За минулу добу в Києві від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 453 нові випадки зараження

За минулу добу коронавірус COVID-19 виявили у 453 жителів Києва, 13 раніше хворих людей померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Захворювання коронавірус за минулу добу в Києві виявили у 453 осіб. 13 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 582 киян. На сьогодні в столиці вже 30 463 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Захворіли 250 жінок віком від 24 до 89 років, 175 чоловіків віком від 18 до 82 років, 15 дівчаток від 2 до 16 років і 13 хлопчиків від 1 року до 17. Захворів, зокрема, 21 медик.

У лікарні столиці потрапили 50 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 35 осіб. Всього коронавірус подолали 10 696 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 115, у Дніпровському - 58 і в Оболонському районі - 53 випадки. Ситуація з поширенням вірусу - тривожна. Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!", - зазначив Кличко.