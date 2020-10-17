Особи, що перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома, заяву потрібно подати до наступних вихідних, - Степанов
Українці, які перебувають на самоізоляції через COVID-19 і бажають проголосувати на виборах, мають до вечора 23 жовтня подати заяву та довідку від лікаря. У день голосування до них додому або в лікарню приїдуть представники ЦВК.
Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Виборцям, які готові проголосувати за місцем перебування, необхідно не пізніше 20:00 останньої п'ятниці перед днем виборів, 23 жовтня, подати заяву (на виборчу дільницю. - Ред.) з доданою довідкою медичного закладу про стан здоров'я", - пояснив Степанов.
Після цього комісія на виборчій дільниці ухвалить рішення про внесення цих людей до списку виборців для голосування за місцем перебування.
Крім того, виборцю, який перебуває на самоізоляції, потрібно мати виписку з медичної карти або виписку з реєстру медичних записів.
"Лікар або заклад охорони здоров'я може видати або виписку з медичної картки амбулаторного хворого, або виписку з реєстру медичних записів про направлення і рецептів електронної системи охорони здоров'я", - додав Степанов.
Він також закликав подбати про необхідні медичні документи заздалегідь.
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Очень умно, согласен
Хотя подождите, а как тогда с самоизоляцией собственно дела обстоят?
Короче, пока не будет электронных выборов как в цивилизованных странах, мы на бумажные выборы ходить не будем. Пускай вам престарело-костыльный лохторат явку обеспечивает.
...
ой...а у голосовавших на дому опрос преЗЕдентский тоже будут делать ????
т.е минимум 5-6 чел должны посетить одного ))))
афера та еще...