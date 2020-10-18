Пограбування на дорогах: з фури під Одесою вкрали $ 3000 і 21 тонну м'яса, - ЗМІ

Водій вантажівки почув сторонні шуми в машині і зупинився. До нього підійшли двоє невідомих в масках, бризнули газом з балончика в обличчя, зв'язали і пограбували.

Про це повідомляє одеське видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

Пограбування сталося 16 жовтня.

Потерпілий - 34-річний громадянин Азербайджану. Він віз морожену яловичину з Тернопільщини на переправу в Чорноморську, а звідти мав на поромі відправитися в Туреччину і далі в Туркменістан.

Пограбування сталося біля села Велика Балка. Водій почув сторонні шуми в автомобілі і зупинився, щоб розібратися. До нього підійшли двоє невідомих в масках, бризнули газом з балончика в обличчя, після чого чоловік знепритомнів.

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Фуру зі зв'язаним далекобійником через деякий час виявив його знайомий, який їхав повз на машині.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.186 КК України (грабіж). Встановлюються особи нападників.