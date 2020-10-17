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У Донецькій області лікарняні ліжка вже заповнені на 91%, у Луганській - на 85%, загалом по Україні - на 62,3%, - МОЗ
Лікарняні ліжка в Україні для хворих на COVID-19 вже заповнені на 62,3%. Найгірша ситуація в Донецькій і Луганській областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, у Донецькій області показник заповнюваності ліжок становить 91%, в Луганській - 85%, в Одеській - 78,6%, у Хмельницькій - 72,6%, в Чернігівській області - 69%.
Лише в Херсонській, Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Житомирській областях цей показник нижчий за 50%.
Крім цього, у всіх областях, крім Кіровоградської, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення, який має бути не вищий за 40. У середньому по Україні він становить 187,3.
Топ коментарі
+9 Привет
показати весь коментар17.10.2020 14:42
+2 Вадим Вадим #476883
показати весь коментар17.10.2020 15:05
+1 Ksenia VB
показати весь коментар17.10.2020 14:38
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провал абсолютний.
На свободной территории только районные больнички...с соответсвующим количеством коек..
К примеру если всего есть 10 коек...и из них занято 9...то процент заполнения 90%..
А если есть 100 коек..и занято 50...то процент заполнения 50%...