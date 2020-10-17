УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12269 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 715 57

Наразі в Україні 164 тисячі хворих на COVID-19, а вже в грудні може бути 400 тисяч, - "слуга народу" Радуцький

Наразі в Україні 164 тисячі хворих на COVID-19, а вже в грудні може бути 400 тисяч, -

В Україні збільшується динаміка поширення коронавірусної хвороби. У грудні країна може потребувати 60 тис. ліжко-місць. Система охорони здоров'я впорається, якщо розгорнути додаткові лікарні.

Про це пише у фейсбуці депутат СН, глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні два тижні кількість активних хворих в Україні збільшилася з 122 тисяч до 164 тисяч, тобто приблизно на 30%. Якщо така динаміка збережеться і надалі, в грудні ми матимемо вже активних 400 тисяч хворих", - написав Радуцький.

За словами нардепа, госпіталізації потребують 15% хворих.

Читайте також: Ляшко: Запровадження жорсткого локдауну через COVID-19 - "виключно резервний момент"

"Якщо кількість активних хворих збільшиться до 400 000, нам потрібно буде 60 000 ліжко-місць. Розрахунки показують, що наша система охорони здоров'я за умови розгортання додаткових лікарень має витримати", - вважає Радуцький.

Глава комітету з охорони здоров'я нагадав, що на коронавірус хворіють не лише літні люди.

"Найбільша кількість інфікованих - у віковій групі від 50 до 59 років. Також багато хворих у групах від 30 до 49 років і від 60 до 69. Як бачимо, хворіють майже всі дорослі. Менший відсоток хворих серед дітей та підлітків. Але, на мою думку, це пов'язано з тим, що перебіг хвороби у них досить часто майже безсимптомний. Але вони залишаються носіями хвороби", - написав депутат.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 109 осіб, виявили рекордні 6410 нових випадків зараження

Наразі в Україні 164 тисячі хворих на COVID-19, а вже в грудні може бути 400 тисяч, - слуга народу Радуцький 01
Наразі в Україні 164 тисячі хворих на COVID-19, а вже в грудні може бути 400 тисяч, - слуга народу Радуцький 02

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
П#здаболы и пустословы. Прос#али все
показати весь коментар
17.10.2020 17:36
+10
кРадуцкий , где обещанные дешёвые маски для людей ?
Неужели все вывез ?
показати весь коментар
17.10.2020 17:35
+8
https://censor.net/ru/user/188159 - в "Эпицентре". Где им еще быть ? Спасибо зелоному говнище бубочке
показати весь коментар
17.10.2020 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не кагркай.
показати весь коментар
17.10.2020 17:34 Відповісти
Може Радуцкій захоче розповісти, а хто це "зробили разом" таку ситуацію?
показати весь коментар
17.10.2020 20:44 Відповісти
кРадуцкий , где обещанные дешёвые маски для людей ?
Неужели все вывез ?
показати весь коментар
17.10.2020 17:35 Відповісти
как завез, так и вывез - что хочет, то и делает
показати весь коментар
17.10.2020 17:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188159 - в "Эпицентре". Где им еще быть ? Спасибо зелоному говнище бубочке
показати весь коментар
17.10.2020 17:39 Відповісти
4 грн в магазе, пришлось купить, не хотели отпускать товар без неё.
показати весь коментар
17.10.2020 17:42 Відповісти
пришлось купить, не хотели отпускать товар без неё.

о себе и окружающих не думал, не ....?
показати весь коментар
17.10.2020 17:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/463829 - он из этих 73.
показати весь коментар
17.10.2020 18:01 Відповісти
Наразі в Україні 164 тисячі хворих на COVID-19, а вже в грудні може бути 400 тисяч, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5997
показати весь коментар
17.10.2020 18:05 Відповісти
« Х#Й в жопу» - Радуцкий.
показати весь коментар
17.10.2020 18:13 Відповісти
с ЗЕльоными макаками к весне уже и сажать некого будет......
показати весь коментар
17.10.2020 17:35 Відповісти
П#здаболы и пустословы. Прос#али все
показати весь коментар
17.10.2020 17:36 Відповісти
зато лица новые - молодые, ботоксные и не отягощенные разумом
показати весь коментар
17.10.2020 17:39 Відповісти
Не просрали а хапнули под шумиху а вот с табличкой деления ваааще туго Янек тихо курит в сторонке типа в Ростове
показати весь коментар
17.10.2020 19:34 Відповісти
Вже и так,и сяк пробовали Зе билы добить экономику Украины.А вона не помирае никак.
Ну тогда введем короновирус с крантином,а потом остатки пустим на распродажу
показати весь коментар
17.10.2020 17:39 Відповісти
Не волнуйся, люди уезжают из страны такими темпами, что скоро будет некому болеть.
показати весь коментар
17.10.2020 17:39 Відповісти
Как-то странно, что 2-ая волна Масоно-вируса началась в разных странах и на разных континентах одновременно. Как будто существует общий центр управления
показати весь коментар
17.10.2020 17:40 Відповісти
Центр управления в головах у людей.
Люди везде люди.
Люди устали и расслабились.
показати весь коментар
17.10.2020 17:43 Відповісти
Тогда покажите мне миллионы трупов негров в Африке или там такая хорошая медицина? Зайдите на Флай радар, посмотрите сколько самолётов летает над США и Европой. Это так выглядит пандемия?
показати весь коментар
17.10.2020 17:46 Відповісти
Негры из Африки в Китай не летали.
Вирус не просто в атмосфере.
Его разносят люди.
В Антарктиде тоже коронавируса пока нет.
показати весь коментар
17.10.2020 17:52 Відповісти
Совсем недавно: Черногория - "приезжайте к нам все! Двери открыты!"
Сегодня: там 541 заболевший на 100 тыс населения,
в Украине - 176.
Черногория закрыта.
Продолжение следует...
показати весь коментар
17.10.2020 18:41 Відповісти
а его по 5ж координируют .4 ж не подходит-синхронность страдает
показати весь коментар
17.10.2020 18:22 Відповісти
Да неважно сколько, уже сейчас все забито в больницах и на стационар кладут уже совсем тяжелых, остальные лечатся дома.
показати весь коментар
17.10.2020 17:40 Відповісти
реанімація на 2 ліжка забита на 100%
показати весь коментар
17.10.2020 21:17 Відповісти
Здесь столько писали о требованиях отменить карантин, что читать гневные посты о безответственности власти просто смешно.
показати весь коментар
17.10.2020 17:41 Відповісти
Есть такое, утром требовали увеличить штрафы хотя еще весной кричали что это незаконно, как и любые другие ограничения.
показати весь коментар
17.10.2020 17:46 Відповісти
Так вони і є незаконними. Кабмін не має повноважень видавати якісь карантинні обмеження.
показати весь коментар
17.10.2020 21:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461046 - увы, но "такими" темпами уже не уезжают благодаря Зеленому новоросу
показати весь коментар
17.10.2020 17:41 Відповісти
удивительно...и ковидный фонд уже укатали и авакову презентовали...
так что - ..... и хорошего всем настроения (с)
показати весь коментар
17.10.2020 17:45 Відповісти
А навіщо вас півнів призначили на високі посади і дали грошей, щоб ви їх протринькали на дороги і нічого не підготували від епідемії? Ви повинні бути притягнуті до відповідальності за ворожу бездіяльність і геноцид. Ветеринари ви колгоспні, а не лікарі.
показати весь коментар
17.10.2020 17:47 Відповісти
Сейчас в Украине 164 тыс. больных COVID-19, а уже в декабре может быть 400 тыс., - "слуга народа" Радуцкий

Нам повезло. Крадуцкий со Стёпой и Ляшком обладают тайным знанием. Видят то, что кроме них больше никто не видит.
показати весь коментар
17.10.2020 17:48 Відповісти
зелю забыл и его120 тыс трупов без карантина к новому году. Эпидемиологи уже начали прцес против коронобесов в Германии обещают типа нюрнбергского. Они наствивают что этим ковидом должны заниматься независимые и только эпидемиологи. А не шарлатаны. У них научные и профессональные докозательства что этот фейк тянет на обычный сезоный грип.
показати весь коментар
17.10.2020 19:03 Відповісти
Странная математика, заболевает ну грубо по 5тыс в день последнее время, это получается что за последний месяц из заболевших никто не выздоровел, ну или люди болеют месяца по 2-3.
показати весь коментар
17.10.2020 17:50 Відповісти
Не исключено, что они и умирают по несколько раз.
показати весь коментар
17.10.2020 18:08 Відповісти
В декабре по 15000 будет
показати весь коментар
18.10.2020 09:54 Відповісти
ну так бабло пустили на асфальт...зебилов лечить только таблетками из горячего асфальта...
показати весь коментар
17.10.2020 18:04 Відповісти
дякуючи зеленим керманичам
показати весь коментар
17.10.2020 18:25 Відповісти
Кажется Словакию ждет массовое тестирование всех жителей

Об этом заявил премьер-министр Игорь Матович. Госорганы подписали контракт на закупку тринадцати миллионов антигенных экспресс-тестов с тремя компаниями.

Правительство готовило этот план последние три недели. Закупки уже начались и сумма контракта составит примерно 57 миллионов евро.

«Основное тестирование состоится через две недели, в субботу и воскресенье», - пояснил премьер. Со временем, возможно в ближайшие выходные его следует повторить, чтобы выявить тех, у кого будет ложноотрицательный результат во время первого теста.

Города Тврдошин, Наместово и Дольны Кубин, может быть, даже Бардейов следует протестировать в следующие выходные в качестве пилотного проекта - заявил премьер

Правительство уже обратилось к армии, потому что она способна провести такую сложную операцию. Тестирование должно быть похоже на выборы. В стране около 6000 округов

Будут солдаты, полиция и фельдшеры. Процесс тестирования должен обеспечиваться более 40 000 человек. Никуда ехать не придется, будет очень много точек тестирвания рядом с местами проживания - «Им будет предоставлена возможность пройти тестирование в ближайшем пункте сбора», заявил премьер. Люди, которые тестируют, будут проверены раньше, чтобы они сами не стали распространителями.

Не помню, чтобы такое делала хотя бы одна страна. Очень интересный кейс. Будем следить
показати весь коментар
17.10.2020 18:38 Відповісти
і на біса це тестування? гроші нема куди викидати?
показати весь коментар
17.10.2020 21:22 Відповісти
Він жаліється чи вихваляється?
показати весь коментар
17.10.2020 18:42 Відповісти
Многие хотят вакц-ся русской вакциной Как это сделать
показати весь коментар
17.10.2020 18:47 Відповісти
да какая разница
показати весь коментар
17.10.2020 18:56 Відповісти
походу пока не будут плеткой лупить с зашкваром каждого, кто на улице без маски, до тех пор пандемию не остановить
показати весь коментар
17.10.2020 19:04 Відповісти
хахаха, очередной верующий в святые намордники
показати весь коментар
18.10.2020 09:55 Відповісти
Тёсты выявят что заражать больше некого человек уже 40 лет живет ковидом с момента его выявления и 1000 лет до выявления. Вот коронобесы клеймят всех на право и на лево выявляют как врагов народа. Воистину история повторяется как фарс.
показати весь коментар
17.10.2020 19:13 Відповісти
короче, все вокруг п...ра...сы а ты д%Артаньян
показати весь коментар
17.10.2020 19:16 Відповісти
этот лохотрон уже давно неактуален, тебя обманули
показати весь коментар
17.10.2020 19:18 Відповісти
На районе 10 тысяч каждый день подтверждают 10 человек, в месяц 300. Три процента в месяц реально. Или 60 нардепов, в общем около 10 процентов. А теперь вспомните сколько у вас знакомых переболело
показати весь коментар
17.10.2020 19:34 Відповісти
Так это же все потому что в самом начале эпидемии вор радуцкий...и его патрон осел оманский все маски из страны вывезли...
показати весь коментар
17.10.2020 19:34 Відповісти
На статистику все забили, 21 день вперёд на работу. Нельзя никому говорить, то клиентов не будет. Это полный писец
показати весь коментар
17.10.2020 19:37 Відповісти
Більше фальшивих тестів - більше позитивних результатів, які некоректно трактують як "нові випадки". Позитивний результат плр-тесту зовсім не означає, що людина не те що хвора на ковід, мало хто з них якісь симптоми має.
показати весь коментар
17.10.2020 21:16 Відповісти
Знакомые через три месяца херово себя чувствуют. После ковида с двухсторонней пневмонией. Про тестироваться сложно. Как вы себе представляете больной едит в маршрутке, чтобы сдать анализ. Скорая меньше штуки не приедет. Первые на линии, семейники получают меньше 10. Каждый день 3-5 случаев
показати весь коментар
17.10.2020 21:51 Відповісти
Це називається поствірусний синдром. Що нового?

Навіщо здавати тест? Є симптоми? Навіщо людина із симптомами їде в маршрутці здавати тест? На що це впливає? Лікування будь-якого ГРВІ симптоматичне. Діагноз ніяк не впливає.
показати весь коментар
17.10.2020 21:57 Відповісти
Люди поздуріли, ніби вперше чимось хворіють.
показати весь коментар
18.10.2020 06:40 Відповісти
Радуцкий с пальчевским радостно потирают руки в предвкушении сверхдоходов от своих частных клиник
показати весь коментар
17.10.2020 22:42 Відповісти
 
 