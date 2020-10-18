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Новини Силовики
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Спійманих на підкупі виборців голову виборчкому в Одесі та його спільника заарештовано з альтернативою застави в 600 тис. грн, - Нацполіція

Спійманих на підкупі виборців голову виборчкому в Одесі та його спільника заарештовано з альтернативою застави в 600 тис. грн, - Нацполіція

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про підкуп виборців в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції України.

Уточнюється, що чоловіків заарештовано з правом внесення застави для кожного в розмірі понад 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, 15 жовтня поліцейські затримали підозрюваних під час одержання коштів для подальшого підкупу виборців. З'ясувалося, що в 2015 році голова комісії вже був засуджений за вчинення злочинів, пов'язаних із виборчим процесом.

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У правопорушників вилучили майже 45 тисяч доларів, які призначалися для підкупу виборців. Вони пропонували одну тисячу гривень грошової винагороди за голосування за певного кандидата на посаду Одеського міського голови. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Одеса (5437) підкуп (279) Нацполіція (15138) Правоохоронні органи (2707) силовики (2512)


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Сплатять 600 тисяч і вийдуть.
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18.10.2020 00:00 Відповісти
Хто боїться програти вибори? Зелень.
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18.10.2020 00:03 Відповісти
Зелени у них с собой было 45 тысяч зелени.
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18.10.2020 01:36 Відповісти
От і вся боротьба з корупцією. Вже дев'ятий рік. Питання лише чи буде так довічно (про довічне коррупціонерам поки що лише бла бла бла)?
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18.10.2020 00:17 Відповісти
Бла-бла-бла і буде. Бубачкіне опитування про довічне заради піару.
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18.10.2020 00:28 Відповісти
А кто платил, почему умалчивается?
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18.10.2020 01:11 Відповісти
Это конечно хорошо. Но вот о чем подумалось еще в связи с Зе-опросом: десятки тысяч волонтеров, которых необходимо для этого привлечь и оплатить им их работу, по сути дела косвенно будут подкуплены для голосования за Зе команду, т.к эти люди в противном случае в своем большинстве просто бы не явились на выборы. Владимир Александрович, это не честно. Вы об этом не подумали?
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18.10.2020 09:01 Відповісти
 
 