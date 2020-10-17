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Новини Коронавірус і карантин
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Директор "інфекційки" Львова Федоренко пояснив, чому госпіталізують не всіх важкохворих на COVID-19: медики змінили підхід до переведення хворих

Директор

У Львівській обласній інфекційній лікарні понад 100 хворих на коронавірус COVID-19 отримують кисень із центрального киснепроводу, іншим видають кисневі концентратори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Главкому повідомив директор медзакладу Сергій Федоренко.

Федоренко зазначив, що медики змінили підхід до переведення хворих з ускладненнями вірусу на апарати ШВЛ.

"Коли немає гострих показань для переведення хворого на апарат штучної вентиляції, підключаємо їх, аби вони дихали за допомогою концентраторів самостійно", - сказав він.

Він додав, що в інфекційну лікарню черг немає, іноді лікарі просять хворих лягати в інші медзаклади.

"Зокрема, хворим після стентування, у разі інфаркту міокарда і супутнього діагнозу COVID-19, хворим після гострих порушень мозкового кровообігу… Рекомендуємо госпіталізацію таких хворих до багатопрофільних лікарень, які мають у своєму штаті профільні відділення: серцево-судинної хірургії, неврологічне відділення, відділення гемодіалізу тощо", - пояснив він.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, виявили рекордні 6410 нових випадків зараження

Медик переконаний, що в багатопрофільних лікарнях таким пацієнтам нададуть більш кваліфіковану терапію.

Львівська область - у лідерах за показниками захворюваності на COVID-19. Станом на ранок 17 жовтня в регіоні виявили ще 368 нових інфікованих. За добу від ускладнень померли 9 осіб.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3066) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Дуже якісні заходи. Контроль за виконанням.
І ніяких гонитв за поодинокими плавцями через Дніпро, поодинокими перехожими без масок.
І ні хто не вчить всесвіт зебільним заходам. Люди роблять свою справу, по збереженню здоро^я нації.
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17.10.2020 10:28
+6
Влада Бельгії запроваджує комендантську годину з 19 жовтня і посилює карантинні заходи через посилення розповсюдження COVID-19 на території країни.
"Наша країна знаходиться в фазі найвищої готовності: фазі 4. Число інфекцій зростає з кожним днем, і дуже швидко. Наші лікарі і лікарні перебувають під сильним тиском. Ми ведемо нерівну боротьбу з цим вірусом. Нині різниця з березнем-квітнем у тому, що вірус зараз дуже близько. Ми всі знаємо людей, які інфіковані, знаходяться на карантині, а іноді і тяжко хворі. Ми поки не побачимо хороших новин в цифрах у найближчі кілька днів", - https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/136138/consultative-committee-stricter-measures-alexander-de-croo-frank-vandenbroucke-lockdown-curfew-bars-restaurants/ цитує The Brussels Times голову уряду країни Александра Де Кроо.
Відтепер громадянам Бельгії буде дозволено мати лише один близький постійний контакт поза їх власним будинком. Домогосподарства також можуть запросити до 4 гостей, завжди одних і тих же і кожні два тижні. Для цих гостей необхідно дотримуватися правил соціальної дистанції - не менше 1,5 метри.
За можливості, співробітники перейдуть на обов'язкову віддалену роботу. Крім того, для закритих зборів або заходів, які не мають протоколу, допускається присутність максимум 40 чоловік. На місяць у країні закриють бари та ресторани, а після 20:00 буде заборонений продаж алкогольних напоїв. Продуктовим ринкам дозволяється працювати з дотриманням карантинних обмежень, однак заборонені різдвяні базари та зимові ярмарки.
Прем'єр наголосив, що всі заходи набувають чинності з 19 жовтня, "але ніщо не заважає вже почати їх дотримуватися".
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17.10.2020 10:16
+4
зеленсько-радуцька гівномедицина госпіталізовує важкохворих з COVID-19 лише тих хто має 30-40 тис гривень на лікування. Всі інші мають лікуватися приколами 95-го кварталу.
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17.10.2020 10:21
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Влада Бельгії запроваджує комендантську годину з 19 жовтня і посилює карантинні заходи через посилення розповсюдження COVID-19 на території країни.
"Наша країна знаходиться в фазі найвищої готовності: фазі 4. Число інфекцій зростає з кожним днем, і дуже швидко. Наші лікарі і лікарні перебувають під сильним тиском. Ми ведемо нерівну боротьбу з цим вірусом. Нині різниця з березнем-квітнем у тому, що вірус зараз дуже близько. Ми всі знаємо людей, які інфіковані, знаходяться на карантині, а іноді і тяжко хворі. Ми поки не побачимо хороших новин в цифрах у найближчі кілька днів", - https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/136138/consultative-committee-stricter-measures-alexander-de-croo-frank-vandenbroucke-lockdown-curfew-bars-restaurants/ цитує The Brussels Times голову уряду країни Александра Де Кроо.
Відтепер громадянам Бельгії буде дозволено мати лише один близький постійний контакт поза їх власним будинком. Домогосподарства також можуть запросити до 4 гостей, завжди одних і тих же і кожні два тижні. Для цих гостей необхідно дотримуватися правил соціальної дистанції - не менше 1,5 метри.
За можливості, співробітники перейдуть на обов'язкову віддалену роботу. Крім того, для закритих зборів або заходів, які не мають протоколу, допускається присутність максимум 40 чоловік. На місяць у країні закриють бари та ресторани, а після 20:00 буде заборонений продаж алкогольних напоїв. Продуктовим ринкам дозволяється працювати з дотриманням карантинних обмежень, однак заборонені різдвяні базари та зимові ярмарки.
Прем'єр наголосив, що всі заходи набувають чинності з 19 жовтня, "але ніщо не заважає вже почати їх дотримуватися".
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17.10.2020 10:16 Відповісти
Дуже якісні заходи. Контроль за виконанням.
І ніяких гонитв за поодинокими плавцями через Дніпро, поодинокими перехожими без масок.
І ні хто не вчить всесвіт зебільним заходам. Люди роблять свою справу, по збереженню здоро^я нації.
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17.10.2020 10:28 Відповісти
Про яке збереження здоров, я нації може йтися у нас, якщо тяжко хворих не приймають у лікарні? Досі не розгоргули достатній фонд ліжок, місць немає, лікарі ждуть поки хворі почнуть помирати дома без ефективного лікування і тоді госпіталізують, щоб вони померли в лікарнях. Це у них такий підхід. Та й в багатьох містах дефіцит кисню. Це вже зовсім бардак - державна зрада і злочин.
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17.10.2020 11:43 Відповісти
Лариса вже "перефарбувалась"... ЩЗе недавно активно "топила" за безмасковий режим )))))
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17.10.2020 12:07 Відповісти
Я і зараз топлю за режим, де маски треба вдягати тільки в натовпі людей , або тим ,хто кашляє, чихає, температурить і хворіє. Я проти масок на вулиці, масок в установах, де людей мізер, масок в супермаркетах коли не в черзі. Маска сама по собі шкідлива, не дає нормально дихати, накопичує в собі в навколо обличчя шкідливі бактерії і віруси і т.д.
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17.10.2020 12:14 Відповісти
А шо там за забором у сябров? Вот где просттор для пиара ан нет что то не срабатывает.
Правда что шило в мешке не утаишь. Пока не докажите что у беларусов и шведов гаплык поверить вам могут только слабоумные или продажные.
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17.10.2020 10:28 Відповісти
У сябров - рекордная полугодичная смертность за 5 лет, а у шведов - рекордная полугодичная смертность за 150 лет. И в Беларуси и в Швеции число ежедневно выявленных случаев растет. У шедов 15.10 уже больше 1000 за день заскакивало...
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17.10.2020 10:50 Відповісти
Ага типа есть информация про сябров. Ей даже теоретически взяться некуда. Про шведов там незначитльный совсмем рост смертности. не знаю где вы берете инфу похоже из российских фейков.
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17.10.2020 10:57 Відповісти
Пожоже разве что для забаненных в гугле.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/19/7113407/ Швеция фиксирует самый высокий уровень смертности за 150 лет в первые 6 месяцев 2020 года

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/6/7265474/ Смертность в Беларуси за первое полугодие побила пятилетний рекорд
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17.10.2020 11:08 Відповісти
Сорри открыл ссылки проанализировал но ничего ужасного не нашел.
Вот первых в Швеции надо смотреть по итогам года она будет точно занчительно нижет они без карантина весной многих похоронили а сейчас у них будет мягче ситуация, о чем недавно кстати писали можно найти. А заголовок про 150 лет это сознательная манипуляция и думаете вы понимаете почему (население тогда и сейчас) Укрправда прокацпский ресутс (Григоришин) с ним надо поаккуратней быть.
Про Беларусть даже комментировать не хочу, там тупо манипулятивная новость.
Вот так кацапы и работают а вы думали они у нас фейки будут такие делать как на Царьграде, тонкая работа.
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17.10.2020 11:26 Відповісти
всіх ,хто буде ставити у приклад Швецію буду віднині посилати на..уй у спам... Автоматично.....
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17.10.2020 12:06 Відповісти
"Ваши доказательства - не доказательства". Знакомые песни.
Вот Вам ссыла на сайт статведомства Швеции
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/befolkningsstatistik-forsta-halvaret-2020/ Över 51 000 personer dog under första halvåret 2020 Den låga invandringen och de få giftermålen är en direkt konsekvens av de restriktioner som infördes för att begränsa coronapandemins genomslag i Sverige och världen. Trots de införda restriktionerna var det många i Sverige som dog under främst det andra kvartalet 2020. Antalet dödsfall i början av 2020 var något lägre än de närmast föregående åren. Men coronapandemin nådde Sverige i februari och under det första halvåret dog 51 405 personer. Det var det högsta antalet dödsfall i Sverige under första halvåret sedan 1869 då 55 431 personer dog.

Ваш ход?
А данные по Беларуси основанны на данных ООН.
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17.10.2020 12:29 Відповісти
Дешевая манипуляция цифрами. Население Швеции в 1869 году составляло около 3 млн. человек, что более чем втрое меньше теперешней численности населения Швеции (10 млн. человек). Т.е. можно с уверенностью утверждать, что в сегодняшней Швеции, несмотря на "пандемию", из каждой тысячи шведов умирает втрое меньше людей чем в 1869 году.
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17.10.2020 16:17 Відповісти
То есть по-вашему, шведы сами манипулируют со своими же данными, чтобы свою же стратегию борьбы с ковидом прндставить для остального мира в черном свете? Ну у Вас и фантазия!
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17.10.2020 20:19 Відповісти
Манипулируют не шведы, а вы. "Количество смертей" в стране и "смертность" по стране - совершенно разные показатели. Вот только не знаю, умышленно вы это делаете или по невежеству. Само по себе "количество смертей" является малоинформативным показателем, который ничего не говорит о состоянии здоровья и актуальных рисках для населения, если не учитывать общее число населения. 150 лет назад население Швеции по разным источникам составляло от 2,5 до 4 млн. человек, сегодня в Швеции живет 10 млн. человек, а умерло что тогда, что сейчас примерно одинаково...Если все равно не дошло, то можете почитать еще здесь https://hromadske.ua/posts/sweden-mortality-coronavirus
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17.10.2020 21:43 Відповісти
Если бы я написал "относительная смертность максимальна за 150 лет", то Вы были бы правы. Но не приписывайте мне Ваши фантазии.
Вот, просвещайтесь

СМЕРТНОСТЬ, и, ж. Количество смертей. Сокращение смертности.
Толковый словарь Ожегова и Шведовой
Источник: https://gufo.me/dict/ozhegov/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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17.10.2020 22:22 Відповісти
Ага! "Относительная смертность" относительно чего? ...И ваще в мире "смертность", о ужас, 7 млрд. человек...потомушта все ныне живущие когда-то умрут? Ась? ...Я же говорю "манипулируешь"... https://gufo.me/dict/ushakov/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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17.10.2020 23:33 Відповісти
Вот Вам стало туго с аргументами и Вы уже под дурака начали косить. Печально. А относительная смертность считается относительно численности населения. Хотя, наверняка Вы и сами это знаете.
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17.10.2020 23:42 Відповісти
Ну что я могу возразить человеку, который смысл машинного перевода демографического термина с шведского пытается выяснить при помощи словаря Ожегова для русского(!) языка?...Причем до него не доходит даже после того как ему привел адекватное в данном контексте толкование из словаря Ушакова... Или вы рассчитываете на идиотов, которые после подобной манипулятивной "статистики" решат, что у жителей сегодняшней Швеции риск умереть выше, чем у шведов 150 лет назад?
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18.10.2020 15:25 Відповісти
з хворої голови на здорову.. ))
Дурантинофіли(100 відсотково з Лахті) звинувачують Антипа у проросійськости ))
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17.10.2020 12:09 Відповісти
швеция-585 смертей на миллион жителей от ковид.в Украине-пока 126.в сша-674
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17.10.2020 11:26 Відповісти
в бельгии-893 смерти на миллион поппуляции
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17.10.2020 11:27 Відповісти
Гыг,, вы на форуме постоянный писатель, поэтому наверняка меня знаете по нику. Просто поверьте на слово, как человек много лет писавший для СМИ материалы связанные с цифрами, показателями, отчетами и т.д., уверенно утверждаю, что там там где много цифр всегда, подчеркиваю всегда можно вывернуть их так, чтобы они воздействовали на читателя в нужном тебе векторе. Все эти показатели нужно тщательно вдумчиво анализировать, искать подтверждения, чтобы докопаться до истины. Эти цифры ни о чем. Потом через два года пересмотрят методы подсчета последствий Ковида и они изменятся до неузнаваемости.
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17.10.2020 11:45 Відповісти
в каком векторе?что имеет против бельгии,швеции или сша ВОЗ?шо за конспирология?что страны дают по статистике-то они и публикуют
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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17.10.2020 11:49 Відповісти
через два года пересмотрят методы подсчета смертности от Ковида и цифры изменятся до неузнаваемости. Это не конспирология, об этом говорили все настоящие ученные, интервью с которыми иногда проскальзывают в СМИ и наши ученые тоже тут это говорили на Цензоре. Мнения докторишек, назначающих при Ковид всем подряд антибиотики, и чиновников, как и непонятные публикации в СМИ даже с ссылками на пофукавших все ВОЗ и ООН особо не интересуют - ибо лживы, некомпететны а возможно и преступны.Неужели это не очевидно? Неужели до сих пор не очевидно что эпидемия существует, но она помножена на медийную составляющую и непонятную коммуникацию ВОЗ?.

Я обожаю Швецию и Бельгию и вот обращение бельгийских медиков. Там мощная демифологизация по Ковиду дана и похоже больше правды про Ковид, чем во всех пбуликациях на русском и украниском вместе взятых.:
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/
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17.10.2020 14:44 Відповісти
если доживешь и они изменятся-можешь через два года мне попенять .а пока желаю тебе не попасть в эти цифры
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17.10.2020 16:02 Відповісти
концентрація людей по домогосподарствах у Швеції і Україні вам відома ? 1 до 4 х?
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17.10.2020 12:10 Відповісти
Украина!! догоні і пєрегоні Швецию !!
,-МЕЧТА ЛАХТИ
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17.10.2020 11:58 Відповісти
Видите власти думают одно, а бельгийские медики кричат о том. что власти действуют неправильно и по сути ухудшают ситуацию. Их обращение обьемное, но там вся правда про КОВИД, это не фейк, есть на фламандском языке,знакомый врач из Бельии прислал и подтвердил, что они действтельно сделали такое обращение:

https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/
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17.10.2020 11:05 Відповісти
Меня всегда забавляли специалисты, кторые носятся с посулатами Коха в применении к вирусным заболеваниям. Ничего, что постулаты Коха сформулированы до открытия вирусов? Да и даже не для всех бактериальных инфекций они справедливы в полной мере. На кой хрен эти манипуляции? Чтоб ресторанный бизнес не потерял в прибылях?
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17.10.2020 11:31 Відповісти
Вірус новий,рашистська "вакцина" 100 відсотків фуфло,інші поки що на стадії випробувань..
і поки що лише ПЕРЕБИРАЮТЬСЯ "протоколи лікування " випадковим чином....

ТОму будь-які-узагальнення -ізраїльських,американських,німецьких чи бельгійських вчених можуть бути якось придатні лише для власної країни...
тому що специфіка країн різна..

Наприклад в Індії не миють рук перед їдою ,А Для Японії,навпаки носіння масок на вулиці -щоденна практика для грипу...
А КНДР взагалі немає за що хвилюватись.. Там закрити кордон,і розстріляти всіх ,хто чихзає -це "нормально"
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17.10.2020 12:03 Відповісти
Ты тоже как Павло Дура троль что ли? Не замечал
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17.10.2020 14:46 Відповісти
Я читаю ссылки которые приводят форумчане. И иногда задаю вопросы по ним. А Вы сливаетесь от ответа на такой вопрос. Вы троль, что ли?
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17.10.2020 15:01 Відповісти
зеленсько-радуцька гівномедицина госпіталізовує важкохворих з COVID-19 лише тих хто має 30-40 тис гривень на лікування. Всі інші мають лікуватися приколами 95-го кварталу.
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17.10.2020 10:21 Відповісти
Так эпоха бедности прошла и вобще что для учителей 30 тысяч? Это их недельный заработок!
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17.10.2020 11:48 Відповісти
наче до коменданської години вірус не передається .
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17.10.2020 10:23 Відповісти
Судя по всему передается ч-з правоохранителей, т.е. с комендантским часом у них нагрузка уменьшается, следовательно, и распространение вируса стопорится.
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17.10.2020 10:43 Відповісти
Не, просто там во время коменданского часа по улицам и злачным местам можно и не валандаться. А ночные смены там разве что у полиции, врачей и проституток.
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17.10.2020 10:53 Відповісти
тому шо не у всіх родичів є п"ять штук на добу на лікування...
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17.10.2020 10:24 Відповісти
у Львові інші розцінки....

20 тисяч на добу ((
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17.10.2020 11:56 Відповісти
Посмотгеть на рожу хведаренка и сгазу, доверие, гепа-2!
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17.10.2020 10:44 Відповісти
А шо таки есть covid? Та то его обманули. Пусть позвонит и узнает у Бондаренки или у побратима Марцинкива. Ишь ты, разводят здесь панику
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17.10.2020 11:10 Відповісти
Мне наше население напоминает стадо баранов которых ведут на бойню. Пока режут первых остальные находятся в состоянии дебильного оптимизма!
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17.10.2020 11:53 Відповісти
"Коли немає гострих показань для переведення хворого на апарат штучної вентиляції, підключаємо їх, аби вони дихали за допомогою концентраторів самостійно"

розпишемось у власній неспроможності...

Директор "інфекційки" Львова Федоренко пояснив, чому госпіталізують не всіх важкохворих на COVID-19: медики змінили підхід до переведення хворих - Цензор.НЕТ 4421
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17.10.2020 11:55 Відповісти
.. і наші конструктори з "Новатор" прославилися. Виявляється, що пристрій ШВЛ копія ізраїльського https://github.com/AmboVent-1690-108/AmboVent AmboVent(скопійовано звідси ), і ще й дорожче оригіналу на 50%.

Наші пропонують за 20 тис грн, а ізраїльський коштує $ 500.

Креслення в зв'язку з пандемією пішли у відкритий доступ, чим і скористалися в "Новатор".

Правда Директор розповідає що вони внутрянку самі зробили і ПО, цікаво, скільки світлих умів билися над цим складним ПО.
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17.10.2020 12:12 Відповісти
І що?..Розписався у власному ідіотизмі?..Підключення до апаратів ШВЛ дає вісімдесят відсотків смертності...Таке враження що вони вбивають...
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17.10.2020 12:14 Відповісти
Бельгийский народ еще спросит со своих властей по поводу этих дракновских мер. Многие там возмущены этим решением.
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17.10.2020 14:49 Відповісти
Ваше мнение от имени бельгийского народа необыкновенно ценно.
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17.10.2020 16:08 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/person/taras-zhiravetskij.htm

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/taras-zhiravetskij.htm Тарас Жиравецький
Лікар Сумна статистика по коронавірусу: почався відбір, кого лікувати в першу чергу

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Короткі новини по темі, яка зараз всіх цікавить...

Про статистику не буду, як і обіцяв, її ви побачите самі, вона сумна, але множте цифру тих, хто захворів на 5, як мінімум.


Всі визнали, що вірус таки існує, хоча є дебіли
(Дебільність (лат. debilis - "слабкий") - термін, що застосовується у психіатрії для визначення слабкого ступеня олігофренії. Відповідно до МКХ-10, розділу F, нормативним є термін "легка розумова відсталість"), які все такі вірять, що це фейк, вигадка і зовсім проста інфекція, тому тут буде працювати природній відбір.

Шкода тих, хто розуміє, що проблема існує, але намагається займатись самолікуванням народними методами, вітамінами, питтям, прогулянками та порадами тих, хто немає жодного відношення до медицини. Все вище перераховане не працює, особливо коли вам більше 35 років, молодь звичайно може проскочити хворобу без жодних ліків і це є плюс і позитив.


Судячи по динаміці поширення вірусу, ми вже давно усі в червоній зоні.

Хтось почав називати деякі міста чорною зоною, бо немає місця в реанімаціях та недостатньо кисневих точок, тому почався відбір, кого лікувати в першу чергу.
Дуже багато українців лікується вдома і ми розуміємо, що їх в рази більше, ніж в лікарнях.
Перебіг хвороби деколи не прогнозований, вчора доречі передзвонив колега лікар, який немає зараз температури, має інші симптоми ковіду, нюх пропав класично на 5 день, а на КТ є ознаки пневмонії.
Тому потрібно бути пильними і динамічно робити обстеження, бо зміни на КТ за 5-7 днів можуть різко погіршитись, а лікар орієнтується на перше КТ, де були незначні зміни або їх не було.
https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm

Повторний ПЛР тест після 14 дня хвороби при позитивному ПЛР в перші дні хвороби не потрібно виконувати , бо для лікування він нам лікарям нічого не дає.
Позитивний ПЛР може бути й до місяця часу, коли ми розуміємо, що вірус вже переможений, а його залишки ми ще визначаємо.
Контролюйте більше ЦРП (ц реактивний протеїн), феритин, д-димери,- поки що це найкращі маркери ускладнень при ковіді.
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17.10.2020 18:13 Відповісти
 
 