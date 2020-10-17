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У МЗС України нагадали генсеку РЄ Пейчинович-Бурич перед візитом до Москви, що тактика "умиротворення" РФ не працює

У МЗС України нагадали генсеку РЄ Пейчинович-Бурич перед візитом до Москви, що тактика

Ситуація з правами людини в Російській Федерації погіршується в геометричній прогресії, починаючи з 2008 року.

Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко у відповідь на запитання кореспондента Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Візит генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до Москви має відбутися 19 жовтня.

У Міністерстві закордонних справ України нагадали чиновниці, що тактика її попередника щодо "умиротворення" Росії не дала результатів.

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Зеленко  підкреслила, що стан із правами людини в РФ погіршується в геометричній прогресії, щонайменше починаючи з 2008 року, коли почалася агресія країни-члена РЄ проти Грузії, а після спроби незаконної окупації Криму та агресії проти України на Донбасі ця тенденція набула особливо загрозливих масштабів.

"Спроби Ради Європи "врозумити" Москву, тактика "умиротворення" та "залучення", яку сповідував попередник Марії Пейчинович-Бурич, не дали результатів", - констатувала речниця МЗС.

У цьому контексті вона зауважила, що Росія не тільки не дослухалася і не пішла назустріч Раді Європи, а й посилила свою агресивну політику і злочинні дії, які призводять до порушень прав людини і злочинів проти людяності не лише на території РФ, а й на територіях країн-членів Ради Європи.

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"За таких обставин пані генеральний секретар Ради Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції, які б щонайменше створили передумови для повернення РФ на шлях виконання своїх зобов’язань", - зазначила Зеленко.

Вона додала, що йдеться насамперед про ті зобов’язання, які взяла на себе Росія як умову для запрошення до членства в Раді Європи, а також зобов’язання у рамках конвенційних механізмів.

"Ми чекаємо на доповідь пані генсекретаря керівному органу Ради Європи - Комітету Міністрів - за підсумками її візиту до Москви", - резюмувала речниця МЗС.

Автор: 

росія (64969) Рада Європи (459) Зеленко Катерина (75) Пейчинович-Бурич Марія (43)


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Топ коментарі
+14
Шефу своєму зеленому нагадайте. 😏
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17.10.2020 18:40
+7
ну как сказать - не работает?
а вот зелепук уверен, что позаглядывал в глаз - и сразу снизошло умиротворение на ***** )))
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17.10.2020 18:42
+6
якось не согласується цей формат з вільною економічною зоною, яку так прагне створити Зе з росєйкою.
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17.10.2020 19:09
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Шефу своєму зеленому нагадайте. 😏
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17.10.2020 18:40 Відповісти
тренируете сотрудников СЕ, а сами при этом по-тихому территории отдаете??? и все остальное??
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17.10.2020 19:11 Відповісти
Не я, зеленьій МИД.
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17.10.2020 19:13 Відповісти
После военной агрессии РФ против Грузии, ЕС и США вместо того чтобы наказывать, принялись наперегонки дружить с ******. И это привело к военной агрессии РФ против Украины.
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17.10.2020 18:42 Відповісти
ну как сказать - не работает?
а вот зелепук уверен, что позаглядывал в глаз - и сразу снизошло умиротворение на ***** )))
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17.10.2020 18:42 Відповісти
Та оно вообще в бункер спряталось, сидит там и боится теперь
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17.10.2020 18:48 Відповісти
Зиненко подчеркнула, что состояние ...
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17.10.2020 18:42 Відповісти
А МІС України може, теж саме сказати, півшостому президенту України???
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17.10.2020 18:48 Відповісти
а хто така МІС України?
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17.10.2020 18:58 Відповісти
Нафіга цапам це знати???
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17.10.2020 20:01 Відповісти
Вчи мову, пацак.)))
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17.10.2020 20:25 Відповісти
Мову, чи абревіатуру???
Згоден - лопухнувся...
Але питання залишається - бубочка заглядає в очі путєну, звідти і пом'ягшення позицій європейців, а зовсім не навпаки... Бубочка бажає скорішого миру, а не перемоги, а мир без перемоги, це поразка та капітуляція... І всі розмови за переведення у будапештський формат, це брехня та пустопорожня балаканина, щоби приховати зрадницькі дії...
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17.10.2020 21:42 Відповісти
Тактика постепенного(если нельзя сразу удавить), но не затягивать во времени, постоянного жесткого и чуствительного удушения Рашки(до посинения) - будет самый то
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17.10.2020 18:54 Відповісти
буде, тільки ж не роблять.
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17.10.2020 18:57 Відповісти
От тому і потрібно піднімати питання про перехід в Будапештський формат. Інакше з толерастною Європою ми з мертвої точки з Кримом та Донбасом у Мінську не зрушимо.
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17.10.2020 18:56 Відповісти
якось не согласується цей формат з вільною економічною зоною, яку так прагне створити Зе з росєйкою.
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17.10.2020 19:09 Відповісти
як то на форумі модньо говорить - або хрестика зніми, або труси вдінь.
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17.10.2020 19:10 Відповісти
Ну то зніми труси- чи як там у вас заведено.))) не моя проблема з вашими трусами та хрестиками розбиратися!
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17.10.2020 20:26 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, ви цим висловлюванням навіть зловживали.
Тож не варто дозволяти собі фрівольності стосовно мене.
Ви не на своїй сторінці в ФБ.
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17.10.2020 20:43 Відповісти
Дівоча в тебе пам'ять.
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17.10.2020 21:40 Відповісти
А чого ви сюди прийшли ? Вдавати з себе патріота ?
Але ми з вами знаємо, що це лише ширма.
Бо ви не поважаєте українську мову. А це основа.
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17.10.2020 21:45 Відповісти
Я не з вами, не перекручуйте.
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17.10.2020 22:03 Відповісти
Ви, певно, і не помітили, що Будапештський меморандум вже працює.
В небі над Україною. В Чорному морі. На Миколаївщині і на Львівщині.
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17.10.2020 20:12 Відповісти
Суть меморандуму в польотах над Україною? Ти диви...)))
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17.10.2020 20:27 Відповісти
Попытки Совета Европы "образумить" Москву, тактика "умиротворения" и "привлечения", которую исповедовал предшественник Марии Пейчинович-Бурич, не дали результатов", - констатировала пресс-секретарь МИД.- эту же политику в Украине сознательно генерирует президент совместно с оп ,который увидел в глазах рашистского оккупанта Украины "мир"
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17.10.2020 18:57 Відповісти
Оце зараз через заяву МЗС генерує? Ти диви...)))
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17.10.2020 18:59 Відповісти
В МИД Украины напомнили генсеку СЕ Пейчинович-Бурич перед визитом в Москву, что тактика "умиротворения" РФ не работает - Цензор.НЕТ 8236
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17.10.2020 18:57 Відповісти
а шо сами пилимирие на не стрелять в ответ тоже напомнили или времени не было?
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17.10.2020 18:58 Відповісти
тройной стандарт как бе....
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17.10.2020 19:02 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3225384/v_mid_ukrainy_napomnili_genseku_se_peyichinovichburich_pered_vizitom_v_moskvu_chto_taktika_umirotvoreniyaедет на Московию ,чтобы купить товары с колоний Московии,меха соболиные, икра чёрная,лапти мордовские и послушать балалайку
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17.10.2020 19:04 Відповісти
за балайкой можно было и к нам - замечательный членограй по клавишам е...
а надо будет и по струне пройдется...
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17.10.2020 19:08 Відповісти
А що до 2008 року було на москальщині краще? Колись по тв була програма,про кримінал там.Так кримінал там,просто страшний був.Ніколи на москальщині не було ніяких прав і свобод.Але чому в нас багато чого подібного і не хочемо міняти?
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17.10.2020 19:09 Відповісти
перед поездкой в чмоскву лучше напомнить вот это Историческое уникальное фото:

17.10.1961 На XXII съезде КПСС Н.С. Хрущёв объявил, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм.В МИД Украины напомнили генсеку СЕ Пейчинович-Бурич перед визитом в Москву, что тактика "умиротворения" РФ не работает - Цензор.НЕТ 7686
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17.10.2020 19:14 Відповісти
Это те, которые отводят войска и запрещают ответный огонь, что-то советуют об умиротворении!
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17.10.2020 19:26 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/society/vojska-rf-otkryili-ogon-vozle-vodyanogo-i-avdeevki-vsu-molchali-shtab-oos.htm Войска РФ открыли огонь возле Водяного и Авдеевки, ВСУ "молчали" - штаб ООС а в это время на ТВ каналах Медведчука, клоун Галкин пародировал нашего Президента Украины,подчёркивая то что скоро переберётся на Банковую и заменит вроде как слабого.
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17.10.2020 19:33 Відповісти
У МЗС України нагадали генсеку РЄ Пейчинович-Бурич перед візитом до Москви, що тактика "умиротворення" РФ не працює - Цензор.НЕТ 486
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17.10.2020 20:00 Відповісти
РАБссия готовится к захвату Казахстана....
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17.10.2020 19:43 Відповісти
Наверное китайский брат поможет захватить Казахстан,представляю большую войну,нужно тогда по Московии бить,чтобы они комфортно себя не чувствовали
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17.10.2020 19:55 Відповісти
Не напоминать надо, а дипломатично прямо в лоб - эрефия перемирия не соблюдает, ***** брехло.
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17.10.2020 19:52 Відповісти
А тим часом ПАСЕ...
У МЗС України нагадали генсеку РЄ Пейчинович-Бурич перед візитом до Москви, що тактика "умиротворення" РФ не працює - Цензор.НЕТ 5013
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17.10.2020 20:09 Відповісти
У МЗС України нагадали генсеку РЄ Пейчинович-Бурич перед візитом до Москви, що тактика "умиротворення" РФ не працює - Цензор.НЕТ 7390
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17.10.2020 20:12 Відповісти
Нагадайте це краще істоті яка грає роль президента.
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18.10.2020 00:47 Відповісти
 
 