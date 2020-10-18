Швеція, яка раніше відмовилася від локдауну, змінює стратегію боротьби з пандемією COVID-19

Влада Швеції, яка раніше відмовилася запровадити локдаун, готова до того, щоб ввести локальні карантинні заходи в міру зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це пише Daily Mail.

Такий крок є новим підходом до боротьби з вірусом у Швеції, яка вирішила піти своїм шляхом, відмовившись від локдауну.

Нові правила набудуть чинності в Швеції з понеділка. Вони дозволять регіональним органам охорони здоров'я просити громадян уникати громадських місць, як-от торгові центри, музеї, бібліотеки, басейни, концерти та тренажерні зали.

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Крім того, громадян можуть попросити триматися подалі від громадського транспорту, або уникати відвідування літніх людей, або інших груп ризику. Правила будуть запропоновані як рекомендації, а не вимоги. Штрафи не запроваджуватимуть.



