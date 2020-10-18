УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10738 відвідувачів онлайн
Новини
3 055 68

"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - глава НБУ Шевченко

Банківський сектор України продемонстрував високу стійкість в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку глава НБУ Кирило Шевченко висловив у публікації для впливового американського аналітичного центру Atlantic Council.

"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - зазначив глава НБУ.

За його словами, українські банки довели в період пандемії, що цілком здатні відповідати сучасним викликам у сфері капіталу, ліквідності, прибутковості й технологічних інновацій. Причому найяскравішою рисою стало повернення довіри з боку населення.

"Короткий відтік депозитів, свідками якого всі стали впродовж перших тижнів карантинних обмежень у березні 2020 року, нині вже є далеким спогадом", - зауважив Шевченко.

Також читайте: Кандидатура глави НБУ Шевченка не викликає ні в кого жодних зауважень, - Єрмак

Зараз, запевнив він, в Україні стрімко зростають вклади населення: "Річний темп зростання депозитів з боку домогосподарств у національній валюті становить 27%, а в іноземній - 5%".

Водночас, указує голова НБУ, відбулося зниження відсоткових ставок по кредитах, що в останні два місяці літа продемонструвало зростання обсягів позик для бізнесу на 2,2%, а також кредитів для домогосподарств на 3%.

"Нинішні сприятливі умови забезпечують українському бізнесу можливості отримувати доступніші позики. Це дозволяє їм покривати короткострокові потреби та фінансувати масштабні проєкти", - зауважив Шевченко.

Він додав, що українська банківська система поступово оцифровує свої послуги, а це своєю чергою розширює можливості для клієнтів. До того ж у серпні запущена система електронних платежів у режимі 24/7.

"Це дає банкам, що працюють в Україні, можливість проводити платежі клієнтів цілодобово", - констатував очільник Нацбанку.

При цьому Шевченко підкреслив: ще зарано говорити про сплеск покращення у сфері фінансування, "однак ми явно просуваємося у правильному напрямку".

У цьому контексті глава НБУ запевнив: попри труднощі для світової економіки, українська влада має намір продовжити приватизацію державних банків.

Дивіться: Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми вже обговорювали плани зменшення присутності держави в українському банківському секторі з представниками Лондонської фондової біржі. Наша поточна стратегія часткової приватизації державних банків України передбачає, що кроки до продажів розпочнуться не пізніше кінця 2024 року", - підсумував Кирило Шевченко.

Автор: 

банки (7713) НБУ (10347) Шевченко Кирило (225)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Если глава нацбанка говорит, что всё лучше, чем когда-либо, значит надо бежать в банк и забирать все деньги.
показати весь коментар
18.10.2020 12:56
+16
Мля если это чудовище говорит что банковский сектор устойчив надо срочно выводить из банков все даже из кореспонденских ячеек
показати весь коментар
18.10.2020 12:52
+15
"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6652
показати весь коментар
18.10.2020 12:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6652
показати весь коментар
18.10.2020 12:47 Відповісти
Если глава нацбанка говорит, что всё лучше, чем когда-либо, значит надо бежать в банк и забирать все деньги.
показати весь коментар
18.10.2020 12:56 Відповісти
Але, Шевченко, такие заявления НБУ вызывают бессоницу у вкладчиков
показати весь коментар
18.10.2020 13:26 Відповісти
Все в полном порядке, как у Чапаева.
Возвращается Василий Иванович в дивизию, спрашивает у Петьки:
- Как дела в дивизии?
- Все в порядке, василий Иванович!
- Точно в все в порядке?
- Ну черенок у лопаты сломался.
- А чего сломался?
- Жучку зхакапывали.
- А жучка чего сдохла?!
- Мяса объелась.
- А мясо-то откуда, мы же голодаем!?
- Много лошадей пало.
- А лошади то чего пали!?
- Воду возили, штаб тушили.
- А штаб то от чего загорелся!?
- Фурманов окурок бросил.
- Как Фурманов окурок бросил!, он же не курит!?
- Так а как не закуришь, если белые флаг дивизии с**здили!..
показати весь коментар
18.10.2020 15:58 Відповісти
"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 265
показати весь коментар
18.10.2020 13:36 Відповісти
"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2487
показати весь коментар
18.10.2020 13:59 Відповісти
Я как знал --- только с обменника, а тут и сон,новость в руку!
показати весь коментар
18.10.2020 17:38 Відповісти
еге, міняйте останні гривні на шото вільно конвертоване...
показати весь коментар
18.10.2020 13:13 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. ©
показати весь коментар
18.10.2020 17:48 Відповісти
Значит скоро дефолт.
показати весь коментар
18.10.2020 12:47 Відповісти
Це не ваша заслуга.
показати весь коментар
18.10.2020 12:48 Відповісти
"Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет, потому падение ВВП в этом году в стране ожидается меньшим, чем во многих странах региона - на уровне 5,5%, отмечает Всемирный банк (ВБ)".

https://censor.net/ru/news/3223389/vsemirnyyi_bank_rezko_uhudshil_prognoz_padeniya_vvp_ukrainy_v_tekuschem_godu_do_55
показати весь коментар
18.10.2020 12:58 Відповісти
Міжнародні експерти так і казали: "Був".
показати весь коментар
18.10.2020 12:49 Відповісти
Дякуємо!
Натяк зрозуміли)))
показати весь коментар
18.10.2020 12:49 Відповісти
Риганали теж казали шо їхня влада сільна как нікогда і здулись.
показати весь коментар
18.10.2020 12:49 Відповісти
Риги лише мімікрували та мігрували ,до іншого кубла !!)))
показати весь коментар
18.10.2020 12:52 Відповісти
Позеленіли.
показати весь коментар
18.10.2020 12:53 Відповісти
Позеленіли та зажопілись !!)))
показати весь коментар
18.10.2020 12:54 Відповісти
"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1547

А 95 квартал маладиє риганали.
показати весь коментар
18.10.2020 13:04 Відповісти
и это стало возможным после выведения с рынка сточных банков и изъятия привата, теперь цирк пользуется и грабит.
показати весь коментар
18.10.2020 12:50 Відповісти
Бла-бла-бла!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!)))
показати весь коментар
18.10.2020 12:50 Відповісти
Приятно удивился,узнав,что у нас ещё есть наивные доверчивые люди,хранящие деньги на депозитах.
показати весь коментар
18.10.2020 12:51 Відповісти
Поділися, де ти зберігаєш гроші (звичайно, якщо вони є). Бачу, що ти просунутий. Мабуть, в біткойнах або під матрасом
показати весь коментар
18.10.2020 18:41 Відповісти
Мля если это чудовище говорит что банковский сектор устойчив надо срочно выводить из банков все даже из кореспонденских ячеек
показати весь коментар
18.10.2020 12:52 Відповісти
Беня рулить, маріонетки керують.
показати весь коментар
18.10.2020 12:52 Відповісти
Самое устойчивое тело, это нечто плоское, лежачее, с низким центром тяжести... -- обмотанное изолентой и прибитое шурупами к несущей поверхности.
показати весь коментар
18.10.2020 12:52 Відповісти
и вкрученое гвоздями
показати весь коментар
18.10.2020 12:56 Відповісти
-- со стороны днища......
показати весь коментар
18.10.2020 12:58 Відповісти
т.е. там снизу тоже стучат?...
примерно так и думал....
показати весь коментар
18.10.2020 13:12 Відповісти
Сейчас, заверил он, в Украине стремительно растут вклады населения: "Годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в национальной валюте составляет 27%, а в иностранной - 5%".- за счет чего растут вклады населения,если число безработных значительно возросло ,а экономика Украины в штопоре,плюс к этому практически прекращено кредитование со стороны мировых кредиторов ?
показати весь коментар
18.10.2020 12:52 Відповісти
Похоже, что бабло уже втихаря из параши подсасывается... -- а откель ещё ему взяться?
показати весь коментар
18.10.2020 12:54 Відповісти
Це спадок Гонтарєвої.
показати весь коментар
18.10.2020 12:53 Відповісти
Скажи спасибо гонтаревой!
Не успела ещё несколько десятков сточных канав ликвидировать.
показати весь коментар
18.10.2020 12:53 Відповісти
Ты чо ,сын самки собаки ,уже в открытую ,уринотерапию используешь для Зебилов 😂😂😂😂😂😂
показати весь коментар
18.10.2020 12:54 Відповісти
Настала епоха засцяних очей.
показати весь коментар
18.10.2020 12:58 Відповісти
в каком инкубаторе их греют?
показати весь коментар
18.10.2020 12:55 Відповісти
Збираються продавати державні банки. Приватні банки це таке. Сьогодні вони є, а завтра зникнуть і шукай вітра в полі.
показати весь коментар
18.10.2020 12:56 Відповісти
Пора скупать доллары!
показати весь коментар
18.10.2020 12:57 Відповісти
У мене лежать доляри ще по 5.
показати весь коментар
18.10.2020 12:59 Відповісти
А у меня по 0,68. Лежат себе. Шо с ними сделается
показати весь коментар
18.10.2020 13:02 Відповісти
Завтра омерика скаже що виводять з обороту гроші старші 2004 року і що будеш робить? В мене оно ще від бабусі лежать дореволюційні біткоїни і тільки ростуть в ціні
показати весь коментар
18.10.2020 13:16 Відповісти
Представь себе, их нигде, кроме Центробанка не принимают.
Мне в наследство немного досталось, не могу выбраться.
показати весь коментар
18.10.2020 13:44 Відповісти
Вас не бентежить, що США надрукувала декілька трильйонів долларів під коронавірус?
показати весь коментар
18.10.2020 18:45 Відповісти
та да мы и видим всю мощь банковского сектора в начале года курс 24 а сейчас 29 - вот она мощь?
показати весь коментар
18.10.2020 12:59 Відповісти
Гонтарева зачистила банковский сектор от банков-пылесосов, которые обслуживали интересы олигархов, но зелевате этого не понять.
показати весь коментар
18.10.2020 12:59 Відповісти
Альфа банк подружки?
показати весь коментар
18.10.2020 14:32 Відповісти
"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - отметил глава НБУ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Именно поэтому, надо ползать на четвереньках перед МВФ, и клянчить кредит.
Источник: https://censor.net/ru/n3225429
показати весь коментар
18.10.2020 13:02 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента...

13.10.2020 г. Общий уровень долговых обязательств Украины на 4-й квартал 2020 года характеризуется резкой диспропорцией между уровнем внешних и внутренних обязательств с точностью да наоборот повторяя ситуацию третьего квартала. Совокупная сумма долговых платежей четвертого квартала 2020 года выше показателей третьего и составляет 5.587 млрд. долларов США. При этом получение внешних кредитов находится под большим вопросом. На этом фоне проект бюджета на 2021 год предусматривающий получение внешних кредитных средств на сумму 9.112 млрд. долларов, судя по доходной части, выглядит чистой фантазией.



15.10.2020 г. Министр финансов Марченко торжественно заявил, что пик внешних платежей успешно пройден и нет необходимости увеличивать долговую нагрузку. По тому что золотовалютные запасы Украины только за последний месяц уменьшились на 10,3% мы о "пик пройден"уже догадались. "Нет необходимости" нужно так понимать, что обещавший "еще два транша МВФ до конца года" Марченко догадался что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года?

от така от стійкість...
показати весь коментар
18.10.2020 13:06 Відповісти
Не хватает ума поднять в трое курс доллара.
показати весь коментар
18.10.2020 13:06 Відповісти
Депозиты по 7,5-8%, кредиты 36-45%, курс доллара 28-29, инфляцыя - от 10% за год, кредит МВФ под вопросом... - вот такая она, зельоная устойчивость.
показати весь коментар
18.10.2020 13:11 Відповісти
отакЭ..бакс растет, а укро банковский сектор - устойчив, как никогда!)))
показати весь коментар
18.10.2020 13:12 Відповісти
такое впечатление, что мы живем в разных Украинах...ибо видим всё по-разному )))
как например (см. ниже)))))
"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2895

...
показати весь коментар
18.10.2020 13:14 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2020 14:00 Відповісти
А чё все так взбеленились и насыпались на Шеввченка-то? Шевченко напряжённо и высококвалифицированно работает - лично в главном операционном зале НБУ по ночам в одной набедренной повязке вместо труселей с шаманским бубном в руках комлает - вот и накомлал несокрушимую устойчивость украинского банковского сектора. А иначе с откудова у Шевченка такая непокобелимая уверенность?
показати весь коментар
18.10.2020 13:15 Відповісти
Все правильно! У него работа такая-выражать непоколебимую устойчивость, а не сеять сомнения и панику, за это платять грубые деньги-до 20 000 грн за один банковский день. А месячная зарплата даже в 500-сотках вообще в карманы не войдет
показати весь коментар
18.10.2020 13:30 Відповісти
Это заслуга Гонтаревой и Смолия. Вы же за год обанкротили массу прибыльных госпредприятий. И за банковский сектор теперь тоже страшно.
показати весь коментар
18.10.2020 13:22 Відповісти
"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 527
показати весь коментар
18.10.2020 13:26 Відповісти
Це Зеленський за півтора року очистив банківську систему від паразитуючих шахрайських банків , ліквідувавши їх більше сотні ,, закрив шахрайські схеми відтоку банківського капіталу за кордон ,, тому банківська система зараз така як каже Шевченко . Хвала преЗЕденту ! Уря .!!
показати весь коментар
18.10.2020 13:46 Відповісти
Не делай мне нервы.
Не любая шутка уместна.
Во Франции один тоже шутил.
показати весь коментар
18.10.2020 13:50 Відповісти
Ну то слухай шютки Зеленського . По друге , я не тобі це писав .
показати весь коментар
18.10.2020 14:14 Відповісти
такий устойчівий, що треба його трохи пошатать па-пріколу, так, шевченко? Чому золото-валютні резерви випаровуються? Готуєте домік в ростові для оманського?
показати весь коментар
18.10.2020 14:21 Відповісти
...как при Порошенко.
показати весь коментар
18.10.2020 15:41 Відповісти
это просто жесть, день в кабмине не начинается без понюшки кокса
показати весь коментар
18.10.2020 16:44 Відповісти
Безсоромне самовихваляння - тактика всіх зелених. Шкода, що українців це не дратує. Навпаки, вони довіряють. Не розумію цього.
показати весь коментар
18.10.2020 23:21 Відповісти
 
 