УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11487 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 206 25

На Донбасі від початку доби два обстріли, українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС

На Донбасі від початку доби два обстріли, українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС

Російські найманці на Донбасі неприцільно стріляли в районі Водяного та Авдіївки. Крім цього, над Широкиним та Пищевиком літали ворожі безпілотники.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, уранці противник неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета намагався спровокувати наших воїнів поблизу Водяного, а опівдні відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

"Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков

Крім того, в районі населених пунктів Пищевик та Широкине задокументовано польоти ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", які перетнули лінію розмежування.

"Безпілотні літальні апарати противника були пригнічені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їхнє подальше застосування", - підкреслили в штабі ООС.

Читайте також: Арахамія пояснив слова про скорочення армії: до 40% - це не бойовий склад, люди просто носять папірці з однієї кімнати в іншу

На Донбасі від початку доби два обстріли, українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС 01

На Донбасі від початку доби два обстріли, українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС 02

Автор: 

обстріл (28284) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
...снова обстрелы несистемные, да, шимпанЗЕ?
показати весь коментар
17.10.2020 18:30
+7
На Донбассе с начала суток два обстрела, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8647
показати весь коментар
17.10.2020 18:32
+3
Ти впевнений?
показати весь коментар
17.10.2020 18:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...снова обстрелы несистемные, да, шимпанЗЕ?
показати весь коментар
17.10.2020 18:30 Відповісти
"Боевых потерь и ранений нет".
показати весь коментар
17.10.2020 18:32 Відповісти
Ти впевнений?
показати весь коментар
17.10.2020 18:33 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3225383/na_donbasse_s_nachala_sutok_dva_obstrela_ukrainskie_voennoslujaschie_ne_otkryvali_otvetnyyi_ogon_shtab/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74852473
показати весь коментар
17.10.2020 18:34 Відповісти
14 го числа цього місяця поховали бійця який загинув на донбасі. вам зєбілам віри не має

У суботу 14 вересня, близько 5-ї години ранку, полеглого під Волновахою бійця 36-ої окремої бригади морської піхоти Олександра Лінчевського, зустріли на Шполянщині. Останній шлях нашого земляка до рідного дому був встелений свічками вздовж дороги в с.Сигнаївка та в с.Матусів. Учасники АТО, волонтери, представники місцевих громад, жителі села, молодь та всі небайдужі зі сльозами на очах зустрічали кортеж з тілом загиблого Героя. Йому був лише 21 рік.
показати весь коментар
17.10.2020 18:41 Відповісти
15.10.20 17:57 На Донбассе погиб украинский военный Руслан Панченко, - горсовет Смелы "При исполнении служебных обязанностей".
Источник: https://censor.net/ru/n3225018.Источник: https://censor.net/ru/n3225018
А воно розповідає про "ПОЧТИ 100% прекращение огня". "Зебільне перемир'я".
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
показати весь коментар
17.10.2020 18:54 Відповісти
спишуть на не бойові втрати. це вже в зє влади стабільна практика
показати весь коментар
17.10.2020 18:58 Відповісти
А ЗЕЛЕНІ БУЛИ .
показати весь коментар
17.10.2020 21:39 Відповісти
НІ Я НЕ ВПЕВНЕНИЙ, ПОХОЖЕ ЗЕ ДОГОВОРИВСЯІЗ ПУ ,І РОСІЯНИ ПОЧАЛИ ПРИМІНЯТИ ПО ВСУ ТАКТИКУ БОЮ АЗЕРРБАЙДЖАНА, А НАШІ ГЕНЕРАЛИ ІЗ ЗЕ ТАКТИКУ ВІРМЕН, ТІЛЬКИ ЗЕЛЕНІ ЗАБУЛИ ЩО МИ ПОВИНІ ОБОРОНЯТИ І ВИЗЗВВОЛТИ НАШУ ЗЕМЛЮ ЯК СВОЮ АЗЕРБАЙДЖАН
показати весь коментар
17.10.2020 21:37 Відповісти
На Донбассе с начала суток два обстрела, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8647
показати весь коментар
17.10.2020 18:32 Відповісти
Таки прав Арахамия.много армии.😄
показати весь коментар
17.10.2020 18:46 Відповісти
все,блеать,по новому,по ермаковски...
-слава Украине!
- не открывающим ответный огонь навикы слава!
шоб вы,блеать,повыздыхалы всей зелёной отарой..
показати весь коментар
17.10.2020 18:37 Відповісти
миру-мир!
войны не нужно,
вот девис
отряда дружба
показати весь коментар
17.10.2020 18:38 Відповісти
Та ми знаємо, що у терористів продовжується режим повного припинення вогню.
показати весь коментар
17.10.2020 18:45 Відповісти
украинские военнослужащие не открывали ответный огонь/ Практические занятия курсантов военных училищ РФ стали безопасными полностью.
показати весь коментар
17.10.2020 18:52 Відповісти
Обстрелы территории Украины, я так понимаю это агрессия, это нападение на суверенитет , и новость о том что Украина не даёт адекватного ответа должна всех успокоить ?
показати весь коментар
17.10.2020 18:56 Відповісти
На Донбасі від початку доби два обстріли, українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2829
показати весь коментар
17.10.2020 19:06 Відповісти
Правильно! Главное не поддаваться на провокации
показати весь коментар
17.10.2020 19:16 Відповісти
Уррррра, наши снова победили кацапов, ни разу ни стрельнули.
показати весь коментар
17.10.2020 19:26 Відповісти
На Донбасі від початку доби два обстріли, українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4759
показати весь коментар
17.10.2020 19:42 Відповісти
Репост! "Вчора в центрі Києва певні особи побили військового на ім'я Іван. Прізвища воїна публікувати не буду, але людина героїчна: більше двох років провів в полоні, в який потрапив під час виконання бойового завдання в тилу ворога. В глибокому тилу - в окупованому Луганську. При чому, його з ще одним фахівцем своєї справи було затримано вже після успішного виконання завдання.
І вчора, в глибокому нашому тилу, в центрі Києва, Івана побили вихідці з Донецьку..."
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1306728362997165&id=100009800401249
показати весь коментар
17.10.2020 19:54 Відповісти
хлопцы - вас предал головной уклонист...
показати весь коментар
17.10.2020 20:16 Відповісти
Основна "перемога" зе - перестали стрелять, правда тільки наші.
показати весь коментар
17.10.2020 20:47 Відповісти
-
Зате українофоб - капітулянт Єрема.. після візиту ... резидента капітулянта ЗЕ .. до Ердогану емоційно радісно звернувся до своїх проукраїнських противників для продажних ЗЕбілів "слуг кремля". Мовляв "другий тиждень і навіть нібито жодної" нашої зради. Адже злочинно приховано від Українського народу з кремлівськими фашистами не зустрічалися, і не дзвонили, обговорюючи капітуляцію України. Навіть в очі )(уйлу як вірні його пси не заглядали, намагаючись розглянути там і догодити всі його веління і команди ... Так навіть вбивць українців "вагнеровців" злочинно не визволяли і не відпускали в паРашу. Видно що під рукою таких не було, а так би знову добряче порадували кривавого )(уйла ... Та й заплановане злочинне визнання "особливого бандитського статусу окупованого кремлем Донбасу" трохи відсунули на пізніше, поки що, боячись гніву Українського народу. Дааа.. і це за час другого року продажного правління ЗЕбілів - капітулянтів і постійної їх зради і тільки один тиждень нібито пройшов без видимої зради. Тепер що знову як і раніше піде цикл в кілька років тільки однієї зради. Зради, якщо звичайно цій продажный антиукраїнській - прокремлівській владі дозволить український народ на догоду кремлю капітуляцією знищувати Українську державу.
показати весь коментар
18.10.2020 05:48 Відповісти
 
 