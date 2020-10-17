У Донецькій області лікарняні ліжка вже заповнені на 91%, у Луганській - на 85%, загалом по Україні - на 62,3%, - МОЗ

Лікарняні ліжка в Україні для хворих на COVID-19 вже заповнені на 62,3%. Найгірша ситуація в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Донецькій області показник заповнюваності ліжок становить 91%, в Луганській - 85%, в Одеській - 78,6%, у Хмельницькій - 72,6%, в Чернігівській області - 69%.

Лише в Херсонській, Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Житомирській областях цей показник нижчий за 50%.

Крім цього, у всіх областях, крім Кіровоградської, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення, який має бути не вищий за 40. У середньому по Україні він становить 187,3.

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