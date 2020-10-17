Главу МВС Естонії Хельме, який розкритикував українських заробітчан, можуть відправити у відставку за гомофобні висловлювання
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд висловилася за звільнення міністра внутрішніх справ Марта Хельме з обійманої посади.
Про це вона заявила в оприлюдненій у соцмережах заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не розумію неприкритої ворожості Марта Хельме проти нашого суспільства. Йдеться про наших людей: наших поліцейських і вчителів, наших творчих людей і будівельників, сусідів, колег, друзів. І чужих, але все ж наших людей. Їхній поділ і класифікація на основі сексуальної орієнтації, кольору шкіри чи будь-яких інших характеристик як правильних і неправильних для нас і для них неприйнятний, суперечить духу нашої Конституції, а також просто по-людськи огидно", - заявила Кальюлайд.
Кальюлайд вважає, що "міністр із такими поглядами не годиться для уряду Естонської Республіки. Люди Естонії заслуговують кращого". "Я обговорила сьогодні це і з прем'єр-міністром, якому передала свою точку зору", - сказала вона.
Раніше Хельме "прославився" різкими висловлюваннями на адресу українських заробітчан. Він заявив, що Естонія не зацікавлена в трудових мігрантах з України, оскільки ті розмовляють російською і погоджуються працювати за невелику плату.
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Думает об экономике Эстонии.
За копейки эстонцы работать не будут.
Правильно дядько все сказав.
(кавказької).
ὁμός (гомос) означає "такий самий", "однаковий".
Для прикладу, - слово "гомогенний", - має український відповідник, - "однорідний".
В Естонію понаєхало багато саме з Донбасу. Писали, що після виборів 2019 року, де на дільницях в Естонії був досить високий відсоток проголосовавших за ОПЗЖ, естонці були в шоці від того, хто до них понаєхал.
Людина переживає за майбутнє своєї країни.
Як він і казав, сотні тисяч ватоподібних істот це небезпека для такої невеликої країни як Естонія.
Читай внимательно.
При этом у вас есть кровные родственники, еврейство которых документально доказуемо, а еще лучше - те, кто уже репатриировался в Израиль?
В этой ситуации анализ ДНК, сделанный обязательно в Израиле, в рамках специальной судебной процедуры, может дополнить имеющиеся у вас документальные доказательства. Возможна даже эксгумация тела для проведения анализа ДНК.
https://twitter.com/DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler Кость Галицький
На зустрічі Зеленського з главою британської розвідки Єрмака попросили вийти...
https://twitter.com/i/status/1317174019737661447 https://twitter.com/i/status/1317174019737661447
Но по форме высказывание вышло некорректным
Там і піаніста зустрічали відповідно.
Для естонців це незрозуміло - чим ми тоді відрізняємося від кацапнi ??
УКРАЇНЦІ ,
КОЛИ ВИ ВЖЕ курва ПОЧНЕТЕ РОЗМОВЛЯТИ СВОЄЮ РІДНОЮ МОВОЮ ???