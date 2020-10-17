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Чоловіка, який з ножем напав на агітатора партії "УДАР", заарештували на 2 місяці, - прокуратура

Чоловіка, який з ножем напав на агітатора партії

Чоловіка, який завдав численних ножових поранень волонтеру партії "УДАР" та учаснику АТО, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Термін дії постанови визначено до 12 грудня 2020 року. Підозрюваний перебуватиме в Київському слідчому ізоляторі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік різонув по шиї учасника АТО/ООС, який роздавав газети партії "Удар" у Солом'янському районі, - Кличко

Нагадаємо, увечері 14 жовтня агресивний чоловік різонув по шиї учасника АТО, який роздавав у Солом'янському районі газети партії "УДАР". Зловмисника затримали на місці.

Постраждалого доставили в лікарню, лікарі нарахували в нього 8 ножових поранень. Його прооперували. Через 2 дні чоловік опритомнів, і зараз перебуває у стабільному стані.

Автор: 

арешт (2520) напад (1118) прокуратура (3669) УДАР (86)


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походка-то хоть совпала?
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17.10.2020 13:21 Відповісти
Совпала и походка , и морда лица , так что вылупок сядет надолго !
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17.10.2020 13:32 Відповісти
Мужчину, который с ножом напал на агитатора партии "УДАР", арестовали на 2 месяца, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4958
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17.10.2020 13:24 Відповісти
Як це колаборанське кубло любить її піарити...
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17.10.2020 14:29 Відповісти
Таких надо на месте...
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17.10.2020 13:33 Відповісти
Ніколи не розумів і не зрозумію посадки в СІЗО на 2 місяці будь яку безумовно винну особу яку затримали на місці скоєння злочину. 72 години на оформлення справи в суд і на зону. А там вже нехай звідти подає апеляції заробляючи на послуги адвокатів на "промці".
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17.10.2020 15:39 Відповісти
Вот почему бы в связи с общественной угрозой, которую эта падаль представляет, нельзя было его прикончить при задержании, таким же образом, как вчера французские полицейские прикончили на месте преступления москвича, отрезавшего голову французскому преподавателю истории.
А у нас коррумпированные следователи и судьи сперва переквалифицируют статью из покушения на убийство на хулиганство, а потом этого отморозка по тихому отпустят, дадут условный срок.
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17.10.2020 15:52 Відповісти
 
 