У середньому на лікування одного пацієнта з COVID-19 у стаціонарі з держбюджету витрачається понад 20 тис. грн, - НСЗУ

У середньому держава оплачує за один випадок лікування COVID-19 в стаціонарі понад 20 тисяч гривень.

Про це повідомила представниця пресцентру Національної служби здоров'я України Христина Петрик, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Розрахунково в середньому держава оплачує за один випадок лікування в стаціонарі понад 20 тис. грн. Але підкреслюю, це - середня розрахункова вартість. Це означає, що є пацієнти, на яких витрачається у 2-3 рази більше коштів, а є ті, на яких витрачається менше. Все залежить від стану, в якому перебуває пацієнт", – повідомила представниця пресцентру НСЗУ Христина Петрик.

В безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів із COVID-19 входить: тестування на COVID-19; лабораторні та інструментальні дослідження; медична допомога відповідно до галузевих стандартів; киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідності; медикаментозна терапія та знеболення за потреби; консультації лікарів інших спеціальностей.

Також читайте: Наступного тижня Україна має отримати нові експрес-тести на COVID-19 із достовірністю, як у тесту ПЛР, - Ляшко

"Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19, входять до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медичних закладів. Тому лікування пацієнтів є безоплатним", – повідомили у НСЗУ.

До груп ризику щодо розвитку ускладнень відносяться люди, які мають: тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи; ниркову недостатність; імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити); тяжкі алергічні захворювання або стани; цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації; аутоімунні та онкологічні захворювання.