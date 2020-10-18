Від СН у Печерському окрузі балотується адвокат Комарницького і захисниця незаконних забудов Іщенко, - журналіст Погребиський
Ганна Іщенко була адвокатом "дерибанщиків" у справах про незаконну забудову у Пироговому. Тепер вона балотується до Київради від "Слуги народу" у Печерському окрузі й обіцяє "підвищити екологію".
Про це пише журналіст Михайло Погребиський, інформує Цензор.НЕТ.
"В оприлюднених Гео Леросом матеріалах із комп'ютера "смотрящого" Комарницького, Г.М.Іщенко оцінена як один із "фунтів" Комарницього в плані представництва його будівельних фірмочок. А відомий експерт із незаконних забудов Георгій Могильний повідомив про роль Ганни Іщенко як адвоката в цілій низці справ щодо незаконних забудов на Печерську, що належать іншому усім відомому олігарху та іншому кінцевому бенефіціару "Агрокомбінату "Хотівський" Васі Хмельницьому", - стверджує Погребиський.
За даними журналіста, Іщенко була адвокатом "дерибанщиків" щонайменше в 4 справах, що стосуються забудови у Пироговому.
"Тепер "адвокат диявола" Ганна Іщенко йде на вибори під брендом "адвокат киян" і зі слоганом боротьби з незаконними забудовами, боротьби проти знищення парків і "підвищення екології"(!?). ...Прошу уваги і закликаю виборців Печерського району гідно оцінити те, що їм нахабно "впарюють", - написав Погребиський.
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- Хорошее начало.
Как читаю - вспоминаю погребинского.
Кстати, был он в молодости вполне прогрессивным человеком и наблюдал, прячась за деревом, как мы со Скорик останавливали танки у владимирского собора.
Но, господин маленкович его обучил, что кацапы хорошо платят.