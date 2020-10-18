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Новини Коронавірус і карантин
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Швеція, яка раніше відмовилася від локдауну, змінює стратегію боротьби з пандемією COVID-19

Влада Швеції, яка раніше відмовилася запровадити локдаун, готова до того, щоб ввести локальні карантинні заходи в міру зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це пише Daily Mail.

Такий крок є новим підходом до боротьби з вірусом у Швеції, яка вирішила піти своїм шляхом, відмовившись від локдауну.

Нові правила набудуть чинності в Швеції з понеділка. Вони дозволять регіональним органам охорони здоров'я просити громадян уникати громадських місць, як-от торгові центри, музеї, бібліотеки, басейни, концерти та тренажерні зали.

Читайте: Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко

Крім того, громадян можуть попросити триматися подалі від громадського транспорту, або уникати відвідування літніх людей, або інших груп ризику. Правила будуть запропоновані як рекомендації, а не вимоги. Штрафи не запроваджуватимуть.

Швеція, яка раніше відмовилася від локдауну, змінює стратегію боротьби з пандемією COVID-19 01
Швеція, яка раніше відмовилася від локдауну, змінює стратегію боротьби з пандемією COVID-19 02

Автор: 

карантин (18172) Швеція (951) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
https://www.nature.com/articles/s41598-020-72798-7?fbclid=IwAR3vLS7N9VvTPd1JiSm25zN8C5DGKR8GaKg5ZgMelYMtPNHjldxi82ToZaE https://www.nature.com/articles/s41598-020-72798-7

Великий огляд ефективності різних видів масок від відомого журналу. Роблять висновок, що типу маску варто носити. Але є там прихованим важливий нюанс.

Conclusions

...The majority of the particles emitted were in the aerosol range (< 5 μm). As inertial impaction should increase as particle size increases, it seems likely that the emission reductions observed here provide a lower bound for the reduction of particles in the droplet range (> 5 μm)...

Тобто маска аерозольні краплі, менші 5 мкм, не зупиняє. Бо "дірочки" в масці, значно більші 5 мкм (і ми це давно знали). І, виходить з дослідження, навіть "електростатика", про яку гарно розповідають фактчекери, не допомагає. А ще маска ніколи не сидить на обличчі герметично.

Це також підтверджується і за допомогою такого простого досліду:
https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE&fbclid=**************************-HQwhvundSsD-6TzT3t0vcU9WxwjHQHL7oE https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE

Саме з мільйонами таких дрібних аерозольних крапель і подорожують вільно віруси. І якщо великі краплі і без маски застрягають в нашому носі (особливо в тих, хто не видаляв з носу волосинки, які природою надані для захисту від пилу та чужих рідин Швеція, яка раніше відмовилася від локдауну, змінює стратегію боротьби з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 5854), то дрібні краплі дуже просто потрапляють в дихальні шляхи аж до легенів.

"Що ж робити?", - знервовано зойкнуть ковідопанікери. Одягніть на себе одразу 2-3 маски. Самодистанціюйтесь. Рвіть волосся на голові. Забийте на загальний природний імунітет. Вколіть собі вакцину, як тільки вона буде "готова".

"Приємного польоту!"
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18.10.2020 15:36
+8
Какие же это локальные карантинные меры, если это РЕКОМЕНДАЦИИ?
Статейка в стиле "лишь бы ляпнуть, да погромче"
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18.10.2020 15:55
+7
read://https_www.dailymail.co.uk/?url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Farticle-8850953%2FCoronavirus-Sweden-Authorities-bring-local-lockdowns-Covid-cases-soar.html « https://censor.net/ru/user/473430

Тому що в цій статті не згадується про те, що
1) Населення Швеції більше, ніж у її сусідів» (с)
read://https_www.dailymail.co.uk/?url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Farticle-8850953%2FCoronavirus-Sweden-Authorities-bring-local-lockdowns-Covid-cases-soar.html
Як Ви розумієте цей текст: «Швеція має 584 смерті на мільйон населення в порівнянні з 116 в Данії, 63 у Фінляндії і 51 в Норвегії.» ?



У Вас в школі викладали математику?
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18.10.2020 16:07
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Саме тому, що США вийшли з ВОЗ, наводить на думку про хибність ціх рекомендацій.
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18.10.2020 23:33 Відповісти
Обидві ці країни, Швеція та Німеччина не виходили з ВООЗ. Тому їм нічого не заважає дотримуватися цих рекомендацій.
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19.10.2020 01:02 Відповісти
У нас так само. І люди, які хоч трохи думають, зробили аналіз, написали в газеті і запитали: що це за така дивна =друга= хвиля. Але з ковідом борються політики політичними методами, тому ніхто на графіки не дивиться. І не слухає. Заборони і заборони, штрафи. Люди в парк намагаються вийти - вереск, не можна.

У нас різко зросла к-ть самогубств від такої "палкої турботи"
Я регулярно наводжу статистику по смертності по вікових групах.
91,7% - 70+
5,9% - 60-69

Я не розумію, чому мільйони людей повинні бути позбавлені нормального життя і навчання через те, що певна померла к-ть старших людей у старечих будинках ?
І продовжують помирати. Бо така сама статистика по Канаді, в Штатах і, наскільки відомо, в Європі. Так, вразливі старші люди і ослаблені хронічними хворобами.
Дайте жити іншим - не вбивайте їх. Захистіть слабших.
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18.10.2020 20:46 Відповісти
"Попросить держаться подальше" не имеет ничего общего с жестким карантином. Опять манипуляции.
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18.10.2020 15:17 Відповісти
що таке локдаун!?
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18.10.2020 15:25 Відповісти
Запитай у Івана Гугла.
Отак і напиши у адресне віконечко віконечко: що таке локдаун!?
Сам узнаєш, і нам розкажеш.
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18.10.2020 15:37 Відповісти
Ты рассвет видел? Красивый-красивый....
Локдаун на него совсем не похож.
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18.10.2020 15:55 Відповісти
То ви вже про блекаут
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18.10.2020 16:09 Відповісти
lock - закрытие, блок.
down - вниз.
Т.е. типа * опустить закрытие*, как шлагбаум.
Lockout - cнять (приподнять) закрытие.
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18.10.2020 16:48 Відповісти
В перерахунку на українські демографічні показники, шведський слабокарантин (мінімальні обмеження там все ж були) на сьогодні дав чотириста з гаком тисяч випадків коронавірусу з яких майже 25 тисяч стали смертельними. І практично ніякого стадного імунітету, бо у Швеції минулої доби виявили більше тисячі нових випадків, що "в перерахунку на українські масштаби" дає чотири з гаком тисячі.
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18.10.2020 15:33 Відповісти
чим виявили? фальшивими тестами, не призначеними для ліагностування вірусних інфекцій? ці тести виявлять, що ти вагітний
поздоровляю!
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18.10.2020 15:55 Відповісти
Тести однакові і у нас і в Швеції. Так що доля похибок у них спіставима.
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18.10.2020 16:14 Відповісти
І виробники одні й ті ж? Доведеш?
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18.10.2020 16:29 Відповісти
Почти все в мире пользуются одними и теми же китайскими тестами, которых сделано уже несколько миллиардов (!!!) доз. Китайская промышленность, если уж за что-то берется, то основательно и шансов для конкурентов не оставляет.
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18.10.2020 17:07 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/u-moz-rozpovili-hto-v-********-viroblyaye-plr-sistemi-ta-koli-voni-potraplyat-u-regioni

Щось Ви не дуже компетентні в цьому питанні.
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18.10.2020 17:16 Відповісти
Это от силы 5-10% от всех тестов, не будьте так самоуверенны. Мы просто не в состоянии работать так, как это делают китайцы. А даже если все 10% украинских тестов дают неправильные ложноположительные результаты, это будет всё равно 10% погрешности в статистике, что считается неплохой статистической погрешностью для таких масштабов.
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18.10.2020 17:21 Відповісти
На ходу вигадали про 5-10%?І причому тут українські/неукраїнські? Будь-які плр-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій.

Уявіть, що ми будемо усіх померлих перевіряти плр-тестами на герпес.У 90% буде позитивний результат (бо в більшості людей цей вірус є в організмі). Хіба це означає, що 90% смертей відбувається від герпесу? Ні. Але методика визначення діагнозу від шахраїв у ВООЗ саме така, і з певних причин цього неадекватного протоколу дотримуються лікарі усього світу.

Хоча останнім часом в деяких країнах відбулися певні зміни: в США, Німеччині, Іспанії позитивний тест, отриманий при 30 і більше циклах ампліфікації вважається ХИБНОпозитивним. А наші медики скоро зачешуться?
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18.10.2020 17:30 Відповісти
Будь-які плр-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій.

а що ними тестують ?

схильність до діареї ?

ТИ ЙО,,У ДАВСЯ,ОЛЬГІНСЬКИЙ ТРОЛЬ ЛАВРЕНКО ТАТЬЯН ? ))))
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18.10.2020 18:50 Відповісти
Бачу, Ви зовсім не володієте інформацією, але намагаєтесь щось доводити і ображаєте опонентів.
Ось є така точка зору на тести ПРЛ, яку підтвержують багато фахівців:
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/#top
"Использование неспецифического теста ПЦР, дающего много ложноположительных результатов, дало картину экспоненциального роста числа заболевших. Тесты проводились в экстренном порядке и никогда не подвергались серьезной самопроверке. Создатель теста прямо предупредил, что он предназначен для исследования, а не для диагностики."
Підписанти: https://docs4opendebate.be/en/signatories/
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18.10.2020 21:23 Відповісти
Їжте, не обляпайтесь...
24 MARCH , 2020
https://open4business.com.ua/synevo-transfers-covid-19-diagnostic-equipment-to-public-health-center/ Synevo, part of Sweden's Medicover holding, has handed over the COVID-19 diagnostic equipment using PCR (Polymerase Chain Reaction) tests - the most reliable method for diagnosing this coronavirus disease, to the Public Health Center, Synevo Development Director Mykola Butenko said at a video press conference at Interfax-Ukraine on Tuesday. The equipment made by Swiss Roche will allow increasing the speed and the number of COVID-19 tests and will significantly increase the accuracy of test results, removing human element from the process. The analyzer's capacities are 96 tests per hour. Different types of biomaterial (blood, saliva, cerebrospinal fluid and others) can be tested.
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18.10.2020 18:33 Відповісти
В Швеции делается в три раза больше тестов на душу населения чем в Украине.
Если бы в Украине было сделано столько тестов сколько в Швеции на душу населения, то в Украине бы сейчас реально выявляли бы по 15-16 тысяч больных в день.
В Швеции в день заражается около 1 тысячи в день короновирусом, без всяких масок, ограничений, карантина.
В Украине - около 5,5 тысяч в день с карантином, масками, всякими ограничениями.
Население Швеции в 4 раза меньше населения Украины.
так, что в Швеции дела с ккороновирусом обстоят лучше чем в Украине, и без всяких карантинов.
Никакой карантин не помогает Украине и не поможет. Переболеют все.
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18.10.2020 15:57 Відповісти
Щвеція не є країною, яка проводить найбільше тестів (в перерахунку на душу населення менше за Грузію, наприклад), зате, у порівнянні з українцями, шведи набагто більш організовані та довіряють уряду, що й дало результат на початках епідемії. Поки не потепліло і шведи не забили лагом на всі рекомендації. Тепер же, вони навіть усієї статистики не подають, як інші країни.
А статистичний прогноз того, "що було б якби", з урахуванням всіх доступних офіційних даних можна подивитися ось тут:
https://covid19.healthdata.org/sweden?view=daily-deaths&tab=trend
https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=daily-deaths&tab=trend
Для порівняння:
https://covid19.healthdata.org/poland?view=total-deaths&tab=trend
https://covid19.healthdata.org/finland?view=total-deaths&tab=trend
При цьому шведам не вдалося уникнути рецесії і наразі їхні показники в цьому плані лиш трохи перевищують "середньоєвропейські".

Може у когось є бажання порівняти з усім цим показники майже стомільйонного В'єтнаму?
Там пацани вже вдруге етап чемпіонату світу з автогонок Формули-1 переносять, бо ж епідемія і в країні все ще виявляють нові випадки коронавірусу - по пару штук в день. Цього разу переносять лише на місяць - сподіваються до того часу впоратися з епідемією...
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18.10.2020 16:45 Відповісти
Використання неспецифічного тесту ПЛР, що дає багато хибнопозитивних результатів, дало картину експоненціального зростання числа хворих. Тести проводилися в екстреному порядку і ніколи не піддавалися серйозній самоперевірці. Творець тесту прямо попередив, що він призначений для дослідження, а не для діагностики.
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18.10.2020 16:06 Відповісти
У ковидоборцунов траур. Теперь только Лука, Бердымухамедов и Ким Чен Ын геройски противостоят коронавирусу, подправлением статистики и жесткой цензурой...
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18.10.2020 15:36 Відповісти
А ти готуйся до трауру через місяць, коли в тебе "роботи" не залишиться, бо "пландемія" раптом піде на спад.
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18.10.2020 15:56 Відповісти
Ага, в Швеції вже пішла на спад... А це в мене не робота. Це я для душі таких дуреп, як Ви в їх же брехню носом тичу. Бо нефіг!
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18.10.2020 16:25 Відповісти
не треба плутати.. довбо..обів і ненайдурніших лахтінських негідників типу Татьянів Лавренко...
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18.10.2020 18:52 Відповісти
Где же наши пропагандоны Шведского опыта?
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18.10.2020 15:50 Відповісти
ось тут

https://www.facebook.com/igor.prohorov.5/posts/10158589856560813

а тобі чудового життя в червоній зоні, одразу після виборів
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18.10.2020 15:54 Відповісти
Навзаєм, титянка.
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18.10.2020 15:56 Відповісти
Хоч би не палились так з цими графіками. Тільки дегенерати не побачать, що "друга хвиля" - це результат епідемії фальшивих тестів.
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18.10.2020 15:53 Відповісти
А як Вам таке: "Зараз для підтвердження діагнозу COVID-19 не потрібно мати позитивний ПЛР-тест, достатньо клінічних ознак, - Степанов." ?Джерело: https://censor.net/ua/news/3225074/zaraz_dlya_pidtverdjennya_diagnozu_covid19_ne_potribno_maty_pozytyvnyyi_plrtest_dostatno_klinichnyh
А може в цьому і є причина стрибка кількості захворівших? Тому, що офіційна статистика по Україні дає на сьогодні загальну кількість тестів - 2765787, а загальну кількість захворівших на ковід - 298,872, тобто 10,8%. (https://www.worldometers.info/coronavirus/).
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18.10.2020 16:26 Відповісти
Так, не виключено. Ще й доплати мотивують медиків. З затримкою, але доплати.
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18.10.2020 16:28 Відповісти
Медики упорно не желают ставить диагноз ковид, даже с доплатами. У меня сын переболел ковидом в легкой форме, пытался на шару сдать тесты, звонил врачу, тот сказал "просто посиди недельку дома и всё, если будет плохо, звони". никаких тестов в результате он так и не сделал. Почему известно, что заболел ковидом? На три дня полностью потерял нюх и вкус, это известный симптом. Так что исходя из моих данных, наша статистика сильно занижена и количество тестированных вообще тут не при чем. В школах ковид выкашивает целые классы, а это значит, что эпидемия уже расползлась до неконтролируемых размеров, поскольку детсады и школы всегда являлись основным источником распространения вирусных инфекций среди населения.
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18.10.2020 17:15 Відповісти
"У меня сын переболел ковидом"

Як Ви це встановили? на око?

"полностью потерял нюх и вкус"

Це можливий симптом двох чи трьох сотень різних ГРВІ.

"В школах ковид выкашивает целые классы"

Не може ковід викошувати класи, дітей, бо діти (в нормі) не мають білків-прецепторів АСЕ-2, тому хворіють вони дуже рідко і не є переносниками хвороби. Ви потрапили на гачок ковідопропаганди і забули, що окрім ковіду існує, повторюся, 2-3 сотні інших ГРВІ, симптоми яких більш-менш схожі.

Не пишіть те, в чому абсолютно не розумієтесь.
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18.10.2020 17:19 Відповісти
Якщо ти чогось не знаєте, це не означає, що цього немає.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F

Вивчай, хамло.
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18.10.2020 17:38 Відповісти
зате ти розумієшся на брехні,Лахтінська наволоч!

Для тебе ПЛР тести вірус не виявляють,і відразу розказуєш, що всі решта ні..уя не розуміють ..)))))
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18.10.2020 18:54 Відповісти
Навіть більше.
Для позитивного результату достатньо не прийти на тест. Людину записали - а їй прийти не вийшло. То приходить письмове повідомлення через три дні, що у неї позитивний результат.
І все. (Штати + Канада, не знаю, чи в інших практикується такий "безцінний досвід боротьби")
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18.10.2020 21:01 Відповісти
Какие же это локальные карантинные меры, если это РЕКОМЕНДАЦИИ?
Статейка в стиле "лишь бы ляпнуть, да погромче"
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18.10.2020 15:55 Відповісти
Почему не на партизанском марше?
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18.10.2020 15:57 Відповісти
Потому, что он - "мужик"!
"Мужики" у них на протесты не ходят.
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18.10.2020 16:02 Відповісти
Почему не на фронте?
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18.10.2020 16:04 Відповісти
Уже вернулся.
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18.10.2020 16:12 Відповісти
Новые правила вступят в силу в Швеции с понедельника. Они позволят региональным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест, таких как торговые центры, музеи, библиотеки, бассейны, концерты и тренажерные залы.

Кроме того, граждан могут попросить держаться подальше от общественного транспорта, или избегать посещения пожилых людей, или других групп риска. Правила будут предложены как рекомендации, а не требования. Штрафы вводиться не будут.Источник: https://censor.net/ru/n3225448

Просять громадян і нічого не закривають.Нічого ж не змінилося.А дописувачі наче хочуть,щоб там все закрилося.
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18.10.2020 16:13 Відповісти
бо шведи у абсолютній більшості послухаюь рекомендацій на відміну від нашого свободолюбивого бидла,якому по..уй чи заразяться самі,а тим більше -хтось від них...
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18.10.2020 18:56 Відповісти
Ламати країну там не будуть.
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18.10.2020 16:15 Відповісти
И ты, Брут, и ты, Швеция. Самые умные -в своём ареале- о вирусе. "Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова/ в Туркменистане власти запретили слово «коронавирус». Те, кто говорит об эпидемии или носит маску на улице, подвергаются задержанию/"Трактор вилікує всіх!", - Лукашенко закликав білорусів не піддаватися паніці через коронавірус.
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18.10.2020 16:23 Відповісти
"Що ж робити?" / У людей есть выбор. Кто хочет жить- пользуется маской , моет руки и держит дистанцию. Кто не хочет жить- не пользуется маской , не моет руки и не держит дистанцию.
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18.10.2020 16:53 Відповісти
як носіння маски корелює із бажанням чи небажанням жити?
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18.10.2020 17:13 Відповісти
хіба людина не може мити руки, і при цьому не носити маску, бо вона жодним чином не впливає на поширення вірусів?
а Ви в 2019 році чого маску не носили? не хотіли жити?
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18.10.2020 17:15 Відповісти
не носити маску, бо вона жодним чином не впливає на поширення вірусів /Вполне возможно, что у Вас есть основания не пользоваться маской , не мыть руки и не держать дистанцию. Но требовать не пользоваться маской , не мыть руки и не держать дистанцию от тех у кого таких оснований нет, нельзя. Не гуманно.Не демократично.
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18.10.2020 17:33 Відповісти
ще раз, тугодуме

людина може мити руки і НЕ носити маску, бо останнє є безглуздим
наведіть, будь ласка, наукові дослідження, які доводять, що маски, дистанція - є ефективними мірами проти ГРВІ
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18.10.2020 17:35 Відповісти
в 2019 році чого маску не носив? не хотів жити?
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18.10.2020 17:36 Відповісти
ще раз, тугодуме/ в 2019 році чого маску не носив? не хотів жити?/ Много пьёшь. Пить надо меньше.
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18.10.2020 17:43 Відповісти
закінчилися аргументи в тебе, Ваня, почався припадок
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18.10.2020 17:44 Відповісти
Та вони такі, шо розповідають, як при свинячому грипі скрізь маски носили. І тіки завдяки їм і врятувались.
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18.10.2020 20:30 Відповісти
Бо про дистанцію тоді не йшлося взагалі.
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18.10.2020 20:33 Відповісти
Никакие маски и перчатки никому не помогут. Среди моих родных (и старых и молодых) в лёгкой форме уже переболели все. "Болезнь" эта, запущенная китайцами, - редкая хня, направленная на уничтожение всех экономик, в угоду китайской, высосанными из пальца страшилками для впечатлительных! Переболеют все, успокойтесь. От срачки больше неудобств, чем от этого дебиловируса!
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18.10.2020 17:48 Відповісти
Швеція, яка раніше відмовилася від локдауну, змінює стратегію боротьби з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 8035
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18.10.2020 18:42 Відповісти
Тесты все делали? Или "я летом пару дней кашлял и это точно коронавирус"?
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18.10.2020 18:58 Відповісти
ключевая фраза: "могут попросить"!
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18.10.2020 18:17 Відповісти
Коли міністерство охорони здоров"я просить шведів вакцинувати дітей, то 97-98% з них виконують це прохання. А коли з"явиться вакцина від ковіду і можна буде шляхом вакцинації уникнути локдауну і носіння масок - то всі ці борцуни з локдауном і масками почнуть хором і за командою завивати проти щеплень.
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18.10.2020 18:40 Відповісти
Під фразою "з"явиться вакцина від ковіду" я маю на увазі вакцину нормального західного виробника, а не кацапський фуфломіцин.
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18.10.2020 18:47 Відповісти
Ну там же врядли ветеринарными вакцинами прививают, потому и доверие больше
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18.10.2020 18:54 Відповісти
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