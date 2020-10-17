Нові санкції доведуть відносини Росії та ЄС до найнижчого рівня, - постпред РФ Чижов

Відносини Російської Федерації та Європейського Союзу досягли найнижчого рівня після запровадження нових санкцій через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов.

"Це рішення (Ради ЄС про санкції. - Ред.) підтвердило наші найгірші побоювання, що відносини Росії та ЄС будуть доведені до найнижчого рівня за останній час", - заявив він.

Раніше Євросоюз опублікував постанову про включення до списку санкцій директора ФСБ Олександра Бортникова, першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка і ще чотирьох високопоставлених держслужбовців з Росії. Це пов'язано з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального.

Санкції передбачають заборону на в'їзд на територію ЄС і заморожування будь-яких фінансових активів у європейських банках.

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Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва дзеркально відповість на санкції ЄС. Він також сказав, що Росія може припинити спілкуватися з Євросоюзом.

Як раніше повідомлялося, західні спецслужби вважають ФСБ причетною до отруєння Навального.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

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Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.