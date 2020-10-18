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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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На новому раунді переговорів щодо збитого в Ірані літака МАУ питання компенсацій постраждалим порушувати не будуть, - Єнін

На новому раунді переговорів щодо збитого в Ірані літака МАУ питання компенсацій постраждалим порушувати не будуть, - Єнін

У понеділок, 19 жовтня, в Ірані почнеться новий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном.

Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода, Радіо Фарда, інформує Цензор.НЕТ.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд зустрінеться із заступником голови МЗС України Євгеном Єніним та українською делегацією.

У межах цього раунду переговорів заплановано три технічні наради. "Одна з цих зустрічей стосується технічних дискусій, які проводитиме Іранська організація цивільної авіації. Друга сесія стосується судових питань, що проводяться іранськими чиновниками судових органів, а третя - юридичних питань, що стосуються розміру компенсації, жертв і розбитого літака", - заявив Бахарванд.

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Водночас сам Єнінув коментарі Радіо Свобода зазначив, що про компенсації не розмовлятимуть.

"Цього разу ми не плануємо порушувати питання компенсації жертвам, оскільки перебуваємо у процесі погодження спільної переговорної позиції з нашими міжнародними партнерами. Буквально вчора ми провели відповідну зустріч із послами постраждалих унаслідок катастрофи країн і домовилися надалі координувати усі свої дії", – наголосив заступник глави МЗС Єнін.

19 жовтня мають зустрітися для переговорів робочі групи, 20 жовтня засідатимуть експерти на чолі з Єніним та Бахарвандом. Окрім того, заплановано зустріч Єніна з міністром закордонних справ Ірану Махаммадом Джавадом Заріфом, а також політичні консультації із заступником Заріфа Аббасом Аракчі.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Читайте також: Україна в ході майбутнього раунду переговорів зажадає від Ірану пояснень, чому був збитий літак МАУ і хто несе відповідальність за це, - МЗС

Автор: 

Іран (2017) перемовини (2858) МАУ (822) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+4
уявіть собі, якби у нашому небі так збили іранський літак..чи встояла б амбасада України у Тегерану..?
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18.10.2020 19:29
+3
отметил, что о компенсации разговаривать не будут.

==
Нада просто перестать клянчить кампенсации.
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18.10.2020 19:28
+2
какаярiзнецы?
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18.10.2020 19:38
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отметил, что о компенсации разговаривать не будут.

==
Нада просто перестать клянчить кампенсации.
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18.10.2020 19:28 Відповісти
Текст новини нЄАсИлИл?
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18.10.2020 19:29 Відповісти
какаярiзнецы?
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18.10.2020 19:38 Відповісти
Пиши своє рідне "абырвалг".
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18.10.2020 19:40 Відповісти
тебе надо ты и пиши
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18.10.2020 20:11 Відповісти
Уже по 200 тысяч бубочка пострадавшим выплатил? Или можно не смешить людей глупыми вопросами?
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18.10.2020 20:43 Відповісти
гы!! а что?? всё логично!!,,на обстрелы не отвечать" ,,компенсаций не требовать"(не то какой аятолла обидется смотриш и в оман дорожу(не коксовую хотя и ту низзя исключать перекроют))и далее по списку!!и всё как янелох озвучивал!! ,,принимай во всех позах и со всех сторон!!"
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18.10.2020 20:49 Відповісти
Це буде тягнутися роками чи навіть десятиліттями.
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18.10.2020 19:28 Відповісти
Гарантовано довго та з нульовим результатом, коли потерпіла сторона, у даному випадку українська, не має ні бажання , ні фаху вимагати компенсацій.
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18.10.2020 19:51 Відповісти
Звідки ви це взяли?
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18.10.2020 19:52 Відповісти
С того, как была создана и отправлена т.н. "комиссия специалистов". С нарушением всех норм и процедур ИКАО. Бубочкино "Я так сказал" и "Я так хочу" тут не прокатило. Хотя это все не мешает Зеле считать себя "победителем" в этом вопросе. В своей тупой голове он уже победил.

На новому раунді переговорів щодо збитого в Ірані літака МАУ питання компенсацій постраждалим порушувати не будуть, - Єнін - Цензор.НЕТ 1519
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18.10.2020 21:15 Відповісти
Нужно было не фигней страдать и бежать абы первым, а нормально участвовать в создании международной комиссии, как и предлагала бубочке Канада. А так и результата нет и с Канадой разобрались, что приходится просить Эрдогана позвонить Трюдо,
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18.10.2020 20:47 Відповісти
уявіть собі, якби у нашому небі так збили іранський літак..чи встояла б амбасада України у Тегерану..?
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18.10.2020 19:29 Відповісти
Судебные иски - это в основном иски о выплате компенсации. Поэтому формулировка: "отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации" звучит странно.
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18.10.2020 20:01 Відповісти
Пам'ятаєте - "Юридично Україну не визнали винною в події, проте український МЗС перерахував родичам загиблих $7,8 мільйона. Україна виплатила сім'ям загиблих моральну компенсацію ex gratia в розмірі $200 000 на кожного загиблого."
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18.10.2020 20:03 Відповісти
через пару саммитов можно поднять вопрос о компенсации стоимости самолета за счет семей погибших
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18.10.2020 20:12 Відповісти
Одни маты , шо за гребаное правительство из всех Украинцев делают лохов
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18.10.2020 20:15 Відповісти
На новому раунді переговорів щодо збитого в Ірані літака МАУ питання компенсацій постраждалим порушувати не будуть, - Єнін - Цензор.НЕТ 516
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18.10.2020 21:18 Відповісти
Это зеукраина детка,,,, недолюди здохните
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18.10.2020 20:35 Відповісти
Это всё, что вам нужно знать про вашего избранника. Бинго, зеленоиды!
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18.10.2020 20:40 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Вчера #Азербайджан сообщил об уничтожении армянского Су-25. #Армения опровергла. Но вот какой фокус-покус получился. В списке убитых за вчерашний день числится некий подполковник Восковский Вячеслав Валерьевич, 1975 г.р. замкомандира авиационной войсковой части. Ихтамнет....‼
2:05 PM · 18 окт. 2020 г.·Twitter Web App
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18.10.2020 20:44 Відповісти
Власть в Украине глубоко антиукраинская,потому что только такая власть способна так относиться к своим гражданам.
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18.10.2020 20:45 Відповісти
почему клоунов везде унижают?
потому что клоуны не могут на это влиять!
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18.10.2020 21:08 Відповісти
Зебилам а очередной раз натыкали со всех сторон, как в их шутке про Украину,но зебилы любят сглатывать и заглядывать в глаза.
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18.10.2020 21:28 Відповісти
Напевно компенсацію від Ірану за виплачені Україною гроші потерпілим хтось вже отримав - тому і сенсу немає...........
А по друге ніхто не хоче розслідувати - хто ж усе ж таки збив літак...........
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18.10.2020 21:28 Відповісти
ваня сбил, а єти пусть разбираются
успешная операция фсб
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19.10.2020 00:37 Відповісти
 
 