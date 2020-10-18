В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців
Нардеп "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до голови Національної поліції з закликом запобігати, виявляти і припиняти будь-які спроби незаконного впливу на виборців в день голосування 25 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
Перш за все, підкреслює В'ятрович, мається на увазі "фейкове" опитування "від Зеленського".
"До речі, фейкове воно не лише тому, що президент не має повноважень проводити жодні "опитування", а й тому, що не існує жодного способу контролю і отримання достовірних даних за підсумками цієї афери.
Цифри "підсумків" цього "опитування" будуть узяті просто зі стелі, бо більше їх узяти немає звідки. Навіть якби Зеленський особисто рахував макулатуру, невідомо як зібрану його агітаторами, кількість цієї макулатури не свідчила б ні про що.
До речі, спроби влади озвучувати після 25 жовтня ці цифри зі стелі, а також механізм фінансування всієї цієї афери – це наступні питання, які мають стати предметом розслідування", - вважає нардеп.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень
Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таблетка анальгіну для онкохворого буде вдесятеро дієвіша за косяк. Хотів би написати що хворий мо хоч помре хіхікаючи, але при болю на хі-хі навряд чи попре. Онкохворим зараз можна без проблем виписати трамадол чи морфін. Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
Вася, а ти сам віриш в те чим маніпулюєш?
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1104848
https://www.mic.com/articles/126329/science-says-weed-dick-is-a-thing#.JwKdWHpxD
https://academic.oup.com/aje/article/182/6/473/82600
Третє посилання- саме про те як замість сперми у тебе лишаться самі трупики сперматозоїдів.
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11414605/Super-strong-cannabis-responsible-for-quarter-of-new-psychosis-cases.html
Одесская историко-топонимическая комиссия приняла решение о https://news.liga.net/society/news/truhanov-hochet-vernut-prospektu-nebesnoy-sotni-sovetskoe-nazvanie возвращении предыдущих названий проспекту Небесной Сотни (ранее - проспект Маршала Жукова) и улице Инглези (улица 25-ой Чапаевской дивизии). Об этом в https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/3398453543583630 Facebook написал мэр Одессы https://file.liga.net/persons/trukhanov-gennadiy Геннадий Труханов .
"Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской дивизии", - заявляет Труханов, уточняя, что это те улицы, которые в рамках декоммунизации личным решением переименовал экс-губернатор Одесской области https://file.liga.net/persons/mihail-saakashvili Михаил Саакашвили .
По мнению мэра Одессы, "Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом", а "25-я Чапаевская дивизия - формирование, которое защищало Одессу от оккупантов в годы войны".
ДОПОЛНЕНО В 14.37. Решение о переименовании улиц не окончательное. В декабре должны состояться общественные слушания по этому вопросу, а лишь затем его вынесут на сессию горсовета.
Институт нацпамяти призывает мэрию Одессы воздержаться от нарушения закона и не инициировать возвращение советских названий улицам, сообщает https://dumskaya.net/news/institut-natcionalnoy-pamyati-vozvrashchenie-ode-126497/?fbclid=IwAR0a6K9Bzwkr0-urODHGn7zgeytsv0lrk28glRFOiexE_euvZEfe9T03u0M Думская . В Институте заявляют, что присвоение имени Жукова или 25-й Чапаевской дивизии любому объекту топонимики будет противоречить закону.
Зеленський назвав усі пункти опитування 25 жовтня і закликав надсилати нові запитання , я ещё раз повторюсь...Пан Президент Зеленский,а слабо задать вопрос УКРАИНЦАМ для опроса - Украинцы вы не против того чтобы Россию называть МОСКОВИЕЙ? ..
Еще пусть рассказывает янелох оманский, кто спонсор всей этой аферы!
Откуда деньги?!
Но ведь нет. Надо ж обязательно сделать из этого скрытую агитацию ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ.
Собственно, за этого вопрошающего ублюдка и его партию агитация и предполагается.
Так ты не согласен на опрос через неделю после выборов? Значит ты работаешь на ЗЕ.
Т.е. фактически враг Украины.
Друзья с аксессурами подождут снаружи, а потом будем вас "непроизвольно голосовавших за СН" отлавливать
Так что на этот раз, вас, зебилье конченое, будет видно, как на ладони.
https://twitter.com/nepozormene Не позор мене
У чоловіків в селі Вілларіба член 15 см, а у чоловіків з села Віллабаджо член 25 см.
Все тому, що в Вілларіба проводили виміри, а в Віллабаджо - опитування.
Це все що ви повинні знати про презедентське опитування.
а,ну да,ты же выше правописания
И при чем тут враги, никакие опросы в полномочия президента не входят по Конституции и затевая это действо, он просто нарушает закон.
Если не лень, поищите.
Лично у меня все нарушенные опросом законы и статьи уже записаны в телефон.
Каждый сознательный гражданин обязан сорвать ублюдочный агитационный опрос ЗЕ.
Каждый сознательный гражданин обязан за пределами избирательного участка "наказать" тех, кто поддерживает этот опрос.
-
-
пять вопросссов к 3э
ЗАВЕСТИ КАРНУ СПРАВУ НА Зе КЛОУНА - ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСІ ГРОМАДЯНИ РІВНІ