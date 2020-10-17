Директор "інфекційки" Львова Федоренко пояснив, чому госпіталізують не всіх важкохворих на COVID-19: медики змінили підхід до переведення хворих

У Львівській обласній інфекційній лікарні понад 100 хворих на коронавірус COVID-19 отримують кисень із центрального киснепроводу, іншим видають кисневі концентратори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Главкому повідомив директор медзакладу Сергій Федоренко.

Федоренко зазначив, що медики змінили підхід до переведення хворих з ускладненнями вірусу на апарати ШВЛ.

"Коли немає гострих показань для переведення хворого на апарат штучної вентиляції, підключаємо їх, аби вони дихали за допомогою концентраторів самостійно", - сказав він.

Він додав, що в інфекційну лікарню черг немає, іноді лікарі просять хворих лягати в інші медзаклади.

"Зокрема, хворим після стентування, у разі інфаркту міокарда і супутнього діагнозу COVID-19, хворим після гострих порушень мозкового кровообігу… Рекомендуємо госпіталізацію таких хворих до багатопрофільних лікарень, які мають у своєму штаті профільні відділення: серцево-судинної хірургії, неврологічне відділення, відділення гемодіалізу тощо", - пояснив він.

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Медик переконаний, що в багатопрофільних лікарнях таким пацієнтам нададуть більш кваліфіковану терапію.

Львівська область - у лідерах за показниками захворюваності на COVID-19. Станом на ранок 17 жовтня в регіоні виявили ще 368 нових інфікованих. За добу від ускладнень померли 9 осіб.