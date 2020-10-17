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Новини Коронавірус і карантин
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12 осіб померли за добу від COVID-19 у Києві, ще 598 захворіли, 186 одужали, - Кличко. КАРТА

12 осіб померли за добу від COVID-19 у Києві, ще 598 захворіли, 186 одужали, - Кличко. КАРТА

У Києві за добу ще у 598 осіб виявили коронавірус, 12 хворих померли. Найбільше хворих - у Деснянському районі.

Про це повідомив у фейсбуці мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація із розповсюдженням вірусу в столиці залишається складною. Ще у 598 осіб виявили коронавірус минулої доби. 12 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 569 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 30 010", - написав міський голова.

За його словами, за минулу добу захворіли 345 жінок віком від 18 до 97 років; 210 чоловіків віком від 18 до 81 року; 15 дівчаток від 2 до 17 років і 18 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу госпіталізували майже 1100 хворих на COVID-19, - МОЗ

Захворіли також 28 медиків.

Госпіталізовано 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 186 людей. Всього коронавірус подолали 10 661 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 162, у Дарницькому – 80 та 65 випадків у Печерському районі.

Також читайте: Компанія-розробник вакцини проти COVID-19 анонсувала завершення випробувань до кінця жовтня

12 осіб померли за добу від COVID-19 у Києві, ще 598 захворіли, 186 одужали, - Кличко 01
12 осіб померли за добу від COVID-19 у Києві, ще 598 захворіли, 186 одужали, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19423) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
"Щогодини помирає 67 наших співгромадян, за добу вмирає - 1600"(Ольга Богомолець, лютий 2019 року)
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17.10.2020 12:32
+2
Кличко,а сколько за сутки умерло в Киеве от гриппа ,грви,инсультов и инфарктов? Чего только от Ковид даешь статистику?
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17.10.2020 12:19
+2
12 осіб померли за добу від COVID-19 у Києві, ще 598 захворіли, 186 одужали, - Кличко - Цензор.НЕТ 4935
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17.10.2020 12:36
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https://www.facebook.com/pogano.cv.ua/posts/670995946859011?__xts__%5B0%5D=68.ARCp8ENIT2eD1q44p_4RJ_fZqHY-********************************************************************************************-OxZJGd9ozSLmNTYtq1xEzUDh6ls-YPNRxK16uLGRIPnl6PR03EWCPKldyoYo6T_p5Gfh3kRPJXfaP3pb6XlHORPVuNQBjgt4toKl983TYSsuT9irsWahynGi5aQVui9lO1RpzUeOc3IJU_orWzM8Xwlc-vGEACdpVe4FGNTm0XkU__dpsr6YWqQleDUxI8MNUsERsN8uPi8yiK5Av7zoPdUnug&__tn__=-R 12 октября в 09:34 · https://www.facebook.com/pogano.cv.ua#

Вхід в одну з поліклінік міста. На вході медсестричка перевіряє температуру в кожного, «пікаючи» зап'ясток спеціяльним термометром.
Огрядна панна в барвистому вбранні трішки вагається, потім підставляє зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.

- І мене теж чіпуйте. - підставляючи зап'ясток, каже студент, що зайшов услід за панною.
- То ви чіпували? - раптом лякається панна. - А ну виймайте назад!
І пхає під носа сестричці зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- Вітаю, тепер у вас два чіпи. - каже студент.
- ЩООО? - лякається панна. - А ну, виймай обидва!
І тицяє трохи не в обличчя сестричці своїм зап'ястком.
«Пік! Пік!» - робить термометром сестричка.
- А тепер чотири чіпи. - каже студент.
Барвиста панна відкриває рота, готуючись влаштувати істерику.
- Божечки, це ж просто термометр! - намагається уникнути шкандалю лікарка з реєстратури.
- Так, термометр. - каже студент. - Спеціяльний чіпуючий термометр виробництва Мікрософт.
- Так! - каже лікарка панні. - А ну дайте руку!
Жінка покірно тягне руку. Лікарка бере зі стола магніта для скріпок, знімає з нього якійсь металевий дріб'язок і прикладає магніта жінці до зап'ястка.
- Всьо. - каже лікарка, дорахувавши до п'яти. - За пару днів чіпи мають вийти з калом, перевіряйте. Якщо не вийдуть за три дні, приходьте, будемо руку різати.
Барвиста панна відходить, розтираючи і уважно роздивляючись зап'ястка. Лікарка показує студентові кулака.
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCp8ENIT2eD1q44p_4RJ_fZqHY-********************************************************************************************-OxZJGd9ozSLmNTYtq1xEzUDh6ls-YPNRxK16uLGRIPnl6PR03EWCPKldyoYo6T_p5Gfh3kRPJXfaP3pb6XlHORPVuNQBjgt4toKl983TYSsuT9irsWahynGi5aQVui9lO1RpzUeOc3IJU_orWzM8Xwlc-vGEACdpVe4FGNTm0XkU__dpsr6YWqQleDUxI8MNUsERsN8uPi8yiK5Av7zoPdUnug&__tn__=%2ANK-R #Чернівецькіісторії
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17.10.2020 12:07 Відповісти
Кличко,а сколько за сутки умерло в Киеве от гриппа ,грви,инсультов и инфарктов? Чего только от Ковид даешь статистику?
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17.10.2020 12:19 Відповісти
Он такой длинный текст не запомнит.., да даже наверное и не прочтет ( тем более на украинском), хоть видно что его пытаются научить и у зеркала тренируется по пол дня, но получается фигово, легче попугая или медведя научить чему либо. Диктор "блин клинтон"
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17.10.2020 12:25 Відповісти
"Щогодини помирає 67 наших співгромадян, за добу вмирає - 1600"(Ольга Богомолець, лютий 2019 року)
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17.10.2020 12:32 Відповісти
Це питання не до Кличка , а до Степанова , Ляшка та Зе *********** !
Вже 6 тисяч хворих за добу. за що
Зеля має сісти на 100% ,
за нецільове використання ковідного фонду!
Він мав півроку аби підготуватися,але заради бабла,заради відкатів з будівництва доріг
він плюнув на життя українців!!
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17.10.2020 13:48 Відповісти
Вот интересно после выборов и подведения результатов Кличко так же будет ежедневно устраивать брифинки с ковидного фронта и понесенных на нем потерях.. или "тоды" это уже будет не на часі. ( КловУн №3 в украинской ( блин) политике, первый понятно кто , ну он просто по должности опережает всех, хотя мог бы занимать место и по ниже, №2 Кива.. ( ну тут не куда не деться, эксклюзивный идиот, пан Ляшко в отпуске гоняет коров, так что Виталя в тройке призеров, а когда начинает говорить то можно даже первенство отдать. Ой горе тай годі.
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17.10.2020 12:21 Відповісти
Хочу нагадати людям що Центр Руху Ковід-дисидентів знаходиться там же де і Центр ВІЛ-дисидентів та антищеплеників.
В Москві.
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17.10.2020 12:22 Відповісти
https://youtu.be/jUB3TLnpiWY

Азейбарджанский коронавирус косит армянских оккупантов
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17.10.2020 12:23 Відповісти
В Киеве, еще 598 заболели, 186 выздоровели, 12 умерли, 5 воскресли - Кличко
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17.10.2020 12:28 Відповісти
12 осіб померли за добу від COVID-19 у Києві, ще 598 захворіли, 186 одужали, - Кличко - Цензор.НЕТ 4935
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17.10.2020 12:36 Відповісти
В этом году новогодний бал-маскарад имеет шанс обрести новый смысл! Бал в медицинских масках!
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17.10.2020 12:44 Відповісти
хм. почитал про препарат "Ремдесивир", который закупит МОЗ Степанова на 46 миллионов гривен.

1. закупили индийский дженерик, созданный для стран с низким уровнем дохода

2. международные исследования ВОЗ не нашли его эффекта в борьбе с ковид
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17.10.2020 15:05 Відповісти
 
 