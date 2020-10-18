За минулу добу в Києві від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 453 нові випадки зараження
За минулу добу коронавірус COVID-19 виявили у 453 жителів Києва, 13 раніше хворих людей померли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Захворювання коронавірус за минулу добу в Києві виявили у 453 осіб. 13 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 582 киян. На сьогодні в столиці вже 30 463 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - написав Кличко.
Захворіли 250 жінок віком від 24 до 89 років, 175 чоловіків віком від 18 до 82 років, 15 дівчаток від 2 до 16 років і 13 хлопчиків від 1 року до 17. Захворів, зокрема, 21 медик.
У лікарні столиці потрапили 50 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 35 осіб. Всього коронавірус подолали 10 696 жителів Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 115, у Дніпровському - 58 і в Оболонському районі - 53 випадки. Ситуація з поширенням вірусу - тривожна. Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!", - зазначив Кличко.
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55, уже усиливают карантинные меры.
А в Киеве всего 15 чел. -- просто идиллия из области мечты...
...или я не арифметик? *)
Заболел родственник, по всем признакам ковид, "семейный врач" на больничном, коллега по цеху, которому передали больных, принять может только через пол месяца, рентген в поликлинике не раньше чем через две недели, (там завал) скорая пять минут не брала трубки еле дозвонились, первым делом начали морозить - "обращайтесь к семейному врачу"...
Итог: Тест делать и не собирались, больной не учтенный, рентген обошелся в частной клинике в 700 гривен, пневмония, оттуда же рецепты за отдельную плату...
Таких больных, по Киеву, полагаю в день набирается раз в пять больше официальной "статистики"
Брешут сволочи! Как минимум перед выборами, а как максимум, пока бунт не начнется!..
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.
А в СМИ люди мрут как мухи...
Смертность от COVID-19, в Украине вышла на третье место по статистике, после Сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии..