За перші дев'ять місяців 2020 року Держміграції визнала біженцями 17 громадян РФ

За перші дев'ять місяців 2020 року Державна міграційна служба України визнала біженцями 17 громадян Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила ДМС у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Ще 20 росіян визнали такими, які потребують додаткового захисту.

При цьому протягом всього 2019 року міграційна служба визнала біженцями дев'ять росіян, ще 19 - особами, які потребують додаткового захисту.

Станом на 1 жовтня цього року в Україні офіційно зареєстровано 1276 біженців і 878 осіб, які потребують додаткового захисту. Основними країнами походження шукачів захисту в Україні є Афганістан, Нігерія, Росія, Сирія, Камерун, Таджикистан, Сомалі, Демократична Республіка Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Ємен, Гвінея, Єгипет і Кот-д'Івуар.

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