Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок неділі, 18 жовтня, знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентрДержавної служби з надзвичайних ситуацій.

"17-18 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 30, Донецька – 10 та Кіровоградська – 3", - сказано в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зокрема, на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей, внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств. До лікувальних закладів м. Кропивницький звернулося 3 особи, з яких 2 особи з незначними травмами госпіталізовано. До ліквідації наслідків негоди залучалося понад 130 рятувальників та 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 80 рятувальників особового складу та 25 одиниць техніки.

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