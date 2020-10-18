Кандидата в глави ОТГ на Київщині підозрюють у підкупі виборців: роздавав конверти з грошима вчителям, - Нацполіція

У Васильківському районі (Київська область) правоохоронці запідозрили кандидата на пост глави об'єднаної територіальної громади в підкупі виборців, йому оголосили про підозру і почали розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Київської області в фейсбуці.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний разом зі спільницею, під приводом привітання, роздавали конверти з грошима вчителям місцевої школи.

"За цією схемою один голос виборця коштував тисячу гривень", - зазначили в поліції.

Поліцейські вилучили речові докази. Чоловікові тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Зараз ведеться розслідування.

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