Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше у нього немає шансів на виборах, - Порошенко
Партія "Слуга народу" розуміє, що у неї немає шансів на підтримку у Львові, тому у Зеленського пішли іншим шляхом - взяли під контроль місцеву владу.
Про це п'ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив під час виступу перед багатотисячним мітингом у центрі Львова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.
Він зазначив, що міська влада упродовж півтора року не демонструє своєї позиції щодо загроз реваншу і капітуляції.
"У Зеленського розуміють, що перемога у Львові їхнім "слугам" не світить. І тому вони пішли значно простішим, але для України та Львова небезпечнішим шляхом. Просто взяли під контроль місцеву владу і зробили ставку на неї", – вважає Порошенко.
"Вас не дивує, що вже півтора року ви не чуєте голосу міської влади Львова про розвиток ситуації в Україні? Про загрозу капітуляції, проросійського реваншу, засилля олігархів, згортання реформ і звертання України з проєвропейського курсу мовчать. Ні слова критики на адресу Зеленського! Вас не дивує, що "слуги" виставили кандидата "ні риба, ні м’ясо"? Чи не тому, що їхнім справжнім кандидатом є зовсім інша людина, яка вже 14 років керує містом", - зауважив Петро Порошенко.
Він наголосив, що вибори на посаду міського голови Львова - це двобій між Олегом Синюткою та Андрієм Садовим.
"Олег Синютка - це розвиток міста, використання його потенціалу і гідне представництво політичних поглядів містян. Це професіоналізм, господарність, чесність, вирішення нагальних проблем міста і простих людей. Це захист львів’ян. Патріотизм, всеукраїнський масштаб політичної особистості та підтримка всієї "Європейської Солідарності" - найпотужнішої проєвропейської, проукраїнської політичної сили та її найкращої парламентської фракції, яка достойно представляє Україну, Галичину і Львівщину", - зазначив п’ятий президент.
Він закликав усіх обов'язково прийти 25 жовтня на вибори.
"У нас є всі шанси, щоб із місцевих виборів розпочався політичний процес звільнення України від "зеленої" влади дилетантів, популістів та капітулянтів. Для цього маємо насамперед зміцнити проєвропейські, державницькі політичні сили. І такою силою є "Європейська Солідарність", - переконаний Петро Порошенко.
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Порошенко поробую пояснити... ))))
САдовий НІКОЛИ не виступав проти ВЛАДИ....
він її завжди пробував розвести на бабло...
Це робив і з Порошенко(зі сміттям,поки цю "малину унього не забрали))
з Януковичем не вдалося,Бо хам його тупо пообіцяв "посадити на шконку" ))
Згідно з оприлюдненим у четвер звітом дослідників, серед респондентів, які визначилися з вибором, віддати свій голос за "Євросолідарність" на виборах в обласну раду готові 37,2% опитаних. За "Самопоміч" планують проголосувати 20,9%. На третьому місці "Голос" із підтримкою 7,2% респондентів.
5-відсотковий бар'єр подолали також партії "Варта" (5,9%) і "ВО "Свобода" (5,2%). "Батьківщину" готові підтримати 4,6% респондентів, "Слугу народу" - 4,4%, "Силу та честь" - 2,6%.
https://ua.interfax.com.ua/news/election/695388.html Рейтинг кандидатів у мери Львова
Зелена шмаркля - он, також виграла.
А за Симчишиним нари плачуть.
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Тому ПЄтя встав на дуже ризикований шлях... Мочити Садового,у котрого на Синютку,свого десятирічного зама теж ТОНА Компромату...
А ми "голову ламаємо", де взяти кошти на будівництво сміттєпереробного заводу під Львовом..."
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Парадоксальная ситуация: Партия "Самопоміч" просит помощи у других политических сил... Сами назвались "самопоміччю", сами себе и помогайте..."
ЦЕ я написав у 2014-му... Ох тут і "вереску" було!!!!
І крім Синютки ще Є КОШУЛИНСЬКИЙ.
котрий на минулих виборах програв Андрію "Долля","вишванковому патріоту і щирому греко-католику",але набрав 40 відсотків...
решта -запроданці і не патріоти....Прихильники пуйла ))))
ТЕза,на якій Пєтя ОБІЗЛИВ УКРАЇНУ І ПРОЇ ,,АВ ВИБОРИ.
опитування від соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування провели 31 серпня - 1 вересня. В ньому взяли участь 1200 респондентів, похибка складає не більше 2,8%.
Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних,
а "Слугу народу" - 10,7%. Це майже удвічі менше, ніж партія влади мала на початку серпня.
Далі йде партія "Перемога Пальчевського" - 6,9%,
"Опозиційна платформа - За життя" - 6,8%,
"Голос" - 6,5%,
"Батьківщина" - 6,4%,
"Сила і честь" - 5,5%
Наприклад, лінгвістична цікавинка:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
Тому усе буде вирішено у 2 му турі. Тому що "понаїхали"
Вместо Елены Клочко харьковская организация "Европейская солидарность" ввела в состав избиркома Любовь Белькову.
Она не чужая бывшему главе этого района Максиму Мусееву, который поздравлял ее с праздниками. Возможно, с 9 Мая, когда Белькова активно поддерживала пророссийскую акцию «Полк Победы».
Любовь Белькова ранее была членом избиркомов от Партии регионов.
https://chronicles.pro/ua/power/khar-kovsaya-es-zamenila-svoego-sekretarya-izbirkoma-na-cheloveka-kernesa-2
Садового будуть підтримувати як важкохворі на голову "зе ,так і порохоботи"....