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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу госпіталізували майже 1100 хворих на COVID-19, - МОЗ

В Україні за добу госпіталізували майже 1100 хворих на COVID-19, - МОЗ

Минулої доби, 16 жовтня, в Україні було госпіталізовано 1089 хворих на COVID-19. Це люди, які мають важкий або середньої тяжкості перебіг хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу в суботу.

"Було госпіталізовано 1089 осіб. Це дуже багато. Це люди, які мають важкий або середньої тяжкості перебіг хвороби", - повідомив він.

Степанов також зазначив, що із 6410 осіб, у яких виявили коронавірус за минулу добу, 319 дітей і 359 медпрацівників.

Загалом 16 жовтня було проведено 63 734 тестування, з них 36 201 методом ПЛР та 27 533 методом ІФА.

За словами міністра, це рекордна добова кількість ПЛР-тестувань в Україні.

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Він визнав, що в Україні існують "проблеми з ПЛР-тестуванням з точки зору черг", особливо в деяких великих містах.

Водночас він запевнив, що кількість тестувань і надалі зростатиме.

Степанов також закликав людей із груп ризику, зокрема осіб старше 60-65 років, не виходити з дому без крайньої необхідності і дотримуватися санітарно-гігієнічних норм: носити маски, користуватися антисептиками і дотримуватися дистанції в 1,5 метра.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Украине за сутки госпитализировали почти 1100 больных COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1456
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17.10.2020 11:28 Відповісти
ну вот уже слили официальный документ! никакой защиты в этой стране
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17.10.2020 11:31 Відповісти
В Америке существует инстанция, которая называется СDC. Эта организация занимается санитарно - эпидемиологическим надзором. Она дает правдивую информацию, в отличие от СМИ и политиков. Так вот эта инстанция сообщает, что коронавирусная инфекция менее опасна,чем обычный грипп. 99,8% людей выздоравливают. 85% людей переносят эту инфекцию в легкой форме за 1-2 недели выздоравливают. Средняя и тяжелая формы проходят через 1- 1,5 мес. Эта правдивая информация специалистов самого высокого уровня. Сравните это с тем, что у нас пишут и говорят.
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17.10.2020 13:06 Відповісти
Ларисочка, вы правильно всё говорите, но коронопсихозные здесь для раздувания страшилок про обычную простуду
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17.10.2020 14:27 Відповісти
В Украине за сутки госпитализировали почти 1100 больных COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9582
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17.10.2020 11:32 Відповісти
Страна летит в пропасть от деятельности зеленского.
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17.10.2020 11:41 Відповісти
расейская вакцина...состав

В Україні за добу госпіталізували майже 1100 хворих на COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5643
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17.10.2020 11:47 Відповісти
количество госпитализаций - это уже хоть о чем-то "говорит"... картина печальная и это еще не похолодало((
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17.10.2020 13:40 Відповісти
Новости из Крыма о кацапо-вакцине - " .."рос.вакцина"-говорили они-"самая ох@*нная в мире". -"Прививайтесь." Тетка,в Крыму,привилась,со всей семьей.Сейчас половина лежит в больничке с "короной",остальные дома лечатся.Только 1 написали корону,остальным 5-м - просто пневмония ) еще не извесно, какая побочка будет . (с)
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17.10.2020 14:23 Відповісти
 
 