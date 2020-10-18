У ЗСУ зафіксовано 13-й летальний випадок від COVID-19, за добу захворіла 91 особа

За минулу добу в Збройних Силах України лабораторно підтверджений 91 новий випадок захворювання коронавірусом COVID-19, кількість летальних випадків досягла 13.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

"На жаль, в Збройних силах України зафіксовано 13 летальний випадок, викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, під час перебування у відпустці 28.09.2020 військовослужбовець звернувся до сімейного лікаря за місцем проживання. Лікувався амбулаторно, за медичною допомогою в лікувальні заклади МО України не звертався. 04.10.2020 при КТ легень у місті Львові (Обласний діагностичний центр) було діагностовано двобічну пневмонію. Продовжував лікуватись за місцем проживання. 10.10.2020 у зв’язку з погіршення стану здоров’я був госпіталізований до Жовківськоі ЦРЛ, де підтверджений діагноз двобічної пневмонії.

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Для подальшого обстеження та лікування, цього ж дня, реанімобілем був евакуйований та госпіталізований у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону з розміщенням у відділення реанімації та інтенсивної терапії. На момент поступлення стан здоров’я був важкий, в свідомості. Проведений експрес-тест дав позитивний. Також було здійснено відбір матеріалу для ПЛР-тестування.

"11.10.2020 у пацієнта продовжувала прогресувати дихальна недостатність, його було переведено на ШВЛ. Незважаючи на проведену терапію, наростали ознаки дихальної недостатності, стан здоров’я погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Результати ПЛР тестування, що підтвердило у померлого гостру респіраторну хворобу COVID-19 було отримано 17.10.2020. Військовослужбовець за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання", - йдеться в повідомленні.

Загалом упродовж минулої доби до ЗСУ зареєстровано 91 новий випадок захворювання COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я перебуває 14 осіб Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Будинки під наглядом медичної служби перебуває 77 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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В цілому станом на 10:00 неділі, 18 жовтня, в ЗСУ COVID-19 хворіє 1082 людини. Всього за час пандемії одужали 3 220 осіб.

В даний час на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 465 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 54 людини.