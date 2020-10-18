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Новини Місцеві вибори-2020
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Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко

Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко

Партія "Слуга народу" розуміє, що у неї немає шансів на підтримку у Львові, тому у Зеленського пішли іншим шляхом - взяли під контроль місцеву владу.

Про це п'ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив під час виступу перед багатотисячним мітингом у центрі Львова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Він зазначив, що міська влада упродовж півтора року не демонструє своєї позиції щодо загроз реваншу і капітуляції.

"У Зеленського розуміють, що перемога у Львові їхнім "слугам" не світить. І тому вони пішли значно простішим, але для України та Львова небезпечнішим шляхом. Просто взяли під контроль місцеву владу і зробили ставку на неї", – вважає Порошенко.

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"Вас не дивує, що вже півтора року ви не чуєте голосу міської влади Львова про розвиток ситуації в Україні? Про загрозу капітуляції, проросійського реваншу, засилля олігархів, згортання реформ і звертання України з проєвропейського курсу мовчать. Ні слова критики на адресу Зеленського! Вас не дивує, що "слуги" виставили кандидата "ні риба, ні м’ясо"? Чи не тому, що їхнім справжнім кандидатом є зовсім інша людина, яка вже 14 років керує містом", - зауважив Петро Порошенко.

Він наголосив, що вибори на посаду міського голови Львова - це двобій між Олегом Синюткою та Андрієм Садовим.

"Олег Синютка - це розвиток міста, використання його потенціалу і гідне представництво політичних поглядів містян. Це професіоналізм, господарність, чесність, вирішення нагальних проблем міста і простих людей. Це захист львів’ян. Патріотизм, всеукраїнський масштаб політичної особистості та підтримка всієї "Європейської Солідарності" - найпотужнішої проєвропейської, проукраїнської політичної сили та її найкращої парламентської фракції, яка достойно представляє Україну, Галичину і Львівщину", - зазначив п’ятий президент.

Він закликав усіх обов'язково прийти 25 жовтня на вибори.

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"У нас є всі шанси, щоб із місцевих виборів розпочався політичний процес звільнення України від "зеленої" влади дилетантів, популістів та капітулянтів. Для цього маємо насамперед зміцнити проєвропейські, державницькі політичні сили. І такою силою є "Європейська Солідарність", - переконаний Петро Порошенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) місцеві вибори (1366) Порошенко Петро (15164) Садовий Андрій (536) Синютка Олег (56) Слуга народу (2811) Європейська Солідарність (1081) Львівська область (2420)


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Топ коментарі
+49
Зеленский взял под контроль местные власти во Львове, иначе у него нет шансов на выборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3787
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18.10.2020 18:24
+46
Зеленский взял под контроль местные власти во Львове, иначе у него нет шансов на выборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1534
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18.10.2020 18:26
+26
https://twitter.com/Chekalkin Дмитрий Чекалкин

https://twitter.com/hashtag/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83?src=hashtag_click #ЖартиПідКаву :
Кажуть, що на якійсь фермі під Києвом, спеціально для Бубочки будуть розводити карликових журналістів. Хитрозроблений преЗЕдент завжди знайде, що запитати, коли не знає, що відповісти.
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18.10.2020 18:31
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18.10.2020 19:19 Відповісти
"Вас не дивує, що вже півтора року ви не чуєте голосу міської влади Львова про розвиток ситуації в Україні?

Порошенко поробую пояснити... ))))


САдовий НІКОЛИ не виступав проти ВЛАДИ....
він її завжди пробував розвести на бабло...


Це робив і з Порошенко(зі сміттям,поки цю "малину унього не забрали))
з Януковичем не вдалося,Бо хам його тупо пообіцяв "посадити на шконку" ))
Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9045
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18.10.2020 19:20 Відповісти
Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3203
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18.10.2020 19:45 Відповісти
Серед партій, що балотуються на вибори до Львівської обласної ради та Львівської міської ради, лідирує "Європейська солідарність", "Об'єднання "Самопоміч" на другому місці, свідчать http://socis.kiev.ua/ua/2020-10-15/ результати опитування, проведеного центром SOCIS.
Згідно з оприлюдненим у четвер звітом дослідників, серед респондентів, які визначилися з вибором, віддати свій голос за "Євросолідарність" на виборах в обласну раду готові 37,2% опитаних. За "Самопоміч" планують проголосувати 20,9%. На третьому місці "Голос" із підтримкою 7,2% респондентів.
5-відсотковий бар'єр подолали також партії "Варта" (5,9%) і "ВО "Свобода" (5,2%). "Батьківщину" готові підтримати 4,6% респондентів, "Слугу народу" - 4,4%, "Силу та честь" - 2,6%.
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18.10.2020 20:09 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100038605121691&__cft__[0]=AZXsV6JDKCZr_GOF3h_tF9eMZ7ockNlkX5-84VxaIM7rv6qr9gFoHnDdP6We3yMRXA9VquBe_RiLwsdSsCva3yIX5ekbgGy8EUd4SnifZ752FEtZgd08Vnq6Vd2kowOwo0osuXLxttRHfaK-HFQW27WKBQKzrw9vksJKHbBZfJ66cM3Y3oIa_Q38HaziVpo9P0V1fLcURG4VQdNFZ-yxcTHjqXwew-G3HcuW-NuFrHzlOg88ajfDv31YbsB9FNGHUx8 Ірина Фаріон https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=333160297980805&id=100038605121691&__cft__[0]=AZXsV6JDKCZr_GOF3h_tF9eMZ7ockNlkX5-84VxaIM7rv6qr9gFoHnDdP6We3yMRXA9VquBe_RiLwsdSsCva3yIX5ekbgGy8EUd4SnifZ752FEtZgd08Vnq6Vd2kowOwo0osuXLxttRHfaK-HFQW27WKBQKzrw9vksJKHbBZfJ66cM3Y3oIa_Q38HaziVpo9P0V1fLcURG4VQdNFZ-yxcTHjqXwew-G3HcuW-NuFrHzlOg88ajfDv31YbsB9FNGHUx8 19 год · Нарід!!!! Ви розумієте тепер, чому перебранці з ЄС привозять завтра до Львова "святого" Петра, який миттєво оздоровився від ковіду, аби рятувати рейтинг свого висуванця? Розумію хвилювання цих пораженців: у них не зосталося жодних примарних надій, крім можливих львівців......
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18.10.2020 19:49 Відповісти
З такими "патрійотами", як Свобода нам і ***** не треба. Тут один "патрійот" Надал з Тернополя чого вартий. А таких надалів в тій Свободі ой як багато. Є, правда, і дійсно патріоти, але їм, напевно, просто очі замулило. Правда Львів то зрозумів, напевно.
https://ua.interfax.com.ua/news/election/695388.html Рейтинг кандидатів у мери Львова
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18.10.2020 20:14 Відповісти
Надал з "Свободою" виграють вибори в Тернополі. Як і Симчишин в Хмельницькому і Марцінків в Франківську. Так що йухню не пишіть. Найкращими мерами виявились саме свободівці.
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18.10.2020 20:22 Відповісти
те що виграють - то ще не найкращі.
Зелена шмаркля - он, також виграла.
А за Симчишиним нари плачуть.
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18.10.2020 20:28 Відповісти
Надалу в тюрязі вже прогули ставлять, а воно дальше на вибори пре.
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18.10.2020 20:30 Відповісти
Що за ******** тут появився? Тільки "Свобода" ригам по рогах надавала у Верховній Раді.
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18.10.2020 21:12 Відповісти
https://ngp-ua.info/2020/10/47464?fbclid=IwAR2wNfiuP8wb7gbICBY5ddG9k4DSrsJV15o4v6oCxXQYcVhXYUbbhGZmxt4 Рейтинг Симчишина
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18.10.2020 20:51 Відповісти
Та ну нах таких "найкращих". Хіба, правда, загрібати під себе надал, напевно, найкращий. Що, що, а то йому вдається. Як не як, практика податківця то велика школа - воно мерлому з горла витягне, аби собі в кишеню. Правда, Садовий, кажуть. також в тому мастак. От за Кошулинського не скажу, але в тій тягнибоківській зграї йому нічого не світить.
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18.10.2020 20:29 Відповісти
справді... поки що виглядає на те,що Кошулинський і Садовий проходять у другий тур...

.Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1094
Тому ПЄтя встав на дуже ризикований шлях... Мочити Садового,у котрого на Синютку,свого десятирічного зама теж ТОНА Компромату...
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18.10.2020 20:52 Відповісти
https://zaxid.net/teledebati_u_pryamomu_efiri_sadoviy_vz_koshulinskiy_n1372062
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18.10.2020 20:53 Відповісти
Та про що Ви кажете...
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18.10.2020 21:36 Відповісти
гнусавый вырок так и не понял, что он ничто и он позорит Украину... затбри с собой парашенку и уйди... навсегда...
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18.10.2020 20:00 Відповісти
Все добре, але Свинютка відомий корупціонер. Тому розумно буде обрати Кошулинського.
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18.10.2020 20:00 Відповісти
Не можу зрозуміти маніякального бажання Порошенка взяти владу у Львові (і області) під свій контроль! Не Одесу, не Харків і не Київ - столицю держави, а саме Львів? Стільки жовчі, бруду, брехні, перекрученої напівправди ЄС не дозволяла собі в інших областях, як у нашій!
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18.10.2020 20:00 Відповісти
Його вчинки вже давно не піддаються розумінню
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18.10.2020 20:53 Відповісти
А які йому ще шанси потрібні - віе вже всі використав. Чи позарився на місце президента Львова?
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18.10.2020 20:15 Відповісти
У Львові ж розумні люди переважно. На що він взагалі розраховує?
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18.10.2020 20:18 Відповісти
На то й і розраховує, напевно.
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18.10.2020 20:33 Відповісти
у Києві ще більш розумні люди двічі обирали Черновецького.
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20.10.2020 08:23 Відповісти
самодроч зхрадлива соросівська https://censor.net/ru/user/147580, https://censor.net/ru/user/476852 https://censor.net/ru/user/451947 вигулькнула. Нічо, вас ще запитають за 2016-тий рік.
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18.10.2020 20:35 Відповісти
"СМІ - "Рішенням Печерського суду м. Києва в партії "Самопоміч конфісковано 132 тис. грн "партійних внесків... Гроші зараховано до державного бюджету України..."
А ми "голову ламаємо", де взяти кошти на будівництво сміттєпереробного заводу під Львовом..."

*
Парадоксальная ситуация: Партия "Самопоміч" просит помощи у других политических сил... Сами назвались "самопоміччю", сами себе и помогайте..."
ЦЕ я написав у 2014-му... Ох тут і "вереску" було!!!!
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18.10.2020 22:42 Відповісти
Садовый конечно лизал все власти ,но и Порошенко обогащался при всех!!!! За свое Президенство стал в три раза богаче,а народ в три раза беднее!Так что все это показуха и фальш!!!
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18.10.2020 20:42 Відповісти
Зараз,нагадую,місцеві вибори....
І крім Синютки ще Є КОШУЛИНСЬКИЙ.
Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3860

котрий на минулих виборах програв Андрію "Долля","вишванковому патріоту і щирому греко-католику",але набрав 40 відсотків...
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18.10.2020 20:46 Відповісти
СВОБОДА - погане партійне клеймо для патріота
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18.10.2020 22:59 Відповісти
ну так... Свобода не патріоти ,бо в нас вже є (будь-який прихильник Бариги Петра скаже) партія "ЄС"...


решта -запроданці і не патріоти....Прихильники пуйла ))))

ТЕза,на якій Пєтя ОБІЗЛИВ УКРАЇНУ І ПРОЇ ,,АВ ВИБОРИ.
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20.10.2020 08:17 Відповісти
ще один дебіл з методичкою, а читати не вміє? Статки Порошенка збільшились у 85 разів, неук, не те у тебе експлуатують...
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18.10.2020 23:00 Відповісти
У мене моооре претензій до П..., але він ТОООчно не гішзе зе...
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18.10.2020 21:13 Відповісти
Скидається на те, що вельмишановного Петра Олексійовича болюче за дупу вкусила підла жаба ревнощів? А мо срака взялась дошкуляти - відчуває, що ще й у Львові електорального пенделя доведеться відхопити. А якщо, не доведи Господи, ще й Марині у Києві уперіщать? Якось треба завчасно подбати про дуподемпферні гаджети. А мо когось підмазати - рошенівських льодяників грамів з чотириста насипати? Чи шо?
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18.10.2020 21:43 Відповісти
У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія УДАР, за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

опитування від соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування провели 31 серпня - 1 вересня. В ньому взяли участь 1200 респондентів, похибка складає не більше 2,8%.

Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних,
а "Слугу народу" - 10,7%. Це майже удвічі менше, ніж партія влади мала на початку серпня.
Далі йде партія "Перемога Пальчевського" - 6,9%,
"Опозиційна платформа - За життя" - 6,8%,
"Голос" - 6,5%,
"Батьківщина" - 6,4%,
"Сила і честь" - 5,5%
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20.10.2020 08:20 Відповісти
Багато цифр та букв, все так незрозуміло і сумно. Треба якось веселіше.
Наприклад, лінгвістична цікавинка:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
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20.10.2020 20:10 Відповісти
У Львіові немає стільки же2 - вони усі виїхали .
Тому усе буде вирішено у 2 му турі. Тому що "понаїхали"
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18.10.2020 21:56 Відповісти
...таки дав корона-вірус ускладнення парашєнкаві на голову, коли меле таку дурню, невже надіється, що львівяни забули сміттєвий хаос, який він зі своїм підлабузником сінюткою влаштували в знак "великої турботи" про Львів. А зараз збирає людей та наражає їх на небезпеку тільки щоб мати гещефт з міського бюджету.
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18.10.2020 22:07 Відповісти
Собака лаяла на дядю Вову.
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18.10.2020 22:14 Відповісти
Дивлюсь не уся ж2 зі Львова виїхала
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18.10.2020 22:23 Відповісти
https://chronicles.pro/ru/power/khar-kovskaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa Харьковская Европейская Солидарность заменила своего секретаря избиркома на человека Кернеса ватницу и регионалку Любовь Белькову.

Вместо Елены Клочко харьковская организация "Европейская солидарность" ввела в состав избиркома Любовь Белькову.

Она не чужая бывшему главе этого района Максиму Мусееву, который поздравлял ее с праздниками. Возможно, с 9 Мая, когда Белькова активно поддерживала пророссийскую акцию «Полк Победы».
Любовь Белькова ранее была членом избиркомов от Партии регионов.

https://chronicles.pro/ua/power/khar-kovsaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa-2

Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7902
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18.10.2020 22:30 Відповісти
це найвеличніша та найпотужніша промова найславетнішою людини всіх часів і народів у всьому Всесвіті. Так.
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19.10.2020 01:22 Відповісти
Зацямкане чмо Садового можуть підтримувати тільки важко хворі, тобто зебіли.
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19.10.2020 02:33 Відповісти
це місцеві вибори..
Садового будуть підтримувати як важкохворі на голову "зе ,так і порохоботи"....
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20.10.2020 08:22 Відповісти
Поки Пороx знову не сяде у крісло Президента, у України немає майбутнього
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19.10.2020 07:27 Відповісти
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