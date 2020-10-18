Швеція, яка раніше відмовилася від локдауну, змінює стратегію боротьби з пандемією COVID-19
Влада Швеції, яка раніше відмовилася запровадити локдаун, готова до того, щоб ввести локальні карантинні заходи в міру зростання кількості нових випадків коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це пише Daily Mail.
Такий крок є новим підходом до боротьби з вірусом у Швеції, яка вирішила піти своїм шляхом, відмовившись від локдауну.
Нові правила набудуть чинності в Швеції з понеділка. Вони дозволять регіональним органам охорони здоров'я просити громадян уникати громадських місць, як-от торгові центри, музеї, бібліотеки, басейни, концерти та тренажерні зали.
Крім того, громадян можуть попросити триматися подалі від громадського транспорту, або уникати відвідування літніх людей, або інших груп ризику. Правила будуть запропоновані як рекомендації, а не вимоги. Штрафи не запроваджуватимуть.
Будь ласка, зачекайте...
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У нас різко зросла к-ть самогубств від такої "палкої турботи"
Я регулярно наводжу статистику по смертності по вікових групах.
91,7% - 70+
5,9% - 60-69
Я не розумію, чому мільйони людей повинні бути позбавлені нормального життя і навчання через те, що певна померла к-ть старших людей у старечих будинках ?
І продовжують помирати. Бо така сама статистика по Канаді, в Штатах і, наскільки відомо, в Європі. Так, вразливі старші люди і ослаблені хронічними хворобами.
Дайте жити іншим - не вбивайте їх. Захистіть слабших.
Отак і напиши у адресне віконечко віконечко: що таке локдаун!?
Сам узнаєш, і нам розкажеш.
Локдаун на него совсем не похож.
down - вниз.
Т.е. типа * опустить закрытие*, как шлагбаум.
Lockout - cнять (приподнять) закрытие.
поздоровляю!
Щось Ви не дуже компетентні в цьому питанні.
Уявіть, що ми будемо усіх померлих перевіряти плр-тестами на герпес.У 90% буде позитивний результат (бо в більшості людей цей вірус є в організмі). Хіба це означає, що 90% смертей відбувається від герпесу? Ні. Але методика визначення діагнозу від шахраїв у ВООЗ саме така, і з певних причин цього неадекватного протоколу дотримуються лікарі усього світу.
Хоча останнім часом в деяких країнах відбулися певні зміни: в США, Німеччині, Іспанії позитивний тест, отриманий при 30 і більше циклах ампліфікації вважається ХИБНОпозитивним. А наші медики скоро зачешуться?
а що ними тестують ?
схильність до діареї ?
ТИ ЙО,,У ДАВСЯ,ОЛЬГІНСЬКИЙ ТРОЛЬ ЛАВРЕНКО ТАТЬЯН ? ))))
Ось є така точка зору на тести ПРЛ, яку підтвержують багато фахівців:
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/#top
"Использование неспецифического теста ПЦР, дающего много ложноположительных результатов, дало картину экспоненциального роста числа заболевших. Тесты проводились в экстренном порядке и никогда не подвергались серьезной самопроверке. Создатель теста прямо предупредил, что он предназначен для исследования, а не для диагностики."
Підписанти: https://docs4opendebate.be/en/signatories/
24 MARCH , 2020
https://open4business.com.ua/synevo-transfers-covid-19-diagnostic-equipment-to-public-health-center/ Synevo, part of Sweden's Medicover holding, has handed over the COVID-19 diagnostic equipment using PCR (Polymerase Chain Reaction) tests - the most reliable method for diagnosing this coronavirus disease, to the Public Health Center, Synevo Development Director Mykola Butenko said at a video press conference at Interfax-Ukraine on Tuesday. The equipment made by Swiss Roche will allow increasing the speed and the number of COVID-19 tests and will significantly increase the accuracy of test results, removing human element from the process. The analyzer's capacities are 96 tests per hour. Different types of biomaterial (blood, saliva, cerebrospinal fluid and others) can be tested.
Если бы в Украине было сделано столько тестов сколько в Швеции на душу населения, то в Украине бы сейчас реально выявляли бы по 15-16 тысяч больных в день.
В Швеции в день заражается около 1 тысячи в день короновирусом, без всяких масок, ограничений, карантина.
В Украине - около 5,5 тысяч в день с карантином, масками, всякими ограничениями.
Население Швеции в 4 раза меньше населения Украины.
так, что в Швеции дела с ккороновирусом обстоят лучше чем в Украине, и без всяких карантинов.
Никакой карантин не помогает Украине и не поможет. Переболеют все.
А статистичний прогноз того, "що було б якби", з урахуванням всіх доступних офіційних даних можна подивитися ось тут:
https://covid19.healthdata.org/sweden?view=daily-deaths&tab=trend
https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=daily-deaths&tab=trend
Для порівняння:
https://covid19.healthdata.org/poland?view=total-deaths&tab=trend
https://covid19.healthdata.org/finland?view=total-deaths&tab=trend
При цьому шведам не вдалося уникнути рецесії і наразі їхні показники в цьому плані лиш трохи перевищують "середньоєвропейські".
Може у когось є бажання порівняти з усім цим показники майже стомільйонного В'єтнаму?
Там пацани вже вдруге етап чемпіонату світу з автогонок Формули-1 переносять, бо ж епідемія і в країні все ще виявляють нові випадки коронавірусу - по пару штук в день. Цього разу переносять лише на місяць - сподіваються до того часу впоратися з епідемією...
https://www.facebook.com/igor.prohorov.5/posts/10158589856560813
а тобі чудового життя в червоній зоні, одразу після виборів
А може в цьому і є причина стрибка кількості захворівших? Тому, що офіційна статистика по Україні дає на сьогодні загальну кількість тестів - 2765787, а загальну кількість захворівших на ковід - 298,872, тобто 10,8%. (https://www.worldometers.info/coronavirus/).
Як Ви це встановили? на око?
"полностью потерял нюх и вкус"
Це можливий симптом двох чи трьох сотень різних ГРВІ.
"В школах ковид выкашивает целые классы"
Не може ковід викошувати класи, дітей, бо діти (в нормі) не мають білків-прецепторів АСЕ-2, тому хворіють вони дуже рідко і не є переносниками хвороби. Ви потрапили на гачок ковідопропаганди і забули, що окрім ковіду існує, повторюся, 2-3 сотні інших ГРВІ, симптоми яких більш-менш схожі.
Не пишіть те, в чому абсолютно не розумієтесь.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F
Вивчай, хамло.
Для тебе ПЛР тести вірус не виявляють,і відразу розказуєш, що всі решта ні..уя не розуміють ..)))))
Для позитивного результату достатньо не прийти на тест. Людину записали - а їй прийти не вийшло. То приходить письмове повідомлення через три дні, що у неї позитивний результат.
І все. (Штати + Канада, не знаю, чи в інших практикується такий "безцінний досвід боротьби")
Статейка в стиле "лишь бы ляпнуть, да погромче"
"Мужики" у них на протесты не ходят.
Кроме того, граждан могут попросить держаться подальше от общественного транспорта, или избегать посещения пожилых людей, или других групп риска. Правила будут предложены как рекомендации, а не требования. Штрафы вводиться не будут.Источник: https://censor.net/ru/n3225448
Просять громадян і нічого не закривають.Нічого ж не змінилося.А дописувачі наче хочуть,щоб там все закрилося.
а Ви в 2019 році чого маску не носили? не хотіли жити?
людина може мити руки і НЕ носити маску, бо останнє є безглуздим
наведіть, будь ласка, наукові дослідження, які доводять, що маски, дистанція - є ефективними мірами проти ГРВІ