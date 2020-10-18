У світі від COVID-19 померло 1,1 млн осіб, виявлено вже майже 40 мільйонів випадків зараження
Станом на ранок неділі, 18 жовтня, у світі зареєстровано 39 959 273 випадки зараження коронавірусом COVID-19, зокрема 1 114 633 летальні і 29 888 585 випадків одужання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometer.
За минулу добу в світі виявили 20 173 випадки зараження коронавірусом. 436 пацієнтів померли.
Лідерами за кількістю нових випадків COVID-19 в Європі є Франція, Велика Британія і Росія, де напередодні виявили 32 427, 16 171 і 14 922 випадки відповідно. Всього в світі 17 жовтня COVID-19 виявили у 371 913 осіб, в Європі - 143 429 нових випадків.
Як свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса, який відстежує поширення захворювання, на сьогоднішній день у світі від коронавірусу померли вже 1 млн 108 тис. осіб, при цьому 27,2 млн одужали.
Країнами з найбільшим поширенням захворювання COVID-19 є:
США (8 млн 106 тис. заразилися, 219,3 тис. померли, 3,2 млн одужали);
Індія (7,4 млн заразилися, 113 тис. померлих, 6,5 млн видужали);
Бразилія (5,2 млн хворих, 153 тис. померлих, 4,5 млн видужали);
Росія (1,4 млн хворих, 23,9 тис. померлих, 1 млн 60 тис. видужали);
Аргентина (979 тис. хворих, 26,1 тис. померлих, 791 тис. Видужали).
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и вообще ето заговор банкиров, короче - сорос гад.
нельзя все воспринимать буквально, ето и смешно и грустно одновременно.
А якщо серьозно, то таким людям нічого не доведеш.
На їхню думку існує всесильний клан, але замість того, щоб скоротити населення тишком-нишком, додати щось в їжу, вакцину від кору і т.п. (ну можуть же все), вони вирішили підняти всіх на вуха короною. І не відомо для чого, бо економіки страждають, великі гроші втрачають люди, але 'свідки масонів' знаходять в цьому сенс так само, як свідки плоскої землі.
от воспаления легких точно не здохнем.
Що, про ДТП, туберкульоз та кір казка вже не катить? Єдине, що залишилось, то іспанка, рак та інфаркти? А далі йдуть розкази про те, що це взагалі-то добре для планети?
нЕПРЯМИЙ ДОКАЗ ТОГО,ЩО кОВІД-2019 СТВОРЕНИЙ РОСІЄЮ -запуск вакцини у виробництво без повного циклу клінічних випробувань "Спутнік 5"
почему не рассказали про взрыв в новосибирском центре вирусологии "Вектор" в сентябре 2019, где и храниться коллекция вирусов РФ? И в котором придумали "вакцину"?
Недоверие к российской вакцине "Спутник V" объясняет глава отдела вакцин американского агентства по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA Константин Чумаков. "Как можно доверять чему-то, что неизвестно? Ничего не опубликовано, никакой информации нет, кроме бравурных заявлений в широкой прессе. Никто это серьезно даже не рассматривает. Это какие-то внутренние политические российские дела", - говорит Чумаков.
Четвертого сентября, всего через три недели после заявления Путина о регистрации вакцины, в авторитетном медицинском журнале Lancet была опубликована статья об испытании российской вакцины от COVID-19. Зарубежных экспертов удивили скорости разработки и исследований, а также отсутствие оригинальных данных о научной работе.
В открытом письме 16 ученых потребовали от авторов статьи предоставить больше информации о вакцине. Скепсис объясняется просто: за рубежом клинические испытания медицинских препаратов обычно занимают не меньше года.
"Для того чтобы проверить, что вакцина работает, надо сначала ее сделать, потом надо привить людей, потом надо их пронаблюдать некоторое время, чтобы убедиться, что привитые люди "работают" реже, чем непривитые. Только это может доказать ее эффективность, и только наблюдения могут показать, что вакцина не вызывает серьезных осложнений, - считает вирусолог Константин Чумаков. - После того как были сделаны эти скороспелые заявления о том, что вакцина готова, шансы России продать эту вакцину в цивилизованном мире резко снизились".
14 октября Владимир Путин сообщил о регистрации еще одной российской вакцины от коронавируса - тоже без клинических испытаний третьей фазы: их также будут проводить уже после регистрации на 40 тысячах добровольцев. А в декабре в России планируют зарегистрировать еще и третью вакцину.
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