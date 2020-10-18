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За перші дев'ять місяців 2020 року Держміграції визнала біженцями 17 громадян РФ

За перші дев'ять місяців 2020 року Держміграції визнала біженцями 17 громадян РФ

За перші дев'ять місяців 2020 року Державна міграційна служба України визнала біженцями 17 громадян Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила ДМС у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Ще 20 росіян визнали такими, які потребують додаткового захисту.

При цьому протягом всього 2019 року міграційна служба визнала біженцями дев'ять росіян, ще 19 - особами, які потребують додаткового захисту.

Станом на 1 жовтня цього року в Україні офіційно зареєстровано  1276 біженців і 878 осіб, які потребують додаткового захисту. Основними країнами походження шукачів захисту в Україні є Афганістан, Нігерія, Росія, Сирія, Камерун, Таджикистан, Сомалі, Демократична Республіка Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Ємен, Гвінея, Єгипет і Кот-д'Івуар.

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Автор: 

біженці (1863) ДМС (63)


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Топ коментарі
+6
нахера они тут? среди своих тупой ватной мрази полно, а они еще вмешивают
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18.10.2020 11:33
+3
Списочек дайте пофамильно и с биографиями,тут попахивает взяточничеством.
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18.10.2020 11:51
+3
Из России, наверное, чеченцы?
Франция не берёт?
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18.10.2020 11:53
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нахера они тут? среди своих тупой ватной мрази полно, а они еще вмешивают
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18.10.2020 11:33 Відповісти
надо стремиться к нулю.
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18.10.2020 11:41 Відповісти
Всеодно каци кажуть Кримнаш.
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18.10.2020 11:45 Відповісти
Списочек дайте пофамильно и с биографиями,тут попахивает взяточничеством.
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18.10.2020 11:51 Відповісти
Уцаться мона с редактора ...За первые девять месяцев 2020 годаИсточник: https://censor.net/ru/n3225425...... а ,что есть еще вторые девять месяцев 2020 года ?
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18.10.2020 11:53 Відповісти
За перші дев'ять місяців 2020 року Держміграції визнала біженцями 17 громадян РФ - Цензор.НЕТ 7534
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18.10.2020 11:59 Відповісти
ты еще рогами постучи
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18.10.2020 12:01 Відповісти
За перші дев'ять місяців 2020 року Держміграції визнала біженцями 17 громадян РФ - Цензор.НЕТ 3554

Це про тебе?
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18.10.2020 12:04 Відповісти
ну не про тебя же
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18.10.2020 12:13 Відповісти
В якій палаті лежиш?
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18.10.2020 12:44 Відповісти
Из России, наверное, чеченцы?
Франция не берёт?
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18.10.2020 11:53 Відповісти
Объелись скрепов поди до рвоты ))
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18.10.2020 12:04 Відповісти
Не поймешь, "путиновведисты" или "гнани и голодни"?
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18.10.2020 12:14 Відповісти
"у ніх же ж опьіта побольшє" .ру)) язьік такой
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18.10.2020 12:36 Відповісти
Нельзя этого делать!!!. Неизвестно же с каким заданием они внедряются.
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18.10.2020 13:18 Відповісти
кращою булаб новина депортували на.. 17 тисяч кацапів
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18.10.2020 13:26 Відповісти
Президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82 Франклин Рузвельт санкционировал интернирование, подписав https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 19 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1942 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_9066 Чрезвычайный указ № 9066 , который разрешал военным властям определить «зоны выселения» и перемещать из них любых лиц. В результате, все граждане японского происхождения были насильственно выселены с тихоокеанского побережья, в том числе из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Калифорнии и большей части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD Орегона и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Вашингтона , в лагеря для интернированных. В 1944 году Верховный суд США подтвердил конституционность интернирования, аргументировав это тем, что ограничение гражданских прав расовой группы допустимо, если того «требует общественная необходимость»
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18.10.2020 13:39 Відповісти
Камера ??? Это где ?
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18.10.2020 13:48 Відповісти
Ну на кой нам все эти новинские и прочие козлы из рашки?
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18.10.2020 22:23 Відповісти
 
 