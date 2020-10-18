УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10704 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 050 93

Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко

Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко

Штрафи за порушення карантину в Україні планують збільшити до 17 000 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Сума штрафів у нас сьогодні не така, як, наприклад, в європейському регіоні. У нас 170 гривень. Хочемо підняти. У європейському регіоні ... Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це повторне порушення, то буде 1700 євро", - зазначив Ляшко.

Він додав, що законопроєкт був внесений у Раду, але парламентарії "не встигли або не захотіли" проголосувати його до відпустки.

Також читайте: Штрафи за порушення бізнесом карантину можуть зрости до 51 тис. грн, - "слуга народу" Радуцький

За словами Ляшка, штраф планується збільшити до 17 000 гривень.

Автор: 

карантин (18172) штраф (1857) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
З початку зробіть їх невідворотними і по штрафуйте свої велюри а потім тявкайте далі.
показати весь коментар
18.10.2020 13:14
+16
Да а у нас есть...причем зеленые идиоты и почитатели кремлевского ******** это в основной своей массе одни и теже чуваки и чувихи...если коротко то зебилы...
показати весь коментар
18.10.2020 13:19
+13
Вже ж було 17 тищ. Нє?
показати весь коментар
18.10.2020 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже ж було 17 тищ. Нє?
показати весь коментар
18.10.2020 13:13 Відповісти
до напожизненно !!!!!!!
только суд всех оправдает
показати весь коментар
18.10.2020 13:27 Відповісти
за мзду малую.....
показати весь коментар
18.10.2020 13:28 Відповісти
Український суд ,самий гуманний та доброчесний суд в світі !!)))
показати весь коментар
18.10.2020 13:29 Відповісти
но не бесплатный, заметьте, очччень небесплатный !!!!!!!!!
показати весь коментар
18.10.2020 13:36 Відповісти
Що таке з/п судді , так дрібнота ,хіба що на молочишко з чорним хлібом !!)))
показати весь коментар
18.10.2020 13:39 Відповісти
там где Вова сыр покупает по 100 гривень (дешево то как !!!!!!)... за 50 грам
показати весь коментар
18.10.2020 13:58 Відповісти
З початку зробіть їх невідворотними і по штрафуйте свої велюри а потім тявкайте далі.
показати весь коментар
18.10.2020 13:14 Відповісти
правильно не можешь дать сам ,отбери у другого😁😁😁
показати весь коментар
18.10.2020 13:14 Відповісти
В европейском регионе и зарплаты в евро...и зеленых идиотов у власти нет...
показати весь коментар
18.10.2020 13:15 Відповісти
да там и сивочолых сосунов нет,и почитателей кремлевского ********
показати весь коментар
18.10.2020 13:17 Відповісти
Да а у нас есть...причем зеленые идиоты и почитатели кремлевского ******** это в основной своей массе одни и теже чуваки и чувихи...если коротко то зебилы...
показати весь коментар
18.10.2020 13:19 Відповісти
а сывочолый значит по своему интузиазму устраивал котлы для ребят с майдана и добровольцев?!топил их в крови подставляя под кацапские пули!!расскажи мне какой оно патриот бабла и офшоров
показати весь коментар
18.10.2020 13:24 Відповісти
Сивочолий, це минуле,час спитати у ********* про його досягнення !!! Годі все валити на попередників!!))
показати весь коментар
18.10.2020 13:28 Відповісти
Відповідати повинні всі і минулі і ******* і майбутні,бо сроку давнини на війну нема.
показати весь коментар
18.10.2020 14:16 Відповісти
а они есть???
показати весь коментар
18.10.2020 14:18 Відповісти
Маєшь на увазі здобутки зеленої плісняви ???)))
показати весь коментар
18.10.2020 14:42 Відповісти
Слышь зебил...поищи в инете информацию о иловайском и дебальцевском котлах...об их причинах....и не тошни...
показати весь коментар
18.10.2020 13:28 Відповісти
Не вигороджуй сиволапого гетьмана, чуваг. Воно - такий самий агент пуйла, як і вувузєла, тільки хитріший. іловайський котел йому організувати вдалося, а дебільцевський - ні, бо хлопці вчасно змикитили й рвонули звідти. Ти, часом, не знаєш, хто віддав наказ ЗСУ залишити село посередині траси на дебільцево, в яке відразу ж зайшли сєпари, замикаючи оточення? А хто підірвав 5 (!) стратегічних складів з ************? П'яні лосі, які курили цигарки?
показати весь коментар
18.10.2020 16:26 Відповісти
Ты про Липецкую фабрику еще забыл. Помнишь, как Порошенко злостно платил налоги Путину. И брата убил. И съел.
показати весь коментар
18.10.2020 13:29 Відповісти
эй, моряк, ты слишком долго плавал !

сошел на берег через полтора года ?
показати весь коментар
18.10.2020 13:30 Відповісти
ваще то туповатая эта гэбнявая методичка,смешивать теплое с мягким .но кацапские валенки и их лайт-вариант зебилы хавают...
показати весь коментар
18.10.2020 13:36 Відповісти
Да у нас є і свинорилі ********** ублюдки.на сьомому році війни.що правда з прівєтом.
показати весь коментар
18.10.2020 15:54 Відповісти
Давай Ляшко уже сразу 117 тыс. грв., чтобы народ быстрее психанул.
показати весь коментар
18.10.2020 13:17 Відповісти
да на-па-жизненно !!!!!!!!!!!!
и обязательно с расстрелом через повешенье,
а потом четвертовать, четвертовать мерзавцев !

Вова, не все ли равно кого сажать - коррупционеров или безмасочников ?
показати весь коментар
18.10.2020 13:34 Відповісти
А в европейском регионе тоже маски из госрезерва перед самой пандемией за границу продавали??? Президент Франции ничего не говорил по этому поводу??
показати весь коментар
18.10.2020 13:17 Відповісти
Франция сожгла 1,7 млрд масок накануне пандемии.

В итоге французы оказались одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских наций.
Накануне пандемии коронавируса Франция сожгла около 1 миллиарда медицинских масок и около 714 миллиона высокоэффективных масок типа FFP2, поскольку власти считали, что они не понадобятся.
В результате у французов осталось только 117 миллионов масок.
В стране для борьбы со свиным гриппом и атипичной пневмонией (SARS) были сформированы запасы из миллиарда медицинских масок и более 700 миллионов масок типа FFP2.
Однако после публикации исследований о том, что эти заболевания не так опасны, как считалось ранее, власти приняли решение об уничтожении запасов.
показати весь коментар
18.10.2020 13:32 Відповісти
кто-то во Франции должен ответить за это безобразие !!!!!
я настаиваю на суде этого французского "ляшка" !
показати весь коментар
18.10.2020 13:38 Відповісти
так вы уже определитесь,помогают маски избежать заражения,или нет .
а то французам помогают-но они сожгли.
а у нас не помогают-но их продают из госрезерва
показати весь коментар
18.10.2020 13:39 Відповісти
Помогают, помогают, так же как трусы от поноса.
показати весь коментар
18.10.2020 14:44 Відповісти
ну,шоб так утверждать,надо как минимум попробовать и то,и другое
показати весь коментар
18.10.2020 17:36 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4234989-frantsyia-sozhhla-17-mlrd-masok-nakanune-pandemyy Франция сожгла 1,7 млрд масок накануне пандемии
показати весь коментар
18.10.2020 13:33 Відповісти
Ну да ну да...оффигено правдивый источник информации ты привел...верим..помним..скорбим...
показати весь коментар
18.10.2020 13:39 Відповісти
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/102302/belgium-destroyed-and-did-not-replace-millions-of-mouth-masks/ https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/102302/belgium-destroyed-and-did-not-replace-millions-of-mouth-masks/ Брюссель Таймс. Бельгия уничтожила стратегический запас масок перед вспышкой COVID-19. 32 миллиона хирургических масок и 6 миллионов респираторных масок типа FFP2 были уничтожены, после чего Бельгия решила не замещать стратегический резерв. https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/102302/belgium-destroyed-and-did-not-replace-millions-of-mouth-masks/
показати весь коментар
18.10.2020 13:49 Відповісти
Ты зебил разницу между..

были уничтожены, потому что срок их годности истек и они стали «непригодными для использования».

И продажей абсолютно пригодных к эксплуатации масок улавливаешь?? Или в силу своего врожденного скудоумия не модешь??
показати весь коментар
18.10.2020 13:54 Відповісти
"Бельгия решила не замещать стратегический резерв"
показати весь коментар
18.10.2020 16:09 Відповісти
Почему каждая выскочка без образования рекомендации даёт сколько денег и за что отнимать у народа?
показати весь коментар
18.10.2020 13:18 Відповісти
Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7555
показати весь коментар
18.10.2020 13:18 Відповісти
...а лучше 10017000 грн. ...
показати весь коментар
18.10.2020 13:18 Відповісти
Да лучше сразу расстреливайте, потому что не каждый сможет заплатить штраф.
показати весь коментар
18.10.2020 13:18 Відповісти
а сколько ж было? ))) опять забрехались...
///

10 июня Национальная полиция сообщила, что составила административные протоколы на собственника кафе, а также на посетителей - Зеленского, Ляшко, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.
Полиция отметила, что материалы будут направлены в суд, а нарушение правил карантина влечет штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.
19 июня суд наложил штрафы в размере 17 тыс. грн Ляшко, Ермака, Трофимова, Габинета и Симчишина, обязав заплатить их в 10-дневный срок
показати весь коментар
18.10.2020 13:19 Відповісти
І шо заплатили.......?
показати весь коментар
18.10.2020 14:59 Відповісти
а я знаю ???
показати весь коментар
18.10.2020 15:24 Відповісти
За вождение в пьяном виде или превышение скорости штраф меньше, чем появление без маски？ Эта власть обречена, и, кажется, государство тоже.
показати весь коментар
18.10.2020 13:19 Відповісти
один коронавірусний може заразити десятки громадян.
показати весь коментар
18.10.2020 13:24 Відповісти
А може і не заразити.
показати весь коментар
18.10.2020 13:31 Відповісти
А одне п"яне мурло ,може угробити десятки людаей !!)))
показати весь коментар
18.10.2020 13:32 Відповісти
Может ввести сразу растрел для всех причастных к распилу коронавирусного фонда на дороги?
показати весь коментар
18.10.2020 13:21 Відповісти
С мёртвого деньгу уже не собьёшь...
Они в живых заинтересованы (пока), а вот после уплаты штрафа им уже будет пох на какие шиши люд будет жить дальше.
показати весь коментар
18.10.2020 18:14 Відповісти
зупиняє мене патрульна поліція без масок без рукавичок ще й принюхуються . коли прошу їх надягнути маску і не порушувати дистанцію типова мусарська відповідь - водила не бикуй !
показати весь коментар
18.10.2020 13:22 Відповісти
😁 потрібно не 17000 а 170000! Продай почку- сплати штраф! Можна навіть запустити мобільні операційні, для момєнтального ізьятія нєнужних органов у свідків кінця епохи ніщєти.
показати весь коментар
18.10.2020 13:23 Відповісти
Цифры 1 и 7 это какой то сакрал? Как это связано с Францией.
показати весь коментар
18.10.2020 13:24 Відповісти
... прекрасно подготовились ко второй волне ковида . Браво, зебилы !
показати весь коментар
18.10.2020 13:25 Відповісти
За нарюшение масочнго режима и карантина расстрел на месте без суда и следствия.
И.В. Сталин
Л.П. Берия
Л.М Каганович
показати весь коментар
18.10.2020 13:25 Відповісти
Но сначала должен собраться парламент. Ждём, то антитела месяца на три только вырабатываются
показати весь коментар
18.10.2020 13:29 Відповісти
Мінімалка 5 тис, а штраф 17 тис, хто вас розумними назове.
показати весь коментар
18.10.2020 13:31 Відповісти
Мін.пенсія=1700 з копійками !!))
показати весь коментар
18.10.2020 13:35 Відповісти
Ще краще.
показати весь коментар
18.10.2020 13:38 Відповісти
а что мусара за меньший штраф ловить отказываются, откат не тот?
показати весь коментар
18.10.2020 13:36 Відповісти
Это штрафы на бизнес,мразям не хватает на казнокрадстве.
показати весь коментар
18.10.2020 13:38 Відповісти
зелёные овощи, уже тоже потеряли страх, всё явственней в воздухе ощущается запах не шин, а пороха... рыги по улицам ходят с флагами в надежде на прокацапский реванш, а говорят что это "демократия"
показати весь коментар
18.10.2020 13:38 Відповісти
Жодних сподівань, реванш вже впевненно крокує Україною !!)))
показати весь коментар
18.10.2020 13:42 Відповісти
А чего он на фотке без намордника? Ну как можно было такого идиота поставить на такую важную должность???
показати весь коментар
18.10.2020 13:39 Відповісти
17000, или 170000,- никакой разницы для пенсионера с 1700
показати весь коментар
18.10.2020 13:40 Відповісти
Народ лечиться на дому. Вы врачей диагностируете? Как они защищены? Какие им доплаты. Витамин с плюс цинк пейте. Полный писец, как все организовано.
показати весь коментар
18.10.2020 13:42 Відповісти
Представляю как патрульная полиция уже подсчитывает дивиденты от адоговорицца. Проценты те же но сумма то в десятки раз может возрасти.
показати весь коментар
18.10.2020 13:54 Відповісти
За рішення КСУ від 28 серпня Кабмін не має повноважень видавати будь-які карантинні обмеження. Тому ці постанови є незаконними та необов'язковими для виконання. Слава Богу, в судах це добре знають, тому 99% протоколів "за порушення карантину" відхиляється.
показати весь коментар
18.10.2020 14:00 Відповісти
З початку законно введіть свої "нововведення"! Які штрафи ще?
показати весь коментар
18.10.2020 14:02 Відповісти
а у нас 5-9т грн...а штраф 17 кусков...ху.ху не хо.хо...ублюдки!
показати весь коментар
18.10.2020 15:09 Відповісти
Совсем кокса обнюхался?)) Давно уже 17 тонн. А на ЕС не кивай,там минималка 2500 евро,зебил.
показати весь коментар
18.10.2020 14:04 Відповісти
при 4 шт. зарплаты...ага!
показати весь коментар
18.10.2020 15:08 Відповісти
У нас законодавство у відношенні шрафів прив'язане до неоподаткованого мінімуму (нині - 17 грн). Воно дуже дивне, якесь істеричне. Порівняйте цифри. (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

Стаття 44. Порушення правил щодо карантину людей... тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 - 34000 грн). (На посадових осіб - 34000 - 100000 грн)

Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою та осіб, які були у контакті з цими хворими, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 - 119 грн).

Стаття 42. Порушення санітарних норм... тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-204 грн)
показати весь коментар
18.10.2020 16:01 Відповісти
Вот *****!! Даже в польше таких штрафов нет! УРОД косой!
показати весь коментар
18.10.2020 14:15 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.prohorov.5/posts/10158589856560813
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.
показати весь коментар
18.10.2020 14:18 Відповісти
Лучше надень намордник на Клоуна...это даст больший эффект....
показати весь коментар
18.10.2020 14:19 Відповісти
Где карантин, ученики на учебу ходят хоть в два раза учеличилось количество заболевших с сентября... И выборы никто не отменяет, имитация карантина какая то.
показати весь коментар
18.10.2020 14:32 Відповісти
Одним карантин - іншим футбол, хокей, бокс та інші види спорту. Вибори, маніфестації.
Зате закривають ресторани, наприклад. Бібліотеки, музеї, парки.
Отакий вибірковий карантин і вибіркова "боротьба".
показати весь коментар
19.10.2020 00:50 Відповісти
Что для такого взяточника как Ляшко 17000 гривен ? Чистый пустяк для человека привыкшего жить не за зарплату а за взятки. В стране необходимо установить максимальную зар. плату на госпредприятиях в 8 минимальных как это есть в Европе, на которую эти взяточники часто ссылаются. Президент получает 8 минимальных зарплат, а депутат 4-5 минимальных зарплат. А если хотят пусть устанавливают зарплату как в Испании -1, 4 средней заработной платы в парламенте (Кортесах) и 1,2 средней зар.платы у депутатов областей и округов.
показати весь коментар
18.10.2020 14:33 Відповісти
Какая разница "6 лет" или "пожизненно", если ЗЕ-наркомана все равно НЕ ПОСАДЯТ?
показати весь коментар
18.10.2020 14:34 Відповісти
Вам принципиально заработать денег или предотвратить распространение болезни?
показати весь коментар
18.10.2020 14:59 Відповісти
Ну фсьо ,пора ляжку в сиру землю ,лікувати шок від удару кульової блискавки!
показати весь коментар
18.10.2020 15:01 Відповісти
ну так оштрафуй себя раз этак 20, тыж падло сидишь без маски - скотыняко...
показати весь коментар
18.10.2020 15:07 Відповісти
Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4857
показати весь коментар
18.10.2020 15:09 Відповісти
Ляшко громоотводом работает . Ляпнул и теперь смеется-сработало народ возбудился выпустил пар глядишь, а там по принципу проси невозможного получишь то чего хочешь.
показати весь коментар
18.10.2020 15:41 Відповісти
Зе власть только и может штрафовать и еще больше штрафовать.
показати весь коментар
18.10.2020 15:56 Відповісти
а этот презерватив не скажет нам как при такой минимальной зарплате в 5 000 гр оплатить 17 000 гр ??? это что нужно 4 месяца работать и этим ублюдкам отдать ??? проще тогда полицая завалить и прикопать по тихому .
показати весь коментар
18.10.2020 15:57 Відповісти
У Європі штраф 170 євро - 10% від 1700 євро - мінімального розміру оплати праці у Німеччині або у Франції. В Україні 10% від 5000 грн - мінімального розміру оплати праці - це 500 грн, аж ніяк не 17000 грн.
показати весь коментар
18.10.2020 16:12 Відповісти
вот же идиот. а маски раздавать бесплатно оно не пробовало?
показати весь коментар
18.10.2020 16:43 Відповісти
Сколько раз оштрафовали зеленского за нарушение?! Или зебилы штрафуют только лохов?
показати весь коментар
18.10.2020 17:28 Відповісти
Тюремний термін тобі нада увєлічіть! Дауняка.
показати весь коментар
18.10.2020 17:38 Відповісти
- Словите эту суку и расстреляйте!
- Какой породы собака, дед?..
- Я щас не про собакуШтрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8495( Дизель шоу)Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8495
показати весь коментар
18.10.2020 18:23 Відповісти
Марадёры на пандемии.
показати весь коментар
18.10.2020 19:11 Відповісти
 
 