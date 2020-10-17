На Донбасі від початку доби два обстріли, українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС

Російські найманці на Донбасі неприцільно стріляли в районі Водяного та Авдіївки. Крім цього, над Широкиним та Пищевиком літали ворожі безпілотники.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, уранці противник неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета намагався спровокувати наших воїнів поблизу Водяного, а опівдні відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

"Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в районі населених пунктів Пищевик та Широкине задокументовано польоти ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", які перетнули лінію розмежування.

"Безпілотні літальні апарати противника були пригнічені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їхнє подальше застосування", - підкреслили в штабі ООС.

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