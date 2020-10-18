Під час зйомок репортажу про кандидата на Одещині побили журналіста Варшанідзе. Він заявляє, що нападники - представники ОПЗЖ

У суботу, 17 жовтня, в селищі Великодолинське Овідіопольського району Одеської області зловмисники побили головного редактора місцевого ЗМІ Романа Варшанідзе, який робив репортаж, коли він приїхав на зустріч з кандидатом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Під час зйомок репортажу троє невідомих завдали головному редактору місцевого видання тілесні ушкодження у вигляді забоїв м'яких тканин і струсу мозку. Постраждалого доставили в лікарню, йому надана медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що те, що сталося, кваліфіковано як загроза або насильство щодо журналіста, порушено провадження у ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво за цим фактом здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою.

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Вживаються заходи щодо встановлення осіб, які вчинили зазначене правопорушення, додали в поліції.

Сам постраждалий-головний редактор місцевого ЗМІ "Альтернатива Орг." Роман Варшанідзе заявив, що на нього напали представники ОПЗЖ, коли він приїхав на зустріч з кандидатом на пост голови Великодолинської селищної ради Юрієм Нікітінським. Він стверджує, що силу застосувала охорона кандидата, під час побиття у Варшанідзе також відібрали камеру, на яку він намагався зняти інцидент.

У коментарях під вчорашнім постом Варшанідзе про побиття багато хто підтримує його позицію, але є і люди, які стверджують, що він міг сам спровокувати конфлікт.

Поліція розбирається в ситуації і встановлює особи всіх учасників бійки.

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