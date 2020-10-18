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Новини Місцеві вибори-2020
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Кандидата в глави ОТГ на Київщині підозрюють у підкупі виборців: роздавав конверти з грошима вчителям, - Нацполіція

Кандидата в глави ОТГ на Київщині підозрюють у підкупі виборців: роздавав конверти з грошима вчителям, - Нацполіція

У Васильківському районі (Київська область) правоохоронці запідозрили кандидата на пост глави об'єднаної територіальної громади в підкупі виборців, йому оголосили про підозру і почали розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Київської області в фейсбуці.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний разом зі спільницею, під приводом привітання, роздавали конверти з грошима вчителям місцевої школи.

"За цією схемою один голос виборця коштував тисячу гривень", - зазначили в поліції.

Поліцейські вилучили речові докази. Чоловікові тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Зараз ведеться розслідування.

Також читайте: Спійманих на підкупі виборців голову виборчкому в Одесі та його спільника заарештовано з альтернативою застави в 600 тис. грн, - Нацполіція

Автор: 

Київська область (4007) місцеві вибори (1366) підкуп (279)


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Топ коментарі
+8
Невже вчителям мало 4 тищі долярів? Зелень ні разу не палиться.
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18.10.2020 10:13
+6
Подкуп голосов идёт полным ходом по всей Украине.А потом ноют,почему зарплаты,да пенсии нищие.Да потому что вам для полного счастья тысячи гривен не хватало.Идиоты.
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18.10.2020 10:21
+6
Быдло ЗЕбанутое, а что, Петр Алексеич и тебе, зебаньку в штаны насрал? Так постирай, дрыщ, а то ходишь и воняешь.
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18.10.2020 11:07
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Нехай роздають, а на виборах люди самі виберуть кого ім треба.
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18.10.2020 10:10 Відповісти
В даному випадку це більш схоже не підкуп виборчих комісій, де вчителі як правило більшість. А самі вибори проходять в школах.
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18.10.2020 10:46 Відповісти
Невже вчителям мало 4 тищі долярів? Зелень ні разу не палиться.
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18.10.2020 10:13 Відповісти
Родители детей по нескольку раз в году скидываются на взятки школе и учителям!
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18.10.2020 10:17 Відповісти
жах, а канадці на це йдуть та мовчать?
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18.10.2020 12:06 Відповісти
Так может это уже начали ЗЭзарплату выплачивать по 4 000 $?
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18.10.2020 10:21 Відповісти
Подкуп голосов идёт полным ходом по всей Украине.А потом ноют,почему зарплаты,да пенсии нищие.Да потому что вам для полного счастья тысячи гривен не хватало.Идиоты.
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18.10.2020 10:21 Відповісти
Раніше для повного щастя вистачало і 200 гривень. Домбаси підтвердять.
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18.10.2020 10:25 Відповісти
ничего не боятся .. да посадите пару человек за это лет так на 50 без права освобождения и все.. больше никогда и думать не будут другие о таком.. даешь 100 лет заключения!!!
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18.10.2020 10:24 Відповісти
Зачем на 50? Хватит на 3 года. Заодно можно в шахты отправить. И зарплату платить не надо!
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18.10.2020 10:29 Відповісти
неее.. га 3 маловато будет.. мне нра в США сроки 150 лет))) 300 лет))
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18.10.2020 10:32 Відповісти
Навряд чи вчителі настільки дурні, щоб голосувати за ДУПУтата який їм пропонує гроші. Взяли і проголосували як планували
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18.10.2020 10:29 Відповісти
перша теза спірна... А ось другу- підтримую.
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18.10.2020 12:08 Відповісти
А яку суму "залога" цьому погорівшому кандидату начислять?
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18.10.2020 10:32 Відповісти
Це залежить від судді!! Українські судді ,самі гуманні судді в світі !!)))
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18.10.2020 10:39 Відповісти
Звичайно і не має навіть призвища і від якої партіі цей "козак".
Всі ЗМІ поділено між агентами російських спецслужб Порошенко і Медведчуком.
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18.10.2020 10:49 Відповісти
Але їм героїчно протистоїть "Г + Г" з непереможним 95-м кварталом.
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18.10.2020 11:04 Відповісти
Быдло ЗЕбанутое, а что, Петр Алексеич и тебе, зебаньку в штаны насрал? Так постирай, дрыщ, а то ходишь и воняешь.
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18.10.2020 11:07 Відповісти
там і без Петра Олесійовича- суцільне гуано в голові, чим бродить те й пише...
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18.10.2020 12:12 Відповісти
Ти диви, який багатенький Буратіно! Треба перевірити, - або накрав, або друкує. Можливо і підпаде під п.1 опитування президента.
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18.10.2020 10:58 Відповісти
Те, которые берут, виноваты не меньше. Нужно менять закон о выборах всех властей:
1.Срок полномочий не должен превышать 1 год, потом новые выборы.
2.Уличенные в подкупе как те, кто дает, так и те, кто берет пожизненно лишаются избирательного права.
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18.10.2020 11:19 Відповісти
Опять ЗЕ виноват,потрохоботи не дремлят
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18.10.2020 12:08 Відповісти
У Сумах члени однієї сім'ї балотуються до міськради від трьох різних партій

Кандидата в глави ОТГ на Київщині підозрюють у підкупі виборців: роздавав конверти з грошима вчителям, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 954
ну хоть где-то ж длжно сработать ???
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18.10.2020 12:33 Відповісти
Семейный подряд называется. Злодюжки делают себе крыше в виде мандата депутата.
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18.10.2020 13:34 Відповісти
Може то та зарплатня, что ти же обещаль?
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18.10.2020 13:20 Відповісти
если Учитель берет взятки его нужно выгонять без права восстановления , чему такие научат детей ?
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18.10.2020 18:38 Відповісти
покажи мне учителя, который не взял конверт во время поздравления с профи-праздником, и я поставлю ему памятник...)))
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18.10.2020 20:09 Відповісти
 
 