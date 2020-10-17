На кандидата в мери Слов'янська від ОПЗЖ Придворова напали з ножем, - поліція

Кандидат проводив зустріч із мешканцями багатоквартирного будинку. 50-річний чоловік влаштував скандал і погрожував Придворову ножем.

Про це повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час масового зібрання у дворі багатоповерхівки 50-річний місцевий житель вчинив сварку. При собі у чоловіка був ніж. Присутні викликали поліцію", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ОПЗЖ повідомили, що напад було скоєно на кандидата на посаду міського голови від їхньої політсили Придворова, інформує "Суспільне".

Поліцейські кваліфікували подію за ч.1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - арешт на 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.

Також читайте: Чоловіка, який з ножем напав на агітатора партії "УДАР", заарештували на 2 місяці, - прокуратура