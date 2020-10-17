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Новини Місцеві вибори-2020
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На кандидата в мери Слов'янська від ОПЗЖ Придворова напали з ножем, - поліція

На кандидата в мери Слов'янська від ОПЗЖ Придворова напали з ножем, - поліція

Кандидат проводив зустріч із мешканцями багатоквартирного будинку. 50-річний чоловік влаштував скандал і погрожував Придворову ножем.

Про це повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час масового зібрання у дворі багатоповерхівки 50-річний місцевий житель вчинив сварку. При собі у чоловіка був ніж. Присутні викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ОПЗЖ повідомили, що напад було скоєно на кандидата на посаду міського голови від їхньої політсили Придворова, інформує "Суспільне".

Поліцейські кваліфікували подію за ч.1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - арешт на 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.

Також читайте: Чоловіка, який з ножем напав на агітатора партії "УДАР", заарештували на 2 місяці, - прокуратура

Автор: 

кандидат (228) місцеві вибори (1366) напад (1118) Нацполіція (15138) Донецька область (8357) Слов’янськ (593)


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Топ коментарі
+32
та взагалі опжз, яка функціонує за кошти фУЙЛА, має бути забороненою в Україні.
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17.10.2020 15:28
+21
так він за руцькій мір.
людину можна зрозуміти... зрадник знову у владу пнеться.
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17.10.2020 15:27
+18
Начал читать, подумалось, - на человека напали, оказалось, что я ошибся, это просто на кандидата от ОПЗЖ.
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17.10.2020 15:29
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так він за руцькій мір.
людину можна зрозуміти... зрадник знову у владу пнеться.
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17.10.2020 15:27 Відповісти
та взагалі опжз, яка функціонує за кошти фУЙЛА, має бути забороненою в Україні.
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17.10.2020 15:28 Відповісти
ви ж якось вижили з однією партією єдноросів.
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17.10.2020 15:51 Відповісти
На кандидата в мэры Славянска от ОПЗЖ Придворова напали с ножом, - полиция

===================================
То ж таке..Прифронтове містечко. Якийсь сєпар або кацап напав.Абюо штепа.Обережнішим треба бути.
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17.10.2020 17:14 Відповісти
Знищена, так надійніше.
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17.10.2020 16:53 Відповісти
Знищена, так надійніше.
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17.10.2020 16:55 Відповісти
Так шо ж Ваш Пэтро его не запретил?
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17.10.2020 18:38 Відповісти
ще не було за що.
це при зе вони почали проросіску діяльність.
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17.10.2020 18:44 Відповісти
та ты шо....!!!- от не було и все тут.... - бреши большее- може кто-то клюнет...)))
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17.10.2020 20:37 Відповісти
Зеля поставив нам губернатора, донька якого підтримує сепарню та має прокацапські погляди.
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17.10.2020 20:41 Відповісти
Не він а вона, не зрадник рветься а зрадниця.
Я не зрозумів, він встиг добігти до неї чи ні?
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17.10.2020 18:48 Відповісти
Жаль. Не свезло.
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17.10.2020 15:28 Відповісти
Бо це постановочне фуфло.
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17.10.2020 15:29 Відповісти
напевно сама жена прідворова з тьощєй і напалі, для пущєй важності) образ кацапскава страдальца
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17.10.2020 16:40 Відповісти
Він головний конкурент Штьопи на виборах,там цирк ще той))
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17.10.2020 15:28 Відповісти
Начал читать, подумалось, - на человека напали, оказалось, что я ошибся, это просто на кандидата от ОПЗЖ.
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17.10.2020 15:29 Відповісти
Ага,напав нанятий за пляшку горілки його ж виборець))
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17.10.2020 15:30 Відповісти
Да какая разница? Главное, что напал на кандидата от ОПЗЖ, а не на человека.
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17.10.2020 16:08 Відповісти
одна півлітра до нападу, другу пообіцяли після)))
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17.10.2020 16:41 Відповісти
А в чем разница?
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11.01.2021 06:00 Відповісти
А вы не за Вадика Рабиновича с Бойко и Шуфричем голосовали? Или за фигляра с Коломойским?
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11.01.2021 06:27 Відповісти
А почему ты спрашиваешь?
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11.01.2021 06:47 Відповісти
Прежде чем начать дискуссию хочу выяснить уровень умственного развития опонента.
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11.01.2021 13:55 Відповісти
За бойко.
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11.01.2021 14:10 Відповісти
Так, понятно.
Я не веду дискуссий с умственно отсталыми в своем развитии людьми.
Засим, прощайте.
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11.01.2021 14:57 Відповісти
Интересно а за кого ты голосовал на выборах?
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11.01.2021 15:16 Відповісти
В Кении каждые выборы заканчиваются перестрелками. Похоже, к этому идем...
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17.10.2020 15:29 Відповісти
Опыт Одессы 2014-го гласит: лучше сжечь один раз сторонников русско-фашистского мира, чем годами прятаться в подвалах от бомбежек как на Донбассе
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17.10.2020 15:30 Відповісти
А хотя знаешь пожалуй ты прав если еще раз сжечь невинных людей Россия может ядерную ракеточку послать и тогда вообще прятаться не придется!
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11.01.2021 15:21 Відповісти
Плохо что не прирезали опзЖопного петуха.
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17.10.2020 15:30 Відповісти
Так угрожал или напал?
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17.10.2020 15:30 Відповісти
Навіть напасти якісно не можуть, а тільки для піару.
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17.10.2020 15:31 Відповісти
Хорошая фамилия для ОПЗЖ-шника - Пид(в)оров
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17.10.2020 15:31 Відповісти
«напали с ножом» (с)

«-Да, да ! Все правда!
Но не Иванов, а Рабинович.
И не в 10% займ, а в «21».
И не вьіграл, а проиграл»
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17.10.2020 15:34 Відповісти
Что вы, ОПЗЖоперы, готовите украинскому народу, то и получаете.
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17.10.2020 15:38 Відповісти
И что мы получаем?
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11.01.2021 07:50 Відповісти
Постанова для дибилов
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17.10.2020 15:41 Відповісти
кто эти заголовки пишет ?
" При себе у мужчины был нож" и "На кандидата напали с ножом" это не одно и тоже . ну поругались . поматюкались . при чем тут напал ? а у этого мудака Придворова например наверняка был с собой телефон . почему не пишут " кандидат в меры напал с телефоном на местного жителя ?
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17.10.2020 15:44 Відповісти
А к какому виду оружия относится телефон?
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17.10.2020 16:06 Відповісти
к тому же к которому и нож в кармане . к личным вещам наличие которых не делает одного из участников конфликта нападающей стороной
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17.10.2020 16:08 Відповісти
Нож в кармане - это статья 263 УК Украины. Телефон в кармане - это ваше неудачное сравнение. Законы своего государства лучше знать.
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17.10.2020 17:17 Відповісти
цитирую" Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов"

вы или писалка заголовков этот кинжал или финский нож видели ? есть уверенность что он был аналогом ножа полковника Боуи и попадает под статью ? если нет то одним не хер писать кричащие заголовки а другим их защищать
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17.10.2020 17:31 Відповісти
Продолжим дальше. Вы не дочитали статью УК до конца или прочитали невнимательно и не поняли суть. А именно: "Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов ИЛИ ИНОГО ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ без предусмотренного законом разрешения..". Нож с какими параметрами относится к ХО, если интересно, загуглите. Конечно же, будет проведена экспертиза и выдано соответствующее заключение. И результаты этой экспертизы могут существенно повлиять на общий исход дела. И конечно будут, проверки наличия там всяких разрешений (если это ХО) и прочей фигни. Но на все это уйдет время, и чем вся история закончится, уже не будет ни кому интересно. Ну а нервничать, все равно не стоит. Берегите себя!
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17.10.2020 19:53 Відповісти
а вы не захотели понять суть моего вопроса а какого то начали применять законодательство

а вопрос звучит так :
почему в заголовке "напал " если в дальнейшем выясняется что была словесная перепалка . и почему атакующей стороной оказался человек у которого где то там был нож а не человек у которого не было ножа . это что вооруженный всегда не прав ? а вот у моей девушки в сумочке всегда есть маникюрные ножницы . если будет конфликт с другой телкой у которой их нет . значит автоматически будет считаться что это она напала ?

и последнее . представитель ОПЗЖ по определению не может быть прав . ни при каких обстоятельствах
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17.10.2020 20:31 Відповісти
Продолжаем: 1.Громкие заголовки пишут для привлечения внимания аудитории. Надеюсь, что вы это понимаете. Почему написано именно слово "напал" - это вопрос конечно к автору. 2. Словесная перепалка закончилась задержанием полицией одного из участников конфликта. Видео автор к статье не добавил, но сообщил, что были "угрозы ножом". По этому присутствующие и вызвали полицию, которыми был подтвержден факт наличия ножа. 3. Маникюрные ножницы девушки навряд ли попадут под категорию "холодное оружие". С учётом конечно того, что она во время конфликта не выколола кому то глаз. 4. Законы на территории Украины ещё никто не отменял. Их действие равнозначно распространяется на всех граждан, не зависимо от партийной принадлежности. Это признак демократического европейского государства. PS. наличие при себе ХО может усугубить ситуацию для вас в случае подобного конфликта. "Закон суров, но это - Закон". Поэтому лучший вариант - газовый баллончик.
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18.10.2020 08:00 Відповісти
у мужика мог быть карманный нож. а когда он погнал на Придворова то вышибалы которые постоянно там присутствуют могли заломать мужика и вытащить нож у него. а потом вызвали полицию и вот тебе статейка.
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18.10.2020 11:40 Відповісти
Что и как произошло, нам остаётся только догадываться.
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18.10.2020 12:32 Відповісти
правильно . можем только догадываться . но заголовок заставляет нас думать что один из оппонентов бандыт с ножом а второй белый и пушистый регионал
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18.10.2020 13:03 Відповісти
а вот не нужно привлекать аудиторию . это новостной портал а не рекламный . и манипулировать информацией не стоит . заголовок должен быть примерно таким . " во время встречи с избирателями у кандидата в меры произошел конфликт с местным жителем . приехавшая на вызов полиция у одного из участников конфликта обнаружила нож " все
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18.10.2020 13:09 Відповісти
Ваши комментарии касаемо написания статьи адресуйте администратору сайта.
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18.10.2020 15:48 Відповісти
бинго !!! ура !!! свершилось !!! наконец то вам дошло что и кому я адресую

правильно я комментарии адресую администратору а вы какого то решили его заменить и вступили в прения
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18.10.2020 16:05 Відповісти
Тогда вы точно все перепутали. Вы банально ошиблись адресом. Если у вас был вопрос к администратору, вам нужно было просто зайти в "совет форумчан" и там решить свой вопрос за 5 мин., а не рассказывать на форуме во всеуслышание об "нападениях с телефоном" и маникюрных ножницах. Но лучше поздно..
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18.10.2020 16:41 Відповісти
вы продолжаете подменять админа ?
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18.10.2020 16:49 Відповісти
Я вам пытался помочь его найти) Тема закрыта. Берегите себя!
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18.10.2020 18:15 Відповісти
и вам не хворать
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18.10.2020 19:23 Відповісти
«Мужика судят за самогоноварение. Он говорит:
- Господа, я самогон не варил.
Прокурор:
- Как не варили? Мы же у вас самогонный аппарат нашли.
Мужик:
- Не варил. Аппарат был, но варить - не варил.
Прокурор:
- Это не опровдание.
Тогда мужик спускает штаны и говорит:
- Давайте тогда меня за изнасилование судите!
- Но вы же никого не изнасиловали.
Мужик:
- Насиловать не насиловал, но аппарат-то есть.»

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17.10.2020 16:16 Відповісти
Любите советские анекдоты? Когда-то было смешно..
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17.10.2020 17:24 Відповісти
у себя там в кз порядок наводи..- потом расскажешь, где какие статьи ук и как работают...)))
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17.10.2020 20:40 Відповісти
Я гражданин Украины, в РК - по работе.
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18.10.2020 06:53 Відповісти
Придворов на встречи с избирателями сам пешком не ходит. с ним приезжает такая свита, что мама не горюй. лапша все это.
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18.10.2020 11:32 Відповісти
- А почему же ты его ножом не пырнул?
- Да толпа помешала. Каждый лезет: дай я..., дай я...
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17.10.2020 15:52 Відповісти
Как пел Владимир Высоцкий:
-Собак ножами режете,
-А это бандитизм.
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17.10.2020 15:55 Відповісти
Розвелося опзжоповців, що й ножем ткнути нікуди!
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17.10.2020 15:55 Відповісти
"Немає куди" - думаю , так вірніше буде .
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17.10.2020 17:21 Відповісти
Напал и не попал, это как?
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17.10.2020 15:59 Відповісти
ОПЗЖаку на гіляку.
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17.10.2020 16:12 Відповісти
Поросяку на гіляку!
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11.01.2021 07:52 Відповісти
дарма, погарячкува чувак з ножем. треба було з сокирою.
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17.10.2020 16:14 Відповісти
Ватная постановка.
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17.10.2020 16:21 Відповісти
Старый кремлевский трюк для ватного лохотрата ЗаЖОПу.
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17.10.2020 16:24 Відповісти
Як в вітренко гранату "кидали". Все пам'ятаю.
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17.10.2020 17:22 Відповісти
Гильотина, как лекарство от ОПЗЖ головного мозга!
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17.10.2020 16:33 Відповісти
На зустріч опзж треба приходити зі шаблею, чи хоча би із алебардою
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17.10.2020 16:44 Відповісти
Нож им не помеха. Рыга надо или серебрянной пулей в голову два раза или осиновый кол в спину и ещё один контрольный в задницу.
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17.10.2020 16:55 Відповісти
Напал бы нормальный чел, читали бы некролог
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17.10.2020 17:15 Відповісти
Так зарізали або як завжди?
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17.10.2020 18:12 Відповісти
на пидарова не то что с ножом а надо с акм
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17.10.2020 19:16 Відповісти
А если бы на тебя с акм напали тебе бы понравилось?
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11.01.2021 09:17 Відповісти
Ножичек, ножичек, какой ножичек!? Понос на Пидорова напал.
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17.10.2020 19:20 Відповісти
прикольно , ******************* в Славянске хотели побрить, люди так сказать от всей души типа спасибо сказать, а оно неблагодарное мусоров вызвало. очко то не железное, знает чмо чье сало скомуниздело.
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17.10.2020 19:45 Відповісти
Тоже самое в отношение представителя Блока ЕС- причом с ножевым ранением, а дали всего 2 месяца.
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17.10.2020 20:39 Відповісти
Напад чи погроза?
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17.10.2020 20:42 Відповісти
Я думал, Штепа там от жопоблока... А от кого тогда она? От ДНР сразу?
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17.10.2020 23:36 Відповісти
Согласен со старым зольдатом
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03.03.2021 18:59 Відповісти
 
 