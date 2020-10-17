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Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП

Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП
Фото: mil.gov.ua

У межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського в Турецьку Республіку делегація Міністерства оборони України відвідала низку турецьких підприємств оборонної промисловості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, зокрема, делегація відвідала виробничу базу компанії Baykar Savunma, що виробляє безпілотні авіаційні системи.

"Під час візитів на підприємства було обговорено перспективні двосторонні проєкти між Україною та Туреччиною в галузі оборонної промисловості, зокрема можливості встановлення двигунів українського виробництва на турецькі системи озброєння та військову техніку", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у межах візиту президента Володимира Зеленського в Туреччину підписано низку двосторонніх документів. Зокрема, Меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Державним агентством із питань оборонної промисловості Туреччини про проєкти в галузі оборонно-промислових проєктів, Рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.

У спільній заяві президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками їхньої зустрічі в Стамбулі 16 жовтня йдеться, що Україна і Туреччина мають намір продовжувати співпрацю з метою збільшення турецьких інвестицій у реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні з урахуванням можливостей, які надає програма "Велике будівництво" в Україні.

Читайте також: Новий формат відносин із Туреччиною зафіксовано у формулі "Квадрига" - щорічний діалог міністрів оборони та закордонних справ, - Кулеба

Автор: 

співпраця (1054) Туреччина (3493) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+19
Ермака держите подальше от переговоров . Стукач- секретарка в администрации президента 😀
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17.10.2020 19:08
+18
вы лучше на КРАЗ двигатели ставьте нормальные, на таком огромном заводе что нельзя организовать новое законченное производство какой нибудь техники? позорище таким хозяевам страны...жеваго обанкротил завод и свалил, вернее ему дали свалить за бугор, теперь имущество завода заложено в госбанках за долги...докерувались керманичи зеленые...а воно на турцию летит-в хате порядок наведи, чмошник коломойского
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17.10.2020 19:14
+13
Дело делал Порох, когда по слова зебилов он был "на отдыхе" в Турции. А вот и фото этого "отдыха". И, кстати, в этой птичке наши двигатели ставят.

Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 5654
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17.10.2020 20:03
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то же самое с кразом
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17.10.2020 20:26 Відповісти
Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 1865
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17.10.2020 20:01 Відповісти
Сельчук и Халук Байрактары уничтожат РАВБссию вонючку....
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17.10.2020 20:03 Відповісти
Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 5320
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17.10.2020 20:04 Відповісти
Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 8110
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17.10.2020 20:05 Відповісти
Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 5863
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17.10.2020 20:07 Відповісти
Акціями "ГАЗПРОМА" тепер можна розпалювати пічку:
Турция нашла в Черном море 85 миллиардов кубометров газа Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 357620:32Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 3576 17 Октябрь 2020

Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны Реджеп ***** Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih.
Как передает https://apa.az/ru АПА со ссылкой на РИА Новости, трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.
В августе Эрдоган сообщил, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море - это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.https://apa.az/ru/novosti-evropi/Turciya-nashla-v-Chernom-more-85-milliardov-kubometrov-gaza-426523
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17.10.2020 20:07 Відповісти
85 млрд. это ниачём, туркам хватит на 2 года.
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17.10.2020 20:14 Відповісти
Братьев Байрактар зовут Сельчук,Халук и Ахмет,запомните эти имена РАБссиянцы...
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17.10.2020 20:14 Відповісти
Отца зовут Оздемир Байрактар.Запомнили? Болваны...
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17.10.2020 20:19 Відповісти
А есть ли у рюссских крупные ударные беспилотники? Гугл говорит, кое-что на подходе.
Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 8845
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17.10.2020 20:34 Відповісти
Развитие идёт к тому, что скоро увидим воздушные дуэли беспилотников. А вскоре и беспилотники-истребители беспилотников появятся
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17.10.2020 20:36 Відповісти
Уже испытана СМЗБК - https://www.youtube.com/watch?v=JUg5GZqttkA&feature=emb_logo - Система массового запуска беспилотников-камикадзе
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17.10.2020 22:11 Відповісти
Тоже хорошая мысль. Поэтому вероятно русня разрабатывает скорострельную и дешёвую зенитную пушку "Деривация". Короче все стремительно развивают эту тему, мы катастрофически отстаём.
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17.10.2020 22:21 Відповісти
Зенитную пушку-камикадзе?
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17.10.2020 22:32 Відповісти
Обычную, какие используют на кораблях для стрельбы по подлетающим крылатым ракетам, но меньшего калибра. Когда прочитал о ней пару лет назад - удивился, потом понял - стрельба по стаям БПЛА. То есть уже тогда они просекли вектор.
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17.10.2020 22:35 Відповісти
Лобовая проекция модуля защищена от попадания 30-мм боеприпасов, остальные части конструкции - от поражения пулей калибра 7,62 мм.

Максимальная горизонтальная дальность поражения целей «Байкала» - 14,5 км, вертикальная - 7,5 км, скорострельность - 80 выстрелов в минуту. Боекомплект пушки составляет 80 снарядов



Bayraktar

Потолок: 8200 м

Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Bayraktar TB2 с четырьмя ракетами на подвеске может находиться в воздухе более 12 часов.
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17.10.2020 22:56 Відповісти
И? Этой пушкой сложно сбить "Байрактар"? Так я такого и не говорил. Разговор шёл о рое мелких беспилотников-камикадзе.
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17.10.2020 23:06 Відповісти
Возьми мухобойку и пойди попробуй с ней отбиться от роя пчел, это один момент.

Второй
В состав «Деривации» входят боевая машина, выполненная на базе БМП-3, транспортно-заряжающая машина 9Т260 на шасси «Урал-4320-30», транспортное средство на шасси «Урал-4320-30» и машина ремонтно-технического обеспечения на шасси «Урал-4320-1812-31».

Видишь где-нибудь в списке РЛС? Ну для обнаружения, захвата, наведения
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17.10.2020 23:19 Відповісти
Не, не вижу. Это действительно загадка. Но вряд ли русня не решила эту проблему и будет стрелять вслепую. Возможно там пассивная антенна, а подсвечивать цели будут радары других комплексов (я бы сделал так).
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17.10.2020 23:34 Відповісти
подсвечивать цели будут радары других комплексов

Ко́мплекс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. complex - связь, сочетание; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. complexus - соединение) - система, совокупность чего-либо, объединённого вместе, имеющего общее предназначение, и отвечающего какой-либо определённой общей цели.

"Подсвечивать", это значит захватить и сопровождать цель. То есть, эта РЛС должна работать по конкретной цели для конкретной огневой установки. Иными словами - они должны работать в комплексе.
Если эта РЛС из другого комплекса, то для этого другого получается - "жену отдай дяде, а сам иди к бл@ди"
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18.10.2020 00:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JUg5GZqttkA&feature=emb_logo
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18.10.2020 06:30 Відповісти
Вот "Охотник". Интересная концепция Су 57 - лидер группы. Ведёт за собою группу таких беспилотников. Раздаёт им команды.

Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 6738
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17.10.2020 22:42 Відповісти
Человек, нынче становится самым слабым местом самолёта. Шестое поколение - обязанно быть беспилотным.
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17.10.2020 22:44 Відповісти
Перший політ В 2 - 17 липня 1989 року. 30 років не могли скопіювати планер?
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18.10.2020 06:22 Відповісти
Так B2 - "пилотник".
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18.10.2020 21:05 Відповісти
Вова съездил в Турцию ... - "Турецька компанія зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств"
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17.10.2020 23:27 Відповісти
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