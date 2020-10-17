Нові санкції доведуть відносини Росії та ЄС до найнижчого рівня, - постпред РФ Чижов
Відносини Російської Федерації та Європейського Союзу досягли найнижчого рівня після запровадження нових санкцій через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов.
"Це рішення (Ради ЄС про санкції. - Ред.) підтвердило наші найгірші побоювання, що відносини Росії та ЄС будуть доведені до найнижчого рівня за останній час", - заявив він.
Раніше Євросоюз опублікував постанову про включення до списку санкцій директора ФСБ Олександра Бортникова, першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка і ще чотирьох високопоставлених держслужбовців з Росії. Це пов'язано з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального.
Санкції передбачають заборону на в'їзд на територію ЄС і заморожування будь-яких фінансових активів у європейських банках.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва дзеркально відповість на санкції ЄС. Він також сказав, що Росія може припинити спілкуватися з Євросоюзом.
Як раніше повідомлялося, західні спецслужби вважають ФСБ причетною до отруєння Навального.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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Зебіли, ви ж цього хтіли ?
Побіжиш блокувати ?
Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко
Щоб ми і далі варились в лайні руцького міру.
От у нас Європа через кордон. А ми практично ніяк не взаємодіємо. Нічого не виготовляємо разом, ніяких кооперацій, чи культурних зв'язків.
Лише з рашкою. Бо наші селебретіс всі заточені на кремлівські гроші.
Ти погоджуєшся, що Беня має заробити ще кілька незайвих мільярдів на торгівлі з москальнею ?
І армію розженемо. Нашо нам зайві армійські клопоти ?
Можеш назвати хоч якісь плюси від його президенства ?
2.я точно не агітатор , тим більше за зеленського .
3.Позитивних звершень , таких , щоб було відчутно мені чи моїм близьким - немає .
Розумію , що не повністю задовільнив Вашу цікавість , та я намагався .
Назустріч питання до Вас : як Ви оцінюєте "безальтернативно миролюбну" політику зеленського , адже вона така сама , як і в попередника ?
Зараз картина протилежна.
Вам би вже визнати, що ви вчинили злочинну недбалість проти держави, обравши кловуна на найвищу посаду.
"Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне від партії "За майбутнє!".
Це вже не перше замовлення на території РФ. Раніше Екорембуд займалась підрядами у Краснодарському краї, Саратовській області та Рязані."
И это только две фамилии: Бортников и Кириенко озвучили...
Фрау Штази - активно подыгрывает на европейском уровне.
"Низкий уровень" - ваш уровень, мокши.