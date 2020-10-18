Пограбування на дорогах: з фури під Одесою вкрали $ 3000 і 21 тонну м'яса, - ЗМІ
Водій вантажівки почув сторонні шуми в машині і зупинився. До нього підійшли двоє невідомих в масках, бризнули газом з балончика в обличчя, зв'язали і пограбували.
Про це повідомляє одеське видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.
Пограбування сталося 16 жовтня.
Потерпілий - 34-річний громадянин Азербайджану. Він віз морожену яловичину з Тернопільщини на переправу в Чорноморську, а звідти мав на поромі відправитися в Туреччину і далі в Туркменістан.
Пограбування сталося біля села Велика Балка. Водій почув сторонні шуми в автомобілі і зупинився, щоб розібратися. До нього підійшли двоє невідомих в масках, бризнули газом з балончика в обличчя, після чого чоловік знепритомнів.
Фуру зі зв'язаним далекобійником через деякий час виявив його знайомий, який їхав повз на машині.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.186 КК України (грабіж). Встановлюються особи нападників.
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Ну удачи тебе...в ремонте движка...или при оторваном колесе..
Водитель поступил так как и должен был поступить...остановился...
А на счет грабежей...да...их ранее не было...
а еще смешно когда что-то случалось(как газ сжег 2 поезда с совками), то всем было пофиг, ибо по телеку(если его удалось "достать") не сказали
Интересно,а свинина была?
У нас на работе узбеки сало любили-нормальные ребята.
Таке собі первісне, печерне уявлення про вищу трансцендентну істоту ))) приблизно як "дід на хмарі" у найпримітивніших християн...