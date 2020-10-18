Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко

Штрафи за порушення карантину в Україні планують збільшити до 17 000 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Сума штрафів у нас сьогодні не така, як, наприклад, в європейському регіоні. У нас 170 гривень. Хочемо підняти. У європейському регіоні ... Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це повторне порушення, то буде 1700 євро", - зазначив Ляшко.

Він додав, що законопроєкт був внесений у Раду, але парламентарії "не встигли або не захотіли" проголосувати його до відпустки.

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За словами Ляшка, штраф планується збільшити до 17 000 гривень.