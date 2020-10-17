У переговорах щодо України спостерігається прогрес, тому припинення діалогу з РФ не буде, - глава МЗС ФРН Маас
Діалог із Москвою необхідний для врегулювання міжнародних конфліктів.
Таку впевненість висловив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У новому льодовиковому періоді у відносинах із Росією не може бути зацікавлений ніхто, підкреслив він.
"Ми сидимо за одним столом із росіянами в Раді Безпеки ООН, на берлінському процесі щодо врегулювання в Лівії і з питання щодо України. На всіх цих форумах йдеться про припинення воєн", - сказав дипломат.
Маас констатував, що в Україні та Лівії спостерігається прогрес, тому, за його словами, припинення діалогу з Москвою не буде. "Занадто багато людей у світі залежать від того, щоб світова спільнота подбала про врегулювання цих конфліктів, зокрема і шляхом діалогу з росіянами. У новому льодовиковому періоді в німецько-російських відносинах не може бути зацікавлений ніхто", - підкреслив глава МЗС ФРН.
Гайко Маас вказав, що отруєння Олексія Навального є грубим порушенням міжнародного права, яке вимагало швидкої і чіткої європейського відповіді. "На жаль, у Німеччині є й інші конфліктні теми з Москвою, наприклад, вбивство в Тіргартені та хакерська атака на бундестаг. Наші відносини з Росією залишаються складними", - зазначив він.
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