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Новини Місцеві вибори-2020
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Під час зйомок репортажу про кандидата на Одещині побили журналіста Варшанідзе. Він заявляє, що нападники - представники ОПЗЖ

Під час зйомок репортажу про кандидата на Одещині побили журналіста Варшанідзе. Він заявляє, що нападники - представники ОПЗЖ

У суботу, 17 жовтня, в селищі Великодолинське Овідіопольського району Одеської області зловмисники побили головного редактора місцевого ЗМІ Романа Варшанідзе, який робив репортаж, коли він приїхав на зустріч з кандидатом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Під час зйомок репортажу троє невідомих завдали головному редактору місцевого видання тілесні ушкодження у вигляді забоїв м'яких тканин і струсу мозку. Постраждалого доставили в лікарню, йому надана медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що те, що сталося, кваліфіковано як загроза або насильство щодо журналіста, порушено провадження у ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво за цим фактом здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою.

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Вживаються заходи щодо встановлення осіб, які вчинили зазначене правопорушення, додали в поліції.

Сам постраждалий-головний редактор місцевого ЗМІ "Альтернатива Орг." Роман Варшанідзе заявив, що на нього напали представники ОПЗЖ, коли він приїхав на зустріч з кандидатом на пост голови Великодолинської селищної ради Юрієм Нікітінським. Він стверджує, що силу застосувала охорона кандидата, під час побиття у Варшанідзе також відібрали камеру, на яку він намагався зняти інцидент.

У коментарях під вчорашнім постом Варшанідзе про побиття багато хто підтримує його позицію, але є і люди, які стверджують, що він міг сам спровокувати конфлікт.

Поліція розбирається в ситуації і встановлює особи всіх учасників бійки.

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Автор: 

журналістика (1754) побиття (928) місцеві вибори (1366) Одеська область (3188)


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Топ коментарі
+4
Арахамии Саакашвили Варшанидзе
Кавказцы прямо оккупировали Украину
И тоже хотят присосаться к бюджету
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18.10.2020 14:36
+4
Варшанидзе - он не сеет и не пашет. Не создаёт национальный продукт
Просто сидит на шее украинцев
А украинцы всех терпят - и кавказцев, и афганцев, и кацапов, и евреев
И все меньше украинцев на их исконной земле
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18.10.2020 14:38
+4
одесситы если не избавятся от этой нечести опжз нахлебаются дерьма по полной
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18.10.2020 15:03
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Арахамии Саакашвили Варшанидзе
Кавказцы прямо оккупировали Украину
И тоже хотят присосаться к бюджету
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18.10.2020 14:36 Відповісти
Варшанидзе - он не сеет и не пашет. Не создаёт национальный продукт
Просто сидит на шее украинцев
А украинцы всех терпят - и кавказцев, и афганцев, и кацапов, и евреев
И все меньше украинцев на их исконной земле
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18.10.2020 14:38 Відповісти
некоторые варшанидзе по-лучшее будут многих чубаченков
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18.10.2020 15:06 Відповісти
Я этого афериста-банкрота и наркоторговца, которого цыгане вытеснили из Беляевки, предупреждал, что его "журналистские" облапывания чужих жён, оскорбления, драки (пьяного силой вытащил из его машины в его дворе, бросил на землю, что тот ударился головой об бордюр) и провокации (залезть своими руками в чужой и накрытый покрывалом ящик с товаром, организация потасовки под видео, лжесвидетельство в суде под присягой, опубликование изображения малолетнего ребёнка без согласия его родителей) к добру не приведут.

Могли ему рёбра посчитать герои его "авторского права" из далёкого и не очень прошлого, и как наркодилеру, и как лжесвидетелю, и как члену исполкома Овидиопольского поселксовета, и как нынешнему кандидату в депутаты этого же совета.

Амплуа и ипостасей у Варшанидзе много, а лицо одно, вот по лицу и получил. Как говорится, вполне заслуженно.

Если нужны видеодоказательства моих слов - пишите. Поделюсь.
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18.10.2020 22:35 Відповісти
Ну, думаю, якщо його побили представники опзж, то значить не така він і погана людина...
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18.10.2020 15:25 Відповісти
вообще-то он родился тут, хоть и мудак
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18.10.2020 17:50 Відповісти
но есть и люди, которые утверждают, что он мог сам спровоцировать конфликт. --
ничего удивительного ,так это типичный лохторат зажоповцев . только полные олигофрены могут голосовать за это зборище опзжмразей.
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18.10.2020 14:37 Відповісти
Никто б и не знал такого журналиста.
Но внезапно к нему пришла идея.
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18.10.2020 14:43 Відповісти
Варшанидзе - старинная украинская фамилия.
Из реестрового казачества, наверное.
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18.10.2020 14:54 Відповісти
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18.10.2020 16:54 Відповісти
одесситы если не избавятся от этой нечести опжз нахлебаются дерьма по полной
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18.10.2020 15:03 Відповісти
Почему он Грузию не поднимает ?
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18.10.2020 15:03 Відповісти
Полиция сообщила о том, что в Васильковском районе (Киевская область) правоохранители заподозрили кандидата на пост главы объединенной территориальной общины в подкупе избирателей, ему объявили о подозрении и начали расследование.
Подозреваемый вместе с сообщницей, под предлогом поздравления, раздавали конверты с деньгами учителям местной школы. По этой схеме, один голос избирателя стоил тысячу гривен.
По данным нашего источника, речь идет о члене знаменитого клана Засух Романе Засухе.
Семейство Засух - крупные землевладельцы, заработавшие основной капитал в то время, когда Валерий Засуха был губернатором Киевской области (с 1996 по 2005 год). После «оранжевой» революции Анатолий Засуха сбежал от правосудия в Россию, где работал заместителем губернатора Московской области Бориса Громова. В Украину экс-губернатор вернулся в 2008 году. Его жена Татьяна была нардепом от Партии Регионов, а при Порошенко семейство ушло под «крыло» друга экс-президента Игоря Кононенко.

ЗЕландия (https://t.me/ze_landia)
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18.10.2020 15:20 Відповісти
В случае нового Майдана нельзя допустить главной ошибки прошлого Майдана - все активисты и функционеры опзж иже сними в этот раз должны быть уничтожены или, как минимум, должны быть посажены на максимально допустимые сроки..
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18.10.2020 15:27 Відповісти
ОПЗЖ-вабанк идут,ВВХ-дал последнюю возможность реабилитироваться.
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18.10.2020 15:29 Відповісти
что-то мутит швонидзе....
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18.10.2020 16:21 Відповісти
Зеленский по настоянию своего московского куратора ермака-козыря, боясь испортить отношения с путиным, ради своего пиар-перемирия, которое будет стоить Украине государственности, фактически сотрудничает с антиукраинской 5 колонной: Медведчуком и его ЗаЖОПу, и уже сам и его ЗеКоманда превратились во врагов Украины. Отсюда все скандалы, и вагнергейт лишь малая часть предательства народа Украины. Дальше будет больше. Ждите.
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18.10.2020 16:48 Відповісти
 
 