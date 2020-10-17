Чеченцю з Москви, який убив викладача поблизу Парижу, було надано притулок, - прокуратура

Судова влада Франції підтвердила, що молодик, який вбив викладача поблизу Парижу, - це чеченець, уродженець Москви, який отримав притулок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це - чеченець із російським громадянством, йому було надано притулок. Проживав у місті Евре", - заявив прокурор Жан-Франсуа Рікар.

Підозрюваному 18 років, слідчі називають його Абдулахом А.

Абдулах А. уже потрапляв у поле зору поліції, але не значився у спецслужб як ісламський радикал.

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Молодий чоловік не був учнем коледжу в Конфлан-Сент-Оноріні. Він стежив у соцмережах за кампанією, яку члени мусульманської спільноти вели проти викладача. Абдулах не приховував свого агресивного ставлення щодо майбутньої жертви, ділився своїм настроєм із членами сім'ї та друзями.

Поліція затримала дев'ятьох осіб з оточення Абдулаха А. Слідчі хочуть з'ясувати, чи є ці люди його спільниками, чи вони просто не повідомили в поліцію про підозрілі розмови.

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Нагадаємо, 16 жовтня неподалік Парижу чоловік обезголовив учителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Нападника застрелила поліція.

Пізніше з’ясувалос, що нападник - російський ісламіст чеченського походження, і до переїзду до Франції він жив у Москві.