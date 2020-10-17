Чеченцю з Москви, який убив викладача поблизу Парижу, було надано притулок, - прокуратура
Судова влада Франції підтвердила, що молодик, який вбив викладача поблизу Парижу, - це чеченець, уродженець Москви, який отримав притулок.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це - чеченець із російським громадянством, йому було надано притулок. Проживав у місті Евре", - заявив прокурор Жан-Франсуа Рікар.
Підозрюваному 18 років, слідчі називають його Абдулахом А.
Абдулах А. уже потрапляв у поле зору поліції, але не значився у спецслужб як ісламський радикал.
Молодий чоловік не був учнем коледжу в Конфлан-Сент-Оноріні. Він стежив у соцмережах за кампанією, яку члени мусульманської спільноти вели проти викладача. Абдулах не приховував свого агресивного ставлення щодо майбутньої жертви, ділився своїм настроєм із членами сім'ї та друзями.
Поліція затримала дев'ятьох осіб з оточення Абдулаха А. Слідчі хочуть з'ясувати, чи є ці люди його спільниками, чи вони просто не повідомили в поліцію про підозрілі розмови.
Нагадаємо, 16 жовтня неподалік Парижу чоловік обезголовив учителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Нападника застрелила поліція.
Пізніше з’ясувалос, що нападник - російський ісламіст чеченського походження, і до переїзду до Франції він жив у Москві.
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Всосал, жабоед?
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Так. Навіть сама назва Пакистану це стверджує.
В перекладі з мови урду "Пакистан", - "Країна чистих". У релігійному сенсі, звісно, а не в гігієнічному. )))
Таким чином, мається на увазі, що всі інші, - "нечисті".
Чим воно взагалі в житті займалося, як вже потряпляло у поле зору поліції, ледь встигнувши з*явитися в країні ?
А на підставі чого =добренькі французики= надали йому притулок ?
Хто його у рашці переслідував ? Вони там хазяї.
Може, трошки почнуть думати ? Впустили, соціалку платили, навряд чи подібне вчилося чи працювало.
Тут такі самі "добренькі" сидять, поназбирують з усього світу і посадять на шию людям. А вони тільки плодяться і гроші видирають з очей: дай. Окремі дня не працюють ніколи - все життя на грошах платників податків. Зате наплодили. Ще й постягують кодло своє десятками. Колега казав про один райончик, там цілими вулицями не працюють, один приїхав (з Бангладеш), а за собою приволік 30-40 своїх, всі там розселилися - давайте, придурки, утримуйте нас, ми ж вас так =ощасливили= своєю появою.
Ви б потрусили ту сімейку вбивці і випхали їх к чорту назад.
Вони чомусь думають про чужих, а не про своїх громадян, які, власне, наповнюють бюджет, за рахунок якого ці всі фрики добре живуть і обіцянки роздають.
Мені здається, тут вже одне тягне за собою інше, виходить снігова куля.
А от що робити, щоб зупинити цю дурню, яка веде в нікуди, щоб не сказати до обвалу багатьох підвалин суспільства ...
Треба починати звідси, шукати причини.
Найгірше, що масштаби цієї деградації вже реально катастрофічні. І можуть дуже дорого обійтися цивілізації.
Прірва між людьми та біомасою збільшується.
Нам в університеті розказували про те, що росте покоління споживачів. Це здавалося таким далеким, та й не усвідомлювалося.
А тепер воно вже, виглядає, виросло і наплодило собі подібних. Вони, відповідно, приведуть у світ таких же.