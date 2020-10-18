У середньому на лікування одного пацієнта з COVID-19 у стаціонарі з держбюджету витрачається понад 20 тис. грн, - НСЗУ
У середньому держава оплачує за один випадок лікування COVID-19 в стаціонарі понад 20 тисяч гривень.
Про це повідомила представниця пресцентру Національної служби здоров'я України Христина Петрик, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Розрахунково в середньому держава оплачує за один випадок лікування в стаціонарі понад 20 тис. грн. Але підкреслюю, це - середня розрахункова вартість. Це означає, що є пацієнти, на яких витрачається у 2-3 рази більше коштів, а є ті, на яких витрачається менше. Все залежить від стану, в якому перебуває пацієнт", – повідомила представниця пресцентру НСЗУ Христина Петрик.
В безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів із COVID-19 входить: тестування на COVID-19; лабораторні та інструментальні дослідження; медична допомога відповідно до галузевих стандартів; киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідності; медикаментозна терапія та знеболення за потреби; консультації лікарів інших спеціальностей.
"Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19, входять до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медичних закладів. Тому лікування пацієнтів є безоплатним", – повідомили у НСЗУ.
До груп ризику щодо розвитку ускладнень відносяться люди, які мають: тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи; ниркову недостатність; імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити); тяжкі алергічні захворювання або стани; цереброваскулярні захворювання в стадії декомпенсації; аутоімунні та онкологічні захворювання.
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Ведь каждый работающий платит налог , в т ч на медицину
https://www.5.ua/ru/rehyoni/v-odesse-**********-s-podozrenyem-na-koronavyrus-ne-prynymaiut-v-bolnytsi-siuzhet-225800.html В ОДЕССЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КОРОНАВИРУС НЕ ПРИНИМАЮТ В БОЛЬНИЦЫ
Похожая ситуация и в столице "Если бы мне неделю назад кто-то сказал, что я буду по всему Киеву искать место в больнице для своей мамы, я бы наверное не поверил... 15-я клиническая - люди лежат прямо в коридоре (за двое суток поступило 65 человек), 4-я забита полностью. 8-я так же. Под всеми инфекционными отделениями нашего города вереницы скорых, которые то и дело не успевают привозить больных с двухсторонним воспалением легких", -https://www.facebook.com/kondratenko.alexandr.vasilevich написал 8 октября в своем Facebook-аккаунте политолог Александр Кондратенко. Посты о том, что больницы переполнены, появляются каждый день, об этом прямо https://www.liga.net/society/articles/doktora-ne-mogut-pomoch-daje-sebe-kak-vrachi-skoroy-rabotayut-i-boleyut-vo-vremya-epidemii говорят медики и в Киеве.
Понятие НЕПЛОХО надо расшифровать
То ж ви як наступного разу жаліти лікарів згадайте, як вони живуть і звідки в них ті гроші.
Где деньги Христя?
100баллов
В Европе тесты делают на улице в палатках
В Украине - в помещениях . Больные с Ковид в коридорах пересекаются со здоровыми .
********тратится более 20 тыс. грн
https://twitter.com/Dr_Mozgoprav/status/1316714930347880448
І закрити цю тему треба - ну звичайний то грип, то так його і лікуйте, як грип. Ціна описаного лікування - на рівні 500 грн. на хворого.
Интересно на что именно тратится 20 000 грн. Давайте спросим тех кто переболел COVID-19.
Источник: https://censor.net/ru/n3225413
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"В среднем на лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре из госбюджета воруется более 20 тыс. грн....."