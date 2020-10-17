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Новини Коронавірус і карантин
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Особи, що перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома, заяву потрібно подати до наступних вихідних, - Степанов

Особи, що перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома, заяву потрібно подати до наступних вихідних, - Степанов

Українці, які перебувають на самоізоляції через COVID-19 і бажають проголосувати на виборах, мають до вечора 23 жовтня подати заяву та довідку від лікаря. У день голосування до них додому або в лікарню приїдуть представники ЦВК.

Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Виборцям, які готові проголосувати за місцем перебування, необхідно не пізніше 20:00 останньої п'ятниці перед днем ​​виборів, 23 жовтня, подати заяву (на виборчу дільницю. - Ред.) з доданою довідкою медичного закладу про стан здоров'я", - пояснив Степанов.

Після цього комісія на виборчій дільниці ухвалить рішення про внесення цих людей до списку виборців для голосування за місцем перебування.

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Крім того, виборцю, який перебуває на самоізоляції, потрібно мати виписку з медичної карти або виписку з реєстру медичних записів.

"Лікар або заклад охорони здоров'я може видати або виписку з медичної картки амбулаторного хворого, або виписку з реєстру медичних записів про направлення і рецептів електронної системи охорони здоров'я", - додав Степанов.

Він також закликав подбати про необхідні медичні документи заздалегідь.

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Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+5
хм.. как вариант для фальсификации выборов на этой теме..
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17.10.2020 15:19
+3
А членов ДВК вы обеспечите защитной одеждой, как у медиков, или им свою одежду, в которой они ходили к больному, нужно будет выбрасывать?
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17.10.2020 15:30
+3
От вам і фальсифікації.
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17.10.2020 15:38
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хм.. как вариант для фальсификации выборов на этой теме..
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17.10.2020 15:19 Відповісти
При этом каждый "заболевший" сможет вбросить по нескольку сотен бюллетеней.
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17.10.2020 15:23 Відповісти
Ужос какой! Как у вас на россії прямь
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17.10.2020 15:25 Відповісти
А у вас?
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17.10.2020 15:50 Відповісти
У нас за це строк
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17.10.2020 18:34 Відповісти
Це по закону. А зеленському зі "слугами" зекони не писані.
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17.10.2020 18:42 Відповісти
Значит вместо того, чтоб один раз сходить на голосовалку, нужно сначала сходить к врачу, а потом уже на участок.

Очень умно, согласен

Хотя подождите, а как тогда с самоизоляцией собственно дела обстоят?
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17.10.2020 15:24 Відповісти
А почему нельзя проголосовать через компьютер?? Сейчас намного более строгой отчетности дела через сеть делаются, а выборы что искусственно в сеть не выпускают? Чтобы удобнее было голоса подтасовывать? Диджитализированные вы наши в задницу.
Короче, пока не будет электронных выборов как в цивилизованных странах, мы на бумажные выборы ходить не будем. Пускай вам престарело-костыльный лохторат явку обеспечивает.
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17.10.2020 15:30 Відповісти
Можно и через мобильник. Во многих странах такое практикуется. Однако, приёмы фальсификации результатов таких выборов ещё не придумали.
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17.10.2020 15:39 Відповісти
А членов ДВК вы обеспечите защитной одеждой, как у медиков, или им свою одежду, в которой они ходили к больному, нужно будет выбрасывать?
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17.10.2020 15:30 Відповісти
Особи, що перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома, заяву потрібно подати до наступних вихідних, - Степанов - Цензор.НЕТ 8062

...
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17.10.2020 16:01 Відповісти
Здесь самое интересное другое. Костюм защищает носителя этого костюма, но не людей к которым он заходит. После первого же посещения больного с ковидом носитель костюма является распространителем заразы. Поэтому те же перчатки медики должны менять перед обследованием каждого нового пациента... Но это не про нашу реальность
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17.10.2020 19:36 Відповісти
От вам і фальсифікації.
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17.10.2020 15:38 Відповісти
справку от врача? вы же отменяете справки все)
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17.10.2020 15:44 Відповісти
Есть подозрение, что количество проголосовавших на "самоизоляции" будет равно количеству пришедшему к урнаМ.. И не фиг тут "думай-ТЕ", правда ЗЕ ?.. Нелох считает, что кругом лохи.
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17.10.2020 15:49 Відповісти
классно...а сейчас справку от врача подделать плевое дело (кто будет проверять? ))))
ой...а у голосовавших на дому опрос преЗЕдентский тоже будут делать ????
т.е минимум 5-6 чел должны посетить одного ))))
афера та еще...
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17.10.2020 16:03 Відповісти
 
 