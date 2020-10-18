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Пограбування на дорогах: з фури під Одесою вкрали $ 3000 і 21 тонну м'яса, - ЗМІ

Пограбування на дорогах: з фури під Одесою вкрали $ 3000 і 21 тонну м'яса, - ЗМІ

Водій вантажівки почув сторонні шуми в машині і зупинився. До нього підійшли двоє невідомих в масках, бризнули газом з балончика в обличчя, зв'язали і пограбували.

Про це повідомляє одеське видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

Пограбування сталося 16 жовтня.

Потерпілий - 34-річний громадянин Азербайджану. Він віз морожену яловичину з Тернопільщини на переправу в Чорноморську, а звідти мав на поромі відправитися в Туреччину і далі в Туркменістан.

Пограбування сталося біля села Велика Балка. Водій почув сторонні шуми в автомобілі і зупинився, щоб розібратися. До нього підійшли двоє невідомих в масках, бризнули газом з балончика в обличчя, після чого чоловік знепритомнів.

Також дивіться: Банда впродовж двох років нападала на фермерські господарства на Дніпропетровщині, двох її учасників затримано, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фуру зі зв'язаним далекобійником через деякий час виявив його знайомий, який їхав повз на машині.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.186 КК України (грабіж). Встановлюються особи нападників.

Автор: 

пограбування (576) Одеська область (3188) розбій (206) далекобійники (29)


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Топ коментарі
+12
какой же грабеж, это разбой по предварительному группой лиц, по восьмерке каждому, включая того кто навел
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18.10.2020 15:08
+8
Зеленое стадо у власти...в страну возвращаются 90-е годы..
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18.10.2020 15:02
+8
По моему это не грабеж, а разбой.
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18.10.2020 15:03
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А чего ж хотя бы до норм заправки не дотянул с остановкой??
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18.10.2020 14:59 Відповісти
А ты будешь "тянуть" до нормальной заправки когда услышишь посторонний шум в работе авто??
Ну удачи тебе...в ремонте движка...или при оторваном колесе..
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18.10.2020 15:04 Відповісти
Первое предложение статьи внимательно читаем... "..посторонние шумы в машине", а не в работе двигателя. Могли просто бросать что-то в борт или ззади прицепа и создавать грохот
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18.10.2020 15:49 Відповісти
Авто это и есть машина...и посторонние шумы могут быть откуда угодно...подвеска...подшипники..тормоза...
Водитель поступил так как и должен был поступить...остановился...
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18.10.2020 16:00 Відповісти
думаю был уверен, что едет по европейской стране, а не по кузбасу 90х
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18.10.2020 15:18 Відповісти
....всё было УКРАДЕННО до ограбления !!! (операция "Ы" )
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18.10.2020 15:01 Відповісти
21 тонна мяса,его куда то скинуть нужно.искать на мясокомбинатах
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18.10.2020 21:56 Відповісти
Фуру со связанным дальнобойщиком через некоторое время обнаружил его знакомый, которые ехал мимо на машине. Источник: https://censor.net/ru/n3225443 -- все так и было , грабеж сами не организовали ?
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18.10.2020 15:01 Відповісти
запомни : как то в ШУТКУ хотел овладеть своей ЖЕНОЙ (((( не получилось !!! намек понял ???
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18.10.2020 15:04 Відповісти
маньяк-извращенец
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18.10.2020 15:24 Відповісти
Зеленое стадо у власти...в страну возвращаются 90-е годы..
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18.10.2020 15:02 Відповісти
Привет, Привет! Молодца! Тебе бы в ментах служить - можешь даже к телеграфному столбу при...баться! Ну, типа, ты чего здесь, вдоль дороги, стоишь? Тем более, что до этого нигде никто никого на дорогах не грабил. Кстати, сколько стоит комментарий? 10, 20, 30, 40 или 50 грв?
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18.10.2020 15:43 Відповісти
Это ты зебил озвучил сколько тебе платят.??
А на счет грабежей...да...их ранее не было...
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18.10.2020 16:02 Відповісти
Клоун! Я вообще не голосовал! Ни Порошенко, ни Зеленский не мои герои. И так, на всякий случай, ОПЗЖ с Медведчуком тоже. Это вообще враги Украины. Это раз. А во-вторых, ты, походу, только вчера родился, малолетка, если пишешь, что раньше грабежей не было. В общем, ты мне абсолютно неинтересен. Продолжай отрабатывать свои копейки.
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18.10.2020 16:52 Відповісти
Сейчас днем с огнем не найти зебила, которьій признается что голосовал за клоуна, но зебилизм его избирателей читается между строк
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18.10.2020 17:59 Відповісти
А я вижу, какие комментарии "приветствуются" на этом сайте, а какие оправляются в спам. Это к вопросу о "независимости" и "честности" СМИ. Но Вы не теряйте надежду - продолжайте свои поиски. И таки да - почаще читайте между строк.
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18.10.2020 18:24 Відповісти
З переходом у нульові. Пам'ятаю, як в місті, на світлофорі торгаш з причепом зупинився - пару мішків в момент перекинули і нічого не вдієш. Фури чистили в основном на під'ємі, бо тоді їздили здебільшого дохлі камази, а це ще тей треш перевезень.
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18.10.2020 19:16 Відповісти
почему "ы" ????
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18.10.2020 15:02 Відповісти
По моему это не грабеж, а разбой.
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18.10.2020 15:03 Відповісти
Так розбій контрольний злочин, за нього будуть питати, а він нерозкритий. Тому проще внести в єрдр грабіж. Нічого не міняється
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18.10.2020 15:33 Відповісти
Газовый балончик и связывание - это грабеж. Разбой - это когда применяется насилие опасное для жизни или здоровья потерпевшего.Или же угроза такого насилия.
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18.10.2020 15:41 Відповісти
... грабёж, разбой, какая разница, всё равно водиле от этого не легче.
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18.10.2020 20:09 Відповісти
какой же грабеж, это разбой по предварительному группой лиц, по восьмерке каждому, включая того кто навел
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18.10.2020 15:08 Відповісти
Во времена СССР была расстрельная статься - ст. 77 "Бандитизм" (больше трех не кучковаться) или 146 - до 15-шки.
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18.10.2020 15:24 Відповісти
А еще в совке рабство отменили всего в 66-м году.
а еще смешно когда что-то случалось(как газ сжег 2 поезда с совками), то всем было пофиг, ибо по телеку(если его удалось "достать") не сказали
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18.10.2020 16:23 Відповісти
Если б был армянин,то не ограбили бы.Налили бы и пожелали счастливого пути.
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18.10.2020 15:32 Відповісти
Настали вже "інші часи"
Пограбування на дорогах: з фури під Одесою вкрали $ 3000 і 21 тонну м'яса, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 605
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18.10.2020 15:49 Відповісти
двое задних мертвы?
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18.10.2020 16:28 Відповісти
З приходом ЗЕ вертаються 90ті.
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18.10.2020 16:01 Відповісти
Туркмены остались без мяса
Интересно,а свинина была?
У нас на работе узбеки сало любили-нормальные ребята.
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18.10.2020 16:11 Відповісти
Тільки свинне вони їдять вночі та між двома скибками хліба - "чтобы Аллах не увидел". Без жартів, саме у такий спосіб деякі мусульмани їдять найхарамніший з харамів 🐷
Таке собі первісне, печерне уявлення про вищу трансцендентну істоту ))) приблизно як "дід на хмарі" у найпримітивніших християн...
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18.10.2020 16:47 Відповісти
Коли прочитав,що водій азер, відразу майнула думка, що це зговор. Але коли(ржу ні магу)виявилось,що його знайшов знайомий, котрий випадково проїзжав поруч, то я...
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18.10.2020 16:18 Відповісти
Азербайджанец - значит отработать армян
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18.10.2020 16:27 Відповісти
Полиция быстро найдет, даже не сомневайтесь))) Виновные понесут самое суровое наказание)))
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18.10.2020 17:33 Відповісти
Бо поліція в руках армянина!
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18.10.2020 18:14 Відповісти
Боевые 90-е возвращаются?
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18.10.2020 19:43 Відповісти
Толи ещё будет, при нынешней власти...
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18.10.2020 20:32 Відповісти
Когда у власти такой .... ах какой уважаемый человек, все будет только хорошо
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18.10.2020 21:49 Відповісти
Одессса осталась Одессой. Ребята прекращайте воровать, всё уже уворовано до вас.
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18.10.2020 22:17 Відповісти
ВРЕТ!! Сам в доле, решил хозяина обуть четко.
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19.10.2020 00:08 Відповісти
половинные туши быстро разойдутся по частным мясокомбинатикам на колбасы и пельмени.
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19.10.2020 04:43 Відповісти
Мутно все да еще и товарищ нашол проезжавший .походу все загнал и инсценировал .мусорам стоит нажать на потерпевшего))
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19.10.2020 05:22 Відповісти
Дожились...відкритий, наглий і цинічний розбійний напад на міжнародній трасі. Це не просто гоп-стоп. Це ціле ОЗГ, адже вантаж треба перевантажити на таку ж фуру, мати місце збуту, обійти поліцейських... А, немає постів, немає дорожньої поліції, це уже наслідки 6-ти річних реформ та останньої МІНІМІЗАЦІЇ, яку ще тільки-но анонсував її головний очільник Клименко, бо залишки колишнього карного розшуку мінімізовані у 3 рази, а ще протягом поточного року додатково скорочені штатні одиниці під дізнання. Агов, оперативники, де ж Ви поділись? Подались на заробітки у Швецію, Німеччину, більше в Чехію на будови, у Польщу на фірми. Хто ж буде розкривати тяжкі та особливо тяжкі злочини? Хіба не зрозуміло, відправлять очолити спеціальні рейдові бригади під керівництвом заступників міністра Катрусі, Настусі, Тетяни, в додачу кількох кадровиків та штабістів, а ще б бригадного генерала-завгоспа із СБУ не завадило би, щоб групи виглядали більш потужними, а ще обов"язково під процесуальним керівництвом кількох прокурорів. Жах, до чого довели правоохоронну систему в державі, так уже і до міжнародних нот для уряду недалеко і до повного закриття українського транзиту. Але ж застерігав, цілі монографії та статті подавав в МВС та Національну поліцію, що біда не загорами ( "Дорога у глухий тупик", "Відкинуті системою", "Контури гнилих реформ"). Ну що ж ... мінімізуйте далі панове при владі.
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19.10.2020 09:30 Відповісти
 
 