали процес против ковидной мафии по типу нюрбергенского. Степаша тесты отменил, в Америке признали их лживость, теперь его экскулапы на глазок и за деньги определяют.Какого вам еще дурдома не хватает, даже санитары есть.Это не смешно жить с таким правительством.
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17.10.2020 10:15 Відповісти
По официальным данным Росстата только в первую волну пандемии смертность в России за январь-август 2020 года возросла почти на 6% в годовом выражении. А "вторая волна" уже набирает ход и выглядит гораздо масштабнее первой.

В таганрогской городской больнице "умершие люди лежат по двое суток в одном помещении с заболевшими COVID-19. Живые больные жалуются на трупный запах". Судя по видео, опубликованному в паблике "Вести Ростова", в отделении больницы на каталках лежат четыре черных мешка, в которые, как правило, заворачивают тела умерших. Еще два пакета лежат на полу под лестницей. Глава местного пресс-центра Сергей Тюрин заявил, что трупы в коридорах - это явление временное.
Действительно, пованивают слегка, но ничего страшного.
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17.10.2020 10:22 Відповісти
навіщо ти пишеш постійно про свою лаптєбатьківщину? тут це нікому нецікаво
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17.10.2020 20:52 Відповісти
піднімайте повстання і створюйте Таганрогську Народну Республіку - час Таганрогу повертатися в родниє пєнати.
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18.10.2020 01:20 Відповісти
Почему в Польше єпилемии нет, а у нас есть?
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17.10.2020 10:19 Відповісти
на кого розрахована твоя брехня,лахті ? ?





Zmarły 132 osoby chore na COVID-19, z czego 12 osób nie miało chorób współistniejących. Dzisiejszy dobowy bilans zgonów w Polsce jest najwyższy od początku pandemii.
8099 zakażeń potwierdzonych w czwartek to najwyższy dobowy bilans infekcji od marca. W środę 14 października dzienny bilans zakażeń pierwszy raz przekroczył 6000 (potwierdzono 6526). Dzień wcześniej drugi raz od początku pandemii dzienny bilans zakażeń przekroczył 5000 przypadków (zanotowano dokładnie 5068 nowych zakażeń). Pierwszy raz zdarzyło się to 10 października, kiedy potwierdzono 5300 zakażeń.
https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-mapa-zakazen-aktualna-statystyki-najnowsze-dane-16-pazdziernika-2020-4344739
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17.10.2020 11:37 Відповісти
Польща..
Сьогодні оголошено цифру нового "рекорду.". 9622.


70 відсотків населення в червоній зоні.


У ТРАНСПОРТІ ДОЗВОЛЕНО ЗАПОВНЮВАТИ лише 50 ВІДСОТКІВ СИДЯЧИХ МІСЦЬ.
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17.10.2020 11:50 Відповісти
Та срач по всьому світові, ніхто не хоче нічого передового вводити в своє життя; але ж можна було все впорядкувати з цією болячкою ще навесні. Та нема ні в кого інтересу. І так в усьому і скрізь.
2-3 роки тому я писав до Австралійських пожежників і уряду аби розглянули нашу пропозицію - новий підхід до гасіння пожеж і запровадили у себе цей новий природний метод гасіння, зокрема, лісових (адже у них евкаліптові ліси, смолисті, дерева висотою до 45 м). Ні, нікого не зацікавило!!! І результат - минулого року у них вигоріло пів-Австралії, спалили 1 мільярд тварин!!! Та все одно - всім по барабану, як москалі кажуть.
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18.10.2020 01:26 Відповісти
Пока, как в Европе, не начнут штрафовать за отсутствие средств защиты цифра будет стремительно увеличиваться. В нашей стране можно в место штрафов ввести для нарушителей - один день в инфекционке - пусть посмотрят, что там творится. Бессмертные, мля.
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17.10.2020 10:26 Відповісти
Хаха, вона в Чехии дрючат так, шо аж дым идёт, иничо, впятеро больше нашего болеют в процентах.

Но вы намордники носите конечно, если вам так легче в маршрутке толкаться.
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17.10.2020 10:47 Відповісти
https://www.nature.com/articles/s41598-020-72798-7
маски не зупиняюсь аерозольні краплі, менші 5 мкм
з мільйонами таких крапель віруси спокійно собі подорожують
зупиняти ГРВІ маскою, це як очікувати, що у відкрите вікно не залетить комар
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17.10.2020 20:51 Відповісти
Причина спалаху ковіду в Україні - це дурне населення: не дивно, дивлячись на 73 відсотки по результатам виборів. Це деградуюче населення купилось на рашистські фейки про "безпеку ковід", про "обмеження гідності та свободи при носінні маски" тощо. Зверніть увагу, навіть боти "антипрививочники зникли" - всі на ковідний фронт кинулись. По-друге, дурне керівництво, яке, замість того, щоб поступово запроваджувати карантин, зробило локдаун, коли випадків було 50-100. Людей це розозлило, змісту населення не побачило: ніхто ж не хворів, та потім всі погололовно забили на карантин. Також є вина міністерства транспорту, особливо Укразалізниці, яка, замість того, щоб збільшувати кількість приміських потягів, кількість вагонів, навпаки обмежує рук, що призводить до тісняви пасажирів та їх зараження. Поліція повинна слідкувати за роботою магазинів, за носнням масок, за роботою закладів. Штрафи повинні бути, але не захмарні. Наприклад, перший 100 грн, другий - 300 грн, третій 1000 грн, четвертий - 3000. В нас мать-анархія, де кожен хоче, що робить, починаючи з найвищої влади (поганий взірець) та закінчуючи пересічними громадянами. Нема слів просто !
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17.10.2020 10:30 Відповісти
Ну, не треба вже так наїжджати на нас, українців...
Оно в Європі громили сотові мережі G5, вбачаючи в них джерело розповсюдження короновірусу.
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17.10.2020 10:34 Відповісти
Не хотілось би це визнавати, але як ми живемо доводить правоту моїх слів. Там є певний відсоток люмпенату (10-20), але ж не більше половини. Коли більше половини зебіли - це вирок країні, нажаль.
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17.10.2020 10:43 Відповісти
Не тебе определять кто и сколько зебилов. Сиди и кляпая кнопки на клаве дебил.
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17.10.2020 11:08 Відповісти
пороходебіли не менш тупі від зедебілів..

яка різниця -шоколадне,чи зелене лайно ?
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17.10.2020 11:43 Відповісти
https://www.nature.com/articles/s41598-020-72798-7

маски не зупиняюсь аерозольні краплі, менші 5 мкм
з мільйонами таких крапель віруси спокійно собі подорожують

зупиняти ГРВІ маскою, це як очікувати, що у відкрите вікно не залетить комар

тільки дебіли в таке сліпо і вірять
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17.10.2020 20:50 Відповісти
Я ЗА ШТРАФИ, АЛЕ ЯКИМ ЧИНОМ НАДО СКЛАСТИ ДІЄВИЙ ПРОТОКОЛ? ДО ТЕБЕ ПІДХОДИТЬ МІЛІЦІОНЕР І ТИ ЗРАЗУ ТЯГНЕШ МАСКУ НА НОСА, АБО НЕ ХОЧЕШ КАЗАТИ ФАМИЛІЮ І ТАК ДАЛЬШЕ. Більш дієво штрафувати хазяина магазину, касирів. охоронників. Їхня охрана повинна слідкувати за покупцями і виганяти їх прилюдно з магазину якщо не вірно надіта маска, повинен прекращать робу касир, якщо не має дистанції.

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17.10.2020 11:23 Відповісти
Повиннаа бути відеофіксація
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17.10.2020 11:33 Відповісти
Італія зараз.



Зауважено покупця без маски -магазин закривається на 30 днів. ХОРОШИЙ ПРИКЛАД.

2) Варто узаконити штрафування з обов"язковою відеореєстрацією -Щоб можливо було можна і в суді з мобільного..
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17.10.2020 11:41 Відповісти
штрафувати треба за носіння масок на людях; це вдома можна в масці бігати, як Чорний Тюльпан чи Містер Х, а на людях треба поводити себе по-людські
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18.10.2020 01:30 Відповісти
А ЗАЧЕМ ТАКИЕ КРАЙНОСТИ - ВЫГОНЯТЬ!?, А НЕ ПРОЩЕ ОХРАНЕ НА ВХОДЕ ПРОСТО НЕ ВПУСКАТЬ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ НАРУШАЮТ КАРАНТИН!?. Я УЖЕ РАНЕЕ ГОВОРИЛА, ЧТО ВНАЧАЛЕ ЗЕЛЕНСКОГО ОБВИНЯЛИ В ЖЁСТКОМ КАРАНТИНЕ, А ПОТОМ ЭТИ ЖЕ ЖЕ УШЛЁПКИ БУДУТ ОБВИНЯТЬ ЗЕЛЕНСКОГО, ЧТО ТЕПЕРЬ ТАКОЙ ВСПЛЕСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ.
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17.10.2020 11:32 Відповісти
не допоможе.. необхідна відеореєстація як доказ(це треба узаконити через ВР) стягнутої під ніс маски у магазині(пропоную не менше 10 секунд...)
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17.10.2020 11:42 Відповісти
https://www.nature.com/articles/s41598-020-72798-7

маски не зупиняюсь аерозольні краплі, менші 5 мкм
з мільйонами таких крапель віруси спокійно собі подорожують

зупиняти ГРВІ маскою, це як очікувати, що у відкрите вікно не залетить комар
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17.10.2020 20:48 Відповісти
Завжди знайдуться ті, хто волає про зраду. Всім не догодиш. Влада повинна мати на увазі благо більшості, а вона за свої рейтинги хвилюється. І тут неважливо хто зараз президент - на місцях у владі різні партії у руля в залежності від області - але усі поводяться однаково. То ж якщо у когось є ілюзії , щодо того, 'як було б якби' - заспокойтеся - так само було б.
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17.10.2020 12:09 Відповісти
Люди безответственные, врачи лечить не научились. В Германии смертность за сутки 33 человека при заболевших 7800 в сутки. В нас только в одном Киеве смертность 22 человека.
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17.10.2020 13:06 Відповісти
а головне те, що тести фальшиві
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17.10.2020 20:49 Відповісти
Бред вливают в ваши уши мировые средства массовой дезинформации. Простуда простудой
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17.10.2020 13:14 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/taras-zhiravetskij.htm Тарас Жиравецький
Лікар Сумна статистика по коронавірусу: почався відбір, кого лікувати в першу чергу

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=236629479701279&display=popup&link=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm&redirect_uri=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm https://telegram.me/share/url?url=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm&%20text=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83:%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%96%D1%80,%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm
https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm#bottom-of-news-full
Короткі новини по темі, яка зараз всіх цікавить...

Про статистику не буду, як і обіцяв, її ви побачите самі, вона сумна, але множте цифру тих, хто захворів на 5, як мінімум.

Всі визнали, що вірус таки існує, хоча є дебіли
(Дебільність (лат. debilis - "слабкий") - термін, що застосовується у психіатрії для визначення слабкого ступеня олігофренії. Відповідно до МКХ-10, розділу F, нормативним є термін "легка розумова відсталість"),
які все такі вірять, що це фейк, вигадка і зовсім проста інфекція, тому тут буде працювати природній відбір.
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17.10.2020 18:20 Відповісти
зможете навести дослідження, в якому сарс-ков-2 ізольовано та виділено в чистому вигляді?
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17.10.2020 20:45 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fbulletin%2Fonline_first%2FBLT.20.265892.pdf&h=AT1H7-sotJ10Y75qNpO0zaWB3SJvAJfMiBldXklGL51p4r6q0h8hv3-Qyrpd9LBKc_aTCUAustQHbN0EjG3PVwgPjAz9XJG1hluufKcT51kQ_sEOzEQpl6NQBTLwwKwV-Fs&h=AT1H7-sotJ10Y75qNpO0zaWB3SJvAJfMiBldXklGL51p4r6q0h8hv3-Qyrpd9LBKc_aTCUAustQHbN0EjG3PVwgPjAz9XJG1hluufKcT51kQ_sEOzEQpl6NQBTLwwKwV-Fs&h=AT1H7-sotJ10Y75qNpO0zaWB3SJvAJfMiBldXklGL51p4r6q0h8hv3-Qyrpd9LBKc_aTCUAustQHbN0EjG3PVwgPjAz9XJG1hluufKcT51kQ_sEOzEQpl6NQBTLwwKwV-Fs https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

ВООЗ визнала актуальним і коректним та опублікувала на своєму сайті дослідження професора медицини Джона Іоаннідіса із Стенфордського університету про реальне значення показника летальності від "Ковід-19".

Вперше воно було опубліковано ще в травні, а потім доповнювалося та дещо виправлялося, враховуючи нові дані "офіційної статистики". Дослідження також використовує дані інших досліджень - серологічних, що виконувались протягом 2020 року по усьому світу та визначали кількість людей, що мають антитіла в крові (тобто вже перехворіли).

Отже, УВАГА. За новими підрахунками, що визнані ВООЗ вірними, показник летальності від "Ковід-19"дорівнює 0.23%. Це фактично летальність "сильного" сезонного грипу.

Окрім того вказують летальність від "Ковід-19" для людей, молодших 70 років. Вона рівна, ЗНОВУ УВАГА, 0.05%.

Це середні показники по планеті, що, звичайно, дещо змінюються в залежності від конкретного регіону.

Але з точки зору медицини це не більше, ніж ніщо. Від медичних помилок в кілька разів більше людей помирає. Через це "ніщо" увесь світ знову закривають на повний локдаун.
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17.10.2020 20:46 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, виявили рекордні 6410 нових випадків зараження - Цензор.НЕТ 3807
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17.10.2020 13:46 Відповісти
Андрій Смолій:
6410. Новий антирекорд України, яка стрімко занурюється у все важкіший епідемічний стан.

За 7 днів Україну чекають вибори, які будуть відбуватися у певне найгірших умовах за всю історію держави з часів відновлення Незалежності.

Зеленський в такій ситуації збирається проводити незаконне «опитування», залучати тисячі людей до проведення цього опитування та зупиняти на дільницях сотні тисяч людей.

Ще тиждень назад «зелені» кричали про епідемію та розглядався варіант скасування виборів, а вже зараз вони готові наражати мільйони людей на небезпеку. Хіба цифри ні про що не говорять? Вже на наступному тижні ми будемо мати більше 7 тисяч інфікованих на добу. В кращому випадку. Але і це не зупиняє збанкрутілу владу від неадекватних ідей задля порятунку свої шкури та просуванню незакониих «опитувань».

Про рейльні заходи боротьби ми лише чуємо. Вже 7 місяців по суті НІЧОГО не робиться щоб зупинити епідемію в Україні, або хоча мінімізувати поширення.
Чи роздали захисні маски та засоби членам виборчих комісій? А спостерігачам? Чи є реальні механізми як уберегти виборців на дільницях? Отож бо. Відповідь знаєте самі.

З такими темпами «прогнозована» МОЗом цифра у 10 тисяч інфікованих за добу стане реальністю швидше ніж ми навіть очікуємо...
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17.10.2020 13:48 Відповісти
більше тестів - більше позитивних результатів, які невірно трактуються як нові випадки захворювання
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17.10.2020 20:44 Відповісти
где логика правительство требует ограничений а в харькове застовляют проходить медкомисию в теплосети хотя она нечего кроме профилактики не дает.
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17.10.2020 14:27 Відповісти
Маска защитная многоразовая биологическая угроза (маленький логотип) SKL59-259540 https://alfa1.com.ua/p1259271973-maska-zaschitnaya-mnogorazovaya.html Подробнее: https://alfa1.com.ua/p1259271973-maska-zaschitnaya-mnogorazovaya.html
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17.10.2020 19:58 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fbulletin%2Fonline_first%2FBLT.20.265892.pdf&h=AT1H7-sotJ10Y75qNpO0zaWB3SJvAJfMiBldXklGL51p4r6q0h8hv3-Qyrpd9LBKc_aTCUAustQHbN0EjG3PVwgPjAz9XJG1hluufKcT51kQ_sEOzEQpl6NQBTLwwKwV-Fs&h=AT1H7-sotJ10Y75qNpO0zaWB3SJvAJfMiBldXklGL51p4r6q0h8hv3-Qyrpd9LBKc_aTCUAustQHbN0EjG3PVwgPjAz9XJG1hluufKcT51kQ_sEOzEQpl6NQBTLwwKwV-Fs&h=AT1H7-sotJ10Y75qNpO0zaWB3SJvAJfMiBldXklGL51p4r6q0h8hv3-Qyrpd9LBKc_aTCUAustQHbN0EjG3PVwgPjAz9XJG1hluufKcT51kQ_sEOzEQpl6NQBTLwwKwV-Fs https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
ВООЗ визнала актуальним і коректним та опублікувала на своєму сайті дослідження професора медицини Джона Іоаннідіса із Стенфордського університету про реальне значення показника летальності від "Ковід-19".
Вперше воно було опубліковано ще в травні, а потім доповнювалося та дещо виправлялося, враховуючи нові дані "офіційної статистики". Дослідження також використовує дані інших досліджень - серологічних, що виконувались протягом 2020 року по усьому світу та визначали кількість людей, що мають антитіла в крові (тобто вже перехворіли).
Отже, УВАГА. За новими підрахунками, що визнані ВООЗ вірними, показник летальності від "Ковід-19"дорівнює 0.23%. Це фактично летальність "сильного" сезонного грипу.
Окрім того вказують летальність від "Ковід-19" для людей, молодших 70 років. Вона рівна, ЗНОВУ УВАГА, 0.05%.
Це середні показники по планеті, що, звичайно, дещо змінюються в залежності від конкретного регіону.
Але з точки зору медицини це не більше, ніж ніщо. Від медичних помилок в кілька разів більше людей помирає. Через це "ніщо" увесь світ знову закривають на повний локдаун.
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17.10.2020 20:46 Відповісти
у нас офис в Киеве заразил зомбак, который почти все время ходил в маске и обливался септиком и ездил в своем авто. Ничего личного
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17.10.2020 21:08 Відповісти
Так отож. Але про це говорити не можна.
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17.10.2020 21:49 Відповісти
Твой зомбак должен был использовать антисептик.
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17.10.2020 21:50 Відповісти
я рад, что ты догадался
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18.10.2020 12:13 Відповісти
Я рад, что принёс тебе радость
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18.10.2020 17:31 Відповісти
и я счастлив, что ты рад
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18.10.2020 17:56 Відповісти
У випадку тяжкої пневмонії лікар (чи доглядаючий) повинен зробити наступне: закип'ятити 5-7 літрів води в каструлі, кинути туди дві жмені трави (будь-яку суху, навіть сінну труху); траву потрібно настоювати протягом 2 годин; процідити настій і замочити в ньому старе простирадло, відтиснути, скласти в 3-4 шари; хворий розводить руки, а лікар щільно обмотує хворого складеним простирадлом - закутати туго груди та спину; хворий лягає в ліжко і накривається двома ковдрами; хворий лежить так протягом 2 годин і п'є потогінний чай. Сеанс потрібно повторити протягом 4-5 днів. Якщо хворий не потіє після першого сеансу, він потітиме після другого або третього. Під час такої процедури температура в легенях зростає до приблизно 39 С, імунна система знищує хвороботворні організми і виводить їх з організму через шкіру з потом.
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18.10.2020 01:33 Відповісти
Всіх хворих треба привчати правильно дихати - читайте йогівські вправи з дихання.
Порада від Свамі Шівананди, його "враджана пранаяма" (Vrarjana pranayama)- дихальні вправи під час ходи. Впродовж 10 хвилин прогулянки йти та лічити кроки: 4 кроки - вдих та 6 кроків - видих; або 6 кроків - вдих і 8 кроків - видих. Примітка: видих довший, ніж вдих. Це синхронізація руху тіла та дихання. В такий спосіб Свамі Шивананда вів боротьбу з холерою - дуже успішно.
Ще про дихальні вправи близько 10 хвилин, пару сеансів на день (від Костянтина Бутейка). Видихніть, а потім намагайтеся не вдихати якомога довше. Потім повільно вдихніть, зробіть видих і знову видихніть і затримайте дихання. Затримка на 45 секунд і довше - 1 хвилина, чи 1,5 хвилин - означає, що ваші легені досить здорові і у вас не буде запалення. Найкраще регулярно виконувати ці вправи зранку та десь під вечір (але не після їжі).
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18.10.2020 01:33 Відповісти
Я бы поверила в эти советы, если бы вы не написали, что дыхательной гимнастикой лечится даже холера !!!
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18.10.2020 17:15 Відповісти
Вище я подав поради від корифеїв світової медицини минулих років (бо ******** фахівців ми вже не спостерігаємо...). Тепер ще раз даю посилання на свою статтю - уряд повинен діяти саме за науковими приписами, а не за рекомендаціями фармакологічних пройдисвітів в яких головне - заробити на хворому чи навіть на його смерті: Природно-науковий підхід до лікування хворих http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
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18.10.2020 01:37 Відповісти
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