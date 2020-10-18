"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - глава НБУ Шевченко

Банківський сектор України продемонстрував високу стійкість в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку глава НБУ Кирило Шевченко висловив у публікації для впливового американського аналітичного центру Atlantic Council.

"Український банківський сектор ще ніколи не був таким стійким", - зазначив глава НБУ.

За його словами, українські банки довели в період пандемії, що цілком здатні відповідати сучасним викликам у сфері капіталу, ліквідності, прибутковості й технологічних інновацій. Причому найяскравішою рисою стало повернення довіри з боку населення.

"Короткий відтік депозитів, свідками якого всі стали впродовж перших тижнів карантинних обмежень у березні 2020 року, нині вже є далеким спогадом", - зауважив Шевченко.

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Зараз, запевнив він, в Україні стрімко зростають вклади населення: "Річний темп зростання депозитів з боку домогосподарств у національній валюті становить 27%, а в іноземній - 5%".

Водночас, указує голова НБУ, відбулося зниження відсоткових ставок по кредитах, що в останні два місяці літа продемонструвало зростання обсягів позик для бізнесу на 2,2%, а також кредитів для домогосподарств на 3%.

"Нинішні сприятливі умови забезпечують українському бізнесу можливості отримувати доступніші позики. Це дозволяє їм покривати короткострокові потреби та фінансувати масштабні проєкти", - зауважив Шевченко.

Він додав, що українська банківська система поступово оцифровує свої послуги, а це своєю чергою розширює можливості для клієнтів. До того ж у серпні запущена система електронних платежів у режимі 24/7.

"Це дає банкам, що працюють в Україні, можливість проводити платежі клієнтів цілодобово", - констатував очільник Нацбанку.

При цьому Шевченко підкреслив: ще зарано говорити про сплеск покращення у сфері фінансування, "однак ми явно просуваємося у правильному напрямку".

У цьому контексті глава НБУ запевнив: попри труднощі для світової економіки, українська влада має намір продовжити приватизацію державних банків.

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"Ми вже обговорювали плани зменшення присутності держави в українському банківському секторі з представниками Лондонської фондової біржі. Наша поточна стратегія часткової приватизації державних банків України передбачає, що кроки до продажів розпочнуться не пізніше кінця 2024 року", - підсумував Кирило Шевченко.