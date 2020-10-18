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Новини Місцеві вибори-2020
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"К-конкуренція": На Сумщині члени однієї сім'ї йдуть на вибори від "Слуги народу", "ЄС" і "Батьківщини". ФОТО

У Сумській області члени сім'ї Галаєвих ідуть на вибори до міської та обласної рад від трьох різних політичних партій: "Батьківщини", "Європейської Солідарності" і "Слуги народу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише місцеве видання "Сумські дебати".

К-конкуренція: На Сумщині члени однієї сімї йдуть на вибори від Слуги народу, ЄС і Батьківщини 01

Зокрема, Галаєв Магомед-Шаріп Джамалович, 1955 року народження є кандидатом у депутати Сумської обласної ради. Він йде від партії "Батьківщина".

К-конкуренція: На Сумщині члени однієї сімї йдуть на вибори від Слуги народу, ЄС і Батьківщини 02

К-конкуренція: На Сумщині члени однієї сімї йдуть на вибори від Слуги народу, ЄС і Батьківщини 03

Водночас, Галаєв Расул Магомед-Шарипович 1985 року народження йде в депутати Сумської міськради від "Європейської Солідарності".

К-конкуренція: На Сумщині члени однієї сімї йдуть на вибори від Слуги народу, ЄС і Батьківщини 04

К-конкуренція: На Сумщині члени однієї сімї йдуть на вибори від Слуги народу, ЄС і Батьківщини 05

При цьому Галаєв Рустам Магомед-Шаріпович 1983 року народження також балотується до міської ради Сум, але вже від партії "Слуга народу".

К-конкуренція: На Сумщині члени однієї сімї йдуть на вибори від Слуги народу, ЄС і Батьківщини 06

К-конкуренція: На Сумщині члени однієї сімї йдуть на вибори від Слуги народу, ЄС і Батьківщини 07

На майже комічну виборчу ситуацію звернув увагу блогер Денис Казанський. Користувачі Facebook почали іронізувати над нею.

К-конкуренція: На Сумщині члени однієї сімї йдуть на вибори від Слуги народу, ЄС і Батьківщини 08

Дивіться також: На агітації написали "Будемо стріляти", кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством. ФОТО

Автор: 

місцеві вибори (1366) Сумська область (3567)


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Топ коментарі
+28
"К-конкуренция": На Сумщине члены одной семьи идут на выборы от трех разных партий - Цензор.НЕТ 7087
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18.10.2020 15:47
+25
1. Ассоциация с ЕС
2. Безвис с ЕС
3. Децентрализация
4. Прозорро
5. Автоматический возврат НДС
6. Армия
7. Томос
8. Рост минимальных и средних зарплат в долларовом эквиваленте
9. Банковская реформа ...... и т.д. и т.п. Тебе не хватит сепарочок?
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18.10.2020 15:58
+20
Не путай народ и население. Вот ты -- типичное население территории, питающееся дерьмом с зомбоящика олигархов. И не более того. Закон Паретто. Смачного, дебил.
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18.10.2020 16:03
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Тю! Так це вже місяці з три так: вечором п'ятниці коменти там закривають і відкривають в понеділок десь близько одинадцятої. Так само закривають і на свята.
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18.10.2020 16:31 Відповісти
Минулого тижня коменти були закриті в будні !!))
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18.10.2020 16:32 Відповісти
Минулого тижня було державне свято в середу і відповідно з вечора вівторка по обід у четвер Кор був "зачинений".
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18.10.2020 16:38 Відповісти
Дякую!!))
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18.10.2020 17:04 Відповісти
В Виннице тоже такие есть.
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18.10.2020 15:53 Відповісти
"Без принципов чести и совести". Девиз семейства Галаевых.
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18.10.2020 15:54 Відповісти
это девиз украинской политики
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18.10.2020 15:56 Відповісти
А вы кто, чтоб на них гнать?
Что не так, если родственники несколько различаются в политических взглядах?
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18.10.2020 16:01 Відповісти
Как там пожывает ваш "легетивный"?
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18.10.2020 16:12 Відповісти
Я не в курсе, у него спросите.
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18.10.2020 16:58 Відповісти
Мужчины в Беларуси походу вообще ,,невкурсе,, всего что происходит.
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19.10.2020 15:29 Відповісти
Не отличаються. Но зебилы верят и не в такую чудасию!
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18.10.2020 18:06 Відповісти
Не девіз, а ментальність. Ментальність азіата і не важливо чи приїхав він сюди з тією ментальність, а чи народився вже тут.
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18.10.2020 16:07 Відповісти
Это не конкуренция, а ставки . если хоть один пройдёт - окупаются остальные двое.
Чисто спортивный интерес у семьи
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18.10.2020 15:58 Відповісти
Одним словом -- хитрожопость ...Вторым -- восточная...
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18.10.2020 16:04 Відповісти
Чеченцы
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18.10.2020 16:06 Відповісти
"Сумы - це ты" - в смысле "от тюрьмы и от СУМЫ не зарекайся".
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18.10.2020 16:08 Відповісти
Судя по твоей грамматике, ты - козломордЫй.
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18.10.2020 16:16 Відповісти
А судя по тебе - ты *****.
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19.10.2020 14:01 Відповісти
Значит, угадал.
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19.10.2020 14:03 Відповісти
А чего тебе гадать? Ты во всех встречных пытаешься своих увидеть. Едь в мокшандию, там все твои.
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19.10.2020 14:05 Відповісти
"К-конкуренція": На Сумщині члени однієї сім'ї йдуть на вибори від "Слуги народу", "ЄС" і "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 3582
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19.10.2020 14:06 Відповісти
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19.10.2020 14:14 Відповісти
"К-конкуренція": На Сумщині члени однієї сім'ї йдуть на вибори від "Слуги народу", "ЄС" і "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 7905
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19.10.2020 14:26 Відповісти
Уверен, быдло совковое, православное отдаст свои быдлячие голоса за кого угодно, только не за своих, православных.
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18.10.2020 16:12 Відповісти
Семейная коалиция.
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18.10.2020 16:14 Відповісти
Так ты еще и любитель кала? Тоже неплохо. Поздравляю. Приятного аппетита.
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19.10.2020 14:03 Відповісти
"К-конкуренція": На Сумщині члени однієї сім'ї йдуть на вибори від "Слуги народу", "ЄС" і "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 3628
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19.10.2020 14:05 Відповісти
Щирі українці ,це однозначно !!))
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18.10.2020 16:20 Відповісти
"К-конкуренція": На Сумщині члени однієї сім'ї йдуть на вибори від трьох різних партій - Цензор.НЕТ 2008
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18.10.2020 16:23 Відповісти
млин ети могут и дойти...
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18.10.2020 16:31 Відповісти
довольно практично! разложили яйца в разные корзины, во всех смыслах
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18.10.2020 16:35 Відповісти
сеть раскинули, шо бы уже без промаха...
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18.10.2020 16:38 Відповісти
Тож тато базарком,а він в політиці тямить !!)))
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18.10.2020 17:07 Відповісти
надийна командА!

двумя словами....
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18.10.2020 17:12 Відповісти
Это так спецом, чтобы при любой владе, семья была у кормушки. Имена и фамилии у них зашибись, видно що хлопці козацького роду.
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18.10.2020 16:51 Відповісти
Видно що хлопці - Ишацького роду
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18.10.2020 18:56 Відповісти
Ишаала!
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18.10.2020 16:53 Відповісти
это Сумы или Чечня?
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18.10.2020 16:57 Відповісти
Очень грамотно. При любом раскладе получать долю у кормушке.
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18.10.2020 16:57 Відповісти
сейчас модно складывать все яйца в пдну корзину, три разных члена семьи по уму должны идти от одной партии, шобы сэкономить гроши
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18.10.2020 16:58 Відповісти
Фамилия Галайко украинская.
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18.10.2020 17:16 Відповісти
Так бьют не по фамилии/паспорту,а по морде!
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18.10.2020 17:51 Відповісти
Головне до *місцевого корита * догрести !
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18.10.2020 17:27 Відповісти
Ну какие партии, такие и кандидаты!
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18.10.2020 17:41 Відповісти
Кандидаты-не депутаты! Каждая шавка мнит себя львом.Посмотрим.Местные выборы - соревнование мафий местного пошибу.Во всех регионах.Но особенно на Западе Украины и в Харькове.
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18.10.2020 17:41 Відповісти
разложили батьковы йайца по разным корзинам...ну,шоб не прогадать
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18.10.2020 17:42 Відповісти
тільки один чувак поставив на правильну уонячку, на ЄС. Все решта зелеванимй фуфел.
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18.10.2020 17:45 Відповісти
"на правильну уонячку", "решта зелеванимй фуфел".

Так вы на рошене уже на шифре общаетесь? Даже гугл-транслейт не переварил
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18.10.2020 17:57 Відповісти
Це fat finger називаеться, зебіл, А ти як в велюрі спілкуєшся? На гундосій мові?
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18.10.2020 18:07 Відповісти
Настоящая семейка Свинарчуков! Хоть одна свинья из семьи должна быть у корыта!
Интересно сколько янелохов за их проголосуют?
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18.10.2020 17:49 Відповісти
У мене вже давно нема сумнівів, що українский політикум - величезний казан з лайном!
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18.10.2020 17:50 Відповісти
Шість яєць акуратно розкладено у три кошики.
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18.10.2020 18:17 Відповісти
Хитросракість - наше все.
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18.10.2020 18:21 Відповісти
"Це" не наше!
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18.10.2020 21:02 Відповісти
По-циганськи. Аби один прилаштувався, інших потягне в команду.
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18.10.2020 18:25 Відповісти
лізуть виродки зі всіх щілин одне та й переможе...
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18.10.2020 18:46 Відповісти
"Кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Исуса... " переписали на новый лад.
Теперь так: "Кто верит в Магомеда-1, кто в Магомеда-2, кто в Магомеда-3... "
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18.10.2020 18:58 Відповісти
Главное - воровать. Это девиз семьи. А от какой партии- уже детали.
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18.10.2020 19:32 Відповісти
как то тупо обычно эти очередной дерибан выборы проходят в 21 веке. ни слушаний, ни прений, ни ютюб выступлений\программ, ни результатов зно. везде одно говно как всегда.
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18.10.2020 20:24 Відповісти
Голосуйте за українців а не інородців і тоді в Україні галаєвим, аваковим, капітєльманам і вальцманам буде "нєчєго ловить"...
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18.10.2020 21:01 Відповісти
именно это называется БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ (для семьи)- и смешного тут, вообще-то говоря, мало..................................
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18.10.2020 21:10 Відповісти
Самое забавное , что шансов на "пролезть" есть у каждого из этой тройки . бо это Сумы -- там только у жопоблока нет шансов
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19.10.2020 00:12 Відповісти
Это украинский менталитет, став депутатом оно начинать грести всё под себя и своих родственников. Причем неважно, если даже человек был более менее порядочным до. Болото его трансформирует. Политическая составляющая вообще не важна. Важно пролезть.
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19.10.2020 03:19 Відповісти
Это чеченский менталитет.)
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19.10.2020 04:27 Відповісти
Магомед-Шарип Галаев чеченец, хозяин Центрального рынка в Сумах.
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19.10.2020 04:26 Відповісти
Восточная мудрость - яйца нужно класть в разные корзины ( что бы все не разбились). Ай, да молодец Галаев - паша! Какое возвышенное воспитание в семье, нечем не брезговать!
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19.10.2020 10:55 Відповісти
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