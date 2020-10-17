Без виплат інвесторам держава отримає міжнародні позови вже цього року, - директорка ЄУЕА Гуменюк
Якщо держава не виконає зобов'язання щодо погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" енергетики, Україна отримає арбітражні позови від інвесторів у зелену енергетику цього року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк.
На її думку, влада має якнайшвидше задіяти всі можливі інструменти для погашення до кінця поточного року заборгованості перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел і забезпечити повні виплати за "зеленим" тарифом.
"Запропоновані вами різні механізми із залучення з державного бюджету, щодо підвищення або утримання ціни на передачу, тарифу на передачу оператора систем передачі, з випуску облігацій внутрішньої державної позики, - це все дуже важливі інструменти, і я закликаю уряд України, Міністерство енергетики, профільні комітети Верховної Ради ще раз розглянути ці механізми й активно включатися в роботу, щоб до кінця цього року були виконані ті зобов'язання, які взяла на себе держава Україна", - сказала Гуменюк.
За її словами, інвестори вже готуються до подачі позовів до міжнародного арбітражу, якщо Україна не виконає взяті перед ними зобов'язання щодо погашення боргів за вироблену електроенергію. І наголосила, що вважає такий розвиток подій найгіршим варіантом, як для інвесторів, так і для нашої країни.
"В іншому випадку, на жаль, хочу підтвердити той факт, що як негативний наслідок невиконання всіх цих зобов'язань справді я спостерігаю, як наші члени асоціації, компанії, інвестори готуються до арбітражних позовів", - сказала Гуменюк.
Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону - і основні положення меморандуму між Кабміном і іноземними інвесторами у ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження зелених тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ тощо.
Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% - у 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію з серпня цього року. Станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашені, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (зі значним запізненням), за вересень - 33%.
Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками зеленої енергетики. Такий варіант обрано для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.
Голова Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, зокрема перед інвесторами в зелену енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.
Водночас провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.
За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти зеленої енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.
За інформацією із судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови в ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.
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Главно без кацапского газу ,и пох шо та енергетика зеленая дороже в 7 раз .
А ще требуют АЭС закрыть
А такто чо,норм.
Платить!!!
Позичим грошей і заплатимо борги які наробили беніні клоуни. Просто аллєс....
И действительно - ни одна страна больше так не работает с такими условиями - банальным кидаловом)))
"В Германии на СТАРТЕ 0.7 евро за кВт не хочешь?"
Ключевое слово выделено для особо тупых.
Зеленый тариф в Германии уже больше 20 лет работает, и в начале он был в разы больше чем у нас. По мере увеличения доли выработки ВИЭ тариф снижался, и сейчас, когда доля приблизилась к 50%, естественно что тариф значительно ниже.
В Украине же доля ВИЭ едва 3% превышает, и снижение зеленых тарифов тоже прописано до 2030 года.
Изучи сначала тему баран, чтобы не позорится.
Ей богу, пещерные люди недалекие)))
Естественно снижение цен на оборудование влияет на снижение Зеленого тарифа, это даже и у нас сделано (но от куда тебе рахиту было знать об прописанном снижении зеленого тарифа в Украине).
Но самый главный фактор - это доля выработки. Одно дело платить 0.7 евро когда у тебя 3% ВИЭ - это незаметно, а другое, платить те же 0.7 евро когда у тебя доля ВИЭ 40%))))
И к чему тут это вообще придур? Это не отмазка твоего тупого высера выше.
"после введения в 2009 дегрессии "зеленый" тариф в Германии начал снижаться. Причем снижение ставок происходит ежемесячно и зависит от того, сколько мощности новых солнечных станций было построено в течении определенного периода времени"
https://sunnik.com.ua/zelenyj-tarif-v-germanii/
Скройся уже придурок полумный, не позорься))))
Ты лучше у Геруса спроси, почему через его схемы, и на таких нищих субсидиантов как Коломойский, энергорынок Украины теряет в разы больше чем платит за зеленый тариф.
За Зеленый тариф тебе ВИЭ строят для твоего будущего, а через "Золотой ключик" деньги просто воруют. На одного Коломойского только почти миллиард теряется на заниженной цене на энергию для его предприятий. А Коломойский далеко не единственный "нищий" субсидиант в Украине.
Вона дорожеив 7раз выбрали Зеленого нате жрите
Государство не несет никакой ответственности по обязательствам владельцев зеленой энергетики заявляющие что они набрали дорогих кредитов и им нужны деньги.
Те «инвесторы» как инвесторы в квартиры, мы набрали валютных кредитов по 5 гривен теперь Государство должно их спасать
Потому "эффективные менеджеры" сами отлично знают, что в судах проиграют 100%. Это банальное кидалово - сначала дать людям гарантии Законом, а потом, когда простые граждане и крупные инвесторы вложили свои деньги, задним числом вносить какие-то изменения.
Я молчу уже про то, что под этот Закон нам МВФ транш давал, и писали его под присмотром ЕС.
Так что давайте ребята, вперед и с песней - сритесь с Западом, занимайтесь кидаловом. Через суды все равно все возместить придется, а Путин там уже ширинку расстегнул, готовится простить Украину и обнять))))