Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок неділі, 18 жовтня, знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентрДержавної служби з надзвичайних ситуацій.
"17-18 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 30, Донецька – 10 та Кіровоградська – 3", - сказано в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Зокрема, на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей, внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств. До лікувальних закладів м. Кропивницький звернулося 3 особи, з яких 2 особи з незначними травмами госпіталізовано. До ліквідації наслідків негоди залучалося понад 130 рятувальників та 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 80 рятувальників особового складу та 25 одиниць техніки.
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Хто по твоєму винуватий, що вчора три смерчі (а не ураганний вітер, як пишуть ЗМІ. Один бачив на власні очі) по Кропивницкому пройшли: Бубочка, кремлівське ***** чи Трамп?
аби не було смерчів,чи шоб не було політики...
шось мені здається,шо друге.і шоб була ера йуліанства
І то була кара божа.
отак і с виборчими обісцянками-вони пишуть одне-а ти замріюєшься
Я більше не хочу повторення вчорашнього і тому вирішив податися до вашої церкви. Навіть молитву вже маю:" О, святой Петро Рошенко, да придьот царствіє твоє нині, прісно та во вєкі вєков! ".
Будеш за мене поручітєлєм?
От ти дійсно віриш, що начальник ЖЕКу мудак, тому, що ти його добре знаєш, а його начальник - святой чілавєк, бо "правильно говорить" по телевізору (хоч свого часу і "з'їв" твого начальника ЖЕКу, щоб посісти крісло повище)?
а коли хочеш гарні матеріали-то хати може і зовсім не бути
Так самой й той Бубочка відійда в історію, а Україна залишиться.
а дощу треба вкрай.але й не чутно навіть