"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - глава НБУ Шевченко
Банківський сектор України продемонстрував високу стійкість в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку глава НБУ Кирило Шевченко висловив у публікації для впливового американського аналітичного центру Atlantic Council.
"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - зазначив глава НБУ.
За його словами, українські банки довели в період пандемії, що цілком здатні відповідати сучасним викликам у сфері капіталу, ліквідності, прибутковості й технологічних інновацій. Причому найяскравішою рисою стало повернення довіри з боку населення.
"Короткий відтік депозитів, свідками якого всі стали впродовж перших тижнів карантинних обмежень у березні 2020 року, нині вже є далеким спогадом", - зауважив Шевченко.
Зараз, запевнив він, в Україні стрімко зростають вклади населення: "Річний темп зростання депозитів з боку домогосподарств у національній валюті становить 27%, а в іноземній - 5%".
Водночас, указує голова НБУ, відбулося зниження відсоткових ставок по кредитах, що в останні два місяці літа продемонструвало зростання обсягів позик для бізнесу на 2,2%, а також кредитів для домогосподарств на 3%.
"Нинішні сприятливі умови забезпечують українському бізнесу можливості отримувати доступніші позики. Це дозволяє їм покривати короткострокові потреби та фінансувати масштабні проєкти", - зауважив Шевченко.
Він додав, що українська банківська система поступово оцифровує свої послуги, а це своєю чергою розширює можливості для клієнтів. До того ж у серпні запущена система електронних платежів у режимі 24/7.
"Це дає банкам, що працюють в Україні, можливість проводити платежі клієнтів цілодобово", - констатував очільник Нацбанку.
При цьому Шевченко підкреслив: ще зарано говорити про сплеск покращення у сфері фінансування, "однак ми явно просуваємося у правильному напрямку".
У цьому контексті глава НБУ запевнив: попри труднощі для світової економіки, українська влада має намір продовжити приватизацію державних банків.
"Ми вже обговорювали плани зменшення присутності держави в українському банківському секторі з представниками Лондонської фондової біржі. Наша поточна стратегія часткової приватизації державних банків України передбачає, що кроки до продажів розпочнуться не пізніше кінця 2024 року", - підсумував Кирило Шевченко.
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Возвращается Василий Иванович в дивизию, спрашивает у Петьки:
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https://censor.net/ru/news/3223389/vsemirnyyi_bank_rezko_uhudshil_prognoz_padeniya_vvp_ukrainy_v_tekuschem_godu_do_55
Натяк зрозуміли)))
А 95 квартал маладиє риганали.
примерно так и думал....
Не успела ещё несколько десятков сточных канав ликвидировать.
Мне в наследство немного досталось, не могу выбраться.
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Именно поэтому, надо ползать на четвереньках перед МВФ, и клянчить кредит.
Источник: https://censor.net/ru/n3225429
13.10.2020 г. Общий уровень долговых обязательств Украины на 4-й квартал 2020 года характеризуется резкой диспропорцией между уровнем внешних и внутренних обязательств с точностью да наоборот повторяя ситуацию третьего квартала. Совокупная сумма долговых платежей четвертого квартала 2020 года выше показателей третьего и составляет 5.587 млрд. долларов США. При этом получение внешних кредитов находится под большим вопросом. На этом фоне проект бюджета на 2021 год предусматривающий получение внешних кредитных средств на сумму 9.112 млрд. долларов, судя по доходной части, выглядит чистой фантазией.
15.10.2020 г. Министр финансов Марченко торжественно заявил, что пик внешних платежей успешно пройден и нет необходимости увеличивать долговую нагрузку. По тому что золотовалютные запасы Украины только за последний месяц уменьшились на 10,3% мы о "пик пройден"уже догадались. "Нет необходимости" нужно так понимать, что обещавший "еще два транша МВФ до конца года" Марченко догадался что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года?
от така от стійкість...
как например (см. ниже)))))
...
Не любая шутка уместна.
Во Франции один тоже шутил.