В Україні за добу від COVID-19 померли 90 осіб, виявили 5231 новий випадок зараження, одужали 1 264 людини

В Україні за минулу добу підтвердили 5231 новий випадок зараження на коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків у Харківській, Хмельницькій, Сумській, Львівській областях та Києві.

З початку пандемії в Україні заразилися коронавірусом уже 298 872 людини. При цьому одужали 125 377 осіб, серед яких 1 264 - за вчора.

Померли від хвороби в країні за весь час 5 607 осіб (+90). Зараженими залишаються 167 888 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертність від коронавірусу в Україні наразі становить менше 2%, - Ляшко. ВIДЕО