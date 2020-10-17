Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко

Нині потрібно спрямовувати кошти на боротьбу з коронавірусом, а не на забаганки президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко в ефірі ток-шоу "Мир і/або Війна" на телеканалі Інтер.

"Якщо в президента є зайві гроші або в "Слуг народу" – направте їх на боротьбу з ковідом. Петро Порошенко за час пандемії 100 мільйонів гривень передав для того, щоб закупити 167 тисяч захисних костюмів. І 200 лікарень в усіх регіонах України за це дякують і говорять про таке: Якщо в Зеленського є зайві 2 копійки, нехай забезпечить масками", – сказала вона.

"В тому числі членів ТВК, які підуть на дільниці, будуть сидіти там кілька днів, рахувати нові складні бюлетені. Якщо у "Слуги народу" є зайві кошти, треба їх спрямувати на забезпечення антисептиками та масками", – додала народна депутатка.

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Геращенко зауважила, що питати громадян про покарання для корупціонерів під час опитування президента, яке незрозуміло хто фінансує, – це верх маніпуляції.

"Будь-яке незаконне фінансування опитування – це вже корупція. Безумовно, президент має право радитися з народом. Для цього треба спілкуватися з народом, а не ховатися за дверями в Конча-Заспі, за кортежами", – зазначила співголова фракції.

"73% українців дали Зеленському велику владу і найняли його як Слугу, щоб він виконував свої зобов’язання. В нього є право законодавчої ініціативи, і якщо він хоче пожиттєве за корупцію – в нього є відповідний апарат. Він має законопроект, в нього є монобільшість, яка прийме законопроект про корупцію, якщо він буде правильним, ми проголосуємо", – наголосила Геращенко.

"Так само і щодо законопроєкту про вільні економічні зони. Якщо президент хоче такий законопроєкт, то нехай зареєструє його в парламенті. Всі мільйони українців, які проголосували за Зеленського. Ви дали йому довіру, посаду, Банкову, Конча-Заспу, кортеж, а він не в змозі написати законопроєкт? Якщо не знаєш, що робити, не треба було йти в президенти", – наголосила народна депутатка.

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Геращенко підкреслила, що масове опитування в умовах коронавірусу біля дільниць створить додаткові ризики для здоров’я українців.

"Президент може питати, але йдеться про місцеві вибори, які стосуються тарифів, інфраструктури, питань міст і містечок. Не треба все це розбавляти питаннями, які не мають відношення до цього. Якщо хочете провести опитування, то запустіть його по системі "Дія" і хоч щодня їх проводьте. Це державна інституція, а не інтерв’юери будуть проводити опитування в умовах коронавірусу, коли у червоній зоні половина міст", – зазначила вона.

"Нам треба все зробити, щоб це були безпечні вибори, щоб виборці одягли маски, взяли антисептики, проголосували, щоб було безпечно і не утримувати їх жодної зайвої хвилини", – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.