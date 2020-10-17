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Новини Коронавірус і карантин
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У Донецькій області лікарняні ліжка вже заповнені на 91%, у Луганській - на 85%, загалом по Україні - на 62,3%, - МОЗ

У Донецькій області лікарняні ліжка вже заповнені на 91%, у Луганській - на 85%, загалом по Україні - на 62,3%, - МОЗ

Лікарняні ліжка в Україні для хворих на COVID-19 вже заповнені на 62,3%. Найгірша ситуація в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Донецькій області показник заповнюваності ліжок становить 91%, в Луганській - 85%, в Одеській - 78,6%, у Хмельницькій - 72,6%, в Чернігівській області - 69%.

Лише в Херсонській, Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Житомирській областях цей показник нижчий за 50%.

Крім цього, у всіх областях, крім Кіровоградської, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення, який має бути не вищий за 40. У середньому по Україні він становить 187,3.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Странная математика...озвучивать процент заполнения коек без указания общего количества коек в той или иной области...
К примеру если всего есть 10 коек...и из них занято 9...то процент заполнения 90%..
А если есть 100 коек..и занято 50...то процент заполнения 50%...
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17.10.2020 14:42
+2
Мариупольская Городская Больница №4 им. И.К. Мацука, люди лежат с пневмонией, а в больнице не работает рентген......... Зато министерству Авакова миллионы перечисляют с фонда COVID-19. а презик вопросы собрался задавать.
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17.10.2020 15:05
+1
влада бездіє.
провал абсолютний.
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17.10.2020 14:38
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влада бездіє.
провал абсолютний.
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17.10.2020 14:38 Відповісти
Таке враження, що лугандонія спулює своїх Covідників на бюджет України.
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17.10.2020 14:41 Відповісти
Да все просто...крупные больницы остались на оккупированной территории...все областные клиники...
На свободной территории только районные больнички...с соответсвующим количеством коек..
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17.10.2020 14:44 Відповісти
Странная математика...озвучивать процент заполнения коек без указания общего количества коек в той или иной области...
К примеру если всего есть 10 коек...и из них занято 9...то процент заполнения 90%..
А если есть 100 коек..и занято 50...то процент заполнения 50%...
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17.10.2020 14:42 Відповісти
та не переживайте вы так - этАпросто сезонный грипп..
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17.10.2020 14:47 Відповісти
Мариупольская Городская Больница №4 им. И.К. Мацука, люди лежат с пневмонией, а в больнице не работает рентген......... Зато министерству Авакова миллионы перечисляют с фонда COVID-19. а презик вопросы собрался задавать.
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17.10.2020 15:05 Відповісти
Что слышим - делим, что видим - умножаем. (с) Потому нам ничего и не показывают, что показать нечего. Один пиз234ж и накрученные цифры..
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17.10.2020 15:09 Відповісти
Дошастались дирляднскі?! Ви більше КПП будуйте: вони не тільки ковід розповсюджують, а й туберкульоз, гепатіт та снід...
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17.10.2020 15:35 Відповісти
Откуда привезли вирус? Косишь под дурака?
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18.10.2020 08:13 Відповісти
Я вообще предлагаю в регионах, где зеленский набрал более 80% голосов, всех кортновирусных врачей и медсестер отправить в оплачиваемый отпуск. А в больницах поставить телевизоры и круглосуточно крутит квартал95. Ведь прикольно же будет - лечение короны - юмором
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17.10.2020 15:37 Відповісти
По ту сторону уже кипят страстиУ Донецькій області лікарняні ліжка вже заповнені на 91%, у Луганській - на 85%, загалом по Україні - на 62,3%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2575
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17.10.2020 19:16 Відповісти
 
 