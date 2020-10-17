З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані. ФОТОрепортаж
На Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з учасником війни на Донбасі Миколою Микитенком. Воїн підпалив себе в ніч на 11 жовтня і через кілька днів помер у лікарні.
Попрощатися з Миколою Микитенком прийшли його рідні та друзі, військовослужбовці, небайдужі кияни, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Багато з присутніх принесли із собою живі квіти. Йшов дощ, але це не завадило кільком людям стати на коліна перед труною.
Дочка загиблого Юлія попросила всіх бути в масках і дотримуватися соціальної дистанції. Також під час прощання не лунали жодні політичні гасла і не було жодних прапорів, крім державного та червоно-чорного.
Під час прощання лунав гімн України.
Поховають Миколу Микитенка на його рідній Житомирщині.
Нагадаємо, на Майдані Незалежності в ніч із 10 на 11 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко вчинив самоспалення. Дочка Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "Незгода з діями влади, а саме - розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росією. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити".
Автор фото — Олег Богачук
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Так нельзя!
Юлия, не хочу писать в личку, простите, искренне Вам соболезную!
RIP.
тока от не нужно больше так, хлопцы, от не нужно.....
Их судьбы - как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.
А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.
У каждого - свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.
И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.
Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно!
Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?
Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.
Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.
только вспыхнуть.
Что после?
Пепел и зола.
Самосожжение - не выход.
Горенью вечному хвала!
Кто в мире факел,
кто окурок,
и скажет
синеглазый турок,
носить привыкший робу в тюрьмах,
а не в гостиных
вицмундир:
"Ведь если он гореть не будет,
ведь если ты гореть не будешь,
ведь если я гореть не буду,
то кто тогда согреет мир?!"
Как ты можешь называть его поступок бессмысленным? Он - герой. Убить себя во имя своей страны, показать несогласие, - могут только единицы.
Ян Палах, Ирина Славина, которые сожгли себя во имя идеи и справедливости, были глупцы?
Ты очень примитивно мыслишь
Даремно він це зробив.
Краще би взяв в руки зброю і пришив кількох покидьків.
а вони взагалі не українці.
О Яне Палахе тоже молчали.
Вночі з 21 на 22 січня, непомітно від охоронців, Гірник піднявся на Чернечу гору, обійшов кілька разів постамент Шевченка, розкидав листівки, підпалив себе і, зробивши ще кілька кроків у бік Дніпра, вдарив ножем собі у груди.
тем, кто ложится спать - спокойного сна...
Речь не о нем,ему уже не поможешь ничем.
Уходят люди из жизни...Не делайте этого, как бы трудно не было.
Самое страшное не в смерти,все умрут.Самое страшное-после,он пошел в огонь вечный.Самоубийцы царства Божьего не наследуют -говорит Библия.
Кто то может назвать себя атеистом или посмеяться-но это ничего не меняет.
Его дочь пишет:"надеюсь,ты нашел там покой".Что сказать ей? правду?
Не обманывайтесь...Пока мы живы,есть надежда.
Схиляю голову.
П.С. Вороги України в Одесі прийняли рішення перейменувати проспект Небесної Сотні, і повернути йому стару назву - проспект маршала Жукова.
Герою слава і вічна пам'ять !!
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.. Будьмо сильні ...