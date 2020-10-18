На новому раунді переговорів щодо збитого в Ірані літака МАУ питання компенсацій постраждалим порушувати не будуть, - Єнін

У понеділок, 19 жовтня, в Ірані почнеться новий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном.

Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода, Радіо Фарда, інформує Цензор.НЕТ.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд зустрінеться із заступником голови МЗС України Євгеном Єніним та українською делегацією.

У межах цього раунду переговорів заплановано три технічні наради. "Одна з цих зустрічей стосується технічних дискусій, які проводитиме Іранська організація цивільної авіації. Друга сесія стосується судових питань, що проводяться іранськими чиновниками судових органів, а третя - юридичних питань, що стосуються розміру компенсації, жертв і розбитого літака", - заявив Бахарванд.

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Водночас сам Єнінув коментарі Радіо Свобода зазначив, що про компенсації не розмовлятимуть.

"Цього разу ми не плануємо порушувати питання компенсації жертвам, оскільки перебуваємо у процесі погодження спільної переговорної позиції з нашими міжнародними партнерами. Буквально вчора ми провели відповідну зустріч із послами постраждалих унаслідок катастрофи країн і домовилися надалі координувати усі свої дії", – наголосив заступник глави МЗС Єнін.

19 жовтня мають зустрітися для переговорів робочі групи, 20 жовтня засідатимуть експерти на чолі з Єніним та Бахарвандом. Окрім того, заплановано зустріч Єніна з міністром закордонних справ Ірану Махаммадом Джавадом Заріфом, а також політичні консультації із заступником Заріфа Аббасом Аракчі.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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