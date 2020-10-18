"К-конкуренція": На Сумщині члени однієї сім'ї йдуть на вибори від "Слуги народу", "ЄС" і "Батьківщини". ФОТО

У Сумській області члени сім'ї Галаєвих ідуть на вибори до міської та обласної рад від трьох різних політичних партій: "Батьківщини", "Європейської Солідарності" і "Слуги народу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише місцеве видання "Сумські дебати".

Зокрема, Галаєв Магомед-Шаріп Джамалович, 1955 року народження є кандидатом у депутати Сумської обласної ради. Він йде від партії "Батьківщина".

Водночас, Галаєв Расул Магомед-Шарипович 1985 року народження йде в депутати Сумської міськради від "Європейської Солідарності".

При цьому Галаєв Рустам Магомед-Шаріпович 1983 року народження також балотується до міської ради Сум, але вже від партії "Слуга народу".

На майже комічну виборчу ситуацію звернув увагу блогер Денис Казанський. Користувачі Facebook почали іронізувати над нею.







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