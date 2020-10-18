Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко

Партія "Слуга народу" розуміє, що у неї немає шансів на підтримку у Львові, тому у Зеленського пішли іншим шляхом - взяли під контроль місцеву владу.

Про це п'ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив під час виступу перед багатотисячним мітингом у центрі Львова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Він зазначив, що міська влада упродовж півтора року не демонструє своєї позиції щодо загроз реваншу і капітуляції.

"У Зеленського розуміють, що перемога у Львові їхнім "слугам" не світить. І тому вони пішли значно простішим, але для України та Львова небезпечнішим шляхом. Просто взяли під контроль місцеву владу і зробили ставку на неї", – вважає Порошенко.

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"Вас не дивує, що вже півтора року ви не чуєте голосу міської влади Львова про розвиток ситуації в Україні? Про загрозу капітуляції, проросійського реваншу, засилля олігархів, згортання реформ і звертання України з проєвропейського курсу мовчать. Ні слова критики на адресу Зеленського! Вас не дивує, що "слуги" виставили кандидата "ні риба, ні м’ясо"? Чи не тому, що їхнім справжнім кандидатом є зовсім інша людина, яка вже 14 років керує містом", - зауважив Петро Порошенко.

Він наголосив, що вибори на посаду міського голови Львова - це двобій між Олегом Синюткою та Андрієм Садовим.

"Олег Синютка - це розвиток міста, використання його потенціалу і гідне представництво політичних поглядів містян. Це професіоналізм, господарність, чесність, вирішення нагальних проблем міста і простих людей. Це захист львів’ян. Патріотизм, всеукраїнський масштаб політичної особистості та підтримка всієї "Європейської Солідарності" - найпотужнішої проєвропейської, проукраїнської політичної сили та її найкращої парламентської фракції, яка достойно представляє Україну, Галичину і Львівщину", - зазначив п’ятий президент.

Він закликав усіх обов'язково прийти 25 жовтня на вибори.

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"У нас є всі шанси, щоб із місцевих виборів розпочався політичний процес звільнення України від "зеленої" влади дилетантів, популістів та капітулянтів. Для цього маємо насамперед зміцнити проєвропейські, державницькі політичні сили. І такою силою є "Європейська Солідарність", - переконаний Петро Порошенко.