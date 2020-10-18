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Від СН у Печерському окрузі балотується адвокат Комарницького і захисниця незаконних забудов Іщенко, - журналіст Погребиський

Від СН у Печерському окрузі балотується адвокат Комарницького і захисниця незаконних забудов Іщенко, - журналіст Погребиський

Ганна Іщенко була адвокатом "дерибанщиків" у справах про незаконну забудову у Пироговому. Тепер вона балотується до Київради від "Слуги народу" у Печерському окрузі й обіцяє "підвищити екологію".

Про це пише журналіст Михайло Погребиський, інформує Цензор.НЕТ.

"В оприлюднених Гео Леросом матеріалах із комп'ютера "смотрящого" Комарницького, Г.М.Іщенко оцінена як один із "фунтів" Комарницього в плані представництва його будівельних фірмочок. А відомий експерт із незаконних забудов Георгій Могильний повідомив про роль Ганни Іщенко як адвоката в цілій низці справ щодо незаконних забудов на Печерську, що належать іншому усім відомому олігарху та іншому кінцевому бенефіціару "Агрокомбінату "Хотівський" Васі Хмельницьому", - стверджує Погребиський.

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За даними журналіста, Іщенко була адвокатом "дерибанщиків" щонайменше в 4 справах, що стосуються забудови у Пироговому.

"Тепер "адвокат диявола" Ганна Іщенко йде на вибори під брендом "адвокат киян" і зі слоганом боротьби з незаконними забудовами, боротьби проти знищення парків і "підвищення екології"(!?). ...Прошу уваги і закликаю виборців Печерського району гідно оцінити те, що їм нахабно "впарюють", - написав Погребиський.

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Автор: 

адвокат (935) Київрада (793) місцеві вибори (1366) забудова (580) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+7
- Как Вы назовете 100 адвокатов на дне моря?
- Хорошее начало.
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18.10.2020 20:25
+6
Інколи і на 10 буде замало !! Дуже корумпована ця сфера ,адвокатська діяльність !!))))
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18.10.2020 20:27
+6
Нєвіноватая ана, єйо Порошенко заставлял. Но тєпєрь то уж она послужит... Ф
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18.10.2020 20:34
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И что, с каких под адвокат должен отвечать за клиентов, у всех преступников есть адвокаты.
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18.10.2020 20:16 Відповісти
Ага, по логике этого журналиста адвокатов серийных убийц нужно сразу сажать лет на 5.))
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18.10.2020 20:19 Відповісти
Інколи і на 10 буде замало !! Дуже корумпована ця сфера ,адвокатська діяльність !!))))
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18.10.2020 20:27 Відповісти
в нашей системе, где все зависимы, есть "персональные адвокаты олигархов и деребанщиков", которых выдвигают их, как подставных личностей в депутаты
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18.10.2020 20:27 Відповісти
Це лише одне слово-посіпаки!!!)))
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18.10.2020 20:30 Відповісти
Грантоідик екологічний
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18.10.2020 20:19 Відповісти
Антинародная пена
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18.10.2020 20:20 Відповісти
коли кажу про стадіон, о або не чують, або банять..і скажіть, що не він не потрібен..
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18.10.2020 20:23 Відповісти
Підвищення екологіі, це як ???)))
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18.10.2020 20:24 Відповісти
много зелени... у кое кого в карманах
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18.10.2020 21:14 Відповісти
це дуб дубом
в означеній галузі
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19.10.2020 00:30 Відповісти
- Как Вы назовете 100 адвокатов на дне моря?
- Хорошее начало.
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18.10.2020 20:25 Відповісти
Погребинский журналист? Я думал шут Медведчука
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18.10.2020 20:28 Відповісти
а что делать, всю Украину обыскали "слуги народа" и не нашли честных людей, не связанных с олигархами и прочим воровством
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18.10.2020 20:29 Відповісти
Ну кто бы мог подумать , а я то думал ,что места в Слугах за 100 штук баксов покупают , только для того , что бы интересы киевлян защищать .И Осел Оманский то же не честный аж до усрачки , правда то что смета на строительстве дорог в ТРИ раза выросла , по сравнению с трендец каким вором Кондитером , то мелочи .
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18.10.2020 20:29 Відповісти
У любого адвоката большая часть клиентов это криминал, это их работа защищать преступников.
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18.10.2020 20:33 Відповісти
Вот пусть и защищает! Но нет же, ей самой тудою хоцца.
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18.10.2020 20:36 Відповісти
Нєвіноватая ана, єйо Порошенко заставлял. Но тєпєрь то уж она послужит... Ф
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18.10.2020 20:34 Відповісти
Ясна річ ,в усьому винні попередніки !!))
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18.10.2020 20:39 Відповісти
"Цензор", а що це за дєла :
От СН по Печерскому округу баллотируется адвокат Комарницкого и защитница незаконных застроек Ищенко, - журналист Погребиський - Цензор.НЕТ 9327
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18.10.2020 20:49 Відповісти
То що мадам планує, труси одягти, чи хрестик зняти? Відмазувати клієнтів, чи боротися з їх злочинами?
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18.10.2020 20:49 Відповісти
Весь район этой ****** обклеен. Еще и звонили от нее, якобы соцопрос: "А вы знаете, что в вашем районе кандидатом является Анна Ищенко?" Хотя, и так не собирались за нее голосовать, и так понятно, что схемщица какая-то, ставленник олигархов-застройщиков. "Адвокат киян", мля...
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18.10.2020 20:55 Відповісти
Она баллотируется от "слуг", остальное не важно.
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18.10.2020 21:08 Відповісти
Брат подсуетился???
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18.10.2020 21:14 Відповісти
Бажаю цій негідниці заразитися потрійною дозою коронавірусу і провести невилазно в лікарні всі 5 років каденції київського депутата...
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18.10.2020 21:21 Відповісти
Этому погребиському надо бы сменить фамилию
Как читаю - вспоминаю погребинского.
Кстати, был он в молодости вполне прогрессивным человеком и наблюдал, прячась за деревом, как мы со Скорик останавливали танки у владимирского собора.
Но, господин маленкович его обучил, что кацапы хорошо платят.
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18.10.2020 21:42 Відповісти
упоротая. В Киеве, от слуги урода - это не комильфо
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18.10.2020 23:13 Відповісти
"гибель народу без Слова Божия" (с)
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19.10.2020 00:33 Відповісти
 
 