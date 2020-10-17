Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП
У межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського в Турецьку Республіку делегація Міністерства оборони України відвідала низку турецьких підприємств оборонної промисловості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, зокрема, делегація відвідала виробничу базу компанії Baykar Savunma, що виробляє безпілотні авіаційні системи.
"Під час візитів на підприємства було обговорено перспективні двосторонні проєкти між Україною та Туреччиною в галузі оборонної промисловості, зокрема можливості встановлення двигунів українського виробництва на турецькі системи озброєння та військову техніку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у межах візиту президента Володимира Зеленського в Туреччину підписано низку двосторонніх документів. Зокрема, Меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Державним агентством із питань оборонної промисловості Туреччини про проєкти в галузі оборонно-промислових проєктів, Рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.
У спільній заяві президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками їхньої зустрічі в Стамбулі 16 жовтня йдеться, що Україна і Туреччина мають намір продовжувати співпрацю з метою збільшення турецьких інвестицій у реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні з урахуванням можливостей, які надає програма "Велике будівництво" в Україні.
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Турция нашла в Черном море 85 миллиардов кубометров газа 20:32 17 Октябрь 2020
Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны Реджеп ***** Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih.
Как передает https://apa.az/ru АПА со ссылкой на РИА Новости, трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.
В августе Эрдоган сообщил, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море - это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.https://apa.az/ru/novosti-evropi/Turciya-nashla-v-Chernom-more-85-milliardov-kubometrov-gaza-426523
Максимальная горизонтальная дальность поражения целей «Байкала» - 14,5 км, вертикальная - 7,5 км, скорострельность - 80 выстрелов в минуту. Боекомплект пушки составляет 80 снарядов
Bayraktar
Потолок: 8200 м
Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
Bayraktar TB2 с четырьмя ракетами на подвеске может находиться в воздухе более 12 часов.
Второй
В состав «Деривации» входят боевая машина, выполненная на базе БМП-3, транспортно-заряжающая машина 9Т260 на шасси «Урал-4320-30», транспортное средство на шасси «Урал-4320-30» и машина ремонтно-технического обеспечения на шасси «Урал-4320-1812-31».
Видишь где-нибудь в списке РЛС? Ну для обнаружения, захвата, наведения
Ко́мплекс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. complex - связь, сочетание; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. complexus - соединение) - система, совокупность чего-либо, объединённого вместе, имеющего общее предназначение, и отвечающего какой-либо определённой общей цели.
"Подсвечивать", это значит захватить и сопровождать цель. То есть, эта РЛС должна работать по конкретной цели для конкретной огневой установки. Иными словами - они должны работать в комплексе.
Если эта РЛС из другого комплекса, то для этого другого получается - "жену отдай дяде, а сам иди к бл@ди"