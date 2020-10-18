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Кандидата в глави ОТГ на Київщині підозрюють у підкупі виборців: роздавав конверти з грошима вчителям, - Нацполіція
У Васильківському районі (Київська область) правоохоронці запідозрили кандидата на пост глави об'єднаної територіальної громади в підкупі виборців, йому оголосили про підозру і почали розслідування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Київської області в фейсбуці.
Правоохоронці встановили, що підозрюваний разом зі спільницею, під приводом привітання, роздавали конверти з грошима вчителям місцевої школи.
"За цією схемою один голос виборця коштував тисячу гривень", - зазначили в поліції.
Поліцейські вилучили речові докази. Чоловікові тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Зараз ведеться розслідування.
Топ коментарі
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показати весь коментар18.10.2020 10:13
+6 Plushka
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+6 Alex Ziland
показати весь коментар18.10.2020 11:07
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Всі ЗМІ поділено між агентами російських спецслужб Порошенко і Медведчуком.
1.Срок полномочий не должен превышать 1 год, потом новые выборы.
2.Уличенные в подкупе как те, кто дает, так и те, кто берет пожизненно лишаются избирательного права.
ну хоть где-то ж длжно сработать ???