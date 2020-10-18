Пріоритетні для G7 напрямки реформ в Україні - верховенство права і боротьба з корупцією, - посол Японії Кураі
Серед усіх необхідних Україні реформ посли "Групи семи (G7) за підтримки України" вважають найважливішими досягнення верховенства права і боротьбу з корупцією.
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів посол Японії в Україні Такаші Кураі, інформує Цензор.НЕТ.
"Щороку ми визначаємо пріоритетні сфери реформ, у яких ми інтенсивно допомагатимемо Україні. Цього року є п’ять таких сфер: верховенство права та боротьба з корупцією; економічне зростання; ефективне управління; людський розвиток; безпека та оборона. Хоча всі п’ять є важливими, серед них ми вважаємо "верховенство права та боротьбу з корупцією" пріоритетною та найобширнішою. У цьому питанні у G7 є консенсус. І, звичайно, знаю, що уряд України теж займається цим важливим питанням", - сказав Кураі.
За його словами, міжнародні партнери активно допомагають Україні в розробці необхідних законопроєктів. "Найважливіше – це правильно створити правові рамки. Відколи в Україні розпочалася нинішня реформаторська хвиля, було ухвалено дуже багато законів. Ми в цьому процесі допомагаємо Україні здебільшого в акуратній розробці законопроєктів й у внесенні змін до чинних законів, відповідно до міжнародних стандартів. Але важливим є те, що головну роль відіграє Україна, тобто парламент, уряд, органи влади є основними гравцями в цьому. Ми лише як допоміжна сила, допомагаємо створити кістяк законопроєктів", - зазначив дипломат.
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Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.
Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
Также https://ukranews.com/news/724137-zarplaty-v-verhovnom-sude-sudi-poluchili-ot-ot-357-tys-griven-do-742-tys-griven средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
Украинцы вообще не интересуются КАК ПЛАТЯТ СУДЬЯМ
все налоги идут на судей и офис президента😀😀😀
Нет, я понимаю, что судья Конституционного Суда не может получать 400 долларов и что его должность важная и ответственная. Но разница в 18-30 раз? С такими "профессионалами", верховенство Конституции в Украине должно быть крепче гранита...
Они напринимали себе решений, обезопасили себя, своих детей и внуков учат на юристов , гребут деньги лопатой
А украинцы, как лохи, платят налоги в бюджет и содержат этих трутней
Насчет коррупции к Коломойскому и Ахметову, обслуживанием которых заняты Зеленский и СН.
Насчет верховенства права к Андрею Антоненко, Яне Дугарь и Юлии Кузьменко, которых абсолютно безосновательно маринуют в тюрьме из-за Зеленского.
Уже й осінь прийшла, треба вже збирати, а вони саджати навіть не почали!
Замість боротися з корупцією зелені на чолі з янелохом її успішно очолили.
І тепер з корупцією в Україні нехай бореться Ж7?
Про реалізоване зеленою пліснявою право Антоненка відсидіти рік без доказів вини у сторони звинувачення послу Японії краще не нагадувати.
Митниця краде, бурштин копають, ліси рубають, але про це мовчать, бо ж і земельку будуть дерибанити.
Реформ нема ніяких.
Вата себе вільно почуває, на фоні зебелів - саме те.
Сожалеем, но с такими предложениями вам не в Украину.
Верховенство права у нас не приживается, а коррупция - это национальный спорт.
всем незаконным деньгам обьявить амнистию-вот и нет ни одного коррупционера