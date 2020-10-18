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"Не заздри, лоху", - "слуга народу" Дубінський відповів тим, хто критикував його за неправильну парковку. ФОТО

Глава осередку СН Київської області Олександр Дубінський припаркував автомобіль із порушенням, машину забрав евакуатор. Обговорення того, що сталося, швидко вихлюпнулося в інтернет-простір.

На неправильно припаркований автомобіль Дубінського звернув увагу журналіст проєкту Bihus.info Максим Опанасенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хтось запаркувався, як рогуль. Хто б це міг бути?.. М-м-м... Олександре Дубінський, не знаєте, чиє?" - написав журналіст.

Дубінський у коментарях підтвердив, що автомобіль належить йому.

"Машина моя. Штраф сплачено. Не заздри, лоху", - написав він.

"Я не заздрю людям, які не можуть запам'ятати елементарних правил. Мені їх шкода. Лохи", - відповів Опанасенко.

Не заздри, лоху, - слуга народу Дубінський відповів тим, хто критикував його за неправильну парковку 01
Не заздри, лоху, - слуга народу Дубінський відповів тим, хто критикував його за неправильну парковку 02

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Дубінський не вперше помічений у пікіровці зі співробітниками Bihus.info в соціальних мережах. Зокрема, раніше він обзивав керівника проєкту Дениса Бігуса "рогулем".

Не заздри, лоху, - слуга народу Дубінський відповів тим, хто критикував його за неправильну парковку 03

Автор: 

паркування (292) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+154
"Не завидуй, лох", - "слуга народа" Дубинский ответил тем, кто критиковал его за неправильную парковку - Цензор.НЕТ 4186
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18.10.2020 18:12
+72
А его самого эвакуировать, случайно, нельзя? Куда-нибудь, в Гондурас. Ну, на крайняк, в Ростов.
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18.10.2020 18:13
+65
Он давно уже кандидат на эвакуацию на два метра ниже уровня асфальта.
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18.10.2020 18:27
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Сторінка 3 з 3
и это... представитель народа, власть... что вы твари повыбирали???? Напомните хотябы одного высокомерного долбана до этого, который бы писал и говорил больше за этого? Да в любйо европейской стране его бы за второе уже слово выгнали ссаными тряпками и сделали нерукопожатым даже в общественном туалете...
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19.10.2020 15:51 Відповісти
собаче очко)
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19.10.2020 15:56 Відповісти
Глава ячейки СН Киевской области Александр Дубинский припарковал автомобиль с нарушением, машину забрал эвакуатор. Обсуждение случившегося быстро выплеснулось на просторы интернета. Источник: https://censor.net/ru/n3225457

ЦЕ МОРАЛЬНЕ ДНО - С.Н. ЦЕ ПРИХИСТОК МОРАЛЬНИХ ВИРОДКІВ І СЛУГ КРЕМЛЯ
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19.10.2020 16:21 Відповісти
Здравия вам! " Мор ал"- дословно означает Смерть всего. Я например ,не использую это слово вообще. Для меня норм Морали не существует. Я тспользую другое, более подходящее слово-" нравственные" в вашем контексте - уроды! Но опять- " У Род" в древнее времена назывался первенец, " В семье не без Урода"- означала что семья всегда имеет первого ребенка, и он посвящен Творцу и Всему Роду. Извини, но наши предки исповедовали РОДОБОЖИЕ- отсюда такие старые славянские термины- Родимичи, Рожать, Родственники, ЧужеРодцы и т.д. Все это было до прихода христианства. Было еще одно слово " Юродивый" или " Юродство". Так вот после прихода Хрестиан- Юрод, стал хорошим, а Урод - плохим. Хотя дословно известно что Святослав Храбрый, Князь Киевский, очень нелецеприятно, но в точеу отозвался о Хрестианстве- дословно- " Хрестианство- Юродство есть!". Я почему обратился к вашему коментарию? Я не защищаю этого дебила, не в коем случае! Я обрращаю внимание вас на чистоту речи! Вы просто очевидео не знали об этих нюансах, как и подавляющее большинство людей! Когда вы пишите и произносите " ух этот моральный урод!" - вы делаете посыл в этот Мир, и негативно отзываетесь о собственном Роде, сами того не понимая. А ведь ваш предок не Адам, верно? И вы никак не относите себя к каму либо Колену Израиля, коих как известно 12! Я верно утверждаю? Значит ,следовательно, создал вас и ваших предков кто то другой, нежели еврейский Бог Яхве!
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19.10.2020 17:18 Відповісти
Друже ти мабуть голосував за Зе
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19.10.2020 18:37 Відповісти
Я не голосовал вообще, не имею права, я принял добровольно гоажданство другой страны. Я разве похож на человека ,который проголосовал бы за Торчковую власть???? Если бы я голосовал, то мой голос и в первом и во втором туре был бы за Пороха,потому что это наименьшее Зло из всех представленнных на тот период, а згачит - был шанс не начать новые круги исторических мытарств. И ,кстати, из моего жизненного опыта - первым кто кричит- держи вора, является сам Вор. Поэтому, как насчет тебя ,мой друг?
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20.10.2020 02:26 Відповісти
А вавілонський цар Набапаласар був расєяніном. Неба і поля царь)))

Припиняй рентв дивитись)
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06.02.2021 19:00 Відповісти
Совесть - не аппендицит. Её не вырежешь. Тем, кто собственную совесть задушил еще в колыбели точно не позавидуешь. На все свое время.
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19.10.2020 17:33 Відповісти
"Не заздри, лоху", - "слуга народу" Дубінський відповів тим, хто критикував його за неправильну парковку - Цензор.НЕТ 9404
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19.10.2020 18:11 Відповісти
Чему завидовать ты же ущербный и предатель той страны в которой живёшь, таких как ты жалеть надо, убогий ты
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19.10.2020 20:04 Відповісти
был Бузина, был Кобзон, пока есть еще Дубинский. Улавливаете?...
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19.10.2020 20:31 Відповісти
он свое *бало не видел штоли. типичный лох
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19.10.2020 20:39 Відповісти
Навіщо взагалі такі "новини" ?
Навіщо піарите ує#анця дубінскаго?
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20.10.2020 08:46 Відповісти
3 Д -
Дубинський
Дебільний

Дегенерат
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20.10.2020 12:16 Відповісти
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