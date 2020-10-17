Наступного тижня Україна має отримати нові експрес-тести на COVID-19 із достовірністю, як у тесту ПЛР, - Ляшко

Наступного тижня в Україні мають з'явитися нові експрес-тести на антиген, які дозволять визначати наявність коронавірусу за 15-30 хвилин.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Додатково до тестувань методом ПЛР зараз з’явилися нові експрес-тести на антиген. Вони визнані ВООЗ і рекомендовані для застосування під час масового тестування. Ми робимо все можливе, щоб найближчим часом, наступного тижня, в Україні вже з’явилися ці тести, які будуть безкоштовними для людей", - повідомив він.

За словами Ляшка, ці тести зможуть використовувати сімейні лікарі та мобільні бригади. Також під час госпіталізації людини до лікарні у медперсоналу буде можливість відразу зробити тест, бо тривалість отримання результату - від 15 до 30 хвилин, і для тестування не потрібні жодні спеціальні лабораторні умови.

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Він додав, що достовірність цих тестів така ж, як і у тесту ПЛР.