Від СН у Печерському окрузі балотується адвокат Комарницького і захисниця незаконних забудов Іщенко, - журналіст Погребиський

Ганна Іщенко була адвокатом "дерибанщиків" у справах про незаконну забудову у Пироговому. Тепер вона балотується до Київради від "Слуги народу" у Печерському окрузі й обіцяє "підвищити екологію".

Про це пише журналіст Михайло Погребиський, інформує Цензор.НЕТ.

"В оприлюднених Гео Леросом матеріалах із комп'ютера "смотрящого" Комарницького, Г.М.Іщенко оцінена як один із "фунтів" Комарницього в плані представництва його будівельних фірмочок. А відомий експерт із незаконних забудов Георгій Могильний повідомив про роль Ганни Іщенко як адвоката в цілій низці справ щодо незаконних забудов на Печерську, що належать іншому усім відомому олігарху та іншому кінцевому бенефіціару "Агрокомбінату "Хотівський" Васі Хмельницьому", - стверджує Погребиський.

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За даними журналіста, Іщенко була адвокатом "дерибанщиків" щонайменше в 4 справах, що стосуються забудови у Пироговому.

"Тепер "адвокат диявола" Ганна Іщенко йде на вибори під брендом "адвокат киян" і зі слоганом боротьби з незаконними забудовами, боротьби проти знищення парків і "підвищення екології"(!?). ...Прошу уваги і закликаю виборців Печерського району гідно оцінити те, що їм нахабно "впарюють", - написав Погребиський.

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