В Україні вперше приватизували спиртовий завод, за нього отримали понад 55 млн грн

Загалом на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів.

Про це повідомив в Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Державне підприємство "Укрспирт" у попередні роки було синонімом багатомільярдної корупції. За оцінками Фонду держмайна через тіньові схеми в спиртовій галузі бюджет щороку недоотримує 8-10 млрд грн. Тепер цьому покладено край. Минулого року Парламент ухвалив закон, яким демонополізував виробництво спирту, а цього тижня відбулася історична подія — приватизація першого спиртового заводу у Немирові", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що фінальна ціна виявилася на 5 млн грн більше за стартову, а головне те, що актив придбав профільний інвестор. Це означає додаткові інвестиції у підприємство, а як наслідок — збільшення кількості робочих місць та надходжень до бюджету громади.

"Всього на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства "Укрспирт", - підсумував прем'єр-міністр.

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Як пише пресслужба "Укрспирту", 15 жовтня Фонд державного майна оголосив результати приватизації першого активу спиртової галузі. Немирівське місце здійснення діяльності та зберігання спирту було виставлено на відкритий аукціон зі стартовою ціною 49565714 грн, а приватизовано ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" за 55083333 грн.

На держпідприємстві нагадують, що "Укрспирт" передав в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України пропозиції щодо приватизації 25 спиртових об'єктів. Фонд держмайна України вже оголосив проведення десяти аукціонів на об'єкти спиртової галузі.

Нагадаємо, Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП ​​"Укрспирт" і концерну "Укрспирт".

Как пишет пресс-служба "Укрспирта", 15 октября Фонд государственного имущества объявил результаты приватизации первого актива спиртовой отрасли. Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта было выставлено на открытый аукцион со стартовой ценой 49565714 грн, а приватизировано ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" за 55083333 грн.

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На госпредприятии напоминают, что "Укрспирт" передал в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложения по приватизации 25 спиртовых объектов. Фонд госимущества Украины уже объявил проведение десяти аукционов на объекты спиртовой отрасли.

Напомним, Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".