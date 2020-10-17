У МЗС України нагадали генсеку РЄ Пейчинович-Бурич перед візитом до Москви, що тактика "умиротворення" РФ не працює
Ситуація з правами людини в Російській Федерації погіршується в геометричній прогресії, починаючи з 2008 року.
Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко у відповідь на запитання кореспондента Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Візит генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до Москви має відбутися 19 жовтня.
У Міністерстві закордонних справ України нагадали чиновниці, що тактика її попередника щодо "умиротворення" Росії не дала результатів.
Зеленко підкреслила, що стан із правами людини в РФ погіршується в геометричній прогресії, щонайменше починаючи з 2008 року, коли почалася агресія країни-члена РЄ проти Грузії, а після спроби незаконної окупації Криму та агресії проти України на Донбасі ця тенденція набула особливо загрозливих масштабів.
"Спроби Ради Європи "врозумити" Москву, тактика "умиротворення" та "залучення", яку сповідував попередник Марії Пейчинович-Бурич, не дали результатів", - констатувала речниця МЗС.
У цьому контексті вона зауважила, що Росія не тільки не дослухалася і не пішла назустріч Раді Європи, а й посилила свою агресивну політику і злочинні дії, які призводять до порушень прав людини і злочинів проти людяності не лише на території РФ, а й на територіях країн-членів Ради Європи.
"За таких обставин пані генеральний секретар Ради Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції, які б щонайменше створили передумови для повернення РФ на шлях виконання своїх зобов’язань", - зазначила Зеленко.
Вона додала, що йдеться насамперед про ті зобов’язання, які взяла на себе Росія як умову для запрошення до членства в Раді Європи, а також зобов’язання у рамках конвенційних механізмів.
"Ми чекаємо на доповідь пані генсекретаря керівному органу Ради Європи - Комітету Міністрів - за підсумками її візиту до Москви", - резюмувала речниця МЗС.
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а вот зелепук уверен, что позаглядывал в глаз - и сразу снизошло умиротворение на ***** )))
Згоден - лопухнувся...
Але питання залишається - бубочка заглядає в очі путєну, звідти і пом'ягшення позицій європейців, а зовсім не навпаки... Бубочка бажає скорішого миру, а не перемоги, а мир без перемоги, це поразка та капітуляція... І всі розмови за переведення у будапештський формат, це брехня та пустопорожня балаканина, щоби приховати зрадницькі дії...
Тож не варто дозволяти собі фрівольності стосовно мене.
Ви не на своїй сторінці в ФБ.
Але ми з вами знаємо, що це лише ширма.
Бо ви не поважаєте українську мову. А це основа.
В небі над Україною. В Чорному морі. На Миколаївщині і на Львівщині.
а надо будет и по струне пройдется...
17.10.1961 На XXII съезде КПСС Н.С. Хрущёв объявил, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм.