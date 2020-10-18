"ЄС" вимагає припинити спроби перейменування проспекту Небесної Сотні в Одесі і готує судовий позов: "Це спроба створити черговий розкол всередині українського суспільства"
Одеська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" подає в суд на мера Геннадія Труханова за спробу перейменувати проспект Небесної Сотні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.
"Дотримуючись принципів європейської інтеграції, розвитку демократичних традицій і зміцнення прав людини, Україна буде продовжувати рухатися від тоталітарного радянського минулого. Ми засуджуємо та виступаємо проти маніпуляцій і провокацій, а також політичних ігор навколо ностальгії деяких співгромадян. Майбутнє України - в цивілізованій європейській родині", - сказано в повідомленні.
"Дія міської влади є найчистішої води передвиборчим популізмом і провокацією, спробою створити черговий розкол всередині українського суспільства в Одесі і заробити політичні бали. Більш того - ці дії лицемірні, адже з часу перейменування пройшли роки, але тільки перед виборами ця тема зацікавила людей в кабінетах на Думській площі", - відзначають в "ЄС".
Перейменування проспекту і повернення йому радянського назви є прямим порушенням законів України, тому така ініціатива не має ніякої юридичної перспективи, йдеться в заяві.
"Подвиг і самопожертва Небесної Сотні - одна з трагічних сторінок нашої історії, це ціна, яку платить наше суспільство за право самоідентифікації, за суверенітет та незалежність. Одеса - не совок! Одеса - європейське місто з європейський майбутнім!", - відзначають в "ЄС" .
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Зеленський "лічив" Україну, українців, і їх президента, п"ять років. Тепер "лічать" його... А він комизиться...
Аби не Порошенко.
А потом все резко спохватятся, понимая ситуацию, но будет уже поздно! Так может дать правовую оценку уже сейчас, не допуская опасного сценария?!
Ведь ежу же понятно, что совок они не вернут, от барышней своих не откажутся, а грабить дальше все равно будут?!
На что надеется, та часть людей, которая никак совок не отпустит из своей головы?
Максимум, что вам дадут, это кусок Георгиевской ленты на 9 мая, и будут мозг полоскать, шо " деды воевали".
Это единственное, что у них осталось, чем можно манипулировать людьми. Никогда союз больше не вернется, они со своими доходами не расстанутся, и им по большому счету вообще плевать, кто из нас, во что верит.
Вместо Елены Клочко харьковская организация "Европейская солидарность" ввела в состав избиркома Любовь Белькову.
Она не чужая бывшему главе этого района Максиму Мусееву, который поздравлял ее с праздниками. Возможно, с 9 Мая, когда Белькова активное поддерживала пророссийскую акцию «Полк Победы». Любовь Белькова ранее была членом избиркомов от Партии регионов.
https://chronicles.pro/ru/power/khar-kovskaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa