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Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок неділі, 18 жовтня, знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентрДержавної служби з надзвичайних ситуацій.

"17-18 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 30, Донецька – 10 та Кіровоградська – 3", - сказано в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зокрема, на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей, внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств. До лікувальних закладів м. Кропивницький звернулося 3 особи, з яких 2 особи з незначними травмами госпіталізовано. До ліквідації наслідків негоди залучалося понад 130 рятувальників та 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 80 рятувальників особового складу та 25 одиниць техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Негода зірвала в Кропивницькому дахи з будинків, - голова ОДА Назаренко. ФОТОрепортаж

Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС 01
Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС 02
Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС 03
Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС 04
Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС 05
Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС 06

Автор: 

негода (755) ДСНС (5093) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+2
У нас звечора і всю ніч лив дощ і молоньи блистали.
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18.10.2020 08:48
+1
За кільцем "стопершого" в сторону"Ліани" - смерч йшов з площадки "Агроекспо" на "Нашу рябу" і "Градолію".
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18.10.2020 09:46
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странный фронт какой то-черниговская,донецкая и кировоградская области...
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18.10.2020 08:42 Відповісти
Агент кримля, ти чого ляпнути в черговий раз то хотів? Вследствие непогоды обесточены 43 населенных пункта в трех областях Украины, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2719
Хто по твоєму винуватий, що вчора три смерчі (а не ураганний вітер, як пишуть ЗМІ. Один бачив на власні очі) по Кропивницкому пройшли: Бубочка, кремлівське ***** чи Трамп?
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18.10.2020 08:47 Відповісти
виборці недолугі винні
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18.10.2020 09:07 Відповісти
Я так і знав, що без політика і вчорашні смерчі взаємопов'язані!
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18.10.2020 09:09 Відповісти
о,це вже гарно...починаєш здогадуватись
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18.10.2020 09:10 Відповісти
Гига, тобто треба вступити до вас в церкву свідків святого Порошенко та почати відбивати поклони святому Петру, щоб такого не повторювалось?
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18.10.2020 09:14 Відповісти
якого такого?ти про шо?
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18.10.2020 09:16 Відповісти
Ну ти ж сам написав вище.
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18.10.2020 09:17 Відповісти
то залежить від того,чого ти хочешь...
аби не було смерчів,чи шоб не було політики...
шось мені здається,шо друге.і шоб була ера йуліанства
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18.10.2020 09:24 Відповісти
Так ти ж сам написав, що у вчорашніх смерчах винуваті виборці, котрі отвєрглі істєннага Бога-святого Пошенка, відправивши його на минулорічних виборах в дальокоє еротічєскоє путєшествіє.
І то була кара божа.
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18.10.2020 09:29 Відповісти
порівняй,шо написано,та шо ти навидумував...https://censor.net/ru/comments/locate/3225415/019214ae-64e1-720c-be4f-5d9adb1da7f7
отак і с виборчими обісцянками-вони пишуть одне-а ти замріюєшься
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18.10.2020 09:33 Відповісти
Гига, я ісправілся - ти мене наставив на путь істєнний!
Я більше не хочу повторення вчорашнього і тому вирішив податися до вашої церкви. Навіть молитву вже маю:" О, святой Петро Рошенко, да придьот царствіє твоє нині, прісно та во вєкі вєков! ". Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6479
Будеш за мене поручітєлєм?
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18.10.2020 09:44 Відповісти
неа...бо ти ще в секті йуліанців.от як очистися-тоді приходь
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18.10.2020 09:50 Відповісти
Агент кримля, в секті святої Юлі https://censor.net/ru/user/27028, а не я. Я вообщє бєзбожнік, але прагну на путь ісправлєнія вступити.
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18.10.2020 09:53 Відповісти
противсіх,чи шо?
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18.10.2020 09:55 Відповісти
Гига, ну одне малолітки... А ми ж з тобою вже дорослі дядьки. Ти до цього часу віриш в святого чиновника, котрий по головах колег проліз в вищі ешелони влади заради всєобщєго благодєнствія?
От ти дійсно віриш, що начальник ЖЕКу мудак, тому, що ти його добре знаєш, а його начальник - святой чілавєк, бо "правильно говорить" по телевізору (хоч свого часу і "з'їв" твого начальника ЖЕКу, щоб посісти крісло повище)?
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18.10.2020 10:02 Відповісти
коли хочешь мати хату-то будуєш з того матеріалу,шо є в наявності...навіть багном стіни обмазуєш...
а коли хочеш гарні матеріали-то хати може і зовсім не бути
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18.10.2020 10:06 Відповісти
От саме тому я свій дім-Україну і не пов'язую з чиновниками. Згадай як в 2014-му одні дерлися "Бєз Януковіча України большє нєт! " і поглянь на ваше "Без Порошенко України большє нєт - ета Маларосія! ". Різниця є? Як на мене, то різниці в дурості "ізрєчєній" немає взагалі.
Так самой й той Бубочка відійда в історію, а Україна залишиться.
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18.10.2020 10:12 Відповісти
о,та ти махновець... добрий дядька-але такий же мрійник...бо йому чиновники УНР не подобались.після нього прийшлось бандерівцям воювати
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18.10.2020 10:18 Відповісти
Ти не повіриш, але я і є націоналіст. А от до "бандерівців" Порошенко лише ваша церква причісляєт, а не націоналісти та ті самі бандерівці.
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18.10.2020 10:26 Відповісти
сюди не бажаєш вступити? вона має шо показати...але за 100 рублів

Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2693
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18.10.2020 10:03 Відповісти
Гига, от що я тобі такого поганого зробив, що ти мені такі ужаси показуєш з самого ранку?
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18.10.2020 10:05 Відповісти
чого?диви яка гарнюня .і недорого за сьогоднішним курсом *****
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18.10.2020 10:07 Відповісти
Хай бог милує...
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18.10.2020 10:08 Відповісти
У нас звечора і всю ніч лив дощ і молоньи блистали.
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18.10.2020 08:48 Відповісти
Трохи зранку полило (з годину), потім небо вияснилось та сонце з'явилося, а післяобіду десь о 14-й чорнота на небі зайшла із заходу. Я якраз в машині їхав, коли метрах в 500 зпереду один із смерчів пройшов. Картина "весела" - стовп метрів з тридцять та з десять в діаметрі, що все кидає в повітря на своєму шляху... До цього таке лиш в телевізорі бачив.
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18.10.2020 08:55 Відповісти
Це де було ?
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18.10.2020 09:30 Відповісти
За кільцем "стопершого" в сторону"Ліани" - смерч йшов з площадки "Агроекспо" на "Нашу рябу" і "Градолію".
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18.10.2020 09:46 Відповісти
а в нас ясно...трошки прохолодніше лише.
а дощу треба вкрай.але й не чутно навіть
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18.10.2020 09:09 Відповісти
Это вопиющий акт агресси! Враждебная погода. Тварь!
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18.10.2020 14:49 Відповісти
 
 