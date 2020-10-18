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В Україні за добу від COVID-19 померли 90 осіб, виявили 5231 новий випадок зараження, одужали 1 264 людини
В Україні за минулу добу підтвердили 5231 новий випадок зараження на коронавірус COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових випадків у Харківській, Хмельницькій, Сумській, Львівській областях та Києві.
З початку пандемії в Україні заразилися коронавірусом уже 298 872 людини. При цьому одужали 125 377 осіб, серед яких 1 264 - за вчора.
Померли від хвороби в країні за весь час 5 607 осіб (+90). Зараженими залишаються 167 888 осіб.
Топ коментарі
+16 Ksenia VB
показати весь коментар18.10.2020 09:34
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+8 Антип61
показати весь коментар18.10.2020 09:51
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Я цим гадам писав, телефонував, надсилав пропозиції з лікування українськими науковими розробками - зокрема, лазерною терапією. За 2-3 дні лазерною терапією можна вилікувати найтяжче запалення легенів, коли хворий вже в стані напів-смерті. НІЧОГО РОБИТИ НЕ ХОЧУТЬ!!!!
А автогеном не пробували ? )))))
Менше плодитися будете, наркомани.
Віруси не лікуються..
Для них є вакцини..
НА жаль,для Ковід=2019 поки що існує лише російське фуфло...
это общий принцип работы вирусологов
Так-то раша жтот вирус и создала и подсунула китайцам
Но не жить же всю жизнь без мозгов, будет какая-то польза.
Не надто складна технологія.
...
ведь рисовать могут многие а великих художников единицы.
только с врачами ремесленниками все очень печально . цена их ошибки человеческая жизнь.
- доктор, ну и что у меня за хрень?
- посидите тихо, я сейчас загляну в интернет..
- тю..так я и сам могу заглянуть в интернет..
- так больной ! а давайте вы не будете заниматься самолечением???
У нас в Україні якість агонуючої медицини на рівні плінтуса, а рівень пофігізму населення знаходиться ще нижче. Тому все закономірно і ми "маємо те що маємо".