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Новини Коронавірус і карантин
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У світі від COVID-19 померло 1,1 млн осіб, виявлено вже майже 40 мільйонів випадків зараження

У світі від COVID-19 померло 1,1 млн осіб, виявлено вже майже 40 мільйонів випадків зараження

Станом на ранок неділі, 18 жовтня, у світі зареєстровано 39 959 273 випадки зараження коронавірусом COVID-19, зокрема 1 114 633 летальні і 29 888 585 випадків одужання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometer.

За минулу добу в світі виявили 20 173 випадки зараження коронавірусом. 436 пацієнтів померли.

Лідерами за кількістю нових випадків COVID-19 в Європі є Франція, Велика Британія і Росія, де напередодні виявили 32 427, 16 171 і 14 922 випадки відповідно. Всього в світі 17 жовтня COVID-19 виявили у 371 913 осіб, в Європі - 143 429 нових випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 90 осіб, виявили 5231 новий випадок зараження, одужали 1 264 людини

Як свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса, який відстежує поширення захворювання, на сьогоднішній день у світі від коронавірусу померли вже 1 млн 108 тис. осіб, при цьому 27,2 млн одужали.

Країнами з найбільшим поширенням захворювання COVID-19 є:

США (8 млн 106 тис. заразилися, 219,3 тис. померли, 3,2 млн одужали);

Індія (7,4 млн заразилися, 113 тис. померлих, 6,5 млн видужали);

Бразилія (5,2 млн хворих, 153 тис. померлих, 4,5 млн видужали);

Росія (1,4 млн хворих, 23,9 тис. померлих, 1 млн 60 тис. видужали);

Аргентина (979 тис. хворих, 26,1 тис. померлих, 791 тис. Видужали).

Читайте: У середньому на лікування одного пацієнта з COVID-19 у стаціонарі з держбюджету витрачається понад 20 тис. грн, - НСЗУ

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Да, банкиры специально это все устроили что бы люди банкротились, теряли работу, и меньше денег несли в банк . Молодец , логика отличная
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18.10.2020 09:47
+2
Ну як ви не зрозумієте? - Сорос хвилюється, що люди всі його гроші зароблять. Вирішив нарешті припинити цей безлад, а то так самому нічого не залишиться!
А якщо серьозно, то таким людям нічого не доведеш.
На їхню думку існує всесильний клан, але замість того, щоб скоротити населення тишком-нишком, додати щось в їжу, вакцину від кору і т.п. (ну можуть же все), вони вирішили підняти всіх на вуха короною. І не відомо для чого, бо економіки страждають, великі гроші втрачають люди, але 'свідки масонів' знаходять в цьому сенс так само, як свідки плоскої землі.
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18.10.2020 10:30
+2
давай ты не будешь указывать ,что мне делать. Я всего лишь привел пример потерь от эпидемий. Соотношение погибших к населению планеты во времена испанки и сейчас с короной,далеко не в пользу короны. Только и всего.
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18.10.2020 11:12
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Алле, шнифты протрите, за минувшие сутки в мире инфицировано 279 669 чел, а не ваши 20 173 чел
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18.10.2020 09:30 Відповісти
здоровых нет - есть недообследованые и не протестированые.
и вообще ето заговор банкиров, короче - сорос гад.
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18.10.2020 09:34 Відповісти
Да, банкиры специально это все устроили что бы люди банкротились, теряли работу, и меньше денег несли в банк . Молодец , логика отличная
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18.10.2020 09:47 Відповісти
и ето вы еще наших австралийцев не слышали.
нельзя все воспринимать буквально, ето и смешно и грустно одновременно.
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18.10.2020 09:51 Відповісти
Ну як ви не зрозумієте? - Сорос хвилюється, що люди всі його гроші зароблять. Вирішив нарешті припинити цей безлад, а то так самому нічого не залишиться!
А якщо серьозно, то таким людям нічого не доведеш.
На їхню думку існує всесильний клан, але замість того, щоб скоротити населення тишком-нишком, додати щось в їжу, вакцину від кору і т.п. (ну можуть же все), вони вирішили підняти всіх на вуха короною. І не відомо для чого, бо економіки страждають, великі гроші втрачають люди, але 'свідки масонів' знаходять в цьому сенс так само, як свідки плоскої землі.
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18.10.2020 10:30 Відповісти
може всех лазером пожечь как товарищь на другой новости предлагает?
от воспаления легких точно не здохнем.
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18.10.2020 10:36 Відповісти
я "науковцю" Красноголовцу запропонував замість лазера скористатись проти вірусу автогеном....
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18.10.2020 10:48 Відповісти
порадовал там дописувач - хоть шо то положительное с утра, смеялся в голос
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18.10.2020 10:54 Відповісти
Про плоскую землю и величие России это отдельный разговор ))))
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18.10.2020 11:01 Відповісти
Испанка унесла 60 млн. Ковид- 1 млн. а шухер такой,будто миллиард.
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18.10.2020 10:02 Відповісти
давай ти будеш свої дурантінки висерать коли пройде 2 роки як пандемія іспанки, а ще і рік не минув. і статистика твоя до дупи бо цифри є різні, тоді так ретельно не рахували
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18.10.2020 10:27 Відповісти
давай ты не будешь указывать ,что мне делать. Я всего лишь привел пример потерь от эпидемий. Соотношение погибших к населению планеты во времена испанки и сейчас с короной,далеко не в пользу короны. Только и всего.
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18.10.2020 11:12 Відповісти
з за таких як ти дуже багато проблем
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18.10.2020 11:41 Відповісти
Немає точних цифр про іспанку. Називають завжди границі від 17 до 50-100млн. Причини пов'язують з першою світовою: антисанітарія, відсутність якісної медицини, скученість лагерів, погане харчування. Ми, слава Богу, не знаходимося в подібних умовах, тому навіть мільон - це багато.
Що, про ДТП, туберкульоз та кір казка вже не катить? Єдине, що залишилось, то іспанка, рак та інфаркти? А далі йдуть розкази про те, що це взагалі-то добре для планети?
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18.10.2020 10:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Jf-vxQ64bM8&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB COVID-19: біологічна зброя Росії? Розслідування

нЕПРЯМИЙ ДОКАЗ ТОГО,ЩО кОВІД-2019 СТВОРЕНИЙ РОСІЄЮ -запуск вакцини у виробництво без повного циклу клінічних випробувань "Спутнік 5"
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18.10.2020 10:46 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCZ44CpAOV9cBCOuj0Y3OxzA WolFRocK https://www.youtube.com/watch?v=Jf-vxQ64bM8&lc=UgxvsFYPejFNqvEjo4R4AaABAg 1 день тому

почему не рассказали про взрыв в новосибирском центре вирусологии "Вектор" в сентябре 2019, где и храниться коллекция вирусов РФ? И в котором придумали "вакцину"?
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18.10.2020 10:56 Відповісти
В институте Гамалеи [НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи], где была разработана вакцина "Спутник V", на просьбу Настоящего Времени об интервью так и не ответили.

Недоверие к российской вакцине "Спутник V" объясняет глава отдела вакцин американского агентства по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA Константин Чумаков. "Как можно доверять чему-то, что неизвестно? Ничего не опубликовано, никакой информации нет, кроме бравурных заявлений в широкой прессе. Никто это серьезно даже не рассматривает. Это какие-то внутренние политические российские дела", - говорит Чумаков.

Четвертого сентября, всего через три недели после заявления Путина о регистрации вакцины, в авторитетном медицинском журнале Lancet была опубликована статья об испытании российской вакцины от COVID-19. Зарубежных экспертов удивили скорости разработки и исследований, а также отсутствие оригинальных данных о научной работе.


В открытом письме 16 ученых потребовали от авторов статьи предоставить больше информации о вакцине. Скепсис объясняется просто: за рубежом клинические испытания медицинских препаратов обычно занимают не меньше года.
"Для того чтобы проверить, что вакцина работает, надо сначала ее сделать, потом надо привить людей, потом надо их пронаблюдать некоторое время, чтобы убедиться, что привитые люди "работают" реже, чем непривитые. Только это может доказать ее эффективность, и только наблюдения могут показать, что вакцина не вызывает серьезных осложнений, - считает вирусолог Константин Чумаков. - После того как были сделаны эти скороспелые заявления о том, что вакцина готова, шансы России продать эту вакцину в цивилизованном мире резко снизились".
14 октября Владимир Путин сообщил о регистрации еще одной российской вакцины от коронавируса - тоже без клинических испытаний третьей фазы: их также будут проводить уже после регистрации на 40 тысячах добровольцев. А в декабре в России планируют зарегистрировать еще и третью вакцину.
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18.10.2020 11:17 Відповісти
У світі від COVID-19 померло 1,1 млн осіб, виявлено вже майже 40 мільйонів випадків зараження - Цензор.НЕТ 53

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18.10.2020 11:20 Відповісти
 
 