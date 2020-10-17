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Чеченцю з Москви, який убив викладача поблизу Парижу, було надано притулок, - прокуратура

Чеченцю з Москви, який убив викладача поблизу Парижу, було надано притулок, - прокуратура

Судова влада Франції підтвердила, що молодик, який вбив викладача поблизу Парижу, - це чеченець, уродженець Москви, який отримав притулок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це - чеченець із російським громадянством, йому було надано притулок. Проживав у місті Евре", - заявив прокурор Жан-Франсуа Рікар.

Підозрюваному 18 років, слідчі називають його Абдулахом А.

Абдулах А. уже потрапляв у поле зору поліції, але не значився у спецслужб як ісламський радикал.

Читайте також: У Франції невідомий обезголовив учителя після того, як той демонстрував дітям карикатури з "Сharlie Hebdo", як приклад свободи слова

Молодий чоловік не був учнем коледжу в Конфлан-Сент-Оноріні. Він стежив у соцмережах за кампанією, яку члени мусульманської спільноти вели проти викладача. Абдулах не приховував свого агресивного ставлення щодо майбутньої жертви, ділився своїм настроєм із членами сім'ї та друзями.

Поліція затримала дев'ятьох осіб з оточення Абдулаха А. Слідчі хочуть з'ясувати, чи є ці люди його спільниками, чи вони просто не повідомили в поліцію про підозрілі розмови.

Читайте також: Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ

Нагадаємо, 16 жовтня неподалік Парижу чоловік обезголовив учителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Нападника застрелила поліція.

Пізніше з’ясувалос, що нападник - російський ісламіст чеченського походження, і до переїзду до Франції він жив у Москві.

Автор: 

іслам (41) росія (64969) вбивство (3083) Франція (3049) Чечня (284)


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Топ коментарі
+42
пригрели тварь .. не учит их жизнь что кацапье и чечены не рождены ими окотились
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17.10.2020 18:12
+37
В 18-ть лет обезглавить человека ?!
Какая вера, кроме "промывмозга", это позволяет ?..
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17.10.2020 18:17
+33
"родившийся в Москве чеченец" - ето тока первый кацапеныш...
лет через 15 на мацкве тока чеченцы и рождаться будут ....
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17.10.2020 18:15
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Набрали обезьян дурных теперь выгребают... Ну что Макрон про какие ты там банды украинцев и болгар верещал ещё полгода назад и прием чурбанов исламистов, выкусил?
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17.10.2020 19:05 Відповісти
Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.

Всосал, жабоед?
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17.10.2020 19:07 Відповісти
Понавезли чурбанов, белая раса в опасности. Европа доиграется со своей толерантностью
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17.10.2020 19:20 Відповісти
Не только европа. В америке эта срань тоже начинает воду мутить серьезно.
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18.10.2020 11:58 Відповісти
Очередное доказательство что все эти полоумные беженцы это бичь общества.Это неизличимо.Дикарьё.
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17.10.2020 19:21 Відповісти
Треба всіх чеченців депортувати назад в Росію. Хай там голови ріжуть росіянам.
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17.10.2020 19:33 Відповісти
це доречі для розуміння хто такі кавказькі мусліми, і чому у вірмен з ними не склалися стосунки.
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17.10.2020 19:38 Відповісти
Скоро чурки будут во Франции коренным народом и будут резать головы тупым французам как баранам. Они этого и заслуживают если дают убежище всякой чеченской мрази.
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17.10.2020 19:55 Відповісти
Чеченцю з Москви, який убив викладача поблизу Парижу, було надано притулок, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4997
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17.10.2020 20:13 Відповісти
чого ці потвори взагалі розповзаються по світу? Сидіть у своїй московії, це ж, ніби то, "самая луччччяя страна в мире".. Ні? лізуть кляті таргани всюди, а потім усілякі дебільні "риспубліки" починають створювати. Мерзота клята. Немає поганішого народу у світі ніж кацапорилі козли.
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17.10.2020 19:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/82873 Так не тільки з москальщини приїжджають.Такі ж потвори заселили всю Європу.В Швеції недавно вихідець з Пакистану зарізав хлопця.Їх об'єднує релігія.а москалі цим користуються і фінансують.
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17.10.2020 20:47 Відповісти
а Пакістан також волає що він найкрутіша країна в світі ?? Самая вЯлікая?? Отож.
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17.10.2020 21:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/82873 Пакистанці такими себе вважають.Якщо ви не знали.Плюс в них все на релігії.
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17.10.2020 22:28 Відповісти
ні, не знала. Жодного разу не чула від світових ЗМІ що пакистанці вважають себе такими ж вЯлікімі як кацапи ))
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17.10.2020 22:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/82873 Більшість країн вважають себе великими.Але по різному це вони трактують і діять.А в Пакистані ще й релігійні фанатики.США також вважають себе великими,Make America Great Again і завжди кажуть Great Country.Але це ж заслужено.
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17.10.2020 23:03 Відповісти
В США є для цього підстави, реальні. А що є в таких країн, як Пакистан? як рашка? Лише амбіціі та задурена релігією більшість. Невже Аллах вимагає прославляти свою країну? Напевно ні. Аллах вимагає прославляння лише його. Пакістан, до речі, не єдина в світі мусульманська країна. Є й такі як ОАЕ.. І між ними прірва, хоч їх і поєднує релігія.
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17.10.2020 23:08 Відповісти
Цікаво, а як би ти реагував, предатель чи предатор, якби мусульмани розповсюджували і показували в школах учням карикатури на Ісуса Христа і Матір божу, наприклад, порно?
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17.10.2020 23:09 Відповісти
а франзузський викладач показував порно? Взагалі то, цивілізована людина просто не дивилась би те "порно". От і все, таким би був протест цивілізованої людини. Коли мусліми підривають сотнями людей у мечетях, то вони також "захищають" чєсть-і-достоінство Аллаха??
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18.10.2020 00:56 Відповісти
а Пакістан також волає що він найкрутіша країна в світі ??
***********
Так. Навіть сама назва Пакистану це стверджує.
В перекладі з мови урду "Пакистан", - "Країна чистих". У релігійному сенсі, звісно, а не в гігієнічному. )))
Таким чином, мається на увазі, що всі інші, - "нечисті".
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17.10.2020 23:22 Відповісти
от саме за це я і ненавиджу іслам. Жодна релігія в світі не проявляє такої агресії до "іноверців" (я про ******** світ, якщо що, а не про часи хрестових походів). І представники цієї релігії завжди викликають в мене насторогу і недовіру.
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18.10.2020 00:52 Відповісти
Українці, що живуть у Московії, також мерзота клята, нехай в Україну не розлазяться, таргани.
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17.10.2020 23:00 Відповісти
приїхав у чужу державу і права качає. хоча чому дивуватись. він хоть і чеченець, але народився в кацапстані, вони де не зявляться- там і проблеми.
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17.10.2020 20:03 Відповісти
Смешно.
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17.10.2020 20:17 Відповісти
Тобто це було сплановане умисне вбивство. Без афекту. І типу показування каритур - то вже без різниці. Чмо все-одно б вбило людину. Знайшло б інший привід.
Чим воно взагалі в житті займалося, як вже потряпляло у поле зору поліції, ледь встигнувши з*явитися в країні ?

А на підставі чого =добренькі французики= надали йому притулок ?
Хто його у рашці переслідував ? Вони там хазяї.
Може, трошки почнуть думати ? Впустили, соціалку платили, навряд чи подібне вчилося чи працювало.

Тут такі самі "добренькі" сидять, поназбирують з усього світу і посадять на шию людям. А вони тільки плодяться і гроші видирають з очей: дай. Окремі дня не працюють ніколи - все життя на грошах платників податків. Зате наплодили. Ще й постягують кодло своє десятками. Колега казав про один райончик, там цілими вулицями не працюють, один приїхав (з Бангладеш), а за собою приволік 30-40 своїх, всі там розселилися - давайте, придурки, утримуйте нас, ми ж вас так =ощасливили= своєю появою.

Ви б потрусили ту сімейку вбивці і випхали їх к чорту назад.
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17.10.2020 20:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 У вашій Канаді,на жаль політика така ж.Але це ж не може вічно тривати.Навіть багаті країни не зможуть через 10-20 років утримувати їх.
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17.10.2020 20:49 Відповісти
Я знаю. Ми з тобою вже говорили на цю тему: в політику все більше йдуть фрики, придурки ... вони не збираються думаюти про те, що буде за 10-20 років, їм це не потрібно, вони думають винятково про свої рейтинги і владу, світитися хочеться в телевізорі, кататися з візитами і відчувати себе могутнім, що від нього щось залежить.
Вони чомусь думають про чужих, а не про своїх громадян, які, власне, наповнюють бюджет, за рахунок якого ці всі фрики добре живуть і обіцянки роздають.
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17.10.2020 21:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Хтось же,направляє усіляких неадекватів у владу.В школах і університетах по всьому західному світу,йде пропаганда і хибні вчення.Ми кажемо глобалісти.ліваки і тд.А хтось це все фінансує.Просто так,не може по всіх країнах відбуватися,те що зараз.
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17.10.2020 21:14 Відповісти
Не те, що направляє - таке виховання з промивкою мізків дає свій результат.
Мені здається, тут вже одне тягне за собою інше, виходить снігова куля.
А от що робити, щоб зупинити цю дурню, яка веде в нікуди, щоб не сказати до обвалу багатьох підвалин суспільства ...
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17.10.2020 22:09 Відповісти
Мозок, який можливо промити, не виртує тієї ганчірки, якою це робиться... Деградація людства, ось у чому проблема і всі біди.
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17.10.2020 22:26 Відповісти
Плюсую. Але вона починається з раннього віку. В абсолютній більшості. Вже з сім*ї.
Треба починати звідси, шукати причини.
Найгірше, що масштаби цієї деградації вже реально катастрофічні. І можуть дуже дорого обійтися цивілізації.
Прірва між людьми та біомасою збільшується.
Нам в університеті розказували про те, що росте покоління споживачів. Це здавалося таким далеким, та й не усвідомлювалося.
А тепер воно вже, виглядає, виросло і наплодило собі подібних. Вони, відповідно, приведуть у світ таких же.
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17.10.2020 22:42 Відповісти
ага, спочатку ці "прибульці" висмокчуть всі соки з країни, виснажать її, пограбують громадян, наплодять своїх отприсків, а потім країни не зможуть. Навіщо взагалі притулок давати цим злидням? Вони гірні ніж китайці. Китайці багаточисельні, гомівні, та вони хоч працювати звикли. А оці переселенці, то в їх пост, то ще якась цяця, тож і сидять на шиї в тих, хто звик працювати.
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17.10.2020 23:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/82873 Китайці неасімілюються також.Просто вони по іншому діять.Результат в кінці буде один,для країн,які їх масово прийняли.Це така глобальна політика.Заміна корінного населення.На заході дуже популярна і в школах дурниць навчають і в університетах.
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17.10.2020 23:06 Відповісти
оказалось что макаронячий "учитель" обманом завлёк юного москвича и домогался однополой любви! юный москвич выразил 27-ю степень озабоченности и отрезал педогомофилу бошку !
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17.10.2020 20:55 Відповісти
Почему лаптеногие так любят тему однополой любви? Потому что содомизм на рассее это исконные традиции.
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17.10.2020 21:08 Відповісти
Не робіть узагальнень стосовно чеченців у Франції. Або згадайте як рік-два тому, здається в Ліоні або в Марселі, чеченці повстали проти поборів вуличних алжирських нарко-ділерів що брали данину з їхніх ресторанчиків та крамничок. І поліція їх ніяк не захистила. І вони достойно себе оборонили, без зайвих жертв. Так що чеченці різні бувають. Як, до речі, і українці.
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17.10.2020 22:16 Відповісти
Разом з тим, якщо якась діаспора хоче щоб її поважали в країні перебування, то вона має сама вираховувати екстремістів і здавати їх поліції. Хтось цього вбивцю замотивував на вбивство, і скоріш за все це був хтось з тієї ж самої діаспори.
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17.10.2020 22:19 Відповісти
2 дебила это сила. Один до сих пор не понял, что оскорблять чужую религию-плохо. Другой, что не стоит ехать в страну, где оскорбляют твою религию! Оба сдохли, хотя могли жить.
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17.10.2020 22:37 Відповісти
а в чому була образа? Конкретно, як вчитель образив "чужую релігію"?
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18.10.2020 00:58 Відповісти
А европейцы объявляют санкции кацапам, за то что мочат их в берлинских сортирах.
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18.10.2020 03:34 Відповісти
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