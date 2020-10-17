З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані. ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з учасником війни на Донбасі Миколою Микитенком. Воїн підпалив себе в ніч на 11 жовтня і через кілька днів помер у лікарні.

Попрощатися з Миколою Микитенком прийшли його рідні та друзі, військовослужбовці, небайдужі кияни, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Багато з присутніх принесли із собою живі квіти. Йшов дощ, але це не завадило кільком людям стати на коліна перед труною.

Дочка загиблого Юлія попросила всіх бути в масках і дотримуватися соціальної дистанції. Також під час прощання не лунали жодні політичні гасла і не було жодних прапорів, крім державного та червоно-чорного.

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Під час прощання лунав гімн України.

Поховають Миколу Микитенка на його рідній Житомирщині.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності в ніч із 10 на 11 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко вчинив самоспалення. Дочка Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "Незгода з діями влади, а саме - розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росією. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити".

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Автор фото — Олег Богачук





























