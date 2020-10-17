На Донбасі від початку доби два обстріли, українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС
Російські найманці на Донбасі неприцільно стріляли в районі Водяного та Авдіївки. Крім цього, над Широкиним та Пищевиком літали ворожі безпілотники.
Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, уранці противник неприцільними пострілами зі станкового автоматичного гранатомета намагався спровокувати наших воїнів поблизу Водяного, а опівдні відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.
"Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в районі населених пунктів Пищевик та Широкине задокументовано польоти ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", які перетнули лінію розмежування.
"Безпілотні літальні апарати противника були пригнічені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їхнє подальше застосування", - підкреслили в штабі ООС.
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У суботу 14 вересня, близько 5-ї години ранку, полеглого під Волновахою бійця 36-ої окремої бригади морської піхоти Олександра Лінчевського, зустріли на Шполянщині. Останній шлях нашого земляка до рідного дому був встелений свічками вздовж дороги в с.Сигнаївка та в с.Матусів. Учасники АТО, волонтери, представники місцевих громад, жителі села, молодь та всі небайдужі зі сльозами на очах зустрічали кортеж з тілом загиблого Героя. Йому був лише 21 рік.
Источник: https://censor.net/ru/n3225018.Источник: https://censor.net/ru/n3225018
А воно розповідає про "ПОЧТИ 100% прекращение огня". "Зебільне перемир'я".
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
-слава Украине!
- не открывающим ответный огонь навикы слава!
шоб вы,блеать,повыздыхалы всей зелёной отарой..
войны не нужно,
вот девис
отряда дружба
І вчора, в глибокому нашому тилу, в центрі Києва, Івана побили вихідці з Донецьку..."
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1306728362997165&id=100009800401249
Зате українофоб - капітулянт Єрема.. після візиту ... резидента капітулянта ЗЕ .. до Ердогану емоційно радісно звернувся до своїх проукраїнських противників для продажних ЗЕбілів "слуг кремля". Мовляв "другий тиждень і навіть нібито жодної" нашої зради. Адже злочинно приховано від Українського народу з кремлівськими фашистами не зустрічалися, і не дзвонили, обговорюючи капітуляцію України. Навіть в очі )(уйлу як вірні його пси не заглядали, намагаючись розглянути там і догодити всі його веління і команди ... Так навіть вбивць українців "вагнеровців" злочинно не визволяли і не відпускали в паРашу. Видно що під рукою таких не було, а так би знову добряче порадували кривавого )(уйла ... Та й заплановане злочинне визнання "особливого бандитського статусу окупованого кремлем Донбасу" трохи відсунули на пізніше, поки що, боячись гніву Українського народу. Дааа.. і це за час другого року продажного правління ЗЕбілів - капітулянтів і постійної їх зради і тільки один тиждень нібито пройшов без видимої зради. Тепер що знову як і раніше піде цикл в кілька років тільки однієї зради. Зради, якщо звичайно цій продажный антиукраїнській - прокремлівській владі дозволить український народ на догоду кремлю капітуляцією знищувати Українську державу.