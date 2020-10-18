В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців

Нардеп "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до голови Національної поліції з закликом запобігати, виявляти і припиняти будь-які спроби незаконного впливу на виборців в день голосування 25 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Перш за все, підкреслює В'ятрович, мається на увазі "фейкове" опитування "від Зеленського".

"До речі, фейкове воно не лише тому, що президент не має повноважень проводити жодні "опитування", а й тому, що не існує жодного способу контролю і отримання достовірних даних за підсумками цієї афери.

Цифри "підсумків" цього "опитування" будуть узяті просто зі стелі, бо більше їх узяти немає звідки. Навіть якби Зеленський особисто рахував макулатуру, невідомо як зібрану його агітаторами, кількість цієї макулатури не свідчила б ні про що.

До речі, спроби влади озвучувати після 25 жовтня ці цифри зі стелі, а також механізм фінансування всієї цієї афери – це наступні питання, які мають стати предметом розслідування", - вважає нардеп.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.