Під час зйомок репортажу про кандидата на Одещині побили журналіста Варшанідзе. Він заявляє, що нападники - представники ОПЗЖ
У суботу, 17 жовтня, в селищі Великодолинське Овідіопольського району Одеської області зловмисники побили головного редактора місцевого ЗМІ Романа Варшанідзе, який робив репортаж, коли він приїхав на зустріч з кандидатом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
"Під час зйомок репортажу троє невідомих завдали головному редактору місцевого видання тілесні ушкодження у вигляді забоїв м'яких тканин і струсу мозку. Постраждалого доставили в лікарню, йому надана медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що те, що сталося, кваліфіковано як загроза або насильство щодо журналіста, порушено провадження у ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво за цим фактом здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою.
Вживаються заходи щодо встановлення осіб, які вчинили зазначене правопорушення, додали в поліції.
Сам постраждалий-головний редактор місцевого ЗМІ "Альтернатива Орг." Роман Варшанідзе заявив, що на нього напали представники ОПЗЖ, коли він приїхав на зустріч з кандидатом на пост голови Великодолинської селищної ради Юрієм Нікітінським. Він стверджує, що силу застосувала охорона кандидата, під час побиття у Варшанідзе також відібрали камеру, на яку він намагався зняти інцидент.
У коментарях під вчорашнім постом Варшанідзе про побиття багато хто підтримує його позицію, але є і люди, які стверджують, що він міг сам спровокувати конфлікт.
Поліція розбирається в ситуації і встановлює особи всіх учасників бійки.
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Кавказцы прямо оккупировали Украину
И тоже хотят присосаться к бюджету
Просто сидит на шее украинцев
А украинцы всех терпят - и кавказцев, и афганцев, и кацапов, и евреев
И все меньше украинцев на их исконной земле
Могли ему рёбра посчитать герои его "авторского права" из далёкого и не очень прошлого, и как наркодилеру, и как лжесвидетелю, и как члену исполкома Овидиопольского поселксовета, и как нынешнему кандидату в депутаты этого же совета.
Амплуа и ипостасей у Варшанидзе много, а лицо одно, вот по лицу и получил. Как говорится, вполне заслуженно.
Если нужны видеодоказательства моих слов - пишите. Поделюсь.
ничего удивительного ,так это типичный лохторат зажоповцев . только полные олигофрены могут голосовать за это зборище опзжмразей.
Но внезапно к нему пришла идея.
Из реестрового казачества, наверное.
Подозреваемый вместе с сообщницей, под предлогом поздравления, раздавали конверты с деньгами учителям местной школы. По этой схеме, один голос избирателя стоил тысячу гривен.
По данным нашего источника, речь идет о члене знаменитого клана Засух Романе Засухе.
Семейство Засух - крупные землевладельцы, заработавшие основной капитал в то время, когда Валерий Засуха был губернатором Киевской области (с 1996 по 2005 год). После «оранжевой» революции Анатолий Засуха сбежал от правосудия в Россию, где работал заместителем губернатора Московской области Бориса Громова. В Украину экс-губернатор вернулся в 2008 году. Его жена Татьяна была нардепом от Партии Регионов, а при Порошенко семейство ушло под «крыло» друга экс-президента Игоря Кононенко.
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