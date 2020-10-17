Без виплат інвесторам держава отримає міжнародні позови вже цього року, - директорка ЄУЕА Гуменюк

Якщо держава не виконає зобов'язання щодо погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" енергетики, Україна отримає арбітражні позови від інвесторів у зелену енергетику цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк.

На її думку, влада має якнайшвидше задіяти всі можливі інструменти для погашення до кінця поточного року заборгованості перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел і забезпечити повні виплати за "зеленим" тарифом.

"Запропоновані вами різні механізми із залучення з державного бюджету, щодо підвищення або утримання ціни на передачу, тарифу на передачу оператора систем передачі, з випуску облігацій внутрішньої державної позики, - це все дуже важливі інструменти, і я закликаю уряд України, Міністерство енергетики, профільні комітети Верховної Ради ще раз розглянути ці механізми й активно включатися в роботу, щоб до кінця цього року були виконані ті зобов'язання, які взяла на себе держава Україна", - сказала Гуменюк.

За її словами, інвестори вже готуються до подачі позовів до міжнародного арбітражу, якщо Україна не виконає взяті перед ними зобов'язання щодо погашення боргів за вироблену електроенергію. І наголосила, що вважає такий розвиток подій найгіршим варіантом, як для інвесторів, так і для нашої країни.

"В іншому випадку, на жаль, хочу підтвердити той факт, що як негативний наслідок невиконання всіх цих зобов'язань справді я спостерігаю, як наші члени асоціації, компанії, інвестори готуються до арбітражних позовів", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону - і основні положення меморандуму між Кабміном і іноземними інвесторами у ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження зелених тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ тощо.

Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% - у 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію з серпня цього року. Станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашені, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (зі значним запізненням), за вересень - 33%.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками зеленої енергетики. Такий варіант обрано для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, зокрема перед інвесторами в зелену енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

Водночас провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти зеленої енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За інформацією із судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови в ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.