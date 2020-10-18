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Водії понад сотні вантажівок саботують зважування і заблокували рух на трасі під Миколаєвом, - Укртрансбезпека. ФОТОрепортаж

На відремонтованій ділянці дороги на Миколаївщині розгорнуто пункт габаритно-вагового контролю (ГВК). Перевізники другий день поспіль саботують зважування і створюють штучний затор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укртрансбезпеки.

Також 17 жовтня на ділянці а/д Н-11 в місті Новий Буг Миколаївської області розгорнули додатковий пересувний пункт габаритно-вагового контролю, який повинен був працювати цілодобово. Відповідне рішення ухвалено "для запобігання руйнування дороги".

"Станом на вечір 17 жовтня водії вантажних автомобілів відмовляються проїхати через ГВК і створюють штучний затор з більш ніж 100 вантажівок. За попередньою інформацією - вночі планується прорив. На місці чергує Національна поліція", - йдеться в повідомленні.

Водії понад сотні вантажівок саботують зважування і заблокували рух на трасі під Миколаєвом, - Укртрансбезпека 01
Водії понад сотні вантажівок саботують зважування і заблокували рух на трасі під Миколаєвом, - Укртрансбезпека 02
Водії понад сотні вантажівок саботують зважування і заблокували рух на трасі під Миколаєвом, - Укртрансбезпека 03

Також читайте: Зеленський доручив ретельно контролювати пересування вантажівок: Формула "тут будують - там руйнують" не спрацює

Водії понад сотні вантажівок саботують зважування і заблокували рух на трасі під Миколаєвом, - Укртрансбезпека 04

Автор: 

Миколаївська область (2264) саботаж (23) Укртрансбезпека (158)


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Топ коментарі
+91
Всех оштрафовать.проверить на уплату налогов. Хватит бардака
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18.10.2020 01:05
+59
так и есть. дальнобойцы конченые засранцы это факт. и фурами они дороги убивают. особенно на юге теплое время года. после перегруза дальнобоя на дорогах выдавленные колеи и обрушенные края дороги. однозначно штрафовать нужно всех. а там за перегруз штрафы не слабые.
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18.10.2020 01:29
+52
Уверен что эти же водители постояннно ноют что дороги плохие.
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18.10.2020 01:40
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Только вот не нужно придуряться,все же понимают,что дороги не соответствуют нормативам,а веса ставят для сбора взяток в первую очередь.
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18.10.2020 11:39 Відповісти
Я не придуриваюсь и качество дорог мне неизвестно. А известно, как водителю, правила дорожного движения в которых указывается и длина транспортного средства и нагрузка на ось. Почему водитель тягача их забыл?
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18.10.2020 11:47 Відповісти
Прочитай что ты написал - сто процентное дурачество,без смысла и без содержания.
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18.10.2020 11:49 Відповісти
В чем же мое дурачество, в том что существует ограничение на весовую нагрузку на каждую ось транспортного средства и ограничение на длину этого средства? И оно плюс минус одинаково во всех странах мира и с суперкачественными и сверхнекачественными дорогами. Кроме, возможно, Австралии. И то для одной панавстралийской дороги.
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18.10.2020 11:54 Відповісти
А если транспортникам надо 200? Или 300? - вот этот текст дурачество натуральное.
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18.10.2020 11:59 Відповісти
Потому что это отражение хотелок. Твоих в частности. А они могут быть бесконечными. Такие хотельщики перегружают авто, завозят бляхи, рушат несущие стены при ремонте квартир, приделывают балконы размером с огромную личную хотелку. И оправдывают все это каждый на свой лад. И несут деньги проверяльщикам и контролерам. Потом винят во всем проклятых взяточникофф. Когда рушится дом, когда проваливается автомост, когда бляхер бъет твое авто и исчезает вникуда.
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18.10.2020 12:09 Відповісти
Абсолютный бред.
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18.10.2020 12:17 Відповісти
Вобщем, пошел ты на... Ты ватное безмозглое существо. Ты еще скажи - ваши доказательства не доказательства. Желаю тебе отлетевшего колеса от встречной перегруженной фуры с таким же как ты долбодятлом за рулем.
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18.10.2020 12:28 Відповісти
Ой замечательно,во всей красе ты себя показал.
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18.10.2020 12:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/450800 Иди ***** троляка.
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18.10.2020 15:15 Відповісти
ну от і в біса ти пояснював і витрачав свій час на цього йолопа?? Одразу ж видно, що в нього не всі вдома...
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18.10.2020 15:15 Відповісти
Ога, завтра транспортники потребуют 400 тонн. Кроме хотелок есть и могелки...ты хоть вообще представляешь что стоит километр дороги и где взять денег на этот километр. А хитросделанный дальнобой заплатит немножко налога и убьет эту дорогу за одну поездку
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19.10.2020 09:30 Відповісти
що ж то за нарід такий...торгаші обважують,газовики якись газ дають,що не гріє,водії дороги руйнують а потім скиглять,гуцули свої ж ліси під пилу пускають потім вчаться плавати,і так на кожному кроці...що ж вами таке с..ки...коли вже понажираєтеся...
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18.10.2020 11:34 Відповісти
Просто поражает полное неуважение к закону на всех уровнях государственного управления. Эта ситуация не была бы возможна если бы евробляхерам не удалось продавить для себя постоянные отстрочки. До их пор полно тачек ездит на еврономерах. Сейчас дальнобойщики хотят повторить тот же номер. И не факт что им не удастся. В результате государство показывает свою слабость что еще более усугубляет ситуацию в стране на всех уровнях.
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18.10.2020 11:37 Відповісти
Предлагаю Зеленскому очередной вопрос к опросному листу. А лучше просто лозунг на день выборов. Слуга народа отменит все ограничения по весу автоперевозок.Мы строим - вы перегружаете!
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18.10.2020 11:41 Відповісти
Это все Порошенко виноват!
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18.10.2020 12:05 Відповісти
Він не вирішив цю проблему .
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18.10.2020 13:20 Відповісти
эту тему спецом подняли перед выборами...
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18.10.2020 12:21 Відповісти
конфисковать транспорт и послать их нах.
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18.10.2020 12:23 Відповісти
Жлобство водіїв фур вбиває нові шляхи за півроку, особливо літом. Прийняти закон якщо навмисно перегрузив фуру - на штрафстоянку, повторний перегруз - конфіскація фури. Розумними стануть одразу.

І ще одне - це якось пов язано з монополією грузоперевезень на залізниці де один олігарх диктує ціни на перевезення, вродє цим Ахмєтка заправляє
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18.10.2020 12:49 Відповісти
Сам автомобіліст і не раз згадував цих дальнобійників дуже злим словом, коли їхав зробленими ними коліями, боячись зірвати піддон двигуна!
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18.10.2020 13:10 Відповісти
При виїзді за межі України ні один з них навіть лишню тонну не ризикне перегрузити, бо відразу штраф!
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18.10.2020 13:11 Відповісти
Нічого, хай собі постоять. Нагрузять по сто тон, а потім дорога, як море, хвилями розходиться.
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18.10.2020 13:17 Відповісти
вони ж всі президенти - їм все можна !
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18.10.2020 13:23 Відповісти
Арест и уголовное дело на фирму отправителя и перевозчика и все сразу стабилизируется, а то Большая Стройка превратится в большую яму.
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18.10.2020 13:24 Відповісти
А де Чорт Рюкзаков???
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18.10.2020 13:28 Відповісти
Як патріоти блокували торгівлю на крові, чи суд по справі Шеремета, то їх було купа з кийками, а тут просто "рішают" втіхаря...
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18.10.2020 13:32 Відповісти
.не понимаю весь этот сыр бор. есть стандарты эксплуатации автомобилей и дорог. все что выходит за стандарты есть нарушение. нарушения должны наказываться очень большими штрафами, что бы нарушителю было не выгодно нарушать. нарушил, вылетел из бизнеса.
выполнение стандартов возложено на государство в виде структур мвд, https://www.facebook.com/DSBT.UA/posts/1727599224074086?__tn__=-R Укртрансбезопасности и т. д.

государство это президент, кабмин и далее по нисходящей. эта вся цепочка не выполняет свои функции. что надо делать? правильно, менять правящую мразь. поменяли и что ? правильно, на манеже все те же. так кто виноват в проблемах? правильно, лохторат, который за пачку речки выбирает всякую мразь во власть. так что нечего на зеркало пенять (правящая мразь), ко ли морда кривая( лохторат). это так, размышление в слух, логическая так сказать цепочка. не претендую на истину в первой инстанции.
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18.10.2020 13:47 Відповісти
У нас презумпция невиновности. Нарушение нужно доказать. Пока они не прошли весовой контроль - нарушений нет.
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18.10.2020 20:29 Відповісти
А мусора чего сопли жуют или только бабки сшибать умеем. Блокируют они. Посъежались бы нормальные водилы, от***ашить этих уродов и поджечь из говновозки.
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18.10.2020 17:47 Відповісти
Что эти водятлы гребанные о себе возомнили?..Колеса копам попростреливать им и все дела...Не хочешь поступать по правилам- ехай нах...й!
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18.10.2020 20:52 Відповісти
И знают ведь что не пройдут контроль
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18.10.2020 21:08 Відповісти
ШАНУЙМОСЯ УКРАЇНЦІ!
"Водії понад сотні вантажівок саботують зважування і заблокували рух на трасі під Миколаєвом, - Укртрансбезпека - Цензор.НЕТ 5500 https://censor.net/ru/user/200885

Для того, чтобы узнать, схалтурили или нет нужно одно лето проэксплуатировать дорогу с сооблюдением всех норм. После этого, если дорога все равно поплыла и разбилась всех автодорожников, которые строили и руководили арестовать, все конфисковать, вплоть до бабушкиных дач и фирм, расстрелять, а на конфискованное построить новую дорогу."
-----------------------------------------
Приїхав знайомий з Ізраїлю(за два роки ,заробив на 3-х кімнатну і купу хвороб).
Якось працював на дорогах.Одного разу,побачили на свіжій дорозі дирку,розміром з
3-х літрову банку і глибоку до землі.Перелякані.покликали прораба,думали :палестинці,міна!
Той пояснив,що в ночі,приїхала незалежна провірка і алмазною коронкою,вирізала керн на
всю товщину дороги. І недай Бог,там буде менша товщина асфальту,щебню і тд.
" Водії понад сотні вантажівок саботують зважування і заблокували рух на трасі під Миколаєвом, - Укртрансбезпека - Цензор.НЕТ 5500 https://censor.net/ru/user/433332

Тьі читай внимательно. Вопрос такого плана. Если произведенньіе в Швеции, Франции, Немеции, США машиньі имеют грузоподьемность(расчитаньі,цуко) 30-40 тонн,"
------------------
Так там і на спідометрі 200! Але по наших дорогах 200,відважному https://censor.net/ru/user/433332
страшнувато, а 40тон,можна(бо відкупиться?????????......... )
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18.10.2020 21:31 Відповісти
Водилы каждый сезон убивают нормальные дороги по сельским проездам. Штрафовать жестко.
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19.10.2020 10:47 Відповісти
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