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Новини Санкції проти Росії
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Нові санкції доведуть відносини Росії та ЄС до найнижчого рівня, - постпред РФ Чижов

Нові санкції доведуть відносини Росії та ЄС до найнижчого рівня, - постпред РФ Чижов

Відносини Російської Федерації та Європейського Союзу досягли найнижчого рівня після запровадження нових санкцій через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив постпред Росії при ЄС Володимир Чижов.

"Це рішення (Ради ЄС про санкції. - Ред.) підтвердило наші найгірші побоювання, що відносини Росії та ЄС будуть доведені до найнижчого рівня за останній час", - заявив він.

Раніше Євросоюз опублікував постанову про включення до списку санкцій директора ФСБ Олександра Бортникова, першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка і ще чотирьох високопоставлених держслужбовців з Росії. Це пов'язано з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального.

Санкції передбачають заборону на в'їзд на територію ЄС і заморожування будь-яких фінансових активів у європейських банках.

Також читайте: США майже вичерпали можливості введення санкцій проти Росії - радник Трампа О'Браєн

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва дзеркально відповість на санкції ЄС. Він також сказав, що Росія може припинити спілкуватися з Євросоюзом.

Як раніше повідомлялося, західні спецслужби вважають ФСБ причетною до отруєння Навального.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Автор: 

росія (64969) санкції (11777) Євросоюз (13341) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+32
и это прекрасно!
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17.10.2020 14:58
+15
А наші встановлять торгівлю з рашкою на окупованому дамбасі.
Зебіли, ви ж цього хтіли ?
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17.10.2020 14:59
+15
хм.. так Куйло же говорил что санкции вам только на пользу!? И давайте смелее валите нам их ИСЧЕ !!!
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17.10.2020 15:00
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17.10.2020 14:58 Відповісти
Да и не говорите... Из-за отравления Навального, ...решение (Совета ЕС о санкциях. - Ред.) подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня - постпред РФ Чижов... От лапоть-стьюпид, дык, о чем же вы раньше думали.
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17.10.2020 15:09 Відповісти
на самом деле там есть куда опускаться ниже - в одном только главном управлении фсб, предполагаю, человек 5 уборщиц, человек 20 водилей, секретарш, вероятно, человек 100-150! Евросоюз может начать накладывать на них по очереди свои страшно эффективные санкции и, соотвественно, поле для манёвра будет бесконечно
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17.10.2020 15:54 Відповісти
А наші встановлять торгівлю з рашкою на окупованому дамбасі.
Зебіли, ви ж цього хтіли ?
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17.10.2020 14:59 Відповісти
Вашим не дали торгувати блокуваннями залізниці . Зебіли - блокували , ваші воші - торгували .
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17.10.2020 15:02 Відповісти
Чому зебіли зараз не блокують поставки електроенергії з кацапстану, дизпалива, бітумів. Ці поставки відновились за вашого преЗедента.
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17.10.2020 15:05 Відповісти
Зебілам варто зайнятись цим, нє ?
Побіжиш блокувати ?
Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко
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17.10.2020 15:06 Відповісти
И вот чего они сюда прутся,шелупонь вражеская. Мало им Зауралья и Забайкаля? Что бы гнилой "русский мир" насаждать?
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17.10.2020 15:15 Відповісти
Насаджують українцям росіску культуру.
Щоб ми і далі варились в лайні руцького міру.
От у нас Європа через кордон. А ми практично ніяк не взаємодіємо. Нічого не виготовляємо разом, ніяких кооперацій, чи культурних зв'язків.
Лише з рашкою. Бо наші селебретіс всі заточені на кремлівські гроші.
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17.10.2020 15:20 Відповісти
Кремлівські воші *
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17.10.2020 16:51 Відповісти
Слухай, Костік, а як тобі вільна економічна зона на Дамбасі по типу Придністров'я ?
Ти погоджуєшся, що Беня має заробити ще кілька незайвих мільярдів на торгівлі з москальнею ?
І армію розженемо. Нашо нам зайві армійські клопоти ?
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17.10.2020 15:08 Відповісти
Погано і сама ідея з "опитуванням" брудна . Можна "опитувати" не під вибори .
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17.10.2020 15:13 Відповісти
а кто без опрашивания не давал зебикам 1.5 лет заниматься этими вопрсами(из предлагаемых к опытуванню)?
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17.10.2020 15:16 Відповісти
Слушне питання , а ще є інститут "петицій" , який вперто ігнорується і цим президентом також .
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17.10.2020 15:20 Відповісти
А чого ви всі мовчите ?
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17.10.2020 15:18 Відповісти
Ми не мовчимо .
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17.10.2020 15:21 Відповісти
Ще питання до тебе, як виборця і агітатора за Зе.
Можеш назвати хоч якісь плюси від його президенства ?
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17.10.2020 15:22 Відповісти
1.Не тикайте мені.
2.я точно не агітатор , тим більше за зеленського .
3.Позитивних звершень , таких , щоб було відчутно мені чи моїм близьким - немає .
Розумію , що не повністю задовільнив Вашу цікавість , та я намагався .
Назустріч питання до Вас : як Ви оцінюєте "безальтернативно миролюбну" політику зеленського , адже вона така сама , як і в попередника ?
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17.10.2020 15:35 Відповісти
Не бачу жодної подібності. З Порошенком держава міцнішала щодня.
Зараз картина протилежна.
Вам би вже визнати, що ви вчинили злочинну недбалість проти держави, обравши кловуна на найвищу посаду.
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17.10.2020 15:54 Відповісти
Болтаешь ерундой как всегда ,зебаран ! Ты когда признаешься тут принародно, что очень тупой и зеленая банда способна только на мегаграбеж страны и ползучую капитуляцию?
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17.10.2020 16:51 Відповісти
хм.. так Куйло же говорил что санкции вам только на пользу!? И давайте смелее валите нам их ИСЧЕ !!!
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17.10.2020 15:00 Відповісти
Беніни холуї із партії "За майбутнє!_Бені" допомагають рашистам будувати СП-2 та лізуть в мери, владу в регіонах.

"Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.

Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне від партії "За майбутнє!".

Це вже не перше замовлення на території РФ. Раніше Екорембуд займалась підрядами у Краснодарському краї, Саратовській області та Рязані."
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17.10.2020 15:03 Відповісти
"Нагадаємо, Північний потік-2 - проєкт магістрального газогону з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України. У січні 2018 представники США і Польщі заявили про опозицію щодо будівництва трубопроводу Північний потік-2. Вони розглядають його як підрив європейської енергетичної безпеки й стабільності."
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17.10.2020 15:07 Відповісти
Батюшки, обида-то какая.
И это только две фамилии: Бортников и Кириенко озвучили...
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17.10.2020 15:04 Відповісти
Новые санкции доведут отношения России и ЕС до самого низкого уровня, - постпред РФ Чижов - Цензор.НЕТ 1589
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17.10.2020 15:07 Відповісти
ДаЙОшь в динамике ...
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17.10.2020 15:11 Відповісти
Кацапский петух
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17.10.2020 15:09 Відповісти
Новые санкции доведут отношения России и ЕС до самого низкого уровня, - постпред РФ Чижов - Цензор.НЕТ 3457
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17.10.2020 15:14 Відповісти
Это всё спектакль про навального, как санкции за него. В РФ выводят на сцену новое первое лицо. Так решил Высший фашистский совет (политбюро). У чекистов на столах опросы. они ожидают социальный взрыв по совокупности причин. Поэтому выкатят нового горбачева и новую перестройку. Для этой цели и растили Небутерброд Анатольевича.
Фрау Штази - активно подыгрывает на европейском уровне.
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17.10.2020 15:15 Відповісти
Приємна новина!
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17.10.2020 15:21 Відповісти
та новічком давно пора рашу...причому москву найпершу!
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17.10.2020 15:22 Відповісти
Які відношення можуть бути у людей з маньяком, вбивцею і гвалтівником?
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17.10.2020 15:23 Відповісти
Торгувати можуть , крадене скупляти , прикривати його злочини на взаємовигідних умовах .
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17.10.2020 15:36 Відповісти
Якщо розділяють його переконання .
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17.10.2020 15:37 Відповісти
Ну і пика. РуССкій.
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17.10.2020 15:26 Відповісти
А что ты хотел, нелегко прожить всю жизнь среди «пиндосов» и «гейропейцев».
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17.10.2020 15:35 Відповісти
Давить кацапию до полного развала!
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17.10.2020 15:28 Відповісти
Нові санкції доведуть відносини Росії та ЄС до найнижчого рівня, - постпред РФ Чижов - Цензор.НЕТ 7674
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17.10.2020 15:29 Відповісти
Вообще-то крысы и должны по канализациям и засраным подвалам бегать..
"Низкий уровень" - ваш уровень, мокши.
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17.10.2020 15:31 Відповісти
Нові санкції доведуть відносини Росії та ЄС до найнижчого рівня, - постпред РФ Чижов - Цензор.НЕТ 5155
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17.10.2020 15:42 Відповісти
https://kapital-rus.ru/articles/article/dolg_za_gaz_belorussii_rossiya_vyplatila_sama_sebe/ Долг за газ Белоруссии Россия выплатила сама себе
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17.10.2020 15:54 Відповісти
мрію що кацапія самі собі побудує нову залізну завісу щ об не бачити їх огдних пельок.
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17.10.2020 17:29 Відповісти
Треба відключати від СВІФТа. Як КНДР та Іран.
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17.10.2020 18:16 Відповісти
Цю кацапську мерзоту потрібно відключити від повітря і сонця, і годувати виключно новічком.
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17.10.2020 19:29 Відповісти
Где на россии таких совковых хлебал столько нашли-что не представитель помойки-хоть на плакаты руководителей кпсс печатай.
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17.10.2020 19:15 Відповісти
Чижик,а кто вам доктор? Кто заставояет делать преступления за которые раньше вообще вооружёнными методами наказывали,а теперь только санкциями???
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17.10.2020 21:24 Відповісти
Ничего! Скоро снизу постучат.
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17.10.2020 21:31 Відповісти
Да подохните и во всем мире станет спокойнее...
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17.10.2020 22:04 Відповісти
 
 