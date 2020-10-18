Львівська організація Нацспілки письменників підтримала на виборах кандидата СН Кльофу, самі письменники обурені
Керівник львівської обласної організації Національної спілки письменників України (НСПУ) Ігор Гургула від імені спілки заявив про підтримку партії "Слуга народу" на місцевих виборах. Ця заява викликала скандал, оскільки відразу кілька письменників заявили, що заява зроблена без їхнього відома.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.
"Звернення письменників Львівщини" за підписом Гургули на підтримку СН було опубліковано в п'ятницю, 16 жовтня.
"Ми, українські письменники, залишаємось чи не єдиним суспільним прошарком, якому сповна довіряють люди [...] І ця заява йде від чистого серця та твердої переконаності у необхідності дати шанс молодому поколінню політиків та управлінців проявити себе сповна. Віддаючи свій голос за львівську команду "Слуг народу", ми голосуємо за щасливе майбутнє Вітчизни та процвітання Галичини!", – йдеться у заяві.
Цю заяву поширив кандидат в мери Львова від партії "Слуга народу" Тарас Кльофа, подякувавши письменникам за підтримку.
Після появи заяви у соцмережах відразу кілька членів НСПУ заявили, що заява є виключно особистою точкою зору Ігоря Гургули. Поетеса Любов Долик поширила відкритий лист до Тарас Кльофи, який підписали 14 членів обласної організації НСПУ.
"Шановний пане Тарасе! Ми, письменники, члени Львівської організації НСПУ офіційно заявляємо, що не погоджувалися висловлювати Вам, як кандидатові у мери від партії "Слуга народу", офіційну підтримку від імені усієї Львівської обласної організації НСПУ, – сказано у заяві.
За словами авторів заяви, підтримка Гургули ще не означає підтримку всіх письменників.
Ігор Гургула в розмові з журналістами визнав, що заяву на підтримку "Слуги народу" є виключно його особистою позицією. За його словами, таким чином він хотів підтримати свого друга Олега Березу, який очолює обласну службу автомобільних доріг і балотується до міської ради від "Слуги народу".
"Це так, тут я припустився помилки. Треба було написати "я, письменник". Я зараз готую доповнення. Вийшов стилістичний ляп", - сказав Гургула.
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гребанный цирк
Да там вся партия во главе с осликом - стилистический ляп
Не нервничай.
Кто-нибудь читает современную украинскую прозу или поэзию? Нет, я серьезно. Среди тех непереборчивых людей, которые все-таки могут, не поморщившись от бездарной конъюнктурщины, прущей из каждой строчки, осилить их "произведения", найдутся хотя бы двое-трое, которые искренне верят, что эти опусы войдут в культурное наследие, а не канут в лету уже через несколько лет?
Все эти вопросы, как вы понимаете, риторические. Ни один из обладающих вкусом, воспитанных на истинной литературы мирового наследия читатель никогда не станет всерьез воспринимать такие гнойные образования, которые именуют себя "союзами писателей" в странах постсовка. И особенно - в Украине.
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Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
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Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
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А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
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В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
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Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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