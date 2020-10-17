Наразі в Україні 164 тисячі хворих на COVID-19, а вже в грудні може бути 400 тисяч, - "слуга народу" Радуцький

В Україні збільшується динаміка поширення коронавірусної хвороби. У грудні країна може потребувати 60 тис. ліжко-місць. Система охорони здоров'я впорається, якщо розгорнути додаткові лікарні.

Про це пише у фейсбуці депутат СН, глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні два тижні кількість активних хворих в Україні збільшилася з 122 тисяч до 164 тисяч, тобто приблизно на 30%. Якщо така динаміка збережеться і надалі, в грудні ми матимемо вже активних 400 тисяч хворих", - написав Радуцький.

За словами нардепа, госпіталізації потребують 15% хворих.

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"Якщо кількість активних хворих збільшиться до 400 000, нам потрібно буде 60 000 ліжко-місць. Розрахунки показують, що наша система охорони здоров'я за умови розгортання додаткових лікарень має витримати", - вважає Радуцький.

Глава комітету з охорони здоров'я нагадав, що на коронавірус хворіють не лише літні люди.

"Найбільша кількість інфікованих - у віковій групі від 50 до 59 років. Також багато хворих у групах від 30 до 49 років і від 60 до 69. Як бачимо, хворіють майже всі дорослі. Менший відсоток хворих серед дітей та підлітків. Але, на мою думку, це пов'язано з тим, що перебіг хвороби у них досить часто майже безсимптомний. Але вони залишаються носіями хвороби", - написав депутат.

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