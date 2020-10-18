Львівська організація Нацспілки письменників підтримала на виборах кандидата СН Кльофу, самі письменники обурені

Керівник львівської обласної організації Національної спілки письменників України (НСПУ) Ігор Гургула від імені спілки заявив про підтримку партії "Слуга народу" на місцевих виборах. Ця заява викликала скандал, оскільки відразу кілька письменників заявили, що заява зроблена без їхнього відома.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

"Звернення письменників Львівщини" за підписом Гургули на підтримку СН було опубліковано в п'ятницю, 16 жовтня.

"Ми, українські письменники, залишаємось чи не єдиним суспільним прошарком, якому сповна довіряють люди [...] І ця заява йде від чистого серця та твердої переконаності у необхідності дати шанс молодому поколінню політиків та управлінців проявити себе сповна. Віддаючи свій голос за львівську команду "Слуг народу", ми голосуємо за щасливе майбутнє Вітчизни та процвітання Галичини!", – йдеться у заяві.

Цю заяву поширив кандидат в мери Львова від партії "Слуга народу" Тарас Кльофа, подякувавши письменникам за підтримку.

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Після появи заяви у соцмережах відразу кілька членів НСПУ заявили, що заява є виключно особистою точкою зору Ігоря Гургули. Поетеса Любов Долик поширила відкритий лист до Тарас Кльофи, який підписали 14 членів обласної організації НСПУ.

"Шановний пане Тарасе! Ми, письменники, члени Львівської організації НСПУ офіційно заявляємо, що не погоджувалися висловлювати Вам, як кандидатові у мери від партії "Слуга народу", офіційну підтримку від імені усієї Львівської обласної організації НСПУ, – сказано у заяві.

За словами авторів заяви, підтримка Гургули ще не означає підтримку всіх письменників.

Ігор Гургула в розмові з журналістами визнав, що заяву на підтримку "Слуги народу" є виключно його особистою позицією. За його словами, таким чином він хотів підтримати свого друга Олега Березу, який очолює обласну службу автомобільних доріг і балотується до міської ради від "Слуги народу".

"Це так, тут я припустився помилки. Треба було написати "я, письменник". Я зараз готую доповнення. Вийшов стилістичний ляп", - сказав Гургула.

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