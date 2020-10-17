"Сфабрикована СБУ справа "АрселорМіттал" - це про згортання реформи апеляції та особисту помсту", - ексглава ДПС Верланов
Справа СБУ проти компанії "АрселорМіттал" - чіткий сигнал про згортання реформи апеляції, яка була проведена за керівництва податкової Сергієм Верлановим.
Таку думку озвучив сам Сергій Верланов, ексглава Державної податкової служби, на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Десятиліттями податкові органи в нашій країні відхиляли майже всі апеляції платників, попри те, наскільки якісно була проведена перевірка, та чи обґрунтованими були донарахування та штрафи. Результат: робота підприємців паралізована, суди завалені податковими спорами, які держава систематично програє, а судові витрати покриваються за рахунок бюджетних коштів. Тобто на гроші платників податків утримується штат податкових чиновників в апеляції, які замість розгляду скарг по суті, відфутболюють їх до суду, та армія "судовиків" податкової, чия робота ходити в суд і програвати безнадійні справи", - пише Верланов.
На його думку, зміна цього неприйнятного становища була не тільки вимогою партнерів України з ЄС та МВФ, а й насамперед українського бізнесу, який втомився судитися через черговий треш від податкового інспектора, якому не дали хабар.
"Ми радикально змінили підхід до розгляду скарг платників відповідно до фундаментальних принципів: апеляція має бути незалежною від аудиту, кожен аргумент скаржника має відображатись у рішенні, скарги мають заслуховуватися за квазісудовим принципом, суть важливіша за форму, ресурси не мають витрачатись у судах у завідомо неперспективних справах. Податкова стала менше судитися, але частіше вигравати. Зросла якість перевірок, адже скасування податкового повідомлення-рішення в апеляції – це ознака профнепридатності або упередженості інспектора-аудитора. Ці позитивні зміни неодноразово відмічали бізнес-асоціації та бізнес-омбудсмен", - зазначив Сергій Верланов.
Говорячи про компанію "АрселорМіттал", Сергій Верланов повідомив, що цей іноземний інвестор, який вклав 10 млрд дол., замість обіцяної інвестняні отримав обшуки від СБУ, яка взагалі не має займатися економікою.
"Ця сфальсифікована справа не тільки спроба особистої помсти, але й попередження для всіх податківців у майбутньому: єдиний правильний та безпечний шлях – закривати очі на зловживання та порушення перевіряючих інспекторів та повністю ігнорувати аргументи платника. Краще викручувати руки бізнесу, тягнути його до суду та оплачувати судові витрати з держаної кишені. Такі дії слідчих СБУ знищують інвестиційну привабливість України і підривають авторитет влади та віру підприємців в позитивні зміни", - пише Сергій Верланов.
На його думку, Генпрокуратура як наглядовий орган зобов’язана дати належну оцінку цій діяльності СБУ щодо забезпечення "хибно зрозумілих інтересів держави" та гарантувати дотримання законності у цій справі.
У своєму коментарі до цього допису у Facebook Сергія Верланова народний депутат Ярослав Железняк зазначив: "СБУ має забути про економіку. І ми дуже скоро їм у цьому допоможемо".
Як раніше повідомлялося, за даними Цензор.НЕТ, СБУ готує затримання ексглави податкової Сергія Верланова прямо перед виборами, щоб показати виборцям боротьбу з корупцією і затримання високопоставленого чиновника, який працював у Кабміні Шмигаля та Гончарука.
Цілком імовірно, що разом з Верлановим підозру отримає також Максим Нефьодов - ексглава Державної митної служби.
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https://twitter.com/zabugina zabugina https://twitter.com/zabugina @zabugina https://twitter.com/zabugina/status/1315957392627073024 13 окт.
"Причинами своего увольнения Хохштайн назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации Нафтогаза в независимую эффективную компанию"
похоже, медведчук ездил в рашу с благословения ОП Украины для подготовки сдачи ГТС и рынка страны в целом
Не исключаю, что атака идет со стороны России. Пророссийские силы также заинтересованы в смене руководства компании. Мы понимаем, что компания идет шаг за шагом, чтобы не произошло строительство "Северного потока-2", инициирует прямую связь с европейскими странами и США, пытается сделать все, чтобы санкции были продлены для тех компаний, которые строят "Северный поток-2". Поэтому не исключаю и этот сценарий" Источник: https://censor.net/ru/n3225335
і ще даталі
https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1315969995634085893 13 окт.
просто гляньте, скільки уваги сайт Украинский выбор - Право народа приділяє персоні Тодурова
Тодуров адназначьна має інтерес, аби "підтримати" кумапутєна, а насправді створити "білий шум" для відвертання уваги від справжньої мети візиту ведмедчукчі до кремля
звичайно, і на трансплантації і на вакцинах можна замутити безкінечну кількість чорних схем, але насправді ГТС набагато важливіша для кремля, і цю тему кремль буде намагатись заблюрити
После изгнания Вить Свинохряка (или бегства, если хотите) эту всю гниль, которая там засела, нужно было поголовно выгнать без всяких компенсаций. За время диктатуры бз*донецких СБУ управляло ФСБ, офицеры которой спесиво прохаживались по коридорам, а местные рагули-лизоблюды жались к стеночкам. Так писали в блогах и коментах.Читал, что святая-святых службы - базы данных агентуры, штатных кадров - находились в полном управлении и под контролем присланных из Кацапии офицеров ФСБ. Кадры собственно СБУ в то время даже не допускались в помещения серверов с базами и к архиву. Это не спецслужба, когда базы данных по кадрам и агентуре на 100% сданы врагу.