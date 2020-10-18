Найманці РФ п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, на Приазов'ї знешкоджені два ворожі БПЛА, - штаб

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, наші воїни не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил.

"Упродовж минулої доби, 17 жовтня, озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили домовленості, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в ранковій зведенні.

Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населених пунктів Водяного, Авдіївки і Шумов. На цих ділянках зафіксовано поодинокі ворожі постріли з гранатометів різних систем.

Крім того, на Приазов’ї задокументовано ще два порушення досягнутих домовленостей. Так, у районах населених пунктів Пищевик та Широкине зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", із перетинами лінії розмежування. БПЛА противника були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування.

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"З початку поточної доби, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - зазначили в зведенні.



