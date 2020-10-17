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Главу МВС Естонії Хельме, який розкритикував українських заробітчан, можуть відправити у відставку за гомофобні висловлювання

Главу МВС Естонії Хельме, який розкритикував українських заробітчан, можуть відправити у відставку за гомофобні висловлювання

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд висловилася за звільнення міністра внутрішніх справ Марта Хельме з обійманої посади.

Про це вона заявила в оприлюдненій у соцмережах заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не розумію неприкритої ворожості Марта Хельме проти нашого суспільства. Йдеться про наших людей: наших поліцейських і вчителів, наших творчих людей і будівельників, сусідів, колег, друзів. І чужих, але все ж наших людей. Їхній поділ і класифікація на основі сексуальної орієнтації, кольору шкіри чи будь-яких інших характеристик як правильних і неправильних для нас і для них неприйнятний, суперечить духу нашої Конституції, а також просто по-людськи огидно", - заявила Кальюлайд.

Читайте також: Ми не хочемо українських заробітчан: вони говорять російською і готові працювати за копійки, - глава МВС Естонії Хельме

Кальюлайд вважає, що "міністр із такими поглядами не годиться для уряду Естонської Республіки. Люди Естонії заслуговують кращого". "Я обговорила сьогодні це і з прем'єр-міністром, якому передала свою точку зору", - сказала вона.

Раніше Хельме "прославився" різкими висловлюваннями на адресу українських заробітчан. Він заявив, що Естонія не зацікавлена ​​в трудових мігрантах з України, оскільки ті розмовляють російською і погоджуються працювати за невелику плату.

Автор: 

відставка (1459) українці (2537) Естонія (1601) заробітчани (673) Кальюлайд Керсті (59)


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Топ коментарі
+21
Ваш лібералізм дозволить ворогові знищити Естонію.
Правильно дядько все сказав.
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17.10.2020 17:55
+12
Молодец!
Думает об экономике Эстонии.
За копейки эстонцы работать не будут.
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17.10.2020 17:55
+12
На то, что твой путин - *****
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17.10.2020 17:58
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Молодец!
Думает об экономике Эстонии.
За копейки эстонцы работать не будут.
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17.10.2020 17:55 Відповісти
не зовсім. але парубок добрий , в зрівняні з вашим зе.)))) українці ,заробітчани в основному вата , це я і на власному досвіді знаю.за нього в основному голосує село , там багато обіцянок для них.
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17.10.2020 21:41 Відповісти
Ваш лібералізм дозволить ворогові знищити Естонію.
Правильно дядько все сказав.
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17.10.2020 17:55 Відповісти
скажем так :- хрен им .
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17.10.2020 21:42 Відповісти
странное название новости, как бы намек на что?
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17.10.2020 17:56 Відповісти
На то, что твой путин - *****
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17.10.2020 17:58 Відповісти
А тобі би хотілось ?
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17.10.2020 18:18 Відповісти
На те, що русскоязичниЄ працівники -- гомосексуалісти
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17.10.2020 18:36 Відповісти
Пойдет работать на бензоколонку "Роснефти" заправщиком
Главу МВД Эстонии Хельме, раскритиковавшего украинских заробитчан, могу отправить в отставку за гомофобные высказывания - Цензор.НЕТ 7572
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17.10.2020 17:56 Відповісти
Вчора не європеоїд відрізав голову європеоїду і це не поодинокі випадки.Найбільше на такі випадки впливає релігія.Всі люди рівні,це маячня,яка ніколи не буде втілення в життя.
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17.10.2020 17:56 Відповісти
Чеченці - представники європеоїдної раси
(кавказької).
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17.10.2020 18:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/437651 Зараз так пишуть в англомовних словниках.
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17.10.2020 18:09 Відповісти
Ой ли? Нахские народы - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C этноязыковая общность , которая в современном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 кавказоведении объединяет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B8 ингушей (галгай) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B чеченцев (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%85%D1%87%D0%B8%D0%B9 нохчий ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , а также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B бацбийцев (бацби) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B кистинцев (кисти) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузии . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC Этноним введён в научный оборот https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 лингвистами для обозначения носителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 нахских языков и мог быть придуман учёными, однако, существует мнение, что он зародился в народной среде издревле.
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17.10.2020 19:24 Відповісти
Мова нe має відношeння до раси. Раса - суто біологічнe поняття.
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18.10.2020 02:52 Відповісти
точно европоїд ?
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17.10.2020 21:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/378119 Хто саме?
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17.10.2020 22:29 Відповісти
людина з ножем
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17.10.2020 22:37 Відповісти
На хрена украинцев и "гомо.." вязать одним заголовком ?.. "Цензор", - вообще уже ?!
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17.10.2020 17:57 Відповісти
Російськомовних українців.
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17.10.2020 18:03 Відповісти
"гомо" - человек.
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17.10.2020 18:07 Відповісти
У даному випадку "гомо" походить з грецької, а не з латини.
ὁμός (гомос) означає "такий самий", "однаковий".
Для прикладу, - слово "гомогенний", - має український відповідник, - "однорідний".
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17.10.2020 19:25 Відповісти
Либерасты, сэр.
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17.10.2020 18:03 Відповісти
та правду сказав, що тут ображатись, гірку, але правду...
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17.10.2020 17:58 Відповісти
Это правильно, и дело не в русском языке, если бы приехавшие на заработки говорили на украинском это не изменило его к ним отношение.
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17.10.2020 17:59 Відповісти
какаяразніцанакакомязикєразгаварівать?
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17.10.2020 18:04 Відповісти
"гомо сапиенс" - "человек разумный"
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17.10.2020 18:08 Відповісти
І в "русском" також.
В Естонію понаєхало багато саме з Донбасу. Писали, що після виборів 2019 року, де на дільницях в Естонії був досить високий відсоток проголосовавших за ОПЗЖ, естонці були в шоці від того, хто до них понаєхал.
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17.10.2020 18:06 Відповісти
Та й те, кого, так би мовити, українці, обрали собі в президенти в 2019 році, також справило враження на естонців, судячи з того, що сама пані президент Естонії подарувала йому велосипед. 😏
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17.10.2020 18:22 Відповісти
місцеві громадяниУкраїни проголосували за вишки бойко.(він їх тут по сосідству ,у латишів купив)а понаїхавші проголосівали дома за зе і втікли сюди, перечекати.я за позиціж Хельме, на х...й звідси.
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17.10.2020 22:14 Відповісти
изменило бы !!! но у нас тут в основном из востока.мне кажется что есть какая то прямая линия с харьковом )))))
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17.10.2020 22:09 Відповісти
Якби українці говорили на українській мові, то до них було б більше довіри. А руськоязичні повсюди викликають загрозу і блювоту. В Україні теж продовжують патякати по-московськи, зрадники і вороги.
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18.10.2020 06:18 Відповісти
Хелмі був не правий. Якщо замість українських зарабітчан в Естонії будуть таджики і афганці, то естонським роботодавцям від цього легше не стане. А шведсько-мовні та англо-мовні заробітчани не очікується.
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17.10.2020 17:59 Відповісти
Він критикував узкоязичних заробітчан, які не спромоглись за десятки років вивчити українську мову. То вони вивчать естонську?
Людина переживає за майбутнє своєї країни.
Як він і казав, сотні тисяч ватоподібних істот це небезпека для такої невеликої країни як Естонія.
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17.10.2020 18:00 Відповісти
ти правий. на жаль , основна масса цього не зрозуміла.
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17.10.2020 22:16 Відповісти
мальчика родители обозвали мартой...подозревали шото?
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17.10.2020 18:00 Відповісти
Мартом.
Читай внимательно.
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17.10.2020 18:12 Відповісти
угадай его погремуху на районе...
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17.10.2020 18:19 Відповісти
Я прикидую, какая погремуха может быть у "...дона"
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17.10.2020 18:23 Відповісти
тут нет на районе.ну разве что русская алкашня.
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17.10.2020 22:18 Відповісти
Щось підказує що такі "патріоти Естонії" як цей дядько фінансуються Кремлем зі списків нацистських партій ЄС, мабуть вже гарну пенсію собі напрацював ротом
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17.10.2020 18:01 Відповісти
ну там таке... трошки мутне ... в істрорії.журналістом був в совковій газеті. але то таке ..
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17.10.2020 21:48 Відповісти
Нащо крeмлю фінансувати протидію російській мові？
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18.10.2020 02:55 Відповісти
Він там магічні слова сказав "УКРАЇНСЬКІ ЗАРОБІТЧАНИ" а це тема для Срабєєвєвой на два часа у прямому ефірі
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18.10.2020 12:43 Відповісти
Сьогодні в світі прикриваються лібералізмом.Але це не лібералізм,перемішувати і своє населення.І пускати до себе ґвалтівників,вбивць,терористичних фанатиків і тд.Ви їх не зможете вже потім вигнати і утримувати,також не зможете.Наші люди,також хочуть такого в своїй країні.Мало нам москалів.До речі,ті самі москалі,фінансують терористів по всьому світі і совок теж саме робив.
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17.10.2020 18:01 Відповісти
Кілька років тому вони писали, що у них "українці" зі сходу.
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17.10.2020 18:01 Відповісти
в основному так.заробітчани яких я знаю , в основному з харківа. може рейс прямий ? ))))
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17.10.2020 21:50 Відповісти
В Естонії критика русскаязичія прирівнюється до гомофобії?
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17.10.2020 18:02 Відповісти
Можливо й так. Які це такі "гомо" вибрали клоуна, може щось з ними не таке.
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18.10.2020 06:23 Відповісти
НУ что, убедились: теперь большинство должно подчиняться меньшинствам. И это - только начало. ГОМОдиктатура самая страшная и самая безжалостная из всех диктатур.
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17.10.2020 18:03 Відповісти
Новина не про що.
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17.10.2020 18:08 Відповісти
це як для кого. читай уважно.від Хельме посил- не будь ватою. !!
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17.10.2020 21:56 Відповісти
"Альо молодь, вчить українську Мову та англійский !!!" - призыв хороший, вот только вряд ли уместный в этой теме
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17.10.2020 18:47 Відповісти
уместный.эстонцы отличают украинский от русского
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17.10.2020 21:58 Відповісти
Эстонцы воспринимают украинцев, как и другие народы бывшего ссср как оккупантов. Такое отношение заслужено, завезённое население абсолютно ватное
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18.10.2020 03:35 Відповісти
Вы претендуете на израильское гражданство, однако у вас слабая документальная доказательная база
При этом у вас есть кровные родственники, еврейство которых документально доказуемо, а еще лучше - те, кто уже репатриировался в Израиль?
В этой ситуации анализ ДНК, сделанный обязательно в Израиле, в рамках специальной судебной процедуры, может дополнить имеющиеся у вас документальные доказательства. Возможна даже эксгумация тела для проведения анализа ДНК.
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17.10.2020 18:19 Відповісти
матерь божья.....это когда - свой среди чужих и чужой среди своих ?
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17.10.2020 22:20 Відповісти
И только русские говорят- мы Вас любим!!!)
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17.10.2020 18:22 Відповісти
Все правильно он казал,от ватников страдаем и мы,эту прокацапкую падлу хер выгонишь в Сибирь.
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17.10.2020 18:25 Відповісти
Главу МВС Естонії Хельме, який розкритикував українських заробітчан, можуть відправити у відставку за гомофобні висловлювання - Цензор.НЕТ 7710
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17.10.2020 18:30 Відповісти
Жах!!! Фу!!
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17.10.2020 19:34 Відповісти
и что ? кусок *********** говна решил выделится . таких много и везде. а этому пожелание 100 х...в в жо пу за один раз.
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17.10.2020 22:23 Відповісти
https://twitter.com/DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler


https://twitter.com/DunlopDueler

https://twitter.com/DunlopDueler Кость Галицький



На зустрічі Зеленського з главою британської розвідки Єрмака попросили вийти...


https://twitter.com/i/status/1317174019737661447 https://twitter.com/i/status/1317174019737661447
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17.10.2020 18:35 Відповісти
В 2009 г. Европейское движение Эстонии (крупная общественная организация) присвоило Керсти Кальюлайд звание Европеец года. В апреле 2014 г. "Фонд открытой Эстонии" (создан в 1990 г. при поддержке американского филантропа Джорджа Сороса) удостоил ее премии "Согласие" за усилия по распространению в обществе информации о Евросоюзе.
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17.10.2020 18:37 Відповісти
ну, и дуже, дуже гарно, неча языком трепать, шо на ум придет, надо медленно, но верно готовить присоединение эстонии к украине
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17.10.2020 18:42 Відповісти
Главу МВС Естонії Хельме, який розкритикував українських заробітчан, можуть відправити у відставку за гомофобні висловлювання - Цензор.НЕТ 1724
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17.10.2020 18:46 Відповісти
Та я тоже могу---но реже гораздо. А раньше, когда всё время мог, не всегда хотелось. Но если можешь, то молча засади---и со стороны похвалят.
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17.10.2020 18:55 Відповісти
Какая отставка - всё верно сказал.
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17.10.2020 19:02 Відповісти
В принципе, всё правильно он сказал про язык и готовность работать за копейки.
Но по форме высказывание вышло некорректным
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17.10.2020 19:03 Відповісти
Суверинизм это антисемитизм и должен быть прекращен. Жак Аттали.europereloaded.com/sovereignism-is-anti-semitism-and-must-be-shut-down-attali/

Главу МВС Естонії Хельме, який розкритикував українських заробітчан, можуть відправити у відставку за гомофобні висловлювання - Цензор.НЕТ 5092
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17.10.2020 19:09 Відповісти
Главу МВС Естонії Хельме, який розкритикував українських заробітчан, можуть відправити у відставку за гомофобні висловлювання - Цензор.НЕТ 25

Там і піаніста зустрічали відповідно.
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17.10.2020 19:14 Відповісти
а Зєєв не показував свої здібності в Естонії?..
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17.10.2020 20:13 Відповісти
Отак, поділиш чисто з наукових міркувань людей з шкідливими сексуальними звичками на вільних - і вилетів з роботи...
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17.10.2020 19:30 Відповісти
Если б в Украине было б побольше таких министров, меньше проблем было бы
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17.10.2020 19:30 Відповісти
До чого тут гомофобія? Людина сказала те, що думала. За що його знімати з посади? Він озвучив те, про що вони думають і між собою обговорюють. Чи за правду треба знімати з посади? Тоді як це називається? Це відвертий буллінг і пррушення свободи думки!
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17.10.2020 19:32 Відповісти
Точно гомофобия ? Не ксенофобия ? Что то я сомневаюсь что она именно так сказала.
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17.10.2020 19:57 Відповісти
А точно. Этот министр помимо заробитчан наехал ещё и на гомиков. Молодец, хорошая фобия.
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17.10.2020 20:02 Відповісти
Может, он в чем-то и не прав, но это настоящий мужик.
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17.10.2020 20:07 Відповісти
Він патріот своєї маленької, але свободолюбної країни, і від російськомовних шарахаються і в Латвії, і Литві. В Україні цей язик -- це чума гірша за Ковід.
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18.10.2020 06:33 Відповісти
ТЕ РАЗГОВАРИВАЮТ ПО РУССКИ (!!!)
Для естонців це незрозуміло - чим ми тоді відрізняємося від кацапнi ??
УКРАЇНЦІ ,
КОЛИ ВИ ВЖЕ курва ПОЧНЕТЕ РОЗМОВЛЯТИ СВОЄЮ РІДНОЮ МОВОЮ ???
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17.10.2020 20:26 Відповісти
Навіть не знаю хто з них більше правий. Президентка молодець - заступилася за простих людей заробітчан, але і Хельме правий - гускоязикі це небезпека для країни, хто зна, чи не припреться хтось їх захищати від "ущімлєнія".
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17.10.2020 20:31 Відповісти
гомофобные или нацианалистические?
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17.10.2020 22:01 Відповісти
я вам скажу .. я не голосовал за хельме , голосую за реформистов , это моя партия. но в этом вопросе я поддерживаю Хельме. это как Порошенко, слава богу у нас нет войны.к сожалению , только война может в действительности показать , нутро политика.и я надеюсь (не приведи господь ) что в случае чего ,Хельме будет тверд как ваш Порошенко.
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17.10.2020 22:36 Відповісти
Вважаю, що має рацію.Набридло ,навіть естонцям , чути від українців у лапках московську говірку. Підтримую невдоволення.Манкуртів геть з України!
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17.10.2020 22:47 Відповісти
за те що сказав правду?
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17.10.2020 22:56 Відповісти
А в чем он насчет украинцев был не прав?
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18.10.2020 02:58 Відповісти
Не за ксенофобию и шовинизм по отношению к украинцам, а потому что ляпнул что-то про гомиков.
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18.10.2020 03:31 Відповісти
Не зрозуміло, а де він образив святих гомосяцьких корів, що ця дурепа на нього визвірилася?
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18.10.2020 12:50 Відповісти
Короче, чтобы успокоить разгорающийся скандал, решили несколько изменить формулировку. Министра уволят не за наезды на украинцев, как вы могли подумать, а за наезды на пида#расов.
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18.10.2020 22:11 Відповісти
Керсті, одумайся! Хельме правильно каже. Російськомовних женіть утришиї! Усе зло в світі - від них. І прийміть закон про мінімальну оплату, щоб українці не працювали за копійки.
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19.10.2020 13:59 Відповісти
 
 