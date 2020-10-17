12 осіб померли за добу від COVID-19 у Києві, ще 598 захворіли, 186 одужали, - Кличко. КАРТА

У Києві за добу ще у 598 осіб виявили коронавірус, 12 хворих померли. Найбільше хворих - у Деснянському районі.

Про це повідомив у фейсбуці мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація із розповсюдженням вірусу в столиці залишається складною. Ще у 598 осіб виявили коронавірус минулої доби. 12 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 569 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 30 010", - написав міський голова.

За його словами, за минулу добу захворіли 345 жінок віком від 18 до 97 років; 210 чоловіків віком від 18 до 81 року; 15 дівчаток від 2 до 17 років і 18 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

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Захворіли також 28 медиків.

Госпіталізовано 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу 186 людей. Всього коронавірус подолали 10 661 мешканець Києва.



Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 162, у Дарницькому – 80 та 65 випадків у Печерському районі.

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