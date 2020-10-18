"К-конкуренція": На Сумщині члени однієї сім'ї йдуть на вибори від "Слуги народу", "ЄС" і "Батьківщини". ФОТО
У Сумській області члени сім'ї Галаєвих ідуть на вибори до міської та обласної рад від трьох різних політичних партій: "Батьківщини", "Європейської Солідарності" і "Слуги народу".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише місцеве видання "Сумські дебати".
Зокрема, Галаєв Магомед-Шаріп Джамалович, 1955 року народження є кандидатом у депутати Сумської обласної ради. Він йде від партії "Батьківщина".
Водночас, Галаєв Расул Магомед-Шарипович 1985 року народження йде в депутати Сумської міськради від "Європейської Солідарності".
При цьому Галаєв Рустам Магомед-Шаріпович 1983 року народження також балотується до міської ради Сум, але вже від партії "Слуга народу".
На майже комічну виборчу ситуацію звернув увагу блогер Денис Казанський. Користувачі Facebook почали іронізувати над нею.
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Что не так, если родственники несколько различаются в политических взглядах?
Чисто спортивный интерес у семьи
двумя словами....
Так вы на рошене уже на шифре общаетесь? Даже гугл-транслейт не переварил
Интересно сколько янелохов за их проголосуют?
Теперь так: "Кто верит в Магомеда-1, кто в Магомеда-2, кто в Магомеда-3... "
тупообычно эти очередной дерибанвыборы проходят в 21 веке. ни слушаний, ни прений, ни ютюб выступлений\программ, ни результатов зно. везде одно говнокак всегда.