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Новини
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В Україні вперше приватизували спиртовий завод, за нього отримали понад 55 млн грн

В Україні вперше приватизували спиртовий завод, за нього отримали понад 55 млн грн

Загалом на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів.

Про це повідомив в Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Державне підприємство "Укрспирт" у попередні роки було синонімом багатомільярдної корупції. За оцінками Фонду держмайна через тіньові схеми в спиртовій галузі бюджет щороку недоотримує 8-10 млрд грн. Тепер цьому покладено край. Минулого року Парламент ухвалив закон, яким демонополізував виробництво спирту, а цього тижня відбулася історична подія — приватизація першого спиртового заводу у Немирові", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що фінальна ціна виявилася на 5 млн грн більше за стартову, а головне те, що актив придбав профільний інвестор. Це означає додаткові інвестиції у підприємство, а як наслідок — збільшення кількості робочих місць та надходжень до бюджету громади.

"Всього на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства "Укрспирт", - підсумував прем'єр-міністр.

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Як пише пресслужба "Укрспирту", 15 жовтня Фонд державного майна оголосив результати приватизації першого активу спиртової галузі. Немирівське місце здійснення діяльності та зберігання спирту було виставлено на відкритий аукціон зі стартовою ціною 49565714 грн, а приватизовано ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" за 55083333 грн.

На держпідприємстві нагадують, що "Укрспирт" передав в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України пропозиції щодо приватизації 25 спиртових об'єктів. Фонд держмайна України вже оголосив проведення десяти аукціонів на об'єкти спиртової галузі.

Нагадаємо, Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП ​​"Укрспирт" і концерну "Укрспирт".

В Україні вперше приватизували спиртовий завод, за нього отримали понад 55 млн грн 01

Как пишет пресс-служба "Укрспирта", 15 октября Фонд государственного имущества объявил результаты приватизации первого актива спиртовой отрасли. Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта было выставлено на открытый аукцион со стартовой ценой 49565714 грн, а приватизировано ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" за 55083333 грн.

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На госпредприятии напоминают, что "Укрспирт" передал в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложения по приватизации 25 спиртовых объектов. Фонд госимущества Украины уже объявил проведение десяти аукционов на объекты спиртовой отрасли.

Напомним, Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Автор: 

приватизація (1672) Укрспирт (301) Шмигаль Денис (4557)


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Топ коментарі
+20
Все на продаж. Ця банда продасть і Україну.
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18.10.2020 00:31
+17
Я не розумію, поясніть.
Є державне підприємсто.
Воно має приносити прибуток і платити гроші в державну казну.
Якщо воно гарно працює і приносить більше прибутку - то йде більше прибутку у державу, тобто нам.
Якщо воно працює погано хтось краде і ухиляється від податків - то треба знайти винних, покарати, посадити до в"язниці і поставити керівників, які не будуть красти.
Стабільне прибуткове підприємство - це стабільне надходження в державу.
Якщо підприємство, що працює чесно в рамках закону з якихось причин обїективно не прибуткове, природньо його ніхто не виставлятиме на продаж. От як , наприклад, збиткові шахти Лисичанськ-вугілля.
Тепер ми продаємо цей завод. Продаємо втридешево, звісно, з відкатами.
Якщо його хтось купує, значить розраховує отримати з нього гарний прибуток.
Якщо цей прибуток буде чесним шляхом (ну теоретично), це значить, що до цього були паршиві менеджери, хто заважав їх звільнити?
Якщо прибуток буде нечесним шляхом - значить підприємство, точніше власники збираються дурити державу, що апріорі не буде вигідним.
Добре, врешті, навіть якщо все чесно і прозоро і з прибутком, то зрештою питання:
ЧОМУ надприбуток з заводу має йти якомусь дяді, а не на тих же умовах - нам, нашій державі?
Кому тут вигода, нам, державі? тільки дяді. Що змушує державу йти на популістський і очевидно програшний для неї крок по приватизації? Очевидно - вплив дяді на керівних осіб, які приймають ці рішення.
А як це називається? Вплив олігархів, або ж олігократія.
З чим ми і вітаємо бубку, шоб він всрався.
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18.10.2020 01:00
+12
Не может быть спиртовый завод быть убыточным .Если он убыточный всю администрацию нада сажать в тюрьму.Спирт и вообще алкоголь даже в апокалипсис не погибнет.
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18.10.2020 02:35
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ну от типу майно оцього сільського, напіврозваленого, скільки має балансову вартість?)))

Діяльність підприємства
Галузіhttps://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.15.92.0 Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів Продукція, послуги
Продукція: М'ясо і дичина перероблені і консервовані / М'ясо сушене / Вівці, кози, свині / Спирти і эпоксиды / Хліб, хлібобулочні і кондитерські вироби, тортиПро компанію
Бекон, свиная копченая грудинка / Денатурированный спирт / Колбасы вареные / Колбасы копченые / Колбасы, сосиски, сардельки говяжьи / Колбасы, сосиски, сардельки свиные / Поросята / Свинина сушеная / Спирт для спиртных напитков / Хлеб белый / Хлеб формовой, караваи, ковриги / Хлеб черный / Хлеб, хлебобулочные изделия, выпечка свежие / Этиловый спирт (этанол) / Этиловый спирт (этанол) чистыйВиди діяльності20.14 - Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

Інформація: Рік заснування:1868 Кількість працівників:79
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18.10.2020 16:30 Відповісти
В общем завод сожрали те же "мыши", которые летом в госрезерве сожрали почти 3000 вагонов зерна.
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18.10.2020 20:10 Відповісти
сожрали не летом,а гораздо раньше на хлебоперерабатывающем комбинте №2 имени петра 5...
а обнаружили таки летом..
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18.10.2020 23:05 Відповісти
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