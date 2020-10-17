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Новини Агресія Росії проти України
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У переговорах щодо України спостерігається прогрес, тому припинення діалогу з РФ не буде, - глава МЗС ФРН Маас

У переговорах щодо України спостерігається прогрес, тому припинення діалогу з РФ не буде, - глава МЗС ФРН Маас

Діалог із Москвою необхідний для врегулювання міжнародних конфліктів.

Таку впевненість висловив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У новому льодовиковому періоді у відносинах із Росією не може бути зацікавлений ніхто, підкреслив він.

"Ми сидимо за одним столом із росіянами в Раді Безпеки ООН, на берлінському процесі щодо врегулювання в Лівії і з питання щодо України. На всіх цих форумах йдеться про припинення воєн", - сказав дипломат.

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Маас констатував, що в Україні та Лівії спостерігається прогрес, тому, за його словами, припинення діалогу з Москвою не буде. "Занадто багато людей у світі залежать від того, щоб світова спільнота подбала про врегулювання цих конфліктів, зокрема і шляхом діалогу з росіянами. У новому льодовиковому періоді в німецько-російських відносинах не може бути зацікавлений ніхто", - підкреслив глава МЗС ФРН.

Гайко Маас вказав, що отруєння Олексія Навального є грубим порушенням міжнародного права, яке вимагало швидкої і чіткої європейського відповіді. "На жаль, у Німеччині є й інші конфліктні теми з Москвою, наприклад, вбивство в Тіргартені та хакерська атака на бундестаг. Наші відносини з Росією залишаються складними", - зазначив він.

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Автор: 

Німеччина (7327) росія (64969) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+26
Он носорог в политике. Таранил лаптей по всем фронтам. Поэтому ***** и его холуи в Украине его ненавидят.
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17.10.2020 20:18
+25
В переговорах по Украине налицо прогресс, поэтому прекращения диалога с РФ не будет, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 2480
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17.10.2020 20:07
+25
"Мы сидим за одним столом с русскими в Совете Безопасности ООН". Да, вы сидите, а они срут на тот стол. Нюхайте и десятилетиями продолжайте вести диалоги.
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17.10.2020 20:26
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Вот по этому я и уважаю Эрдогана , а немчуру ***** купил всех на корню.
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18.10.2020 21:47 Відповісти
Немцам нужны миллиарды от СП2. Вот и все.А Украине нужны свои ядерные ракеты-и только тогда можно не беспокоится за свою территориальную целостность. Ввверять свою безопасность в руки Немцев,Англичан,Американцев,Китайцев Уругвайцев-это всеравно что сразу согласится с тем чтобы быть кинутым и разменянным. Вот Южная Корея-конечно это дикая,тоталитарная страна,намного более бедная чем Украина. Но при этом на ее территорию не засматриваетя ни одна собака и никто не хочет на нее нападать. Просто у этой страны есть ядерные ракеты и сильная армия. Хотите безопасности-покупайте современное оружие и стройте сильную армию. Никогда вам другая страна не прогарантирует безопасность
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18.10.2020 22:36 Відповісти
Прежде чеи писать хрень, определись со сторонами света. Не дай бог пол Сеула застрелится после твоего вброса- решит, что их Ын уже захватил.
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18.10.2020 22:46 Відповісти
"Наши отношения с Россией остаются сложными", но булки и раздвинутыми - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3225388
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18.10.2020 22:42 Відповісти
І як - багато воєн вже скінчились завдяки вашому діалогу? Можеш хоч одну назвати?
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19.10.2020 01:54 Відповісти
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