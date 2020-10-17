Главу МВС Естонії Хельме, який розкритикував українських заробітчан, можуть відправити у відставку за гомофобні висловлювання

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд висловилася за звільнення міністра внутрішніх справ Марта Хельме з обійманої посади.

Про це вона заявила в оприлюдненій у соцмережах заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не розумію неприкритої ворожості Марта Хельме проти нашого суспільства. Йдеться про наших людей: наших поліцейських і вчителів, наших творчих людей і будівельників, сусідів, колег, друзів. І чужих, але все ж наших людей. Їхній поділ і класифікація на основі сексуальної орієнтації, кольору шкіри чи будь-яких інших характеристик як правильних і неправильних для нас і для них неприйнятний, суперечить духу нашої Конституції, а також просто по-людськи огидно", - заявила Кальюлайд.

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Кальюлайд вважає, що "міністр із такими поглядами не годиться для уряду Естонської Республіки. Люди Естонії заслуговують кращого". "Я обговорила сьогодні це і з прем'єр-міністром, якому передала свою точку зору", - сказала вона.

Раніше Хельме "прославився" різкими висловлюваннями на адресу українських заробітчан. Він заявив, що Естонія не зацікавлена ​​в трудових мігрантах з України, оскільки ті розмовляють російською і погоджуються працювати за невелику плату.