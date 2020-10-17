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Без виплат інвесторам держава отримає міжнародні позови вже цього року, - директорка ЄУЕА Гуменюк

Без виплат інвесторам держава отримає міжнародні позови вже цього року, - директорка ЄУЕА Гуменюк

Якщо держава не виконає зобов'язання щодо погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" енергетики, Україна отримає арбітражні позови від інвесторів у зелену енергетику цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк.

На її думку, влада має якнайшвидше задіяти всі можливі інструменти для погашення до кінця поточного року заборгованості перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел і забезпечити повні виплати за "зеленим" тарифом.

"Запропоновані вами різні механізми із залучення з державного бюджету, щодо підвищення або утримання ціни на передачу, тарифу на передачу оператора систем передачі, з випуску облігацій внутрішньої державної позики, - це все дуже важливі інструменти, і я закликаю уряд України, Міністерство енергетики, профільні комітети Верховної Ради ще раз розглянути ці механізми й активно включатися в роботу, щоб до кінця цього року були виконані ті зобов'язання, які взяла на себе держава Україна", - сказала Гуменюк.

За її словами, інвестори вже готуються до подачі позовів до міжнародного арбітражу, якщо Україна не виконає взяті перед ними зобов'язання щодо погашення боргів за вироблену електроенергію. І наголосила, що вважає такий розвиток подій найгіршим варіантом, як для інвесторів, так і для нашої країни.

"В іншому випадку, на жаль, хочу підтвердити той факт, що як негативний наслідок невиконання всіх цих зобов'язань справді я спостерігаю, як наші члени асоціації, компанії, інвестори готуються до арбітражних позовів", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону - і основні положення меморандуму між Кабміном і іноземними інвесторами у ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження зелених тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ тощо.

Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% - у 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію з серпня цього року. Станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашені, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (зі значним запізненням), за вересень - 33%.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками зеленої енергетики. Такий варіант обрано для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, зокрема перед інвесторами в зелену енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

Водночас провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти зеленої енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За інформацією із судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови в ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Автор: 

заборгованість (263) інвестори (444) альтернативна енергетика (847)


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Топ коментарі
+8
Какие к черту они инвесторы? Во что они инвестировали хоть копейку? В китайское оборудование для выкачки денег с наших карманов? Ето все равно что вор инвестировал в фомку которой вскрыл чужую квартиру и вынес все деньги.
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17.10.2020 12:51
+5
Пусть судятся! Есть шансы у них выиграть. По таким условиям ни одна страна мира с зелёными энергетиками не работает. И Янукович, и Порошенко и Зеленский эти условия предоставили своим людям- любимцам из олигархов (читай мерзавцам из мерзавцев).
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17.10.2020 12:38
+5
Не свисти. В нормальный странах *зеленая енергетика* не стоит в 10 раз дороже обычной.
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17.10.2020 12:52
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А без выплат лохам врачам и лохам учителям норм?
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17.10.2020 12:26 Відповісти
Конечно норм.
Главно без кацапского газу ,и пох шо та енергетика зеленая дороже в 7 раз .
А ще требуют АЭС закрыть
А такто чо,норм.
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17.10.2020 12:54 Відповісти
Александра Гуменюк берет Рыжего таракана (ГУДКА) и дружно идут на хутор !!! Вы со своеим зеленым разводиловом достали !!! Все кто принимал этот закон да и всех так называемых ( инвесторов) за задницу и в СИЗО
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17.10.2020 13:35 Відповісти
Ути пути какой ты грозный. Ну ты же понимаешь, что на самом то деле ты как платил за электроэнергию, так и будешь платить? Только теперь еще штрафы и судебные издержки))))
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17.10.2020 19:34 Відповісти
Без выплат инвесторам / Какие выплаты, если : Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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17.10.2020 12:29 Відповісти
То шо модно ивреям,Украине не можно.
Платить!!!
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17.10.2020 12:56 Відповісти
Андрей Герус в поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии

Позичим грошей і заплатимо борги які наробили беніні клоуни. Просто аллєс....
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17.10.2020 12:29 Відповісти
Да уж, нормальные страны входят в эру зелёной энергетики, а мы в неё вляпались.
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17.10.2020 12:32 Відповісти
Не свисти. В нормальный странах *зеленая енергетика* не стоит в 10 раз дороже обычной.
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17.10.2020 12:52 Відповісти
Именно! (какой умный малчик)
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17.10.2020 12:56 Відповісти
Сам себя похвалил, нарцисс.
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17.10.2020 13:12 Відповісти
Конечно. Потому что нормальные страны уже давно прошли этап дорогих зеленых тарифов и кукарекания таких придуров как ты, и теперь огромные доли ВИЭ и порой отрицательные цены на электроэнергию)))
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17.10.2020 19:36 Відповісти
Главноє што баригу скінулі! А на счет виплат долгов, одін ізвєстний слуга мудрого наріду казав:"Платят токо лохі".
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17.10.2020 12:35 Відповісти
Действительно. Овощ начал, петя продолжил (его дружбу с ахметкой не забыл?), а зюзя начал это схему ломать по наущению коломойшы или нет, но результат правильный. В Украине есть АЭС с дешевым электричеством.
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17.10.2020 13:17 Відповісти
Как удобно заручитсья финансовой "поддержкой" (ответственностью) государства! При этом не вложив в это ни копейки, а взяв кредиты на "развитие" ! В Эвропе эти позиции субсидирет, тоже государство...но при этом не берет кредиты и не душит производителя "альтернативной" энергетикой! При том что энергетика Украины обойдется гражданам Украины дороже чем в Эвропе!
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17.10.2020 12:38 Відповісти
Дебилко, а кто душит производителей зеленой энергией в Украине?
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17.10.2020 19:44 Відповісти
я бы тебе рассказал, но не буду тратить на тебя время!
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17.10.2020 22:57 Відповісти
ты бы мне рассказал, но мозгов не хватит. Только глупые жертвы Геруса думают о том, что платили бы меньше за свет если бы зеленого тарифа не было
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18.10.2020 08:42 Відповісти
Пусть судятся! Есть шансы у них выиграть. По таким условиям ни одна страна мира с зелёными энергетиками не работает. И Янукович, и Порошенко и Зеленский эти условия предоставили своим людям- любимцам из олигархов (читай мерзавцам из мерзавцев).
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17.10.2020 12:38 Відповісти
Та куда им судиться? У них главный бенефициар в сговоре и за законом при этом!
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17.10.2020 12:57 Відповісти
Нет разницы кто там с кем в сговоре. Украина соснет в судах и будет платить в любом случае.
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17.10.2020 19:52 Відповісти
Есть шансы выиграть в европейских судах, против закона под который нам МВФ деньги давало, и который принимался под присмотром Запада?))))
И действительно - ни одна страна больше так не работает с такими условиями - банальным кидаловом)))
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17.10.2020 19:38 Відповісти
пофіг на цю владу. хай тепер розрулюють цей звіздєц.
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17.10.2020 12:46 Відповісти
"розрулювання" прийде в платіжках, всім.
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17.10.2020 12:53 Відповісти
мені не прийде.
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17.10.2020 13:04 Відповісти
Какие к черту они инвесторы? Во что они инвестировали хоть копейку? В китайское оборудование для выкачки денег с наших карманов? Ето все равно что вор инвестировал в фомку которой вскрыл чужую квартиру и вынес все деньги.
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17.10.2020 12:51 Відповісти
Да. Можно было бы ещё разговаривать, если бы инвесторы размещали у нас производство оборудования для зелёной энергетики, как это делается в той же рашке.
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17.10.2020 12:58 Відповісти
Мохно было бы разговаривать, если бы соотношение цен на "зеленую" энергию и "обычную" было как во всем мире. В цивилизованных странах "зеленая" энергия дешевле.
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17.10.2020 14:08 Відповісти
"Во всем" мире на старте зеленых тарифов они были такие, что ты бы сейчас захлебнулся желчью)))) В Германии на старте 0.7 евро за кВт не хочешь?
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17.10.2020 19:39 Відповісти
ЗЕбил, умойся, в Германии крыши 10-40 кВт 0.1 евро, на земле до 10мВт 0,08!!! евро. Франция 0.11 - 0.06!!! Бытовой потребитель в Германии платит 0,2 евро то есть зеленый тариф в два раза дешевле!
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17.10.2020 21:11 Відповісти
Дебилоид, повторяю для особо тупорылых упоротых созданий:
"В Германии на СТАРТЕ 0.7 евро за кВт не хочешь?"

Ключевое слово выделено для особо тупых.
Зеленый тариф в Германии уже больше 20 лет работает, и в начале он был в разы больше чем у нас. По мере увеличения доли выработки ВИЭ тариф снижался, и сейчас, когда доля приблизилась к 50%, естественно что тариф значительно ниже.
В Украине же доля ВИЭ едва 3% превышает, и снижение зеленых тарифов тоже прописано до 2030 года.

Изучи сначала тему баран, чтобы не позорится.
Ей богу, пещерные люди недалекие)))
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17.10.2020 21:18 Відповісти
ЗЕбаран, з.т. в Германии снижался не столько от увеличения доли, а от удешевления оборудования, что само собой повлекло увеличение количества ВИЭ.
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17.10.2020 21:45 Відповісти
Ухахаха))))) Дебилушка, зеленый тариф в Германии снизился в десятки раз с момента запуска. Солнечные панели с тех пор подешевели тоже в десятки раз?))))
Естественно снижение цен на оборудование влияет на снижение Зеленого тарифа, это даже и у нас сделано (но от куда тебе рахиту было знать об прописанном снижении зеленого тарифа в Украине).
Но самый главный фактор - это доля выработки. Одно дело платить 0.7 евро когда у тебя 3% ВИЭ - это незаметно, а другое, платить те же 0.7 евро когда у тебя доля ВИЭ 40%))))

И к чему тут это вообще придур? Это не отмазка твоего тупого высера выше.
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17.10.2020 22:33 Відповісти
и чтобы предупредить твой очередной тупой высер))))
"после введения в 2009 дегрессии "зеленый" тариф в Германии начал снижаться. Причем снижение ставок происходит ежемесячно и зависит от того, сколько мощности новых солнечных станций было построено в течении определенного периода времени"
https://sunnik.com.ua/zelenyj-tarif-v-germanii/

Скройся уже придурок полумный, не позорься))))
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17.10.2020 22:44 Відповісти
Меньше Геруса слушай идиот, и меньше статеек читай написанных под их диктовку - тебе там и не такого бреда еще расскажут.
Ты лучше у Геруса спроси, почему через его схемы, и на таких нищих субсидиантов как Коломойский, энергорынок Украины теряет в разы больше чем платит за зеленый тариф.
За Зеленый тариф тебе ВИЭ строят для твоего будущего, а через "Золотой ключик" деньги просто воруют. На одного Коломойского только почти миллиард теряется на заниженной цене на энергию для его предприятий. А Коломойский далеко не единственный "нищий" субсидиант в Украине.
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17.10.2020 22:50 Відповісти
Зелена енергетика.
Вона дорожеив 7раз выбрали Зеленого нате жрите
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17.10.2020 12:59 Відповісти
Историю новой Украины знаешь, болван?
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17.10.2020 13:19 Відповісти
ДОЛГИ ОТДАЮТ ТИЛЬКИ ЛОХИ!!!
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17.10.2020 13:01 Відповісти
ЗЕлохи, ну як вам новиє літса?
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17.10.2020 13:13 Відповісти
Так зеклоун продовжує економ політику бариги !
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17.10.2020 13:18 Відповісти
Не продолжает, а прикрывает зеленую лавочку колесникова и ахметки по просьбе коломойши или нет, роли не играет.
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17.10.2020 13:23 Відповісти
по ходу няни теперь будут не просто няни, а нечто большее, чем няни
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17.10.2020 13:16 Відповісти
а что у нас зеленая энергетика убыточная?
Государство не несет никакой ответственности по обязательствам владельцев зеленой энергетики заявляющие что они набрали дорогих кредитов и им нужны деньги.
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17.10.2020 13:32 Відповісти
как это не несет? А как же закон гарантирующий закупку государством зеленой энергии?
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17.10.2020 19:40 Відповісти
Ну и по какой цене там закупка теперь в том Законе?
Те «инвесторы» как инвесторы в квартиры, мы набрали валютных кредитов по 5 гривен теперь Государство должно их спасать
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17.10.2020 21:10 Відповісти
Тебя в гугле забанили? На сайте Рады есть Закон об энергорынке, где прописаны цены на Зеленый тариф, их снижение до 2030 и гарантии государства на выкуп этой энергии. И да, там именно так и написано, что государство ГАРАНТИРУЕТ выкуп ВСЕЙ зеленой энергии по установленной Законом тарифной сетке.

Потому "эффективные менеджеры" сами отлично знают, что в судах проиграют 100%. Это банальное кидалово - сначала дать людям гарантии Законом, а потом, когда простые граждане и крупные инвесторы вложили свои деньги, задним числом вносить какие-то изменения.
Я молчу уже про то, что под этот Закон нам МВФ транш давал, и писали его под присмотром ЕС.
Так что давайте ребята, вперед и с песней - сритесь с Западом, занимайтесь кидаловом. Через суды все равно все возместить придется, а Путин там уже ширинку расстегнул, готовится простить Украину и обнять))))
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17.10.2020 21:34 Відповісти
Пора нахер послать все этих зеленых энергетиков в среднем в Китае Австралии США Европе за 1 кВт платят 3-4 цента, а у нас зеленые хотят получать 10-17 центов, нет у нас покупателей на такое электричество, все производство уже загнулось..., так ***** со страны пожалуйста с вашими панелями и ветряками, или генерируйте по нормальной цене, чтоб нашлись реальные покупатели-потребители желающие купить ваше электричество...
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17.10.2020 13:54 Відповісти
Я тебя посылаю на хер. Плати мне за электроэнергию и не вякай.
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17.10.2020 19:41 Відповісти
Пусть Ахметов с Клюевыми, которые пролоббировали такие "льготные" условия, выплачивают своим подельникам-"инвесторам".
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17.10.2020 14:02 Відповісти
Треба йти до суду, хай суд їм присудить те чого не має і хай йдуть на три чорти зі своїми вітряками і панелями...
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17.10.2020 19:15 Відповісти
Как это того чего нет? У Украины есть деньги, пока-что. А когда закончаться - пойдет госимущество под молоток)))
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17.10.2020 19:42 Відповісти
В той же Британии и Германии тоже были придурки, которые кукарекали на Зеленые тарифы. Но как почитаешь коменты, оказывается украинцы вообще дикие, пещерные люди.
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17.10.2020 19:43 Відповісти
Все правильно. Земрази и их 70% баранов должны знать свое место, и полностью всосать последствия "эффективного менеджмента"
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17.10.2020 19:50 Відповісти
 
 