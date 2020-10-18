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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, на Приазов'ї знешкоджені два ворожі БПЛА, - штаб

Найманці РФ п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, на Приазов'ї знешкоджені два ворожі БПЛА, - штаб

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, наші воїни не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил.

"Упродовж минулої доби, 17 жовтня, озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили домовленості, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в ранковій зведенні.

Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населених пунктів Водяного, Авдіївки і Шумов. На цих ділянках зафіксовано поодинокі ворожі постріли з гранатометів різних систем.

Крім того, на Приазов’ї задокументовано ще два порушення досягнутих домовленостей. Так, у районах населених пунктів Пищевик та Широкине зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", із перетинами лінії розмежування. БПЛА противника були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков

"З початку поточної доби, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - зазначили в зведенні.


Автор: 

обстріл (28284) Донбас (22354) найманці рф (2046) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+16
Зеиуды готовят очередное отступление! Ослепли и оглохли , стараются на полусогнутых !д'ерьмак клоуна дергает за поводок
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18.10.2020 08:22
+7
Нужно было кадылом Лопеса бить
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18.10.2020 08:28
+7
Пять раз? Не, не считается. Главное- пять вопросов от гамнокомандующего
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18.10.2020 08:31
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Зеиуды готовят очередное отступление! Ослепли и оглохли , стараются на полусогнутых !д'ерьмак клоуна дергает за поводок
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18.10.2020 08:22 Відповісти
Нужно было кадылом Лопеса бить
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18.10.2020 08:28 Відповісти
або разом з пахою на мерсі переїхати!)
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18.10.2020 08:33 Відповісти
Не помогло б. Бог шельму метит.
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18.10.2020 10:35 Відповісти
Дійсно - найманці паРаші. Це треба повторювати повсякчасно. Бо до декого навіть на сьомому році війни не доходить.
Ось і Лома, Усик та Гвоздик встали на сторону кацапів, попів московського сатанату та "вєжлівих людєй". Гвоздик "вигріб" за це раніше. Сьогодні "набожному" (як він сам стверджує) Ломі теж прилетіло від Бога - Вася втратив усі свої чемпіонські пояси. Чекаємо на те саме для Усика через два тижні.
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18.10.2020 08:30 Відповісти
Пять раз? Не, не считается. Главное- пять вопросов от гамнокомандующего
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18.10.2020 08:31 Відповісти
Да-это в рамках "перемирия".
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18.10.2020 09:32 Відповісти
Наемники РФ пять раз открывали огонь по украинским позициям, на Приазовье обезврежены два вражеских БПЛА, - штаб - Цензор.НЕТ 9296
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18.10.2020 08:33 Відповісти
І хто його знає, чого в відповідь ніхто не стріляє.
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18.10.2020 10:37 Відповісти
Скоро в ресторанах мира
Найманці РФ п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, на Приазов'ї знешкоджені два ворожі БПЛА, - штаб - Цензор.НЕТ 850
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18.10.2020 08:46 Відповісти
тільки не сталіна - а хутіна
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18.10.2020 10:08 Відповісти
А какая разница.
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18.10.2020 11:31 Відповісти
Найманці РФ п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, на Приазов'ї знешкоджені два ворожі БПЛА, - штаб - Цензор.НЕТ 5179
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18.10.2020 11:52 Відповісти
Обезвреженьі. Шо за мутняк?
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18.10.2020 08:52 Відповісти
Задавили сигналы управления и те скорей всего "грохнулись" подчиняясь закону "ани тяжелее воздуха"
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18.10.2020 09:16 Відповісти
швидше за все їм просто помахали рукою ! бо ранійше демонстрували фото збитих апаратів . для мене зараз ці сводки просто фейк !
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18.10.2020 13:15 Відповісти
Так тобі кацапе з твоїми "сводками" зовсім має бути паскудно, ваші ж квадрокоптери таво, "навернулися".
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18.10.2020 19:17 Відповісти
щоб побачити кацапа підійди до дзеркала ! паскудно мені в того що живу в країні де 73 відсотки наївні дебіли !
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18.10.2020 19:27 Відповісти
Підходив до дзеркала, там Українець. І тут ти збрехав, у кацапії 146% не сповна розуму. А ти в перших шеренгах.
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18.10.2020 20:21 Відповісти
собаки брешуть ! українець ,пиши ім'я мовою ! я мешкаю там де 99% розмовляють кацапською або суржиком ! тож не дойобуйсь бо в побуті мені спілкуватись ні з ким ! зрозумів ?
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18.10.2020 20:46 Відповісти
де?

БРЕХА́ТИ, брешу, брешеш, недок., розм.
1. Говорити неправду. Бреше, як піп у церкві (Українські народні прислів'я та приказки, 1955, 24); Брешеш, дівчино, неправда твоя (Павло Чубинський, V, 1874, 81); Чіпка мовчав.. Він думав: чи Лушня каже правду, чи бреше?.. (Панас Мирний, II, 1954, 206); То нібито так: брехали старі люди, та й я за ними брешу (Іван Франко, IV, 1950, 63).
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18.10.2020 20:56 Відповісти
депутата Деркача знаєш ? м Глухів його виборчий округ
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18.10.2020 21:01 Відповісти
Ні. Вперше чую.
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18.10.2020 21:19 Відповісти
тобто ти вперше чуєш ім'я Андрій Деркач ? може ти не українець ?
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18.10.2020 21:34 Відповісти
Що ти чув про Борта?
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18.10.2020 21:39 Відповісти
а нього що США санкції наклали ? чи може Борт з лівими плівками на всю країну виступав ? може він депутат шости скликань ? те що Глухів гетьманська столиця ,хоч знаєш ?
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18.10.2020 21:46 Відповісти
а кого ти зелебобік шануєш ? чи червоний використаний гандон ?
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18.10.2020 21:56 Відповісти
Бачу ти знавець всяких ригів.. Явно ти або москаль або пошановувачь пєсиків. Що по суті одне й те саме.
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18.10.2020 21:53 Відповісти
НЕу то де ж ти мешкаєш? що 99% мають "рузге" щелепу?
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18.10.2020 21:54 Відповісти
читай уважно !
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18.10.2020 22:00 Відповісти
Явно ти не називав міста (чи містечка) де мешкаєш до 99% розмовляють "языком" . В твоїй писанині лише Глухів, але повязаний з риговським якимся депутатиком.
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18.10.2020 23:21 Відповісти
хочеш знати хто такий Деркач читай сьогодні на Цензорі
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19.10.2020 17:47 Відповісти
Ааа, ти про однопартійца петра Порошенко. Що тут сказати, кинув Петро їх. Ось у них зуб на нього.
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19.10.2020 19:38 Відповісти
деморалізація українського війська, до якої призвела політика зеленського.
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18.10.2020 09:29 Відповісти
Цапа,шапачьку с фальги адєнь.
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18.10.2020 10:06 Відповісти
Эммм.... Паастойте, а разве использовать БПЛА, не нарушение договоренности? Или "на пол шишечки", не считается?
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18.10.2020 09:39 Відповісти
Бубочка дуже пишається тим, що змусив українську армію не відповідати на обстріли "повстанцев", і не буде ж він піднімати бучу через "запускання розвідувальних літачків", з яких іноді падають мінки.
"- заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін"
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18.10.2020 11:43 Відповісти
Добавлю, неприцельные вытрелы с гранатометов, заканчиваются подрывом на минах наших бойцов, но это - "нещщитается".
Пример -

21 травня 2016 року військові ЗСУ опублікували фотографію приведеної в дію ПОМ-2 на позиціях біля Авдіївки після нічного обстрілу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2#cite_note-2 [2]
Наприкінці березня 2020 року бійці https://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади після чергового обстрілу виявили міну ПОМ-2 «Отёк» неподалік своїх позицій. Міна була встановлена із використанням переробленого пострілу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7 РПГ-7 . Знешкодити її вдалось лише підривомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2#cite_note-3 [3] .
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18.10.2020 12:06 Відповісти
Так. Кожного дня порушуються ВСІ домовленності. Україна мала б вимагати термінової реакції міжнародної спільноти і нових санкцій для кацапів. Та зеленський продовжує ублажати фуйла і пишатися "перемир'ям ДЛЯ терористів.
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18.10.2020 12:22 Відповісти
Оно свой рейтинг спасает, на страну насрать 😡
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18.10.2020 13:46 Відповісти
У нього було б быльше шансів це зробити, вимагаючи санкції для мордора. Та фуйло міцно тримає бубочку за компромат.
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18.10.2020 13:51 Відповісти
Он его не держит, он ему крышкой рояля причиндалы прищемил😁
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18.10.2020 16:20 Відповісти
если би ,всего пять раз била там твоя лена ,перевязку делала солдатам,и их там нет ,случайно упаси боже, попало внее , ,,,,ну и что ,всего 5 раз стреляли, подумаеш ,господин клоун ,там же стоят ,наши солдати ,а ти все отступаеш ,отдавая наши земли , и убиваеш каждий день наших людей ,именно ти создаеш условия для убийства наших солдат,и кичишся ,как будто ти почти остановил войну,не позорь будущее своих ,уйди пока без позора ,, пока не поздно ,им бедним уже стидно за тебя, тебя же клянет весь народ предатель,,,,,,,
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18.10.2020 09:39 Відповісти
Найманці РФ п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, на Приазов'ї знешкоджені два ворожі БПЛА, - штаб - Цензор.НЕТ 9932
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18.10.2020 10:23 Відповісти
а зелень готова разводить
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18.10.2020 11:02 Відповісти
так ваЗЕлиновский нарко- Дегенерат со своими "спецами" такими как резников собирается и дольше разводить....... давая возможность мокшам окопаться, заминировать и т.д
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18.10.2020 12:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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18.10.2020 15:52 Відповісти
В этой картинке все понятно про Зе и его московского куратора, про их культуру и отношение к армии:
Найманці РФ п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, на Приазов'ї знешкоджені два ворожі БПЛА, - штаб - Цензор.НЕТ 3702
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18.10.2020 16:02 Відповісти
Ну вот тут тема...что не возможно не включится.

Про це https://**********.com.ua/2020/10/oleg-korostelov-sered-novynok-kb-luch-u-linijczi-ptrk-nadlegkyj-kerovanyj-protytankovyj-kompleks/ *********** повідомив генеральний директор-генеральний конструктор КБ «Луч» Олег Коростельов. Він вказав, що доопрацювання комплексу «Нептун» під нові більш складні умови потребуватиме досить значних зусиль. «Тому що ми запускаємо ракету не з землі, де можна прив'язатися до місцевості за допомогою спеціальних систем, а запускаємо з корабля, де потрібен той самий меридіан, транслювати від точних його позицій в даний момент часу до системи, яка забезпечить впровадження та передачу даних на саму ракету», - пояснив Коростельов.
Також він додав, що морська версія комплексу «Нептун» може бути розміщена на надводних носіях різних розмірів, включно й з досить невеликими катерами.
«Залежно від замовлення ВМС України, ми готові розмістити "Нептун" на будь-який плавзасіб, що здатний нести комплекс щонайменше з чотирма ракетами. Тобто, це може бути, до прикладу, ракетний катер», - говорить генеральний конструктор.
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18.10.2020 21:06 Відповісти
Ну морской вариант нужен за год, и даже менее, а не за полтора. Нужен контейнерный. Привязка именно к нескольким системам, и к GPS, и к ГИС, и к внутренней инерциальной системе наведения. т.е их должно быть ...три. Но и не это главное ..еще нужна ..Ольха морского базирования с вертикальным пуском. И она, именно она должна быть основным боевым оружием, а не 76 мм пукающая пушка, анахронизм прошлого. Более того, катера должны иметь пот две артсистемы на каждой корме счетверенных ЗТМ -2. Именно они должны быть основным оружием катеров ближнего боя, нечто вроде украинского Вулкан-Фаланкс.
И это не все, совершенно очевидно, что катера должны иметь систему запуска дронов -камикадзе типа РОЙ(это на вчера!). Т.е стратегия работы катера такова - выход с тени - запуск РОЯЮ, ныряет обратно в тень. Пока цель пытается своим ПВО бороться с РОЕм катер снова выныривает из тени и делает запуск Нептуна. В итоге суть если катер выбрал цель, то она должна быть обречена.
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18.10.2020 21:18 Відповісти
 
 