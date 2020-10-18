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"ЄС" вимагає припинити спроби перейменування проспекту Небесної Сотні в Одесі і готує судовий позов: "Це спроба створити черговий розкол всередині українського суспільства"

Одеська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" подає в суд на мера Геннадія Труханова за спробу перейменувати проспект Небесної Сотні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

"Дотримуючись принципів європейської інтеграції, розвитку демократичних традицій і зміцнення прав людини, Україна буде продовжувати рухатися від тоталітарного радянського минулого. Ми засуджуємо та виступаємо проти маніпуляцій і провокацій, а також політичних ігор навколо ностальгії деяких співгромадян. Майбутнє України - в цивілізованій європейській родині", - сказано в повідомленні.

"Дія міської влади є найчистішої води передвиборчим популізмом і провокацією, спробою створити черговий розкол всередині українського суспільства в Одесі і заробити політичні бали. Більш того - ці дії лицемірні, адже з часу перейменування пройшли роки, але тільки перед виборами ця тема зацікавила людей в кабінетах на Думській площі", - відзначають в "ЄС".

Також читайте: Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич

Перейменування проспекту і повернення йому радянського назви є прямим порушенням законів України, тому така ініціатива не має ніякої юридичної перспективи, йдеться в заяві.

"Подвиг і самопожертва Небесної Сотні - одна з трагічних сторінок нашої історії, це ціна, яку платить наше суспільство за право самоідентифікації, за суверенітет та незалежність. Одеса - не совок! Одеса - європейське місто з європейський майбутнім!", - відзначають в "ЄС" .

Автор: 

Одеса (5438) перейменування (584) Труханов Геннадій (378) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+45
Сказано чуть ранее, но попало в точку.

"ЕС" требует прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни в Одессе и готовит судебный иск: "Это попытка создать очередной раскол внутри украинского общества" - Цензор.НЕТ 9352
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18.10.2020 14:51
+36
Реванш, сепарсько-колорадської гидоти ,набирає обертів !!!)))
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18.10.2020 14:45
+33
Еще и, гады такие, требуют исполнения Законов и Конституции Украины. Вот же гады, да?

"ЕС" требует прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни в Одессе и готовит судебный иск: "Это попытка создать очередной раскол внутри украинского общества" - Цензор.НЕТ 5079
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18.10.2020 14:48
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Труханова ещё в 14 - м нужно было расстрелять .Тогда зелёных и в помине не было . Власть нынешнего президента - не идеал . Но не доставляет удовольствия читать многие комментарии , когда все грехи приписывают Зеленскому . Не для пользы дела , не во Благо Украины , а просто , чтобы понизить ему рейтинг , по заказу определённых лиц . С понижением рейтинга он и сам отлично справляется своими действиями . Критика должна быть конструктивной , а не пошлое обсирание .
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18.10.2020 15:28 Відповісти
Ну так вовочка весь предыдущий период и занимался пошлым обсиранием Украины и властей со сцены своего криворогого квартала А теперь его критика должна быть конструктивной? С буя?
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18.10.2020 15:39 Відповісти
За свои некорректные выступления однозначно должен получать , это за дело .
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18.10.2020 15:43 Відповісти
Криворогого, криворотого і ворожого квартала.
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19.10.2020 06:48 Відповісти
А люди з Зеленського беруть приклад... "Чомусь "лікарям" не подобаються ліки, які вони іншим прописують...".
Зеленський "лічив" Україну, українців, і їх президента, п"ять років. Тепер "лічать" його... А він комизиться...
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18.10.2020 19:29 Відповісти
Його не вилікуєш, він українофоб від народження.
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19.10.2020 06:50 Відповісти
Надо понимать,что на Юге Востоке Украины, какие бы власти не менялись в Киеве, всегда 25-30 лет были у власти Партия Регионов и ее последыши ("Наш Край", Оппоблок".ОПЖЗ ), которых поддерживали олигархические и криминальные кланы, связанные с Россией. В результате никаких инвестиций в регион не было, дороги в городах мало строились, о жилье я вообще не говорю, все приходило в упадок. Деньги в основном тратились на различные аферы. Сейчас впервые появляется возможность фактически скинуть рыговскую власть в большинстве областей, несмотря на огромные деньги,которые она тратить на свою рекламу. Какие изменения будут еще не понятно, во всяком случае, это будут изменения и какие-то движения в затхлой атмосфере рыговского царства.
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18.10.2020 15:33 Відповісти
Про отсутствие инвестиций в регион не горячись - при яныке бюджет донецкого Автодора равнялся суммарным бюджетам всех остальных областей Украины
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18.10.2020 15:41 Відповісти
Распределенка и перекладывание гос. средств из одного кармана в другой, как и частных средств из одного кармана в другой, никакого отношение к инвестициям не имеет. Прочитайте сначала в учебнике,что такое инвестиции.
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18.10.2020 16:28 Відповісти
Все кацапське лайно загнати в Будинок Профспілок ...
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18.10.2020 15:56 Відповісти
"ЄС" вимагає припинити спроби перейменування проспекту Небесної Сотні в Одесі і готує судовий позов: "Це спроба створити черговий розкол всередині українського суспільства" - Цензор.НЕТ 4139
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18.10.2020 16:00 Відповісти
На виборчих дільницях 21.04.2019.
Аби не Порошенко.
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18.10.2020 17:14 Відповісти
а есть на Одессе ещё один дом профсоюзов ну или что то похожое?
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18.10.2020 16:03 Відповісти
там ваты 80% как и в харькове
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18.10.2020 16:06 Відповісти
офигеть сколько домов надо.
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18.10.2020 16:30 Відповісти
лучше сотавы из этих городов на колыму
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18.10.2020 16:53 Відповісти
ж.д составы
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18.10.2020 16:54 Відповісти
Ну вот такие они - одесситы. Может кто-то попробует их переделать - вряд ли это хорошая мысль. Следует учесть, что уже в период независимости, при чём во времена Гнусавого Мессии пьЮщенки, одесситы вернули название «Екатерининская площадь» и восстановили памятник основателям Одессы, т.е. Екатерине II, де Рибасу, де Волану, Потёмкину и Зубову - ну прям как есть, ни дать, ни взять, - сплошные українські державні діячі. А не та ли это Екатерина II, по приказу которой зруйновано Запорізьку Січ? И шо характерно, ни одна собака, включая Порошенковскую ПЕС, не посмеет гавкнуть ни на Екатерининскую площадь, ни на памятник основателям Одессы, ни на Потёмкинскую лестницу или хотя бы отодрать увесистую табличку с памятника Дюку де Ришелье, согласно которой оный, сидя в Одессе, оказывается, управлял каким-то «Новороссийским краем». А вот, например, улицы Степана Бандеры в Одессе мною как-то не обнаружено. Среди меня подписавшихся за улицу упыря-Жукова ни в Одессе, ни где бы то ни было ещё в Украине, не значится. Просто одесситы вот такие.
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18.10.2020 16:07 Відповісти
Эту сепарскую, лысую мерзоту пора садить на осиновый кол !!!
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18.10.2020 16:10 Відповісти
Цікаво, що з цього приводу думають самі одесити? Може їм хочеться гуззкогоміра в ОНР, *****, фуйла, гуззкого шансона, победобесія з дідаминапалці?
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18.10.2020 16:12 Відповісти
зайдіть у фб до труханова-там по ції темі 50-50-вати богатенько але і нормальних іу Одесі вистачає-
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18.10.2020 16:19 Відповісти
Забагато їм хочеться, а що задужо то не здрово.
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19.10.2020 06:59 Відповісти
а ты одессит?ты думаеш если ты из своего мухостанска вырвался то от тебя меньше вонять стало?
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18.10.2020 17:10 Відповісти
А я думаю, нех. лезть под немецкими флагами на украинский сайт с советами от которых блевать тянет.
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18.10.2020 17:54 Відповісти
вот не пойму почему ты со своим свинособачим рылом лезиш в дела чужой тебе страны?
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18.10.2020 18:03 Відповісти
І що ви, городськувате, маєте проти сіл? До речі, в селах живе більша кількість корінного населення, тієї ж Одещини, ніж в містах. В міста з'їзджаються і сповзаються всякі. І самодостатні люди, які не соромляться свого походження і непотріб, ціль якого бути городскішим за всіх городських.
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18.10.2020 18:01 Відповісти
ты заблудился слапатоед свинособачий?
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18.10.2020 18:16 Відповісти
"Европейская Солидарность" подает в суд на мэра Геннадия Труханова " .--- цікаво . а як може партія подавати в суд на фізичну особу ? Це якась помилка . ..можливо якась певна фізична особа і подає позов на іншу фізичну особу .
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18.10.2020 18:21 Відповісти
Як може? Та мовчки... Що, ніколи не чув "формули обвинувачення", наприклад, в США: "Держава проти ...Джона Сміта..."? Юридична особа вирішує питання правосуддя проти фізичної... У мене в практиці було - громадська організація позивалася до громадянина, що спричинив їй збитки (браконьєр спалив дві спостережні вишки УТМР).
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18.10.2020 19:37 Відповісти
Раскол в Украине категорически необходим кремлевской ОПГ и их шалавам в Украине. Это же чудесно, Украина стает вассалом и колонией кремлевской ОПГ, с орды снимают санкции, Крым - орда, а месные шавки кремлевской ОПГ получают на этой территории полную власть и крутые бабки. А украина исчезает, надеюсь...Отдельное спасибо и поклон избирателям Зеленского.
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18.10.2020 19:01 Відповісти
Если можно как-то загадить память Небесной Сотни так это, чтоб память о ней приватизировали политик-олигарх.
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18.10.2020 19:10 Відповісти
А чому вони не подавали коли були при владі, коли Труханов оголошував Одеську народну республіку?
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18.10.2020 19:35 Відповісти
Сначала названия улиц вернём, а потом появятся плакаты что-то типа "Одесса - город русской славы" и т.д.? путин_ведди войска.
А потом все резко спохватятся, понимая ситуацию, но будет уже поздно! Так может дать правовую оценку уже сейчас, не допуская опасного сценария?!
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18.10.2020 21:13 Відповісти
Интересно, почему нынешние бандиты и некоторые олигархи ( те же бандиты) так усиленно начали в Украине людям втюхивать "совок"?

Ведь ежу же понятно, что совок они не вернут, от барышней своих не откажутся, а грабить дальше все равно будут?!
На что надеется, та часть людей, которая никак совок не отпустит из своей головы?
Максимум, что вам дадут, это кусок Георгиевской ленты на 9 мая, и будут мозг полоскать, шо " деды воевали".
Это единственное, что у них осталось, чем можно манипулировать людьми. Никогда союз больше не вернется, они со своими доходами не расстанутся, и им по большому счету вообще плевать, кто из нас, во что верит.
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18.10.2020 21:20 Відповісти
Це для того, що пуйлу потрібне ВСЕ узбережжя Чорного моря і Одеса в першу чергу. Тому там працюють провокатори, колаборанти і місіонери. Вони вже 30 років вважають, що Україні морський флот не потрібний.
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19.10.2020 07:09 Відповісти
ПРОСПЕКТ ИМЕНИ КРОВАВОГО КРЕМЛЕВСКОГО МЯСНИКА - это еще одно автопризнание ее в том, что вся эта промосковская наволочь ко всему еще глупая и цыничная! Слава Украине! Героям слава!
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18.10.2020 21:55 Відповісти
https://chronicles.pro/ru/power/khar-kovskaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa Харьковская Европейская Солидарность заменила своего секретаря избиркома на человека Кернеса

Вместо Елены Клочко харьковская организация "Европейская солидарность" ввела в состав избиркома Любовь Белькову.

Она не чужая бывшему главе этого района Максиму Мусееву, который поздравлял ее с праздниками. Возможно, с 9 Мая, когда Белькова активное поддерживала пророссийскую акцию «Полк Победы». Любовь Белькова ранее была членом избиркомов от Партии регионов.


https://chronicles.pro/ru/power/khar-kovskaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa

"ЄС" вимагає припинити спроби перейменування проспекту Небесної Сотні в Одесі і готує судовий позов: "Це спроба створити черговий розкол всередині українського суспільства" - Цензор.НЕТ 7981
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18.10.2020 22:15 Відповісти
Лицемеры. А кто при Петре облизывался с этим лысым?
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19.10.2020 00:37 Відповісти
залипуха какая-то. ведь трухан раньше корешился с потужным.
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19.10.2020 01:27 Відповісти
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