"ЄС" вимагає припинити спроби перейменування проспекту Небесної Сотні в Одесі і готує судовий позов: "Це спроба створити черговий розкол всередині українського суспільства"

Одеська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" подає в суд на мера Геннадія Труханова за спробу перейменувати проспект Небесної Сотні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

"Дотримуючись принципів європейської інтеграції, розвитку демократичних традицій і зміцнення прав людини, Україна буде продовжувати рухатися від тоталітарного радянського минулого. Ми засуджуємо та виступаємо проти маніпуляцій і провокацій, а також політичних ігор навколо ностальгії деяких співгромадян. Майбутнє України - в цивілізованій європейській родині", - сказано в повідомленні.

"Дія міської влади є найчистішої води передвиборчим популізмом і провокацією, спробою створити черговий розкол всередині українського суспільства в Одесі і заробити політичні бали. Більш того - ці дії лицемірні, адже з часу перейменування пройшли роки, але тільки перед виборами ця тема зацікавила людей в кабінетах на Думській площі", - відзначають в "ЄС".

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Перейменування проспекту і повернення йому радянського назви є прямим порушенням законів України, тому така ініціатива не має ніякої юридичної перспективи, йдеться в заяві.

"Подвиг і самопожертва Небесної Сотні - одна з трагічних сторінок нашої історії, це ціна, яку платить наше суспільство за право самоідентифікації, за суверенітет та незалежність. Одеса - не совок! Одеса - європейське місто з європейський майбутнім!", - відзначають в "ЄС" .