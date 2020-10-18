Найпохмуріший персонаж у списку "Слуги народу" до Київради - Юрій Федоренко, пов'язаний з ОПЗЖ, парковками й акціями, що невідомо ким фінансуються, - активістка Нікітіна

Юрій Федоренко є співзасновником і керівником громадської організації (ГО) "Твердиня", яка нібито бореться із незаконними забудовами в столиці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала активістка Юлія Нікітіна, передає Цензор.НЕТ. Наводимо її текст повністю.

"На мій погляд, найпохмуріший персонаж у списку "Слуги народу" - це Юрій Федоренко, №4 у списку партії, засновник ГО "Твердиня" і ГО "Стоп свавіллю".

На мою суб'єктивну думку, обидві ГО абсолютно фейкові, оскільки вони займаються величезною кількістю будівництв одночасно, на акції у них ходять одні й ті ж люди з одними і тими ж плакатами і наметами, і жодної завершеної переможної історії у них я не знайшла, все або програно, або в процесі. Це не факт, а лише моя думка, проте я не можу придумати жодної причини, через яку чесні люди займалися б чимось подібним.

У рекламних статтях Юрія вперто називають то атовцем, то "військовим експертом", але особисто мені жодних підтверджень цим твердженням знайти не вдалося. Але вдалося знайти дещо інше (все легко перевіряється через Clarity і судовий реєстр - дам посилання, кому потрібно).

ГО "Стоп свавіллю" Юрій заснував разом з Інною Гіссою, а підписантами в цій ГО є Сергій Северин і Антон Козловський.

Й Інна Гісса, і Сергій Северин теж балотуються до Київради на цих виборах, але від ОПЗЖ.

Антон Козловський до Київради не балотується, але він безпосередньо пов'язаний із дуже цікавою людиною через ГО "Громадянин", підписантом якої є.

Керує ГО "Громадянин" Ян Грабар (на виборах 2019 року вони з Козловським обоє були довіреними особами колишнього глави СБУ Валентина Наливайченка), який також очолює ГО "Київська міська спілка автомобілістів". Пам'ятаєте, як Київрада парковки на ProZorro переводила? Так ось, між прийняттям реформи в першому читанні та набранням нею чинності КП "Київтранспарксервіс" встигло укласти 78 договорів на київські парковки без жодних конкурсів. І найбільше паркомісць у цей період було без конкурсу віддано саме ГО "Київська міська спілка автомобілістів". Загалом 1738 місць, вісьмома договорами.

А ще в грудні 2019 року Київрада звинуватила ГО "Київська міська спілка автомобілістів" у тому, що ГО в 2018 році зареєструвала на себе право власності на нежитловий будинок за адресою Кудряшова, 16. І зробила це з допомогою скандального фейкового реєстратора КП "Путрівське", згадується в розслідуванні Bihus.Info в контексті будівництва Богдана-Вавриша.

Можливо, є люди, яких не насторожують зв'язки людини з ОПЗЖ, парковками і великою кількістю невідомо ким профінансованих акцій із поліграфією і наметами. Але, на мою думку, все це в сукупності досить відверто вказує на ментів:)".