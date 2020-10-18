Найманці РФ п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, на Приазов'ї знешкоджені два ворожі БПЛА, - штаб
За минулу добу найманці російсько-терористичних військ на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, наші воїни не постраждали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил.
"Упродовж минулої доби, 17 жовтня, озброєні формування Російської Федерації п'ять разів порушили домовленості, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в ранковій зведенні.
Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населених пунктів Водяного, Авдіївки і Шумов. На цих ділянках зафіксовано поодинокі ворожі постріли з гранатометів різних систем.
Крім того, на Приазов’ї задокументовано ще два порушення досягнутих домовленостей. Так, у районах населених пунктів Пищевик та Широкине зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотників типу "Квадрокоптер", із перетинами лінії розмежування. БПЛА противника були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування.
"З початку поточної доби, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - зазначили в зведенні.
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Ось і Лома, Усик та Гвоздик встали на сторону кацапів, попів московського сатанату та "вєжлівих людєй". Гвоздик "вигріб" за це раніше. Сьогодні "набожному" (як він сам стверджує) Ломі теж прилетіло від Бога - Вася втратив усі свої чемпіонські пояси. Чекаємо на те саме для Усика через два тижні.
БРЕХА́ТИ, брешу, брешеш, недок., розм.
1. Говорити неправду. Бреше, як піп у церкві (Українські народні прислів'я та приказки, 1955, 24); Брешеш, дівчино, неправда твоя (Павло Чубинський, V, 1874, 81); Чіпка мовчав.. Він думав: чи Лушня каже правду, чи бреше?.. (Панас Мирний, II, 1954, 206); То нібито так: брехали старі люди, та й я за ними брешу (Іван Франко, IV, 1950, 63).
"- заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін"
Пример -
21 травня 2016 року військові ЗСУ опублікували фотографію приведеної в дію ПОМ-2 на позиціях біля Авдіївки після нічного обстрілу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2#cite_note-2 [2]
Наприкінці березня 2020 року бійці https://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади після чергового обстрілу виявили міну ПОМ-2 «Отёк» неподалік своїх позицій. Міна була встановлена із використанням переробленого пострілу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7 РПГ-7 . Знешкодити її вдалось лише підривомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2#cite_note-3 [3] .
Про це https://**********.com.ua/2020/10/oleg-korostelov-sered-novynok-kb-luch-u-linijczi-ptrk-nadlegkyj-kerovanyj-protytankovyj-kompleks/ *********** повідомив генеральний директор-генеральний конструктор КБ «Луч» Олег Коростельов. Він вказав, що доопрацювання комплексу «Нептун» під нові більш складні умови потребуватиме досить значних зусиль. «Тому що ми запускаємо ракету не з землі, де можна прив'язатися до місцевості за допомогою спеціальних систем, а запускаємо з корабля, де потрібен той самий меридіан, транслювати від точних його позицій в даний момент часу до системи, яка забезпечить впровадження та передачу даних на саму ракету», - пояснив Коростельов.
Також він додав, що морська версія комплексу «Нептун» може бути розміщена на надводних носіях різних розмірів, включно й з досить невеликими катерами.
«Залежно від замовлення ВМС України, ми готові розмістити "Нептун" на будь-який плавзасіб, що здатний нести комплекс щонайменше з чотирма ракетами. Тобто, це може бути, до прикладу, ракетний катер», - говорить генеральний конструктор.
И это не все, совершенно очевидно, что катера должны иметь систему запуска дронов -камикадзе типа РОЙ(это на вчера!). Т.е стратегия работы катера такова - выход с тени - запуск РОЯЮ, ныряет обратно в тень. Пока цель пытается своим ПВО бороться с РОЕм катер снова выныривает из тени и делает запуск Нептуна. В итоге суть если катер выбрал цель, то она должна быть обречена.