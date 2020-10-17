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З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані. ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з учасником війни на Донбасі Миколою Микитенком. Воїн підпалив себе в ніч на 11 жовтня і через кілька днів помер у лікарні.

Попрощатися з Миколою Микитенком прийшли його рідні та друзі, військовослужбовці, небайдужі кияни, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Багато з присутніх принесли із собою живі квіти. Йшов дощ, але це не завадило кільком людям стати на коліна перед труною.

Дочка загиблого Юлія попросила всіх бути в масках і дотримуватися соціальної дистанції. Також під час прощання не лунали жодні політичні гасла і не було жодних прапорів, крім державного та червоно-чорного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер ветеран Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані

Під час прощання лунав гімн України.

Поховають Миколу Микитенка на його рідній Житомирщині.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності в ніч із 10 на 11 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко вчинив самоспалення. Дочка Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "Незгода з діями влади, а саме - розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росією. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити".

Читайте: Супрун про самоспалення Микитенка: Під час радянської окупації так вчиняли воїни УПА і дисиденти. Це поганий знак для Зеленського

Автор фото — Олег Богачук

З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 01
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 02
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 03
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 04
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 05
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 06
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 07
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 08
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 09
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 10
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 11
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 12
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 13
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 14
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані 15

Автор: 

самоспалення (37) смерть (6742) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+58
Героя не змогли вбити путінські сепари, його вбили українські зебобіки.
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17.10.2020 13:07
+52
Слава ГЕРОЮ!
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17.10.2020 12:57
+49
В його смерті винен янелох.
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17.10.2020 13:04
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Слава ГЕРОЮ!
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17.10.2020 12:57 Відповісти
Забрав би з собою хоч одного негідника---було б краще.Хоч би й всі патріоти спалилися--з них риб"яти лише реготатимуть...
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17.10.2020 22:55 Відповісти
Вічна пам'ять та слава герою!
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17.10.2020 13:03 Відповісти
Героя не змогли вбити путінські сепари, його вбили українські зебобіки.
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17.10.2020 13:07 Відповісти
На самом деле, ему нужно было продолжать бороться (на этом уровне-слое). Но душа, судя по всему, не нашла иного пути, и делиться своим проступком, или не смогла или в момент принятия решения, оказалась с бесами, которые и рассказали, что это самый правильный путь...
Так нельзя!
Юлия, не хочу писать в личку, простите, искренне Вам соболезную!
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18.10.2020 05:12 Відповісти
В його смерті винен янелох.
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17.10.2020 13:04 Відповісти
100%
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17.10.2020 13:20 Відповісти
Лайно ти севастопольське.
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17.10.2020 14:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/207608,лайно кацапское,сгинь,гори в аду!
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17.10.2020 14:47 Відповісти
достали воши зелено-кацапоские мужика.

RIP.
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17.10.2020 13:06 Відповісти
Ян Палах та Олекса Гірник теж були хворими на голову?
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17.10.2020 13:13 Відповісти
Первый раз про них слышу! И что они там навытворяли? Тоже себя сожгли? Тогда однозначно!
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17.10.2020 13:16 Відповісти
Ліс... Зупиняють хлопці чоловіка. - Слава Ісусу Христу, пане. - Слава навіки Богу! - Ви пана Степана знаєте? Знаю, це Лицар Український! Проходьте, прошу пана, щасливої Вам дороги. Йде ще їден. Слава Ісусу Христу, пане. - Здрастє. Ви пана Степана знаєте? - А кто ето такой! - просим пана до гілляки
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17.10.2020 13:33 Відповісти
Плохо жить в Украине и не знать ее истории Потом такие как ты и говорят а какая разница
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17.10.2020 18:22 Відповісти
Добре жити тут і па-русккє гутарєть.Разьньєдца єсьць?
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17.10.2020 22:57 Відповісти
Яке ти дурне або ти яке дурне - і немає ніякої різниці
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18.10.2020 09:41 Відповісти
А ти занадто розумне,бо двух"їзіч"ясскає? Дві матки смоктати прагнеш?
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18.10.2020 21:52 Відповісти
только сильный духом выбирает сам свой уход из етой жизни.
тока от не нужно больше так, хлопцы, от не нужно.....
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17.10.2020 13:13 Відповісти
оставляю ето на вашей совести....
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17.10.2020 13:22 Відповісти
Сильные духом выбирают путь- бороться!
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17.10.2020 14:18 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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17.10.2020 13:07 Відповісти
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы - как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.

А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.

У каждого - свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.

И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно!

Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?

Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.

Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.
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17.10.2020 14:23 Відповісти
"Но все же мало
только вспыхнуть.

Что после?

Пепел и зола.

Самосожжение - не выход.

Горенью вечному хвала!

Кто в мире факел,

кто окурок,

и скажет

синеглазый турок,

носить привыкший робу в тюрьмах,

а не в гостиных

вицмундир:

"Ведь если он гореть не будет,

ведь если ты гореть не будешь,

ведь если я гореть не буду,

то кто тогда согреет мир?!"
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17.10.2020 15:39 Відповісти
Думаю то депресуха, а не тупость. Ему помощь была нужна
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18.10.2020 03:01 Відповісти
Админ, выключи коменты! Набежали уже зебилы грязью облить отчаявшегося человека и близких его...
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17.10.2020 13:18 Відповісти
Странный, бессмысленный поступок... Мне очень жаль человека, но так по-глупому расставаться с жизнью... Если уж так хотелось уйти, громко хлопнув дверью, то можно было забрать с собой еще кучу ублюдков типа мертвечука, кучмы, коломойши и прочих...
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17.10.2020 13:18 Відповісти
Не говори ерунды. Можно подумать,у Медведчука и прочих нет охраны. Если бы так легко к ним было подобраться, чтобы убить, давно бы убили.
Как ты можешь называть его поступок бессмысленным? Он - герой. Убить себя во имя своей страны, показать несогласие, - могут только единицы.
Ян Палах, Ирина Славина, которые сожгли себя во имя идеи и справедливости, были глупцы?
Ты очень примитивно мыслишь
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17.10.2020 21:50 Відповісти
Тональность комментария откровенно хамская. Плюс Вы тыкаете совершенно незнакомому человеку. Разговаривать с Вами не о чем...
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17.10.2020 22:44 Відповісти
Були ще й українці.
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17.10.2020 23:00 Відповісти
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані - Цензор.НЕТ 5444
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17.10.2020 13:33 Відповісти
Практично ніякі змі не висвітлювали його вчинок.
Даремно він це зробив.
Краще би взяв в руки зброю і пришив кількох покидьків.
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17.10.2020 13:53 Відповісти
Давно заметил что украинские СМИ всегда замалчивают неудобные инциденты.
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17.10.2020 14:25 Відповісти
не українські, а олігархові.
а вони взагалі не українці.
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17.10.2020 14:28 Відповісти
Нет, Ксения, не зря. Когда у Украины будет нормальная власть, о нем будут помнить.
О Яне Палахе тоже молчали.
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17.10.2020 21:52 Відповісти
та коли це буде....
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17.10.2020 22:00 Відповісти
Наприкінці жовтня 1968 року Василь Макух поїхав на Львівщину відвідати хвору сестру, а звідти - до Києва. Там, на Хрещатику, він вчинив акт самоспалення, вигукуючи «Геть окупантів!», «Хай живе вільна Україна!».

Вночі з 21 на 22 січня, непомітно від охоронців, Гірник піднявся на Чернечу гору, обійшов кілька разів постамент Шевченка, розкидав листівки, підпалив себе і, зробивши ще кілька кроків у бік Дніпра, вдарив ножем собі у груди.
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17.10.2020 23:05 Відповісти
Да, вы правы.
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18.10.2020 11:23 Відповісти
А что толку, что будут помнить. Жизнь не вернешь.
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17.10.2020 23:49 Відповісти
Он распорядился жизнью как считал нужным.
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18.10.2020 11:24 Відповісти
Не президент а гамно!!! Собрал всех агентов кремля вокруг, доводит страну до бурления масс. Ллюди уже жгут себя а реакции никакой. Тварь из цирка
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17.10.2020 14:21 Відповісти
нижняя фотка убила насовсем......
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17.10.2020 15:51 Відповісти
http://www.radikal.ru З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані - Цензор.НЕТ 5888
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17.10.2020 16:12 Відповісти
Здравия всем! Действия Микитенко считаю абсолютно неразумными, но уважаю его выбор- Бог ему судья! Почему не разумными? Потому что наступит время, когда сбудутся слова Цоя- " Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме и с твердой рукой в строю. Солнце Мое - взгляни на Мкня, моя ладонь превратилась в кулак, и если есть Порох, дай и Огня, вот так". На одного стало меньше, а тогда на счету будет каждый. А так, соболезнования близким и родным.
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17.10.2020 16:40 Відповісти
те, кому нечего ждать - отправляются в путь...
тем, кто ложится спать - спокойного сна...
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17.10.2020 17:21 Відповісти
Да, но не в данном случае. Скорее всего- перезагрузка в еще более жестких условиях. И это в лучшем случае! На довеление до самоубийства- это не тянет, так же как и на жертву, это мое мнение, исходя из моего внутреннего ощущения. Интуиция так сказать. Поэтому, это самоубийство, а значит, перезагрузка в лучшем случае, но в болле жестких условиях. Либо Миры межмирья, пока опять не захочется жить.
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17.10.2020 17:38 Відповісти
Когда человек умер-принято говорить хорошее.Я не знаю его,возможно он был хорошим человеком, раз пошел защищать страну.
Речь не о нем,ему уже не поможешь ничем.
Уходят люди из жизни...Не делайте этого, как бы трудно не было.
Самое страшное не в смерти,все умрут.Самое страшное-после,он пошел в огонь вечный.Самоубийцы царства Божьего не наследуют -говорит Библия.
Кто то может назвать себя атеистом или посмеяться-но это ничего не меняет.
Его дочь пишет:"надеюсь,ты нашел там покой".Что сказать ей? правду?
Не обманывайтесь...Пока мы живы,есть надежда.
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17.10.2020 19:36 Відповісти
Все зло помню.ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ и соболезнование близким.
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17.10.2020 19:45 Відповісти
А що каже верховний потерпілий Зелепукін? Чи йому забули доповісти?
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17.10.2020 21:11 Відповісти
Ох люди,люди. Людина пішла на мученицьку смерть через дії влади яка шкодить ЙОГО народу. За свій народ воював. Це геройський поступок заслуговуючий вічної памяті. Це перший випадок,коли добровільно прийнято смерть через зрадницьку владу .Подівіться на цей поступок іншими очима,а не очима ватника і малороса.
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17.10.2020 21:52 Відповісти
Спочивай з миром, Друже...
Схиляю голову.
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17.10.2020 22:00 Відповісти
лучше не себя бы палил...а кого то из земразей/кремлевских ублюдков опзж/шария/кивы/медведчука рванул бы
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17.10.2020 22:02 Відповісти
читаю коменти і бачу, що думки розділились. Це його життя і пан Микола має право розпорядитись ним так як вважає за потрібне. Але, на мою думку, такі люди значно більше користі приносять своїй країні та суспільству коли вони живі. Хоча.. якому, блін, суспільству? Тому "суспільству", яке під час війни та років найстрашнішої небезпеки для країни обирає собі у президенти клоуна, маріонетку зрадника-олігарха?? Для такого суспільства, напевно, не схотів чоловік жити. Дуже прикро.. І боляче.
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17.10.2020 22:11 Відповісти
"МАВ право".На жаль.
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17.10.2020 23:07 Відповісти
Він був на Майдані, відстоював ідеали Революції Гідності. Він захищав Україну від зовнішньої агресії. Та коли внутрішній ворог захопив владу в країні, а більшість населення при цьому залишилась байдужою до злочинних зрадницьких дій, він вчинив цей акт протесту. Тепер він з Небесною Сотнею, з героями імена яких золотими літерами вписані в героїчну історію України.
П.С. Вороги України в Одесі прийняли рішення перейменувати проспект Небесної Сотні, і повернути йому стару назву - проспект маршала Жукова.
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17.10.2020 22:20 Відповісти
..(
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17.10.2020 22:21 Відповісти
Сумно ....😪😪😪
Герою слава і вічна пам'ять !!
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17.10.2020 23:08 Відповісти
Душа кожного може не витримати. Інколи просто кінчаються сили. Особливо у ветеранів що страждають від пост-травматичного синдрому військових. Царство небесне Герою.
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17.10.2020 23:16 Відповісти
Вічна пам'ять. Дуже шкода. Спочивай, Герой!
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17.10.2020 23:21 Відповісти
10 тисяч українців уже підтримали петицію! Важлива петиція про заборону проросійських партій та організацій через ЗУ "Про колабораціонізм". Прошу підтримати, поширити та повідомити знайомих! https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugz8adVJiVvqZpAWu9d4AaABAg&q=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F105082&redir_token=QUFFLUhqbmZzYTk1TmFPbmVTZkNLYllJRFF1MEUtQWxfQXxBQ3Jtc0tuSHNZcmVsWmZIY2NsSmZkZHk0U1dQTDRlRUljOFlST2xFUGtGdzl0RnRsV04xeE9SdWVRZlNzbUFXdEdqQkZYdjRHdS05Vnk4SHdXQXc5VFprRGhDT3Z6TFU4c0g3ajdHRldmNmxIVkJ6akZaUGdwVQ%3D%3D https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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18.10.2020 01:20 Відповісти
Співчуття рідним ..
..
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18.10.2020 02:11 Відповісти
Не стое , життя яке дароване Богом ,.. відавати , щоб доказати щось владі ., .., бо такі вчинки нічо її не докажуть .., лиш принесуть горе рідним і близьким ,..щось доказати можна тільки боротьбою або протестом ...
.. Будьмо сильні ...
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18.10.2020 02:16 Відповісти
Знайте , що кожного життя Патріота,..важливе для України і він не е один і кожного любить Бог!!!… не підавайтеся на провокації , не накручуй е себе
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18.10.2020 02:19 Відповісти
Порядочные уходят ,а пятая колонна процветает...
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18.10.2020 10:30 Відповісти
Якщо після цього Зкленський не стане на коліна і не вибачиться перед народом,країною і воїнами, то кожен з нас і туалетний папір не положить у свій час до його...дай Бог,могили!
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24.10.2020 13:44 Відповісти
 
 