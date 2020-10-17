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На кандидата в мери Слов'янська від ОПЗЖ Придворова напали з ножем, - поліція
Кандидат проводив зустріч із мешканцями багатоквартирного будинку. 50-річний чоловік влаштував скандал і погрожував Придворову ножем.
Про це повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час масового зібрання у дворі багатоповерхівки 50-річний місцевий житель вчинив сварку. При собі у чоловіка був ніж. Присутні викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.
При цьому в ОПЗЖ повідомили, що напад було скоєно на кандидата на посаду міського голови від їхньої політсили Придворова, інформує "Суспільне".
Поліцейські кваліфікували подію за ч.1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - арешт на 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.
Топ коментарі
+32 Ksenia VB
показати весь коментар17.10.2020 15:28
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+18 Старый зольдат
показати весь коментар17.10.2020 15:29
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людину можна зрозуміти... зрадник знову у владу пнеться.
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То ж таке..Прифронтове містечко. Якийсь сєпар або кацап напав.Абюо штепа.Обережнішим треба бути.
це при зе вони почали проросіску діяльність.
Я не зрозумів, він встиг добігти до неї чи ні?
Я не веду дискуссий с умственно отсталыми в своем развитии людьми.
Засим, прощайте.
«-Да, да ! Все правда!
Но не Иванов, а Рабинович.
И не в 10% займ, а в «21».
И не вьіграл, а проиграл»
" При себе у мужчины был нож" и "На кандидата напали с ножом" это не одно и тоже . ну поругались . поматюкались . при чем тут напал ? а у этого мудака Придворова например наверняка был с собой телефон . почему не пишут " кандидат в меры напал с телефоном на местного жителя ?
вы или писалка заголовков этот кинжал или финский нож видели ? есть уверенность что он был аналогом ножа полковника Боуи и попадает под статью ? если нет то одним не хер писать кричащие заголовки а другим их защищать
а вопрос звучит так :
почему в заголовке "напал " если в дальнейшем выясняется что была словесная перепалка . и почему атакующей стороной оказался человек у которого где то там был нож а не человек у которого не было ножа . это что вооруженный всегда не прав ? а вот у моей девушки в сумочке всегда есть маникюрные ножницы . если будет конфликт с другой телкой у которой их нет . значит автоматически будет считаться что это она напала ?
и последнее . представитель ОПЗЖ по определению не может быть прав . ни при каких обстоятельствах
правильно я комментарии адресую администратору а вы какого то решили его заменить и вступили в прения
- Господа, я самогон не варил.
Прокурор:
- Как не варили? Мы же у вас самогонный аппарат нашли.
Мужик:
- Не варил. Аппарат был, но варить - не варил.
Прокурор:
- Это не опровдание.
Тогда мужик спускает штаны и говорит:
- Давайте тогда меня за изнасилование судите!
- Но вы же никого не изнасиловали.
Мужик:
- Насиловать не насиловал, но аппарат-то есть.»
- Да толпа помешала. Каждый лезет: дай я..., дай я...
-Собак ножами режете,
-А это бандитизм.