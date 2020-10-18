У світі від COVID-19 померло 1,1 млн осіб, виявлено вже майже 40 мільйонів випадків зараження

Станом на ранок неділі, 18 жовтня, у світі зареєстровано 39 959 273 випадки зараження коронавірусом COVID-19, зокрема 1 114 633 летальні і 29 888 585 випадків одужання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometer.

За минулу добу в світі виявили 20 173 випадки зараження коронавірусом. 436 пацієнтів померли.

Лідерами за кількістю нових випадків COVID-19 в Європі є Франція, Велика Британія і Росія, де напередодні виявили 32 427, 16 171 і 14 922 випадки відповідно. Всього в світі 17 жовтня COVID-19 виявили у 371 913 осіб, в Європі - 143 429 нових випадків.

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Як свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса, який відстежує поширення захворювання, на сьогоднішній день у світі від коронавірусу померли вже 1 млн 108 тис. осіб, при цьому 27,2 млн одужали.

Країнами з найбільшим поширенням захворювання COVID-19 є:

США (8 млн 106 тис. заразилися, 219,3 тис. померли, 3,2 млн одужали);

Індія (7,4 млн заразилися, 113 тис. померлих, 6,5 млн видужали);

Бразилія (5,2 млн хворих, 153 тис. померлих, 4,5 млн видужали);

Росія (1,4 млн хворих, 23,9 тис. померлих, 1 млн 60 тис. видужали);

Аргентина (979 тис. хворих, 26,1 тис. померлих, 791 тис. Видужали).

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