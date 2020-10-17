Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, - МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Федерального авіаційного управління Сполучених Штатів Америки про використання повітряного простору біля окупованого Російською Федерацією Криму.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, речниця українського зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко зазначила, що в документі, ухваленому США, йдеться про зняття заборони на здійснення польотів у західній частині Сімферопольського району польотної інформації, тобто в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, де відповідальність за обслуговування делегована Україні.
"Повітряний простір над тимчасово окупованою територією АРК був і залишається недоступним для планування та виконання польотів. Зазначені зміни були внесені за результатами взаємодії фахівців Державіаслужби України та Украероруху з Федеральною авіаційною адміністрацією США", – йдеться в коментарі МЗС України.
Раніше Сполучені Штати Америки дозволили своїм авіакомпаніям виконувати польоти "в певних районах" району польотної інформації Сімферополя. Це повітряний простір, який, крім Криму, охоплює значну частину Херсонської області та Чорного моря.
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просто Украина не против,шоб американские военные самолеты иногда нарушали запретную зону над оккупированной территорией .
а я смотрю ,кацапне нравится,когда американцы залетают
У Украины нет никакого контроля воздушного простраства над Крымом? )))) Украина ЗАКРЫЛА воздушное пространство над Крымом и ты можешь хоть усраться, но летать над Крымом будут только одни неизвестные малые ватные авиалинии, причём созданные специально, чтобы другие большие ватные авиалинии не попали под санкции
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Можно написать по-человечески ?
Из фашистского логова построенного в 14 веке монголо -татарами кацапского кремля постоянно раздаётся ужасный звериный рёв. Это кровавый фашист мордвин ...уйло со своей приближённой сворой преступников -бандитов, они жутко воют -ТРАМПУШКА СОКОЛИК ТЫ НАШ ЯСНАЙ, ДА ГОЛУБЬ НАШ СЯЗАКРЫЛАЙ,"О избавитель ты Наш! О спаситель ты Наш! Будь благословен к нам рабам твоим казламордым к тебе благосклонным! Памаги Радимой, памаги нам фашистам, отмени санкции !!! Но Трамп как бы там не было и какой бы он не был, в отличии от этого кровавого фашиста маньяка ...уйла всё таки республиканец. Но а самое главное что в Конгрессе и Сенате США тоже в отличии от полностью профашистской не легитимной кацапской Думы совершенно нет фашистов. Да и выборы на носу на которых этот про-кацапский соколик может пролететь как фанера, за свою про-кремлёвскую позицию. Так что справедливые санкции против проклятой кровавой ********* этой фашистской лапотной паРаши в том числе и за её кровавые оккупационные - захватнические войны в Украине . И как бы жутко не выли проклятые кремлёвские фашисты про коронавирус, они будут только ужесточатся.