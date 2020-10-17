В Україні за добу госпіталізували майже 1100 хворих на COVID-19, - МОЗ

Минулої доби, 16 жовтня, в Україні було госпіталізовано 1089 хворих на COVID-19. Це люди, які мають важкий або середньої тяжкості перебіг хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу в суботу.

"Було госпіталізовано 1089 осіб. Це дуже багато. Це люди, які мають важкий або середньої тяжкості перебіг хвороби", - повідомив він.

Степанов також зазначив, що із 6410 осіб, у яких виявили коронавірус за минулу добу, 319 дітей і 359 медпрацівників.

Загалом 16 жовтня було проведено 63 734 тестування, з них 36 201 методом ПЛР та 27 533 методом ІФА.

За словами міністра, це рекордна добова кількість ПЛР-тестувань в Україні.

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Він визнав, що в Україні існують "проблеми з ПЛР-тестуванням з точки зору черг", особливо в деяких великих містах.

Водночас він запевнив, що кількість тестувань і надалі зростатиме.

Степанов також закликав людей із груп ризику, зокрема осіб старше 60-65 років, не виходити з дому без крайньої необхідності і дотримуватися санітарно-гігієнічних норм: носити маски, користуватися антисептиками і дотримуватися дистанції в 1,5 метра.