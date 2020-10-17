"Через коронавірус колапсу не буде. Помирає менше 2%", - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я не переглядало механізм підрахунку летальних випадків, проте смертність від коронавірусу в Україні залишається низькою.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас однаково летальність сьогодні вже менша, ніж 2%", - пояснив Ляшко.

Як зазначив санітарний лікар, смертність від коронавірусу знижується і у світі. Зокрема, летальність у світі знизилася з 7% до 3%.

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"Тобто лікарі вже знайшли певні підходи для виведення з критичного стану хворих на коронавірусну хворобу", - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні станом на 17 жовтня лабораторно підтверджено 293 641 випадок зараження COVID-19, із них за добу - 6410.

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