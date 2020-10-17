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Новини
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Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко

Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко

Нині потрібно спрямовувати кошти на боротьбу з коронавірусом, а не на забаганки президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко в ефірі ток-шоу "Мир і/або Війна" на телеканалі Інтер.

"Якщо в президента є зайві гроші або в "Слуг народу" – направте їх на боротьбу з ковідом. Петро Порошенко за час пандемії 100 мільйонів гривень передав для того, щоб закупити 167 тисяч захисних костюмів. І 200 лікарень в усіх регіонах України за це дякують і говорять про таке: Якщо в Зеленського є зайві 2 копійки, нехай забезпечить масками", – сказала вона.

"В тому числі членів ТВК, які підуть на дільниці, будуть сидіти там кілька днів, рахувати нові складні бюлетені. Якщо у "Слуги народу" є зайві кошти, треба їх спрямувати на забезпечення антисептиками та масками", – додала народна депутатка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президент - не клоун у шапіто, якщо його цікавить довічне для корупціонерів, він має підготувати законопроєкти, а не проводити незаконне опитування, - Бутусов. ВIДЕО

Геращенко зауважила, що питати громадян про покарання для корупціонерів під час опитування президента, яке незрозуміло хто фінансує, – це верх маніпуляції.

"Будь-яке незаконне фінансування опитування – це вже корупція. Безумовно, президент має право радитися з народом. Для цього треба спілкуватися з народом, а не ховатися за дверями в Конча-Заспі, за кортежами", – зазначила співголова фракції.

"73% українців дали Зеленському велику владу і найняли його як Слугу, щоб він виконував свої зобов’язання. В нього є право законодавчої ініціативи, і якщо він хоче пожиттєве за корупцію – в нього є відповідний апарат. Він має законопроект, в нього є монобільшість, яка прийме законопроект про корупцію, якщо він буде правильним, ми проголосуємо", – наголосила Геращенко.

"Так само і щодо законопроєкту про вільні економічні зони. Якщо президент хоче такий законопроєкт, то нехай зареєструє його в парламенті. Всі мільйони українців, які проголосували за Зеленського. Ви дали йому довіру, посаду, Банкову, Конча-Заспу, кортеж, а він не в змозі написати законопроєкт? Якщо не знаєш, що робити, не треба було йти в президенти", – наголосила народна депутатка.

Також читайте: Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив

Геращенко підкреслила, що масове опитування в умовах коронавірусу біля дільниць створить додаткові ризики для здоров’я українців.

"Президент може питати, але йдеться про місцеві вибори, які стосуються тарифів, інфраструктури, питань міст і містечок. Не треба все це розбавляти питаннями, які не мають відношення до цього. Якщо хочете провести опитування, то запустіть його по системі "Дія" і хоч щодня їх проводьте. Це державна інституція, а не інтерв’юери будуть проводити опитування в умовах коронавірусу, коли у червоній зоні половина міст", – зазначила вона.

"Нам треба все зробити, щоб це були безпечні вибори, щоб виборці одягли маски, взяли антисептики, проголосували, щоб було безпечно і не утримувати їх жодної зайвої хвилини", – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Автор: 

Геращенко Ірина (1147) опитування (1929) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+46
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8269
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17.10.2020 14:05
+38
То не кошти зеленського, а якоїсь зацікавленої сторони, можливо, не надто дружньої до українців.
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17.10.2020 14:01
+38
Путин отдал Зеле свои старые лабутены, по дружбе ???

Если у Зеленского есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с COVID-19, а не на свой опрос, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6901

не поняв..це шо бутафорія?...
чи у нас в ВСУ є взвод дєсантніков - ліліпутов?..
на фоні них наш зелуп просто Дольф Лундгрен !
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17.10.2020 14:04
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То не кошти зеленського, а якоїсь зацікавленої сторони, можливо, не надто дружньої до українців.
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17.10.2020 14:01 Відповісти
Ну со временем следствие ответит на вопрос. Откуда деньги?
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17.10.2020 14:04 Відповісти
якщо спонсори не прийдуть до влади.
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17.10.2020 14:16 Відповісти
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4091
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17.10.2020 14:18 Відповісти
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3990
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17.10.2020 14:50 Відповісти
Вот мне интересно,а кого это испугал вопрос о пожизненном для корупционеров?Вдруг как то все "писатели" захотели средства на борьбу с ковидом.Все вопросы имеют только один ответ,который зависит от вашей совести.
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17.10.2020 20:31 Відповісти
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8269
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17.10.2020 14:05 Відповісти
Ага, воно всереться за свої бабки. Брехливе і жадібне створіння.
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17.10.2020 14:02 Відповісти
Путин отдал Зеле свои старые лабутены, по дружбе ???

Если у Зеленского есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с COVID-19, а не на свой опрос, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6901

не поняв..це шо бутафорія?...
чи у нас в ВСУ є взвод дєсантніков - ліліпутов?..
на фоні них наш зелуп просто Дольф Лундгрен !
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17.10.2020 14:04 Відповісти
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7156
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17.10.2020 14:45 Відповісти
Гондон, він будь-де ГОНДОН... 73% задоволені? Оце і є ваше президенто-*******************.... Жріть, паскуди....Не обляпайтесь. Ну..... Час прийдЕ, і ми спитаємо...
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17.10.2020 15:58 Відповісти
"Неологізм" - "пинєходи"...
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17.10.2020 18:30 Відповісти
Гребаные гномики, надеюсь закончат одинаково
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17.10.2020 20:48 Відповісти
у клопа лишних нет и никогда не будет - расходимся
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17.10.2020 14:06 Відповісти
Гундос конечно получает откаты с дорог, но лучше влить в дороги с откатами, чем в несуществующую болячку мировых властей, властей почти всех стран, медицинских корпораций и фирмочек и олигархов всех уровней
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17.10.2020 14:07 Відповісти
Лучше бы на зарплаты врачам отправил. А то врачи массово увольняются
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17.10.2020 14:09 Відповісти
Зарплата учителей сейчас 10-20 тысяч гривен.Это куда они после увольнения пойдут?
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17.10.2020 14:18 Відповісти
10-20тыщ... зебильо думает. что если их патрон им в зеньки сцит ,то и они тоже на это способны
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17.10.2020 14:53 Відповісти
Петрович, а ты еще тот звездун
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17.10.2020 15:06 Відповісти
Почему? Всё так и есть.
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17.10.2020 15:28 Відповісти
А Президент Зеленский что бюджетом распоряжается? Это ж Верховная Рада и правительство распределяют деньги.
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17.10.2020 14:16 Відповісти
А чия ВР і Кабмін? Найвеличнішого потерпілого який узурпував владу.
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17.10.2020 14:24 Відповісти
Порошенко отвечал даже за обосратые штаны саака в свою каденцию -обтекай, зебил
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17.10.2020 14:56 Відповісти
Ну Ира загнула , ОНО ж деньги выделенные на борьбу с вирусом умудрилось разворовать , а то свои туда вложить. 30 лярдов , если бы потратили на строительство больницы в каждом областном центре и рабочие места бы были и больницы , но то ж надо хоть какие то мозги иметь , а у КЛОУНА там пусто и там туман .
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17.10.2020 14:17 Відповісти
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2468
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17.10.2020 14:28 Відповісти
Даже если деньги на опрос выделены кем угодно безвозмездно этого нельзя допускать. Это манипуляция сознанием в день выборов. Почему нельзя провести опрос неделей позже или через год, это что крайне срочная тема?
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17.10.2020 14:30 Відповісти
Потому ,что только в этом и смысл этого опроса ,провести его в день выборов.
Во-первых , чтобы все СМИ зациклились не на выборах ,а на вопросах и эта цель
достигнута .
Во-вторых ,чтобы в последующем манипулировать ,этими ,вполне возможно ,что
фальсифицированными данными ,ссылаясь на волю народа.
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17.10.2020 15:32 Відповісти
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4508
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17.10.2020 14:33 Відповісти
Ну и рожа у Вовочки. А говорит, что он не лох. Лошара породистая.
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17.10.2020 15:44 Відповісти
кто говорит ?- Сам не похвалит себя, уже никто за него не подвяжется.
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17.10.2020 16:21 Відповісти
Бг-ггг... рожа самодовольная... Дык, ему никто не подсунул роял(поялозить о нее мудью), дык он руки примастырил...ХЕХ...
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17.10.2020 16:23 Відповісти
Риги ********** "Інтер" .
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17.10.2020 14:54 Відповісти
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2040
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17.10.2020 14:57 Відповісти
Питання легалізації маріхуани необхідно вирішити негайно!
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17.10.2020 15:21 Відповісти
Первый раз согласен с Геращенко...Умеет же умные вещи говорить, но не пользуется...
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17.10.2020 15:22 Відповісти
За свои деньги клоун тока антибиотки нюхает . Не зря узаконить хочет
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17.10.2020 15:23 Відповісти
На ковид19 как раз деньги и заработаны
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17.10.2020 15:44 Відповісти
Вечная перебежчица.
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17.10.2020 15:57 Відповісти
про що пани Ирина говорит. Ему , шо об стенку горохом , только отскакивает... Если он не все целевые деньги пустил на борьбу с коронавирусом (разбазарил) , а уже тупо, без зазрения совести, канючит у Запада еще, как если бы ему весь мир должен...
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17.10.2020 16:18 Відповісти
Неее... лишние деньги на борьбу с COVID-19 - он закатает в асфальт...
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17.10.2020 16:51 Відповісти
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4924
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17.10.2020 16:51 Відповісти
Нахрена выборы, ВР - опросы вот оно.

Да зебилы?, да какая разница.

Если не знаешь, что делать, не надо было идти в президенты",

А зелень и дальше рекламирует лечение зубов у проктолога.
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17.10.2020 17:11 Відповісти
Ира "президент ест,а военные смотрят" Геращенко.Второе имя:Ирка-фэйкомётчица.Подтверждённая.
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17.10.2020 17:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bXYBIwWvH1s
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17.10.2020 17:32 Відповісти
Ира, тебе ли не знать - "Кто платит, тот и девочку танцует".
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17.10.2020 17:46 Відповісти
Ірина Геращенко як влізла у владу на шиях активістів Помаранчевого Майдана, так там і прикіпіла. Багато "надержавничала"?
Здобула собі і своїм близьким сите життя.
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17.10.2020 19:34 Відповісти
https://twitter.com/5AccVoloshin
https://twitter.com/5AccVoloshin

Офіс Моніка Zelinsky

@5AccVoloshin

·https://twitter.com/5AccVoloshin/status/1317442230706163712 4 ч

Достижения мраЗей 1 место по преступности (личная заслуга Авакова) 1 место по нищете населения (общая заслуга С*ук народа) 65% доходной части бюджета-это КРЕДИТЫ. 2 политика заявили,что цель опроса/опороса - легализация продажи марихуаны. Первый свой визит Зе посвятил наркоте
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4259
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17.10.2020 20:01 Відповісти
100%
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18.10.2020 04:12 Відповісти
 
 