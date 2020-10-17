Особи, що перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома, заяву потрібно подати до наступних вихідних, - Степанов

Українці, які перебувають на самоізоляції через COVID-19 і бажають проголосувати на виборах, мають до вечора 23 жовтня подати заяву та довідку від лікаря. У день голосування до них додому або в лікарню приїдуть представники ЦВК.

Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Виборцям, які готові проголосувати за місцем перебування, необхідно не пізніше 20:00 останньої п'ятниці перед днем ​​виборів, 23 жовтня, подати заяву (на виборчу дільницю. - Ред.) з доданою довідкою медичного закладу про стан здоров'я", - пояснив Степанов.

Після цього комісія на виборчій дільниці ухвалить рішення про внесення цих людей до списку виборців для голосування за місцем перебування.

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Крім того, виборцю, який перебуває на самоізоляції, потрібно мати виписку з медичної карти або виписку з реєстру медичних записів.

"Лікар або заклад охорони здоров'я може видати або виписку з медичної картки амбулаторного хворого, або виписку з реєстру медичних записів про направлення і рецептів електронної системи охорони здоров'я", - додав Степанов.

Він також закликав подбати про необхідні медичні документи заздалегідь.

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