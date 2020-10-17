Чоловіка, який з ножем напав на агітатора партії "УДАР", заарештували на 2 місяці, - прокуратура
Чоловіка, який завдав численних ножових поранень волонтеру партії "УДАР" та учаснику АТО, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Термін дії постанови визначено до 12 грудня 2020 року. Підозрюваний перебуватиме в Київському слідчому ізоляторі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, увечері 14 жовтня агресивний чоловік різонув по шиї учасника АТО, який роздавав у Солом'янському районі газети партії "УДАР". Зловмисника затримали на місці.
Постраждалого доставили в лікарню, лікарі нарахували в нього 8 ножових поранень. Його прооперували. Через 2 дні чоловік опритомнів, і зараз перебуває у стабільному стані.
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А у нас коррумпированные следователи и судьи сперва переквалифицируют статью из покушения на убийство на хулиганство, а потом этого отморозка по тихому отпустят, дадут условный срок.