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Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко
Штрафи за порушення карантину в Україні планують збільшити до 17 000 гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Сума штрафів у нас сьогодні не така, як, наприклад, в європейському регіоні. У нас 170 гривень. Хочемо підняти. У європейському регіоні ... Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це повторне порушення, то буде 1700 євро", - зазначив Ляшко.
Він додав, що законопроєкт був внесений у Раду, але парламентарії "не встигли або не захотіли" проголосувати його до відпустки.
За словами Ляшка, штраф планується збільшити до 17 000 гривень.
Топ коментарі
+25 Виктор Ли #292636
показати весь коментар18.10.2020 13:14
+16 Привет
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показати весь коментар18.10.2020 13:13
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только суд всех оправдает
сошел на берег через полтора года ?
и обязательно с расстрелом через повешенье,
а потом четвертовать, четвертовать мерзавцев !
Вова, не все ли равно кого сажать - коррупционеров или безмасочников ?
В итоге французы оказались одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских наций.
Накануне пандемии коронавируса Франция сожгла около 1 миллиарда медицинских масок и около 714 миллиона высокоэффективных масок типа FFP2, поскольку власти считали, что они не понадобятся.
В результате у французов осталось только 117 миллионов масок.
В стране для борьбы со свиным гриппом и атипичной пневмонией (SARS) были сформированы запасы из миллиарда медицинских масок и более 700 миллионов масок типа FFP2.
Однако после публикации исследований о том, что эти заболевания не так опасны, как считалось ранее, власти приняли решение об уничтожении запасов.
я настаиваю на суде этого французского "ляшка" !
а то французам помогают-но они сожгли.
а у нас не помогают-но их продают из госрезерва
были уничтожены, потому что срок их годности истек и они стали «непригодными для использования».
И продажей абсолютно пригодных к эксплуатации масок улавливаешь?? Или в силу своего врожденного скудоумия не модешь??
///
10 июня Национальная полиция сообщила, что составила административные протоколы на собственника кафе, а также на посетителей - Зеленского, Ляшко, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.
Полиция отметила, что материалы будут направлены в суд, а нарушение правил карантина влечет штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.
19 июня суд наложил штрафы в размере 17 тыс. грн Ляшко, Ермака, Трофимова, Габинета и Симчишина, обязав заплатить их в 10-дневный срок
Они в живых заинтересованы (пока), а вот после уплаты штрафа им уже будет пох на какие шиши люд будет жить дальше.
И.В. Сталин
Л.П. Берия
Л.М Каганович
Стаття 44. Порушення правил щодо карантину людей... тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 - 34000 грн). (На посадових осіб - 34000 - 100000 грн)
Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою та осіб, які були у контакті з цими хворими, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 - 119 грн).
Стаття 42. Порушення санітарних норм... тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-204 грн)
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.
Зате закривають ресторани, наприклад. Бібліотеки, музеї, парки.
Отакий вибірковий карантин і вибіркова "боротьба".
- Какой породы собака, дед?..
- Я щас не про собаку( Дизель шоу)