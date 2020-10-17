Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП

У межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського в Турецьку Республіку делегація Міністерства оборони України відвідала низку турецьких підприємств оборонної промисловості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, зокрема, делегація відвідала виробничу базу компанії Baykar Savunma, що виробляє безпілотні авіаційні системи.

"Під час візитів на підприємства було обговорено перспективні двосторонні проєкти між Україною та Туреччиною в галузі оборонної промисловості, зокрема можливості встановлення двигунів українського виробництва на турецькі системи озброєння та військову техніку", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у межах візиту президента Володимира Зеленського в Туреччину підписано низку двосторонніх документів. Зокрема, Меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Державним агентством із питань оборонної промисловості Туреччини про проєкти в галузі оборонно-промислових проєктів, Рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.

У спільній заяві президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками їхньої зустрічі в Стамбулі 16 жовтня йдеться, що Україна і Туреччина мають намір продовжувати співпрацю з метою збільшення турецьких інвестицій у реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні з урахуванням можливостей, які надає програма "Велике будівництво" в Україні.

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