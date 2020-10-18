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Новини Місцеві вибори-2020
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В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців

В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу

Нардеп "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до голови Національної поліції з закликом запобігати, виявляти і припиняти будь-які спроби незаконного впливу на виборців в день голосування 25 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Перш за все, підкреслює В'ятрович, мається на увазі "фейкове" опитування "від Зеленського".

"До речі, фейкове воно не лише тому, що президент не має повноважень проводити жодні "опитування", а й тому, що не існує жодного способу контролю і отримання достовірних даних за підсумками цієї афери.

Цифри "підсумків" цього "опитування" будуть узяті просто зі стелі, бо більше їх узяти немає звідки. Навіть якби Зеленський особисто рахував макулатуру, невідомо як зібрану його агітаторами, кількість цієї макулатури не свідчила б ні про що.

До речі, спроби влади озвучувати після 25 жовтня ці цифри зі стелі, а також механізм фінансування всієї цієї афери – це наступні питання, які мають стати предметом розслідування", - вважає нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський. ВIДЕО

Вятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу опитування Зеленського, щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців 01
Вятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу опитування Зеленського, щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців 02
Вятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу опитування Зеленського, щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців 03

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) місцеві вибори (1366) опитування (1930) В’ятрович Володимир (237)


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Топ коментарі
+42
Вятрович направил обращение к главе Нацполиции по поводу "опроса Зеленского", чтобы пресечь "попытки незаконного влияния на избирателей" - Цензор.НЕТ 798
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18.10.2020 10:35
+35
Чукча юрист? Можно увидеть хоть один закон о всеукраинском опросе? Ну хоть один?

Чисто юридически. Сейчас оно прямо нарушает Законы и Конституцию Украины. А это, как минимум, срок и далеко не в кресле президента.

"Опрос президента Зеленского", не зависимо от его содержания и нарушений бубочки, является еще и манипулятивным приемом непрямой агитации в день проведения выборов. Плюс типа волонтеров опросников можно молча садить в кутузку за прямое нарушения Закона Кодекса о выборах.
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18.10.2020 10:42
+33
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 2974
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18.10.2020 11:17
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шины там всякие...балаклавы и термоса с вязаными носками?
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18.10.2020 11:15 Відповісти
Что, - на пикник!? Так уже холодно, воспаление легких можно подхватить.
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18.10.2020 11:44 Відповісти
Офігєнні опитування від Вовіка. Конопля і Будапештський меморандум в одному флаконі.
Таблетка анальгіну для онкохворого буде вдесятеро дієвіша за косяк. Хотів би написати що хворий мо хоч помре хіхікаючи, але при болю на хі-хі навряд чи попре. Онкохворим зараз можна без проблем виписати трамадол чи морфін. Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
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18.10.2020 11:13 Відповісти
Косяки дієві тим, що підвищують апетит. В онкохворих дуже велике виснаження. Обезболююча дія незначна, але ефект все одно є.
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18.10.2020 11:38 Відповісти
Апетит підвищити можна не лише косяком.
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18.10.2020 11:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oQDehAAhCVY&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Подивися тут, кажуть є різниця
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18.10.2020 14:01 Відповісти
А, так та конопля тільки на канати та на полотно годиться.
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18.10.2020 14:30 Відповісти
Єдиний плюс коноплі- це те що при регулярній накурці вона призводить до чоловічої стерильності. Менше плодяться наркомани.

Вася, а ти сам віриш в те чим маніпулюєш?
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18.10.2020 14:40 Відповісти
Васіліса, а ти поспілкуйся з медиками, а не з друзями-планокурами.
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18.10.2020 14:56 Відповісти
так віриш чи ні, не Вася? Лежав десь та почерпнув істину? Можеш поділитись і просвітницьким посиланням...
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18.10.2020 15:02 Відповісти
http://www.ukcia.org/research/ComparisonOfSmoke.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1104848
https://www.mic.com/articles/126329/science-says-weed-dick-is-a-thing#.JwKdWHpxD
https://academic.oup.com/aje/article/182/6/473/82600
Третє посилання- саме про те як замість сперми у тебе лишаться самі трупики сперматозоїдів.
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18.10.2020 15:07 Відповісти
дякую за посилання, переглянув (найкраща від jamanetwork)... А хочеш "докази" про шкоду життя для здоров'я? Вплив мобільного зв'язку на мозок і потенцію? Користь вина чи мін. води в залежності хто оплачує висновок?
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18.10.2020 15:22 Відповісти
Ну, з таким підходом тобі і героїн не шкідливий.
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18.10.2020 15:27 Відповісти
ти й у цьому спецИаліст ?
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18.10.2020 15:41 Відповісти
Ну і як бонус- шизофренія та психози для любителів травички.
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11414605/Super-strong-cannabis-responsible-for-quarter-of-new-psychosis-cases.html
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18.10.2020 15:13 Відповісти
значення буквосполучення Super strong cannabis- тобі щось говорить?
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18.10.2020 15:36 Відповісти
Звичайно! Це мрія ативістів за легалайз ганджубасу. Ти ж не хочеш сказати що ти окохворий?
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18.10.2020 15:43 Відповісти
залиши свій запал аргументації для інших... Мені байдужі твої домисли як і ти, скажу більше, ти абсолютно підтвердив моє бачення твоєї "праці" на форумі... Вас у той час, вилізло багацько, але ролі різні.
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18.10.2020 15:53 Відповісти
І всі проти твого права вживати наркотики. От лихо!
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18.10.2020 15:55 Відповісти
ти надто обмежений, щоб зрозуміти, що тобі відповіли? так чого лізеш у сфери телепатії?
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18.10.2020 16:03 Відповісти
О, нерви у тебе ні е бісу. Не хапав ще сьогодні?
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18.10.2020 16:04 Відповісти
Не вася! Розумній людині, достатньо проаналізувати коло знайомих опонента, щоб вчасно прикусити язик... Але це не про тебе... Та скажу більше- ти типова повія на зарплаті, більше не годуватиму йди до саду.
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18.10.2020 16:13 Відповісти
Біжи вже конопельки курни, бо ще інсульт схопиш.
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18.10.2020 16:20 Відповісти
Мэр Одессы Геннадий Труханов хочет вернуть советские названия проспекту Небесной Сотни и улице имени Дмитрия Инглези
Одесская историко-топонимическая комиссия приняла решение о https://news.liga.net/society/news/truhanov-hochet-vernut-prospektu-nebesnoy-sotni-sovetskoe-nazvanie возвращении предыдущих названий проспекту Небесной Сотни (ранее - проспект Маршала Жукова) и улице Инглези (улица 25-ой Чапаевской дивизии). Об этом в https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/3398453543583630 Facebook написал мэр Одессы https://file.liga.net/persons/trukhanov-gennadiy Геннадий Труханов .
"Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской дивизии", - заявляет Труханов, уточняя, что это те улицы, которые в рамках декоммунизации личным решением переименовал экс-губернатор Одесской области https://file.liga.net/persons/mihail-saakashvili Михаил Саакашвили .
По мнению мэра Одессы, "Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом", а "25-я Чапаевская дивизия - формирование, которое защищало Одессу от оккупантов в годы войны".
ДОПОЛНЕНО В 14.37. Решение о переименовании улиц не окончательное. В декабре должны состояться общественные слушания по этому вопросу, а лишь затем его вынесут на сессию горсовета.
Институт нацпамяти призывает мэрию Одессы воздержаться от нарушения закона и не инициировать возвращение советских названий улицам, сообщает https://dumskaya.net/news/institut-natcionalnoy-pamyati-vozvrashchenie-ode-126497/?fbclid=IwAR0a6K9Bzwkr0-urODHGn7zgeytsv0lrk28glRFOiexE_euvZEfe9T03u0M Думская . В Институте заявляют, что присвоение имени Жукова или 25-й Чапаевской дивизии любому объекту топонимики будет противоречить закону.
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18.10.2020 11:14 Відповісти
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 2974
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18.10.2020 11:17 Відповісти

Зеленський назвав усі пункти опитування 25 жовтня і закликав надсилати нові запитання , я ещё раз повторюсь...Пан Президент Зеленский,а слабо задать вопрос УКРАИНЦАМ для опроса - Украинцы вы не против того чтобы Россию называть МОСКОВИЕЙ? ..
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18.10.2020 11:19 Відповісти
«Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?», - це запитання від мера Дніпра Бориса Філатова.
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18.10.2020 11:47 Відповісти
А что скажет по этому "опросу" наш самый гуманный и справедливый, доблестный Конституционный суд? Или высокие зарплаты подсказывают им, что данный вопрос лучше проигнорировать, хотя позиции Вовы в стране не очень устойчивые...
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18.10.2020 11:23 Відповісти
Все правильно!
Еще пусть рассказывает янелох оманский, кто спонсор всей этой аферы!
Откуда деньги?!
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18.10.2020 11:29 Відповісти
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 5188
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18.10.2020 11:32 Відповісти
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18.10.2020 11:44 Відповісти
Уже известно, - Ленка выделила, чулки-то безразмерные и на поездку в Оман хватило и на опрос и ещё есть запас на иные "хотелки".
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18.10.2020 11:50 Відповісти
Нарешті хтось почув мої воплі...
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18.10.2020 11:31 Відповісти
Идея с опросами хорошая. Если не в этот раз, то к следующему нужно подготовить всю законодательную базу и финансирование, чтоб всё было по закону.
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18.10.2020 11:34 Відповісти
так зебилье любую хорошую идею испоганят
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18.10.2020 11:45 Відповісти
Кто мешает провести опрос после выборов?

Но ведь нет. Надо ж обязательно сделать из этого скрытую агитацию ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ.
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18.10.2020 11:59 Відповісти
А в чём агитация? И за кого агитируют?
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18.10.2020 12:00 Відповісти
Агитация в том, кто инициатор опроса. Сам опрос - агитация и есть.
Собственно, за этого вопрошающего ублюдка и его партию агитация и предполагается.

Так ты не согласен на опрос через неделю после выборов? Значит ты работаешь на ЗЕ.
Т.е. фактически враг Украины.
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18.10.2020 12:08 Відповісти
Да ну? Как же Вы теперь пойдёте на выборы - наверняка вследствие столь мощной агитации непроизвольно проголосуете за СН Детский сад, вторая четверть (с)
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18.10.2020 12:12 Відповісти
Нормально пойду.
Друзья с аксессурами подождут снаружи, а потом будем вас "непроизвольно голосовавших за СН" отлавливать
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18.10.2020 12:15 Відповісти
Опрос-то, если он будет, не в кабинке будет проводиться.

Так что на этот раз, вас, зебилье конченое, будет видно, как на ладони.
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18.10.2020 12:18 Відповісти
надо голосовать за тех кто посадит этих .а потом за этих кто посадит тех
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18.10.2020 11:39 Відповісти
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 2653
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18.10.2020 11:45 Відповісти
Ты что, больной или тебя ударили?
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18.10.2020 11:48 Відповісти
Видать не дождался результатов опроса и "дебело" курнул канабиса.
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18.10.2020 11:52 Відповісти
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 1740
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18.10.2020 11:53 Відповісти
Ответ - два в одном.
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18.10.2020 12:22 Відповісти
это сарказм)
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18.10.2020 12:39 Відповісти
Сарказм,це кращі ліки від депресії !!!)))
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18.10.2020 12:43 Відповісти
Уявіть що буде, коли після цього прецеденту, кожна партія почне у день виборів як на базарі свої опитування проводити... А головне все "законно" без "жодної" агітації в день виборів...
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18.10.2020 11:53 Відповісти
другим партиям просто не позволит ЗЕленая власть
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18.10.2020 12:12 Відповісти
Ну зебіли зараз впевнені як ніколи, що то є справжня демократия!
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18.10.2020 12:19 Відповісти
https://twitter.com/nepozormene

https://twitter.com/nepozormene Не позор мене

У чоловіків в селі Вілларіба член 15 см, а у чоловіків з села Віллабаджо член 25 см.

Все тому, що в Вілларіба проводили виміри, а в Віллабаджо - опитування.

Це все що ви повинні знати про презедентське опитування.
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18.10.2020 11:58 Відповісти
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18.10.2020 12:24 Відповісти
Если у врагов Президента Украины Зеленского так сильно подгорает,значит Президент Украины Зеленский делает всё правильно ,он на правильном пути и его поддерживает 75 % избирателей Украины.Вместе Победим.
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18.10.2020 12:03 Відповісти
ПНХ, самка собаки ватная.
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18.10.2020 12:09 Відповісти
Вы уже победили. Сделали себя три раза в жепу. Сделайте это еще в четвертый раз!
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18.10.2020 12:16 Відповісти
да у тебя мания вяличия .признак-лепишь большие буквы там,где правописание не предусматривает.
а,ну да,ты же выше правописания
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18.10.2020 12:42 Відповісти
"Вегной догогой идёте ,товагищи" !!!)))
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18.10.2020 12:46 Відповісти
поддерживает 75 % избирателей ?)))))реально, в зебилах только с диагнозом остались
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18.10.2020 12:54 Відповісти
Ой, как вы отстали от жизни. Уже и сам президент зеленский в интервью ВВС сказал, что его поддерживают и поддерживали изначально около 30% избирателей, а остальные во втором туре просто голосовали против Порошеннко, а вы всё еще при какие-то мифические 75% глаголите.
И при чем тут враги, никакие опросы в полномочия президента не входят по Конституции и затевая это действо, он просто нарушает закон.
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18.10.2020 14:26 Відповісти
Придурку, та ви вже перемогли! А ти і не помітив?
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18.10.2020 15:36 Відповісти
В нете уже выложены рекомендации и законодательная база по нарушению опросом кучи законов Украины.
Если не лень, поищите.
Лично у меня все нарушенные опросом законы и статьи уже записаны в телефон.

Каждый сознательный гражданин обязан сорвать ублюдочный агитационный опрос ЗЕ.

Каждый сознательный гражданин обязан за пределами избирательного участка "наказать" тех, кто поддерживает этот опрос.
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18.10.2020 12:14 Відповісти
До чего сильны сознательные граждане! Аж диваны пргибаются!
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18.10.2020 18:25 Відповісти
Дуракам закон не писан!!!
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18.10.2020 12:15 Відповісти
А если писан,то не читан,а если читан ,то не понят ,а если понят,то не так !!!)))
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18.10.2020 12:44 Відповісти
Зеленскому ,надо идти дальше ,при Совке была передача ,что где когда,так там придумали голосовать с помощью выключения телевизора ,это же ,как надо было лохов разводить 🤦😂😂😂😂😂
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18.10.2020 12:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wZO_OZFO6WQ

-
-
пять вопросссов к 3э
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18.10.2020 12:34 Відповісти
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 2288
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18.10.2020 13:30 Відповісти
А чому ви забули про мистецтво? Про музику? Гру на роялі, наприклад?
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18.10.2020 13:42 Відповісти
СуліВано, а чого ти забув про шосте питання? Чи може існувати шпаківня, якщо вона не переповнена коханням до ТЮльки?
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18.10.2020 14:50 Відповісти
Кликушество , в данном случае уместно.Надо Папе Римскому ,В ООН и Януковичу нажаловаться.
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18.10.2020 12:58 Відповісти
Нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович направил официальное обращение к председателю Национальной полиции с призывом предупреждать, выявлять и пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября. Источник: https://censor.net/ru/n3225422

ЗАВЕСТИ КАРНУ СПРАВУ НА Зе КЛОУНА - ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСІ ГРОМАДЯНИ РІВНІ
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18.10.2020 13:04 Відповісти
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 8527В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 8436
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18.10.2020 13:29 Відповісти
Більш, ніж переконаний, що все це "опитування Зєлєнського" - суцільна бутафорія. Ніхто ці опросники рахувати не буде і навіть приблизно цікавитись результатом. Зєля видасть резуьтат "з фанаря", подивившись на стелю. Перша і остання мета цього опросника - мобілізація растоманів, фактично свій електорат, що на вибори не ходить, але піде, якщо там будуть дозволяти пихнути травою. Уявляю контингент, який припреться на ці вибори
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18.10.2020 13:40 Відповісти
Просто супер. Добавить нечего.
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18.10.2020 15:42 Відповісти
как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок! А то лидере ихнему надоело смотреть как бабки мимо кармана проплывают, за него люди голосовали, верили ему, а тут надоело - все, ухожу, пошёл дальше барыжничать
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18.10.2020 15:08 Відповісти
Зеленский должен сесть в тюрьму за подрыв украинской государственности, вместе со своими кураторами из москвы, главный из которых ермак-козырь.
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18.10.2020 15:39 Відповісти
Медведчука не забывайте, мне кажется некоторые вопросы и идея позорного "опитування" его инициатива...
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18.10.2020 22:53 Відповісти
а что это за дерьмо такое вятрович какой то ????
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18.10.2020 16:03 Відповісти
пєтін песик
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18.10.2020 16:11 Відповісти
В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців - Цензор.НЕТ 5952
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18.10.2020 21:55 Відповісти
Что такое "незаконное влияние на избирателей"?
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18.10.2020 22:17 Відповісти
ИМХО... на аферу по эскалации гражданского противостояния (опрос во время выборов) может решиться только проиграный.
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19.10.2020 05:23 Відповісти
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