Спійманих на підкупі виборців голову виборчкому в Одесі та його спільника заарештовано з альтернативою застави в 600 тис. грн, - Нацполіція

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про підкуп виборців в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної поліції України.

Уточнюється, що чоловіків заарештовано з правом внесення застави для кожного в розмірі понад 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, 15 жовтня поліцейські затримали підозрюваних під час одержання коштів для подальшого підкупу виборців. З'ясувалося, що в 2015 році голова комісії вже був засуджений за вчинення злочинів, пов'язаних із виборчим процесом.

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У правопорушників вилучили майже 45 тисяч доларів, які призначалися для підкупу виборців. Вони пропонували одну тисячу гривень грошової винагороди за голосування за певного кандидата на посаду Одеського міського голови. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.