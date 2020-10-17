"Сфабрикована СБУ справа "АрселорМіттал" - це про згортання реформи апеляції та особисту помсту", - ексглава ДПС Верланов

Справа СБУ проти компанії "АрселорМіттал" - чіткий сигнал про згортання реформи апеляції, яка була проведена за керівництва податкової Сергієм Верлановим.

Таку думку озвучив сам Сергій Верланов, ексглава Державної податкової служби, на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Десятиліттями податкові органи в нашій країні відхиляли майже всі апеляції платників, попри те, наскільки якісно була проведена перевірка, та чи обґрунтованими були донарахування та штрафи. Результат: робота підприємців паралізована, суди завалені податковими спорами, які держава систематично програє, а судові витрати покриваються за рахунок бюджетних коштів. Тобто на гроші платників податків утримується штат податкових чиновників в апеляції, які замість розгляду скарг по суті, відфутболюють їх до суду, та армія "судовиків" податкової, чия робота ходити в суд і програвати безнадійні справи", - пише Верланов.

На його думку, зміна цього неприйнятного становища була не тільки вимогою партнерів України з ЄС та МВФ, а й насамперед українського бізнесу, який втомився судитися через черговий треш від податкового інспектора, якому не дали хабар.

"Ми радикально змінили підхід до розгляду скарг платників відповідно до фундаментальних принципів: апеляція має бути незалежною від аудиту, кожен аргумент скаржника має відображатись у рішенні, скарги мають заслуховуватися за квазісудовим принципом, суть важливіша за форму, ресурси не мають витрачатись у судах у завідомо неперспективних справах. Податкова стала менше судитися, але частіше вигравати. Зросла якість перевірок, адже скасування податкового повідомлення-рішення в апеляції – це ознака профнепридатності або упередженості інспектора-аудитора. Ці позитивні зміни неодноразово відмічали бізнес-асоціації та бізнес-омбудсмен", - зазначив Сергій Верланов.

Говорячи про компанію "АрселорМіттал", Сергій Верланов повідомив, що цей іноземний інвестор, який вклав 10 млрд дол., замість обіцяної інвестняні отримав обшуки від СБУ, яка взагалі не має займатися економікою.

"Ця сфальсифікована справа не тільки спроба особистої помсти, але й попередження для всіх податківців у майбутньому: єдиний правильний та безпечний шлях – закривати очі на зловживання та порушення перевіряючих інспекторів та повністю ігнорувати аргументи платника. Краще викручувати руки бізнесу, тягнути його до суду та оплачувати судові витрати з держаної кишені. Такі дії слідчих СБУ знищують інвестиційну привабливість України і підривають авторитет влади та віру підприємців в позитивні зміни", - пише Сергій Верланов.

На його думку, Генпрокуратура як наглядовий орган зобов’язана дати належну оцінку цій діяльності СБУ щодо забезпечення "хибно зрозумілих інтересів держави" та гарантувати дотримання законності у цій справі.

У своєму коментарі до цього допису у Facebook Сергія Верланова народний депутат Ярослав Железняк зазначив: "СБУ має забути про економіку. І ми дуже скоро їм у цьому допоможемо".

Як раніше повідомлялося, за даними Цензор.НЕТ, СБУ готує затримання ексглави податкової Сергія Верланова прямо перед виборами, щоб показати виборцям боротьбу з корупцією і затримання високопоставленого чиновника, який працював у Кабміні Шмигаля та Гончарука.

Цілком імовірно, що разом з Верлановим підозру отримає також Максим Нефьодов - ексглава Державної митної служби.