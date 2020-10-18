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Новини
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Найпохмуріший персонаж у списку "Слуги народу" до Київради - Юрій Федоренко, пов'язаний з ОПЗЖ, парковками й акціями, що невідомо ким фінансуються, - активістка Нікітіна

Юрій Федоренко є співзасновником і керівником громадської організації (ГО) "Твердиня", яка нібито бореться із незаконними забудовами в столиці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала активістка Юлія Нікітіна, передає Цензор.НЕТ. Наводимо її текст повністю.

Найпохмуріший персонаж у списку Слуги народу до Київради - Юрій Федоренко, повязаний з ОПЗЖ, парковками й акціями, що невідомо ким фінансуються, - активістка Нікітіна 01

"На мій погляд, найпохмуріший персонаж у списку "Слуги народу" - це Юрій Федоренко, №4 у списку партії, засновник ГО "Твердиня" і ГО "Стоп свавіллю".

На мою суб'єктивну думку, обидві ГО абсолютно фейкові, оскільки вони займаються величезною кількістю будівництв одночасно, на акції у них ходять одні й ті ж люди з одними і тими ж плакатами і наметами, і жодної завершеної переможної історії у них я не знайшла, все або програно, або в процесі. Це не факт, а лише моя думка, проте я не можу придумати жодної причини, через яку чесні люди займалися б чимось подібним.

У рекламних статтях Юрія вперто називають то атовцем, то "військовим експертом", але особисто мені жодних підтверджень цим твердженням знайти не вдалося. Але вдалося знайти дещо інше (все легко перевіряється через Clarity і судовий реєстр - дам посилання, кому потрібно).

ГО "Стоп свавіллю" Юрій заснував разом з Інною Гіссою, а підписантами в цій ГО є Сергій Северин і Антон Козловський.

Й Інна Гісса, і Сергій Северин теж балотуються до Київради на цих виборах, але від ОПЗЖ.

Антон Козловський до Київради не балотується, але він безпосередньо пов'язаний із дуже цікавою людиною через ГО "Громадянин", підписантом якої є.

Керує ГО "Громадянин" Ян Грабар (на виборах 2019 року вони з Козловським обоє були довіреними особами колишнього глави СБУ Валентина Наливайченка), який також очолює ГО "Київська міська спілка автомобілістів". Пам'ятаєте, як Київрада парковки на ProZorro переводила? Так ось, між прийняттям реформи в першому читанні та набранням нею чинності КП "Київтранспарксервіс" встигло укласти 78 договорів на київські парковки без жодних конкурсів. І найбільше паркомісць у цей період було без конкурсу віддано саме ГО "Київська міська спілка автомобілістів". Загалом 1738 місць, вісьмома договорами.

А ще в грудні 2019 року Київрада звинуватила ГО "Київська міська спілка автомобілістів" у тому, що ГО в 2018 році зареєструвала на себе право власності на нежитловий будинок за адресою Кудряшова, 16. І зробила це з допомогою скандального фейкового реєстратора КП "Путрівське", згадується в розслідуванні Bihus.Info в контексті будівництва Богдана-Вавриша.

Можливо, є люди, яких не насторожують зв'язки людини з ОПЗЖ, парковками і великою кількістю невідомо ким профінансованих акцій із поліграфією і наметами. Але, на мою думку, все це в сукупності досить відверто вказує на ментів:)".

Автор: 

забудова (580) активіст (312) Слуга народу (2811) Вавриш Андрій (50) Федоренко (5)


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Топ коментарі
+17
"Мне безразлично" - далі можна було не продовжувати. Піди оно краще пиваса посьорбай з пластикової цицьки та подивися "с ваты" - там іржачно, всцятися можна
(блть, і навіщо у вас отаких є можливість вирішувати долю держави та нації... )
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18.10.2020 18:55
+9
Могу просветить по поводу деятельности тн "общественной организации твердыня".
Когда на месте строительства, начинается заливка фундамента, неожиданно появляются тн "активисты" и предъявляют застройщику некое подобие петиции, подписанное жильцами соседних домов (или местной алкашней за пару монет, если домов нет, или жильцы не заинтересовались).
Суть петиции, обычно сводится к тому, что стройка ведется на месте, где планируется создание сквера с детскими и спортивными площадками или подобной туфтой.
Подкрепляется это митингами и акциями протеста.
Но за умеренную плату, "общественники" быстро забывают про скверы и спортплощадки.
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18.10.2020 18:59
+9
Что ты хочешь от неполноценного?

Чтобы он признал свою ущербность?
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18.10.2020 19:08
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Какая разніца?
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18.10.2020 18:45 Відповісти
Щось мені не подобається ця опзжопа з російською назвою Твердыня.Це не для народу. Хай ця Твердиня - диня іде в зад.
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18.10.2020 19:14 Відповісти
На що зелень розраховує в Києві? Особливо та шо верещить?
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18.10.2020 18:49 Відповісти
На то вони й дебіли - а щоби краще їх усіх розкрили до майбутніх виборів у ВР ))
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18.10.2020 18:53 Відповісти
Мне безразлично кто будет кормиться из киевского корыта Марина Порошенко или Юрий Федоренко......
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18.10.2020 18:49 Відповісти
"Мне безразлично" - далі можна було не продовжувати. Піди оно краще пиваса посьорбай з пластикової цицьки та подивися "с ваты" - там іржачно, всцятися можна
(блть, і навіщо у вас отаких є можливість вирішувати долю держави та нації... )
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18.10.2020 18:55 Відповісти
Что ты хочешь от неполноценного?

Чтобы он признал свою ущербность?
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18.10.2020 19:08 Відповісти
А с твоего корыта?
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18.10.2020 18:57 Відповісти
В Древней Греции люди, не участвующие в политической жизни полиса, назывались идиотами.
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18.10.2020 19:19 Відповісти
Терміново потрібен ренесанс цієї античної традиції.
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18.10.2020 20:34 Відповісти
Собственно, для себя я в какой-то мере это определение использую. Я считаю, шо Гражданином может считаться только человек, принимающий участие в политической жизни страны, хотя бы на уровне муниципалитета. А все остальное - подданные, т.е. под данью, данники,но не Граждане.
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18.10.2020 21:18 Відповісти
Участник боевых действий на Донбассе.
Имеет награды.
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18.10.2020 18:49 Відповісти
Нет никаих подтверждений.
Т.е. самозванец.
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18.10.2020 19:05 Відповісти
давай коикретику- нех обшие фразы пхнуть...(((
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18.10.2020 21:21 Відповісти
етот не самый - или моника уже все?
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18.10.2020 18:51 Відповісти
Журналісти закінчилися як явище, тепер посилаються на активістів. Хто це такі взагалі незрозуміло.
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18.10.2020 18:51 Відповісти
Схоже і не зрозумієш.
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18.10.2020 20:50 Відповісти
Краще було б сказати "одіозним персонажем" або щось подібне.
Бо "мрачный персонаж" - це не завжди негативна характеристика. Навіть навпаки, у цих словах є елемент макабричної загадковості, навіть темний романтизм якийсь. Забагато честі для персонажа, пов'язаного із "зажопу-лехаїм"... теж мені зорро, блть.
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18.10.2020 18:51 Відповісти
Могу просветить по поводу деятельности тн "общественной организации твердыня".
Когда на месте строительства, начинается заливка фундамента, неожиданно появляются тн "активисты" и предъявляют застройщику некое подобие петиции, подписанное жильцами соседних домов (или местной алкашней за пару монет, если домов нет, или жильцы не заинтересовались).
Суть петиции, обычно сводится к тому, что стройка ведется на месте, где планируется создание сквера с детскими и спортивными площадками или подобной туфтой.
Подкрепляется это митингами и акциями протеста.
Но за умеренную плату, "общественники" быстро забывают про скверы и спортплощадки.
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18.10.2020 18:59 Відповісти
как по мне , вся эта зеленая шалупень, которая слуги сброда, это один огромный мрак. . даже не могу представить тех олигофренов кто проголосовал за этот сброд.
сорри, но не могу по другому назвать этих типа лохторатов.
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18.10.2020 19:49 Відповісти
Федоренко самый мрачный персонаж, а дубина самая наглая псина бени коломойши, а вместе они представляют рыло СН и предводителя 95 балагана.
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18.10.2020 19:52 Відповісти
Вишивата вчепилася в ОПЗЖ і її сателіти. То і слону видно, що ОПЗЖ вороги.
А дружина казнокрада Насірова по списку Батьківщини в столиці - це хто? ПатріотКА?
Біда в тім, що в нас нема партій. І всі ті вишиватні проекти відрізняються від "ригівських" лише хрестом на пузі (правильним!) і вишиванкою. А от використовувати владу для власного збагачення навчилися всі і давно. ( "риги", Свобода, Батьківщина, Порошенкові..)
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18.10.2020 19:53 Відповісти
На "Свободу" і ЄС не жени,Укре.
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18.10.2020 22:30 Відповісти
вангую...сча какцапы под видом протестов против ужесточения "антиковидных мер" , надев маски начнут расшатывать "ситуации" не только у нас, но и в ЕС...
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18.10.2020 20:35 Відповісти
Он тоже работал в "очистке". как Шариков.И на колчаковских фронтах воевал....И сколько этих ГОшек будет на нашу голову!
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18.10.2020 22:42 Відповісти
 
 