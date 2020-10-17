Наразі в Україні 164 тисячі хворих на COVID-19, а вже в грудні може бути 400 тисяч, - "слуга народу" Радуцький
В Україні збільшується динаміка поширення коронавірусної хвороби. У грудні країна може потребувати 60 тис. ліжко-місць. Система охорони здоров'я впорається, якщо розгорнути додаткові лікарні.
Про це пише у фейсбуці депутат СН, глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"За останні два тижні кількість активних хворих в Україні збільшилася з 122 тисяч до 164 тисяч, тобто приблизно на 30%. Якщо така динаміка збережеться і надалі, в грудні ми матимемо вже активних 400 тисяч хворих", - написав Радуцький.
За словами нардепа, госпіталізації потребують 15% хворих.
"Якщо кількість активних хворих збільшиться до 400 000, нам потрібно буде 60 000 ліжко-місць. Розрахунки показують, що наша система охорони здоров'я за умови розгортання додаткових лікарень має витримати", - вважає Радуцький.
Глава комітету з охорони здоров'я нагадав, що на коронавірус хворіють не лише літні люди.
"Найбільша кількість інфікованих - у віковій групі від 50 до 59 років. Також багато хворих у групах від 30 до 49 років і від 60 до 69. Як бачимо, хворіють майже всі дорослі. Менший відсоток хворих серед дітей та підлітків. Але, на мою думку, це пов'язано з тим, що перебіг хвороби у них досить часто майже безсимптомний. Але вони залишаються носіями хвороби", - написав депутат.
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Неужели все вывез ?
о себе и окружающих не думал, не ....?
Ну тогда введем короновирус с крантином,а потом остатки пустим на распродажу
Люди везде люди.
Люди устали и расслабились.
Вирус не просто в атмосфере.
Его разносят люди.
В Антарктиде тоже коронавируса пока нет.
Сегодня: там 541 заболевший на 100 тыс населения,
в Украине - 176.
Черногория закрыта.
Продолжение следует...
так что - ..... и хорошего всем настроения (с)
Нам повезло. Крадуцкий со Стёпой и Ляшком обладают тайным знанием. Видят то, что кроме них больше никто не видит.
Об этом заявил премьер-министр Игорь Матович. Госорганы подписали контракт на закупку тринадцати миллионов антигенных экспресс-тестов с тремя компаниями.
Правительство готовило этот план последние три недели. Закупки уже начались и сумма контракта составит примерно 57 миллионов евро.
«Основное тестирование состоится через две недели, в субботу и воскресенье», - пояснил премьер. Со временем, возможно в ближайшие выходные его следует повторить, чтобы выявить тех, у кого будет ложноотрицательный результат во время первого теста.
Города Тврдошин, Наместово и Дольны Кубин, может быть, даже Бардейов следует протестировать в следующие выходные в качестве пилотного проекта - заявил премьер
Правительство уже обратилось к армии, потому что она способна провести такую сложную операцию. Тестирование должно быть похоже на выборы. В стране около 6000 округов
Будут солдаты, полиция и фельдшеры. Процесс тестирования должен обеспечиваться более 40 000 человек. Никуда ехать не придется, будет очень много точек тестирвания рядом с местами проживания - «Им будет предоставлена возможность пройти тестирование в ближайшем пункте сбора», заявил премьер. Люди, которые тестируют, будут проверены раньше, чтобы они сами не стали распространителями.
Не помню, чтобы такое делала хотя бы одна страна. Очень интересный кейс. Будем следить
Навіщо здавати тест? Є симптоми? Навіщо людина із симптомами їде в маршрутці здавати тест? На що це впливає? Лікування будь-якого ГРВІ симптоматичне. Діагноз ніяк не впливає.