Пріоритетні для G7 напрямки реформ в Україні - верховенство права і боротьба з корупцією, - посол Японії Кураі

Серед усіх необхідних Україні реформ посли "Групи семи (G7) за підтримки України" вважають найважливішими досягнення верховенства права і боротьбу з корупцією.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів посол Японії в Україні Такаші Кураі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щороку ми визначаємо пріоритетні сфери реформ, у яких ми інтенсивно допомагатимемо Україні. Цього року є п’ять таких сфер: верховенство права та боротьба з корупцією; економічне зростання; ефективне управління; людський розвиток; безпека та оборона. Хоча всі п’ять є важливими, серед них ми вважаємо "верховенство права та боротьбу з корупцією" пріоритетною та найобширнішою. У цьому питанні у G7 є консенсус. І, звичайно, знаю, що уряд України теж займається цим важливим питанням", - сказав Кураі.

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За його словами, міжнародні партнери активно допомагають Україні в розробці необхідних законопроєктів. "Найважливіше – це правильно створити правові рамки. Відколи в Україні розпочалася нинішня реформаторська хвиля, було ухвалено дуже багато законів. Ми в цьому процесі допомагаємо Україні здебільшого в акуратній розробці законопроєктів й у внесенні змін до чинних законів, відповідно до міжнародних стандартів. Але важливим є те, що головну роль відіграє Україна, тобто парламент, уряд, органи влади є основними гравцями в цьому. Ми лише як допоміжна сила, допомагаємо створити кістяк законопроєктів", - зазначив дипломат.